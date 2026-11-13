Немецкая контрразведка заявила об угрозе шпионажа через Tesla

Немецкая контрразведка предупредила о риске шпионажа через Tesla

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Handelsblatt, автомобили Tesla и китайских автопроизводителей оказались в центре дискуссии по вопросам безопасности в Германии. Поводом стало решение бундесвера запретить въезд подключенных к интернету машин на территорию определенных военных объектов, передает РИА «Новости».

«Камеры и системы геолокации в подключенных к Сети автомобилях собирают чувствительную информацию… В случае с бундесвером речь идет о военных объектах, рабочих процессах и персонале», – заявил Крамер.

По его словам, Германии не следует полагаться на «презумпцию невиновности» в отношении автопроизводителей из стран-союзников. Решающее значение имеет то, какие данные собирает автомобиль, куда они передаются и кто может получить к ним доступ.

В Федеральном ведомстве по безопасности в сфере информационной техники отметили, что большинство современных автомобилей в Германии способны передавать данные во время движения на серверы компаний-производителей. Конкретных доказательств использования машин для шпионажа пока нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бундесвер ограничил въезд китайских автомобилей на военные объекты из-за опасений шпионажа.

В прошлом году министр в правительстве Берлина Кансель Кицильтепе назвала Tesla нацистским автомобилем.

Продажи электромобилей Tesla в Германии сократились на 59%.