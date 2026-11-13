Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы

У пострадавшего также диагностировали ушиб мозга, переломы ребер и открытый перелом правой голени, передает Telegram-канал «Моя Москва».
На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры, Росгвардии и спецслужб.
Сергей Заворотный – кандидат исторических наук, до 2004 года работал в аппарате Госдумы, а после 2014 года занимал должность директора центра информационных технологий Приморского ГАТУ и стал соавтором книги «Янукович сдал. Госдеп принял».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва автомобиля на Кировоградской улице в Москве.
В результате взрыва пострадал журналист Сергей Заворотный.