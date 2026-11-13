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    13 ноября 2026, 12:51 • Новости дня

    НАТО предрекли нехватку авиатоплива для масштабного конфликта в Европе

    Центр НАТО: Альянсу грозит дефицит авиатоплива в случае конфликта в Европе

    НАТО предрекли нехватку авиатоплива для масштабного конфликта в Европе
    @ David Young/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс может столкнуться с дефицитом авиационного керосина в случае полномасштабной войны в Европе из-за сокращения числа нефтеперерабатывающих заводов и перехода на зеленую энергетику, сообщил Центр передового опыта НАТО по энергетической безопасности.

    Военный блок может испытать нехватку авиационного топлива при масштабном конфликте в Европе, цитирует исследование Центра РИА «Новости».

    При обоснованном наихудшем сценарии с середины 2030-х годов никакие ограничения гражданского потребления не смогут сбалансировать систему без дополнительных мер.

    Согласно расчетам, с 2035 года полное перенаправление поставок керосина на военные нужды не устранит дефицит в 4,7 млн тонн, который к 2050 году может вырасти до 50 млн тонн. Политика декарбонизации в европейских странах снижает спрос на автомобильное топливо, что ведет к закрытию нефтеперерабатывающих заводов. При этом авиация по-прежнему нуждается в керосине, а европейские участники альянса уже зависят от его импорта.

    По данным исследователей, с 2015 года в Европе закрылись около 16% нефтеперерабатывающих предприятий. Запасов авиатоплива в регионе хватает примерно на 49 дней по сравнению со 120 днями для нефтепродуктов в целом. Во время вооруженного конфликта доля керосина может достигать 75-80% от общего потребления топлива войсками. Авторы предлагают сохранить стратегические заводы, увеличить запасы и расширить производство альтернативного горючего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр заявил о намерении стран Евросоюза направить из стратегических запасов на рынок более 42 млн баррелей топлива.

    Власти Франции рассмотрели возможность отказа от восполнения стратегических запасов дизельного топлива.

    В апреле достаточные запасы авиатоплива обнаружили только у двух стран ЕС.

    12 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

    Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».

    «Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».

    - Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?
    - Жена.
    - А откуда взяла жена?
    - Я ей дал.
    - А ты откуда взял?
    - Из тумбочки.

    Круг замкнулся».

    Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.

    Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.

    Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.

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    13 ноября 2026, 05:43 • Новости дня
    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе

    Кушнер назвал окончание боевых действий условием безопасности ЕС

    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что США договорились с Владимиром Зеленским обсуждать гарантии безопасности и обязательства по деэскалации на Украине параллельно с вопросами европейской безопасности, которые невозможны при продолжении боевых действий.

    «Для того чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем», – написал Кушнер в соцсети Х.

    Он отметил, что США договорились с Владимиром Зеленским поддерживать тесный контакт с ним и его командой.

    «Мы также подтвердили, что никакие договоренности, касающиеся системы европейской безопасности, не будут приняты без учета интересов Украины в сфере безопасности», – написал спецпосланник.

    Кушнер добавил, что эти вопросы будут обсуждаться параллельно, однако окончательные решения, кроме мер гуманитарного характера, будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров по Украине, а также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник политолог Алексей Мартынов отметил отсутствие у европейских лидеров готовности к конструктивному обсуждению урегулирования на Украине.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    13 ноября 2026, 09:38 • Новости дня
    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности

    L'AntiDiplomatico: ЕС отверг обсуждение с Россией архитектуры безопасности

    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отказе стран Евросоюза обсуждать с Москвой реформирование архитектуры безопасности континента.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и другие европейские политики отвергли идею пересмотра системы безопасности в рамках переговоров по Украине, пишет L'AntiDiplomatico со ссылкой на Financial Times.

    «Европа располагала функционирующей архитектурой безопасности, пока она не была разрушена», – заявил Кошта на встрече с украинским руководством в Дублине. По его словам, европейским странам нет необходимости заново изобретать велосипед в вопросах обороны.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал счел ловушкой обсуждение вопросов безопасности континента в обмен на участие в консультациях. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула готовность к такому диалогу только после достижения мирного соглашения.

    При этом спецпосланники избранного президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву попытались добиться согласия российской стороны на привлечение Европы к переговорному процессу, отмечает The New York Times.

    Президент Владимир Путин в ответ предложил американской администрации выяснить у европейских союзников, хотят ли они мира или продолжения конфликта. Российские дипломаты ранее выдвинули инициативу заключения двусторонних пактов о ненападении со странами Европы для обеспечения гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию. Президент России Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков. Во вторник власти США выступили за прямое участие представителей Европы в будущих консультациях по разрешению конфликта.

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    12 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной

    Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером призвал Европу выбрать мир или войну

    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости для европейских стран окончательно определиться в выборе между миром и войной.

    На встрече с американскими представителями обсуждалась позиция европейских государств в контексте глобальной безопасности, передает РИА «Новости». Российский лидер выразил желание увидеть результаты взаимодействия Соединенных Штатов со своими партнерами в Европе.

