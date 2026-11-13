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    13 ноября 2026, 14:25 • Новости дня

    Проректора университета «Синергия» допросили по делу о хищении 20 млн рублей

    Проректора «Синергии» Ерофеева допросили по делу о хищении 20 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следователи допросили проректора по региональному развитию частного университета «Синергия» Михаила Ерофеева в рамках уголовного дела о хищении почти 20 млн рублей.

    Хищение произошло при выполнении государственного контракта, выяснило ТАСС в правоохранительных органах. В учебном заведении прошли обыски.

    «В ходе следственных действий по уголовному делу о совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), был задержан и допрошен Ерофеев, а в самом университете «Синергия» проведены масштабные обыски, а также выемка документации, имеющей интерес для следователей. Ущерб по делу составляет порядка 20 млн рублей», – сообщил источник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правоохранительные органы арестовали исполняющую обязанности ректора Донского государственного аграрного университета по подозрению в превышении должностных полномочий при заключении контракта.

    Ранее силовики задержали ректора Псковского государственного университета Наталью Ильину по делу о хищении бюджетных средств.

    До этого Следственный комитет завел уголовное дело против ректора Нижегородского агротехнологического университета Игоря Воротникова по подозрению в злоупотреблении полномочиями.

    11 ноября 2026, 15:13 • Новости дня
    Замдиректора парка «Патриот» попытался сбежать за границу перед задержанием

    Прокуратура: Замдиректора парка «Патриот» Павлюков пытался скрыться за границей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель директора парка «Патриот» по эксплуатации Алексей Павлюков, арестованный по делу о получении особо крупной взятки, перед задержанием пытался скрыться от следствия за границей.

    Представитель военной прокуратуры сообщил в Мосгорсуде об имевшихся у обвиняемого планах покинуть страну, передает ТАСС.

    «Получены сведения в рамках оперативно-разыскных мероприятий о намерении Павлюкова скрыться, у него есть в наличии заграничный паспорт», – заявил представитель надзорного ведомства.

    Адвокат фигуранта отметил, что его подзащитный сдал документ в следственные органы и не собирается скрываться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный директор парка «Патриот» Игорь Васильев дал признательные показания следователям по делу о коррупции.

    Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для Игоря Васильева.

    Хамовнический суд Москвы отправил под арест первого заместителя директора парка Сергея Федосова и заместителя Алексея Павлюкова.

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    10 ноября 2026, 17:25 • Новости дня
    Начальник колонии в Челябинской области задержан по делу о превышении полномочий

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники правоохранительных органов задержали начальника исправительной колонии №18 в Челябинской области по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

    В Челябинской области задержали руководителя исправительного учреждения №18 и отбывающего там наказание осужденного криминального авторитета, сообщает ФСИН.

    «Сотрудниками ГУСБ ФСИН России во взаимодействии с УФСБ России по Челябинской области в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий задержаны начальник исправительной колонии №18 ГУФСИН России по Челябинской области и один из осужденных, отбывающий наказание в учреждении», – говорится в заявлении пресс-службы.

    СУ СК России по региону возбудило в отношении них уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности и занятии высшего положения в преступной иерархии. Сейчас с подозреваемыми проводят следственные действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте руководителя исправительной колонии № 11 в Челябинской области заключили под стражу по обвинению в коррупции и получении незаконного вознаграждения.

    Ранее в Челябинске по делу о получении взятки за преференции для заключенных задержали руководителя специальной туберкулезной больницы ФСИН Евгения Архипова.


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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 19:28 • Новости дня
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    Депутат Асафов: Путин изменил программу «Время героев» в ответ на запрос с передовой
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение допустить к участию в программе «Время героев» ветеранов без высшего образования стало ответом на запрос с передовой. Бойцы, доказавшие свою преданность Родине на фронте, должны иметь возможность продолжить служение Отечеству и после возвращения к гражданской жизни, а отсутствие университетского диплома не должно становиться для них препятствием, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Асафов. Ранее стартовал третий поток программы «Время героев».

    «Третий поток программы «Время героев» будет заметно отличаться от предыдущих наборов. Однако суть проекта останется прежней: он, как и раньше, будет социальным лифтом для ветеранов спецоперации, позволяющим им продолжить служение Отечеству после возвращения к гражданской жизни», – сказал депутат Госдумы Александр Асафов.

