Захарова перечислила своих наставников

Захарова назвала своими наставниками родных, учителей и руководителей

Tекст: Вера Басилая

Захарова на III Международном симпозиуме «Создавая будущее» заявила, что считает своими главными наставниками семью, преподавателей и начальство на работе, передает ТАСС.

«В основном, конечно, это те люди, которые с тобой по факту твоего рождения и которые встречаются на твоем жизненном пути. Конечно, это и люди, которых ты находишь сам. Да, безусловно, это семья, это родители, это родственники ближайшие, это, конечно, бабушки и дедушки», – ответила дипломат на вопрос о своих наставниках.

Захарова подчеркнула важность участия старшего поколения в воспитании внуков, назвав это удивительным явлением и противопоставив подходам в других странах, где дети рассчитывают только на себя.

Помимо семьи, представитель МИД отметила школьных учителей и вузовских преподавателей, которых помнит всех, несмотря на частые переезды в детстве. Также в список ее наставников вошли руководители на работе, которых она охарактеризовала как «целый безбрежный океан профессионализма и удивительных человеческих качеств».

Дипломат добавила, что иногда ответы на вопросы не находятся ни в семье, ни на работе, и тогда приходится искать помощь на стороне, поэтому со многими своими наставниками она познакомилась сама.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров назвал патриотизм и крепкую семью главными традиционными ценностями россиян на сессии симпозиума «Создавая будущее».

Ранее Мария Захарова рассказала журналистам о пользе знания истории и стихов Александра Пушкина для преодоления негатива.