    «Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом, чего они хотят – мира или войны», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил о начале обсуждения архитектуры безопасности с европейскими представителями.

    В среду американские переговорщики выразили намерение обсудить возможность привлечения стран Европы к многостороннему формату урегулирования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила участие европейских государств в переговорах.

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    12 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Песков сравнил европейских политиков с пауками в банке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил политиков в Европе с грызущимися в банке пауками из-за их отношения к сторонникам диалога с Москвой.

    По его словам, европейские политики подвергают едва ли не остракизму коллег, которые самостоятельно выходят на контакты с Россией, передают «Вести».

    «Европейцы до сих пор иногда, наверное, как пауки в банке грызутся, если кто-то по своей инициативе вышел на какие-то контакты с российской стороной. Эти люди – их чуть ли не остракизму подвергают», – отметил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил об открытости президента России Владимира Путина к контактам с европейскими лидерами.

    В мае он заявил о жесткой конфронтации между Москвой и Евросоюзом из-за показной русофобии.

    В апреле председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев также сравнил Европу и США с пауками в банке.

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    12 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Уиткофф анонсировал присоединение Европы к переговорам по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители европейских стран присоединятся к следующему раунду переговоров по украинскому урегулированию, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    «Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием. Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными», – цитирует Уиткоффа CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейцев к трехсторонним переговорам.

    Президент Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках политиков ЕС по украинскому урегулированию.

    Во вторник Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие стран Европы в будущих консультациях.

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    12 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян

    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян с 16 ноября

    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян
    @ eye ubiquitous/hutchison/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении с 16 ноября новых ограничений на въезд в страну для граждан России, включая профессиональных спортсменов.

    С 16 ноября Финляндия вводит новые ограничения на въезд на территорию страны для граждан России, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

    В дипломатическом ведомстве пояснили, что очередное ужесточение пограничного режима затрагивает выдачу разрешительных документов для трудовой деятельности. Обновленные правила коснутся поездок с целью краткосрочной работы по визе.

    Отдельное внимание в сообщении министерства уделяется представителям спортивной отрасли. В ведомстве подчеркнули, что новые ограничения на въезд будут в полной мере распространяться на российских граждан, профессионально занимающихся спортом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министерство иностранных дел Финляндии приняло решение ужесточить визовую политику для недопуска российских спортсменов.

    На прошлой неделе премьер-министр Петтери Орпо заявил о подготовке дополнительных мер по ограничению въезда граждан России.

    В прошлый четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неонацизмом намерения властей Финляндии ограничить въезд российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.

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    12 ноября 2026, 15:54 • Новости дня
    Кушнер: США начали обсуждать с Европой архитектуру безопасности
    Кушнер: США начали обсуждать с Европой архитектуру безопасности
    @ Evan Vucci/imago images/MediaPunch/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале обсуждения с европейскими представителями архитектуры безопасности на континенте.

    По его словам, Соединенные Штаты начали обсуждение с представителями Европы архитектуры безопасности на европейском континенте, передает РИА «Новости». «Мы также начали уже с ними обсуждение по поводу того, как будет выглядеть архитектура безопасности, которая будет касаться России и Украины и европейского континента», – сказал Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал включение европейских представителей в следующий раунд переговоров единственным способом добиться урегулирования на Украине.

    В среду Джаред Кушнер заявил о намерении американских переговорщиков обсудить с Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности.

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    12 ноября 2026, 15:32 • Новости дня
    Главу Конституционного суда Польши не пустили на рабочее место

    Полиция не пустила главу Конституционного суда Польши на рабочее место

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники полиции отказались пропустить председателя Конституционного суда Польши Богдана Свенчковского в здание ведомства в Варшаве.

    Утром Свенчковский прибыл к воротам Конституционного суда на аллее Шуха и потребовал пропустить его на рабочее место, однако дежурившие там сотрудники правоохранительных органов отказали ему, передает РИА «Новости».

    Полицейские сослались на распоряжение исполняющей обязанности председателя суда Анны Корвин-Петровской. У здания собрались протестующие сторонники оппозиционной партии «Право и справедливость», которые выкрикивали нецензурные лозунги в адрес полиции и правительства страны. До силового противостояния дело не дошло.

    После неудачной попытки пройти внутрь Свенчковский выступил перед журналистами и обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска в узурпации судебной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил президента страны Кароля Навроцкого к себе домой в Сопот для урегулирования спора вокруг Конституционного суда.

    На прошлой неделе Верховный суд Польши постановил отклонить апелляцию отстраненного от обязанностей Богдана Свенчковского.

    В начале месяца объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда Анна Корвин-Пиотровская запретила Свенчковскому входить в здание.

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    13 ноября 2026, 06:11 • Новости дня
    Депутат Харрис: Датчане устали финансировать Украину из-за падения уровня жизни

    Депутат Харрис: Датчане устали финансировать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Датчане устали финансировать Украину из-за падения уровня собственной жизни, заявил независимый депутат датского парламента Якоб Харрис.

    По словам Харриса, Владимир Зеленский «увозит миллиарды» из Дании, пока уровень жизни местных жителей снижается, заявил он RT.