    Главным нововведением, по его мнению, станет допуск к участию в программе бойцов без высшего образования, причем это решение продиктовано запросом самих ветеранов. «Все программы, которые президент запускает для формирования кадрового резерва страны, исходят от людей. В их основе всегда лежат желание, амбиции, идеи и устремления участников», – подчеркнул собеседник.

    «Когда запускалась программа «Время героев», многие ребята с передовой не смогли в ней участвовать из-за отсутствия высшего образования. По разным причинам они не окончили университет, однако искренне хотели приносить пользу стране в новом качестве, поэтому запрос на такую возможность оказался особенно высоким», – пояснил он.

    По словам депутата, многие из этих бойцов награждены орденом Мужества и другими государственными наградами за доблесть, отвагу и служение Родине, а некоторые удостоены звания Героя России. «Их уникальный боевой опыт может стать основой для формирования управленческих компетенций. Президент отреагировал на этот запрос и лично поставил перед правительством задачу привлечь к программе участников без высшего образования», – добавил Асафов.

    «При этом допуск бойцов без высшего образования не означает, что ветераны с университетскими дипломами больше не смогут принять участие во «Времени героев». Программа находится в динамике, и в перспективе для них появятся новые наборы», – отметил он.

    Нынешний этап также существенно адаптирован к особенностям подготовки участников без высшего образования. «Бойцы получат управленческие знания и навыки непосредственно в рамках программы. Для этого срок обучения увеличен до трех лет, а в курсе появятся новые предметы. Его содержание во многом опирается на обобщенный опыт первого и второго потоков», – уточнил собеседник.

    «Модель обучения разработана с учетом потребностей ветеранов и предусматривает дистанционные модули, очные занятия, а также время на восстановление и адаптацию. Образовательный процесс будет строиться вокруг двух основных блоков: «Государственное и муниципальное управление» и профессиональная переподготовка, по итогам которой участники получат профильную квалификацию», – продолжил депутат.

    При этом от участников потребуется серьезная самоотдача. В первой половине программы им предстоит сосредоточиться на обучении. На этот период в качестве меры поддержки предусмотрены ежемесячная стипендия и бесплатное проживание.

    «Во второй половине программы участники смогут получить практический опыт непосредственно на местах будущей работы. Для каждого выпускника будет разработана индивидуальная карьерная траектория в системе государственной службы. Постепенно продвигаясь по службе, они смогут применять полученные знания в работе», – заключил Асафов.

    Напомним, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале отбора на третий поток программы «Время героев». «Это исполнение прямого поручения главы государства: создать условия, при которых герои СВО смогут реализовать себя и внести вклад в развитие страны не только на поле боя, но и на гражданской государственной службе», – подчеркнул он.

    Ранее президент Владимир Путин поручил подготовить для бойцов, не окончивших вуз, специальный кадровый проект по образцу «Времени героев». Он обратил внимание, что таких военнослужащих на линии боевого соприкосновения немало, и они также должны получить возможность проявить себя в государственном управлении.

    Программа «Время героев» стартовала 1 марта 2024 года по поручению президента России Владимира Путина. Обучение первого потока завершено: все выпускники получили назначения или избраны на ответственные посты. Второй поток завершит обучение в 2027 году, две трети его участников уже получили новые должности.

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    11 ноября 2026, 21:03 • Новости дня
    Задержан выступавший за антироссийские санкции экс-министр экономики Сербии

    Экс-министра экономики Сербии задержали за ущерб на 133,7 тыс. долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Служба по борьбе с коррупцией полиции Сербии задержала бывшего министра экономики Раде Басту по подозрению в нанесении крупного ущерба коммунальному предприятию «Белградские электростанции».

    Бывшего главу министерства подозревают в злоупотреблении служебным положением в период пребывания на посту директора организации, передает ТАСС со ссылкой на Высшую прокуратуру Белграда.

    «Это привело к нанесению ущерба компании на общую сумму более 133,7 тыс. долларов в результате необоснованного выделения пожертвований, обеспечивших материальную выгоду получателям в лице различных ассоциаций», – сообщили в надзорном ведомстве.

    Баста занимал должность министра экономики Сербии в 2022–2023 годах. В этот период политик выступал за присоединение страны к антироссийским санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Екатерина Энтина назвала коррупцию одной из основных причин поражения Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах.

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    11 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    Сбербанк начал разработку нейросети для школ

    Греф: Сбербанк и Минпросвещения приступили к созданию нейросети для школ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о начале разработки первой суверенной нейросети для школьного образования на базе модели GigaChat.

    По его словам, Сбербанк совместно с Министерством просвещения создает первую суверенную нейросеть для образовательных учреждений, пишет ТАСС. «Совместно с Министерством просвещения создаем специализированную нейросеть для школьного образования, которая будет учитывать особенности обучения и возраст учеников», – заявил Греф на открытом уроке в Москве.

    Он отметил, что банк также участвует в разработке нового курса по искусственному интеллекту. Задача проекта заключается в помощи детям в освоении современных технологий для получения новых знаний, добавил руководитель Сбербанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство науки и высшего образования России сообщило об изучении вопроса использования нейросетей в вузах.

    В четверг президент Владимир Путин назвал Сбербанк одним из лидеров в развитии суверенных платформ искусственного интеллекта в России.

    В прошлую среду Герман Греф подготовил доклад о внедрении умных систем в работу с обращениями граждан.

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    11 ноября 2026, 19:03 • Новости дня
    Зампредседателя Госкомитета Татарстана по туризму задержали за взятку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Айгуль Балахонцева задержана по подозрению во взятке.

    Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. «(Балахонцева) задержана по подозрению во взятке», – сказал собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце сотрудники службы собственной безопасности МВД по Татарстану задержали заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска республики по подозрению в получении взятки.

    В декабре прошлого года в Татарстане задержали начальника военного представительства Минобороны.

    Осенью прошлого года ФСБ задержала заместителя главы Зеленодольского района Татарстана по подозрению в получении особо крупной взятки.

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    10 ноября 2026, 18:16 • Новости дня
    Минпросвещения расширило список льготников при приеме в российские школы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство просвещения выпустило приказ о предоставлении права на внеочередное зачисление в школы детям сотрудников полиции и ряда ведомств, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

    Согласно документу, места во внеочередном порядке будут предоставляться детям сотрудников МВД и некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших вследствие увечья или заболевания, полученных на СВО, при отражении вооруженного вторжения в Россию или провокаций на границе, передает РИА «Новости».

    Кроме того, право на первоочередное зачисление в государственные и муниципальные образовательные учреждения получат дети Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, а также дети умерших или погибших обладателей данных званий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг политолог Владимир Шаповалов назвал поддержку семей участников спецоперации на Украине вопросом личной ответственности для президента Владимира Путина.

    В мае указ главы государства закрепил права рожденных после смерти участников спецоперации детей.

    В апреле в России начали действовать законы о квотах для вдов бойцов на обучение в вузах.

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    12 ноября 2026, 19:07 • Новости дня
    Бывшего директора Театра сатиры задержали по делу о взятке

    Экс-директора Театра сатиры Нестратова задержали по делу о взятке

    Бывшего директора Театра сатиры задержали по делу о взятке
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Следователи задержали бывшего директора Московского академического театра сатиры Павла Нестратова по обвинению в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, сообщили в правоохранительных органах.

    «В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан Нестратов, с ним проводятся следственные действия, по результатам которых будет принято решение об избрании меры пресечения. Следствие будет настаивать на аресте фигуранта», – сообщил источник ТАСС.

    Нестратов покинул пост директора театра в августе этого года. Ему предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Санкция вмененной Нестратову статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

    По данным РБК, Нестратову вменяют посредничество при передаче взятки от подрядчика театра бывшему сотруднику Департамента культуры Москвы. Вознаграждение, как полагает следствие, предназначалось за покровительство при заключении государственного контракта на поставку театрального оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Басманный суд Москвы арестовал заместителя генерального директора Московского Художественного академического театра имени Горького Артура Гезерова.

    Инстанция заключила под стражу министра культуры Башкирии Амину Шафикову по обвинению в получении взятки.

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    10 ноября 2026, 20:32 • Новости дня
    Медведев: ИИ не должен подменять образовательный процесс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что технологии искусственного интеллекта не должны подменять собой образовательный процесс в школах и университетах.

    Медведев провел заседание президиума Совета при президенте России по науке и образованию, темой которого стало использование новых технологий в учебных заведениях.

    «Важно формировать такие условия для интеграции ИИ в обучение, чтобы он не подменял собой образовательный процесс. Не блокировал навыки самостоятельного мышления и развитие собственных творческих способностей», – написал зампред Совбеза в своем канале в Max.