    «Они видят, как Зеленский приезжает в Данию, а потом уезжает с миллиардами. И я думаю, что мы должны спросить датчан, прежде чем направлять еще больше денег в этот конфликт», – цитирует политика РИА «Новости».

    Ранее Харрис и лидер Датской народной партии Мортен Мессершмидт выступили против выступления Зеленского в парламенте страны. Харрис выразил протест, отказавшись встать для приветствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мария Захарова пошутила над отказом премьер-министра Дании Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах по  Украине.

    Кандидат в президенты Франции указал на вред помощи Киеву для ЕС. Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины.


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    13 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний

    ЕС введет новые санкции против российских банков и нефтетанкеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Европейского союза планируют утвердить более ста новых ограничительных мер в отношении российских банков, энергетических компаний и танкеров, перевозящих нефть в обход ограничений.

    Новые санкции будут направлены против российского энергетического сектора, банков, а также судов так называемого теневого флота, пишет Bloomberg.

    Поводом для введения очередных мер стал рост числа гибридных атак в Европе, ответственность за которые возлагают на Москву. В частности, речь идет о кибератаках, поджогах и неудачной атаке дронов на аэропорт в Германии.

    Ожидается, что министры иностранных дел стран Евросоюза одобрят эти ограничения на встрече в Брюсселе в понедельник. Кроме того, идет разработка 22-го пакета антироссийских санкций, который может быть принят в декабре.

    Во вторник министры обороны стран объединения обсудят отношения с Китаем. Основное внимание планируется уделить снижению зависимости в цепочках поставок и мерам по ограничению поддержки, которую Пекин оказывает Москве. На встрече также выступит заместитель министра обороны США Элбридж Колби, который расскажет о планах по пересмотру американского военного присутствия в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против «Сибур холдинга» и «Восток ойл». Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России. Лавров указал на триллионные убытки Европы от разрыва торговли с Россией.



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    12 ноября 2026, 16:17 • Новости дня
    Путин попросил спецпосланников США оценить контакты с ЕС по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин попросил американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.

    Глава государства предложил американским представителям обсудить перспективы дальнейших контактов по итогам состоявшихся в Абу-Даби переговоров, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также попросил посланников поделиться оценками украинского урегулирования с точки зрения европейских коллег после их недавнего общения с представителями Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Во вторник американские переговорщики вместе с главой МИД ОАЭ заняли места между российской и украинской делегациями в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 19:01 • Новости дня
    Минспорт: Финляндии грозит десятилетний бан из-за недопуска россиян на турниры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Финляндия может лишиться права проведения соревнований и получить десятилетний бан в случае отказа пустить российских спортсменов на международные турниры.

    «ISU заявил о том, что это неприемлемо и требует разъяснений от оргкомитета и местной федерации. Это грозит Финляндии, во-первых, переносом соревнований, если они не пустят россиян, или отменой и лет на 10 баном. То, чем это и должно закончиться для сумасшедших европейцев», – цитирует Дегтярева ТАСС.

    С 20 по 22 ноября в Хельсинки пройдет этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию, а чемпионат мира состоится в Тампере в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Международный союз конькобежцев (ISU) не поддержал решение властей Финляндии ужесточить визовые ограничения для российских спортсменов.

    Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении ограничений на въезд в страну для граждан России с 16 ноября.

    В среду член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о желании жителей Финляндии вернуть российских спортсменов на местные соревнования.

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    12 ноября 2026, 17:35 • Новости дня
    ISU выступил против отказа Финляндии выдать визы российским спортсменам

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный союз конькобежцев (ISU) не поддержал решение властей Финляндии ужесточить визовые ограничения для российских спортсменов.

    «ISU считает, что спортсменов нельзя наказывать за действия правительств их стран в мире, где, к сожалению, продолжается множество конфликтов», – говорится в заявлении на официальном сайте организации.

    Союз изучает влияние визовых ограничений на спортивные соревнования, включая чемпионат мира по фигурному катанию в финском Тампере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении с 16 ноября новых ограничений на въезд в страну для граждан России, включая профессиональных спортсменов.

    В понедельник МИД страны решил ужесточить визовую политику с целью недопуска спортсменов из России.

    В начале месяца глава ведомства Элина Валтонен предложила министрам иностранных дел стран Евросоюза ограничить въезд на территорию Шенгенской зоны для всех российских спортсменов.

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    12 ноября 2026, 16:27 • Новости дня
    Уиткофф выразил надежду на новый раунд переговоров по Украине с участием Европы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил о возможности привлечения представителей европейских стран к трехсторонним переговорам по украинскому урегулированию.

    По его словам, США надеются на новый раунд переговоров по Украине с участием представителей Европы, передает ТАСС. «Мы надеемся, что мы вскоре сможем объявить – надеюсь, что, возможно, уже по окончании этой встречи, – новые трехсторонние переговоры, которые, я надеюсь, уже включали бы европейцев», – сказал Уиткофф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду спецпосланник президента США Джаред Кушнер также заявил о намерении обсудить с Путиным привлечение Европы к переговорному формату.

    Во вторник Уиткофф и Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    Ранее Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами.


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