    Медведев отметил, что для этого требуются особая подготовка педагогов, корректировка образовательных стандартов и методик преподавания. Кроме того, необходим мониторинг влияния алгоритмов на познавательные способности и эмоциональное состояние учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о недопустимости слепого запрета искусственного интеллекта в образовательном процессе.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал сохранение навыков критического мышления одним из принципов использования алгоритмов в российской науке.

    Летом президент Владимир Путин заявил о необходимости учить школьников самостоятельному мышлению на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

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    12 ноября 2026, 02:04 • Новости дня
    Российским школьникам разрешили пользоваться словарем на сочинении

    Рособрнадзор: На сочинении школьникам разрешили пользоваться словарем

    Tекст: Катерина Туманова

    Рособрнадзор сообщил, что на написание итогового сочинения в российских школах в 2026 году будет отведено три часа 55 минут с правом пользоваться орфографическим словарем.

    В 2026 году на написание итогового сочинения будет отведено три часа 55 минут, при этом участники смогут пользоваться орфографическим словарем, передает РИА «Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.

    В ведомстве уточнили, что испытание начнется в 10:00 по местному времени. Оно пройдет 2 декабря и станет допуском к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2027 году. Заявление на участие необходимо подать до 18 ноября.

    Школьникам предложат шесть тем на выбор из трех разделов, касающихся духовно-нравственных ориентиров, семьи и общества, а также природы и культуры. Во время написания работы запрещено иметь при себе средства связи, фото- и видеоаппаратуру, а также справочные материалы и письменные заметки.

    Рекомендуемый объем работы составляет от 350 слов, а при написании менее 250 слов за сочинение ставится «незачет». По желанию работу могут написать и выпускники прошлых лет для предоставления результатов в высшие учебные заведения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения и Рособрнадзор предложили начинать ЕГЭ в 2027 году в 10 утра по местному времени. Рособрнадзор решил сохранить прежнюю продолжительность экзамена. Названы типичные ошибки выпускников на ЕГЭ по русскому языку.

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    13 ноября 2026, 01:53 • Новости дня
    Ректор МПГУ сообщил об обязательном профильном ЕГЭ в педвузах с 2027 года

    Ректор МПГУ сообщил об обязательном профильном ЕГЭ в педвузах

    Tекст: Катерина Туманова

    Поступающие на педагогические направления в российские вузы в 2027 году абитуриенты будут обязаны сдавать единый госэкзамен по профильному предмету, сообщил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

    «Основным и главным изменением при поступлении в педагогические вузы в 2027 году является введение профильного вступительного испытания», – заявил Лубков РИА «Новости».

    В настоящее время обязательным экзаменом для поступления на педагогические направления является обществознание.

    Сообщается, что абитуриент, планирующий стать учителем физики, должен будет сдавать ЕГЭ по физике. По словам Лубкова, эта мера направлена на подготовку более мотивированных преподавателей и повышение качества естественно-научного образования.

    «Наличие профильного экзамена при поступлении в вуз – необходимое условие для дальнейшей работы по углублению и расширению знаний в выбранной области», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил привлекать преподавателей вузов как наставников молодых учителей. В Госдуме предложили программу возвращения бывших педагогов в школы.

    В сентябре глава Минпросвещения Кравцов анонсировал возвращение обязательной сдачи профильных предметов для поступления на педагогические специальности.

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    13 ноября 2026, 07:35 • Новости дня
    Экс-главе Минкомсвязи Никифорову пригрозили банкротством

    Экс-главе Минкомсвязи Никифорову пригрозили банкротством за долг 160 млн рублей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    АО «Вега инвест» намерено обратиться в суд с заявлением о признании банкротом бывшего министра связи Николая Никифорова с суммой требований 160,3 млн рублей.

    Об этом рассказала адвокат, управляющий партнер московской коллегии адвокатов RUBICON Виктория Шевцова, передает ТАСС.

    «В свою очередь также связанное с Никифоровым АО «Иннополис тех», к которому должны были перейти все долги кредиторов, уже ожидает процедура банкротства – в Арбитражном суде Татарстана рассматривается заявление налогового органа о банкротстве этой компании. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 17 ноября», – сказала адвокат.

    По ее словам, кредиторы и вкладчики финансовой пирамиды «Финико» опасаются, что после признания Никифорова банкротом получить свои деньги им будет крайне трудно. В структуре самой компании «Иннополис тех» также произошли изменения. В июне 2026 года ООО прекратило деятельность путем преобразования в одноименное АО. До этого Никифорову принадлежало 67% капитала, сведения о нынешних акционерах не раскрываются.

    Ранее сообщалось, что Арбитражный суд Татарстана удовлетворил иск индивидуального предпринимателя Александра Чуркина к АО «Иннополис тех» о взыскании долга в размере 350 тыс. долларов.

    Мещанский районный суд Москвы 17 сентября заочно арестовал Никифорова по обвинению в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он был одним из создателей финансовой пирамиды «Финико», вкладчикам которой обещали доходность до 25% годовых. Потерпевшими по делу признаны около 8 тыс. человек, сумма ущерба оценивается примерно в 5 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет заподозрил бывшего главу Минкомсвязи в бегстве в ОАЭ.

    Защита Николая Никифорова в прошлом месяце обжаловала его заочный арест.

    Суд заочно арестовал экс-министра в сентябре.

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    12 ноября 2026, 14:28 • Новости дня
    Замглавы комитета Татарстана по туризму отправили под домашний арест за взятку

    Суд отправил под домашний арест замглавы Госкомитета Татарстана по туризму

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместителя председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Айгуль Балахонцеву отправили под домашний арест по делу о получении взятки, сообщила пресс-служба Вахитовского районного суда Казани.

    Следователи полагают, что с января 2023 года по ноябрь 2024 года Балахонцева предоставляла генеральному директору ООО «Туристско-информационный центр» (ТИЦ) конфиденциальные данные о закупках, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Вахитовского районного суда Казани.

    Отмечается, что эта информация обеспечивала руководителю ТИЦ преимущество и победу в торгах, а также получение прибыли при заключении контрактов. Замглавы госкомитета предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).

    «Избрана мера пресечения в виде домашнего ареста Балахонцевой А. Е.» – говорится в сообщении суда.

    Кроме того, Балахонцеву обвиняют в получении от гендиректора ООО «ТИЦ» взятки в виде оплаты образовательных услуг на сумму более 140 тыс. рублей за покровительство при исполнении контрактов между Госкомитетом Татарстана по туризму и ООО «ТИЦ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель председателя Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Айгуль Балахонцева была задержана по подозрению во взятке.

    В прошлом месяце в Татарстане задержали заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска республики по подозрению в получении взятки.

    В апреле суд арестовал главу администрации Уфы Ратмира Мавлиева по делу о взяточничестве.

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    13 ноября 2026, 16:46 • Новости дня
    Начальника иркутского морга арестовали по делу о взятках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кировский районный суд Иркутска заключил под стражу начальника областного морга и руководителя крупного ритуального агентства по обвинению в коррупции.

    Следствие считает, что руководитель ритуального агентства через исполнительного директора передал более 2 млн рублей начальнику областного патологоанатомического бюро за покровительство, передает ТАСС.

    Оба фигуранта арестованы до 4 января 2027 года. Посредник в передаче взятки находится под подпиской о невыезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Привокзальный районный суд Тулы заключил под стражу заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции по обвинению во взятке.

    В марте директора Новосибирского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии задержали по подозрению в превышении полномочий и взяточничестве.

    В прошлом году суд арестовал руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел СК по Кемеровской области Леонида Харитонова.

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    13 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    В Минпросвещения раскрыли содержание новых учебников по русскому языку

    Минпросвещения: В новые учебники по русскому языку войдут задания на эссе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В единые учебники по русскому языку для 10-11-х классов включат задания на написание эссе и размышлений, сообщила эксперт Минпросвещения Марина Бабурина.

    «Учебники предполагают творческий подход в преподавании предмета. Значительная часть заданий включает написание мини-текстов, эссе, размышлений по разным темам. Это не просто тренировка орфографических и пунктуационных навыков, хотя задания «впишите, вставьте пропущенные буквы» в учебниках тоже есть», – цитирует Бабурину РИА «Новости».

    Она отметила, что современная методика направлена на обеспечение преемственности культурных ценностей и национального менталитета, а также на учет особенностей восприятия информации учениками цифровой эпохи.

    По словам эксперта, в учебниках представлен широкий спектр заданий нового типа. С одной стороны, они готовят к экзаменам, с другой – формируют орфографические навыки, а с третьей – развивают самостоятельное мышление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр просвещения Сергей Кравцов сообщил о начале апробации единых государственных учебников по русскому языку и литературе для 10–11-х классов с 1 января 2027 года.

    В начале месяца появление единых учебников анонсировали в колледжах и техникумах.

    В прошлом месяце Минпросвещения объявило о разработке единых учебников по всем предметам школьной программы.

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