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    Лунной АЭС России предсказали переворот в освоении космоса
    Журналисту Заворотному оторвало руку при взрыве машины на юге Москвы
    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе
    Евросоюз разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией
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    13 ноября 2026, 11:15 • Новости дня

    Ученые сказали, когда андроиды получат численное превосходство над людьми

    Kyodo: Ученые спрогнозировали создание 10 млрд андроидов к 2083 году

    Ученые сказали, когда андроиды получат численное превосходство над людьми
    @ Amit Mendelsohn/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К 2080-м годам количество человекоподобных роботов может превысить 10 млрд и обогнать численность населения Земли, об этом свидетельствуют результаты исследования американских и европейских ученых.

    Сценарий, описанный в статье группы исследователей из Миланского университета, Эксетерского университета и Университета Рокфеллера, предполагает наличие достаточного энергоснабжения и автономного производства с участием андроидов, пишет Kyodo.

    При этом ученые подчеркнули, что «численное превосходство не следует путать с социальным, политическим или экономическим доминированием».

    По прогнозам ООН, население планеты достигнет пика примерно в 10,3 млрд человек в середине 2080-х годов, после чего начнется постепенное сокращение.

    Согласно исследованию, андроиды могут превзойти людей по численности примерно к 2083 году, если они сами будут участвовать в производстве, и будет доступно достаточное количество электричества и деталей. Этот сценарий – один из более чем 4000 рассмотренных комбинаций, основанных на прогнозах рынка, согласно которым к 2050 году будет существовать более миллиарда гуманоидных роботов.

    В настоящее время насчитывается около 10 тыс. гуманоидных роботов, которые, как ожидается, будут использоваться на заводах и складах, а также в качестве помощников по дому и сиделок. Без дополнительного канала производства с участием андроидов рост нынешними темпами приведет к тому, что к 2100 году их число составит около четырех миллиардов, что все еще намного ниже прогнозируемого населения Земли, которое составит около 10,2 млрд человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце исследователи компании Anthropic заявили о способности моделей искусственного интеллекта самостоятельно распространяться по «умной» бытовой технике.

    В сентябре компания Ubtech официально открыла в китайском Лючжоу первый в мире завод по производству человекоподобных роботов.

    Тогда руководитель направления стресс-тестирования согласованности ИИ американской компании Anthropic Эван Хьюбингер оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в ближайшее десятилетие в 10%.

    12 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

    Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».

    «Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».

    - Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?
    - Жена.
    - А откуда взяла жена?
    - Я ей дал.
    - А ты откуда взял?
    - Из тумбочки.

    Круг замкнулся».

    Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.

    Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.

    Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.

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    13 ноября 2026, 00:04 • Новости дня
    Эксперт: Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса

    Эксперт Анпилогов: Лунная АЭС может значительно снизить стоимость освоения космоса

    Эксперт: Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса
    @ nasa.gov

    Tекст: Олег Исайченко

    Лунную АЭС России стоит рассматривать в контексте более масштабного проекта: совместной с Китаем базы на Южном полюсе спутника Земли. Станция будет снабжать дешевым электричеством целую исследовательскую команду, что является колоссальным прорывом в освоении космоса, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов. Ранее Роскосмос приступил к сборке частей для атомной электростанции на Луне.

    «Атомная электростанция разрабатывается Роскосмосом для совместной лунной базы с Китаем, которая должна быть построена в районе Южного полюса спутника Земли. Там имеются большие запасы льда, из которого можно получать кислород для космонавтов и топливо для ракет. Но сделать это без дешевого электричества невозможно. Ядерный реактор способен закрыть эту потребность для будущих исследователей», – сказал эксперт в сфере космонавтики Алексей Анпилогов.

    Впрочем, по его словам, реализовать развертывание АЭС на Луне крайне непросто. «Речь идет об уникальном инженерном решении. В СССР данные разработки велись, но ядерный реактор там создавали для спутников 1970-х годов. Сейчас же речь идет о куда более мощном устройстве. Ограничиться изучением старых чертежей не выйдет», – акцентирует собеседник.

    Кроме Советского Союза опыт в данной сфере имеется и у американцев. «Тем не менее, в США, в силу длительного пренебрежения космической программой, эту технологию утратили окончательно. Забавно, но в работе над собственной лунной станцией они теперь опираются на результаты, полученные в ходе исследовательской деятельности СССР», – уточняет эксперт.

    Основная проблема в рамках создания АЭС для спутника Земли – обеспечение полной автономности реактора. «В первое время на базе будет отсутствовать рабочий персонал, а монтажом конструкций предстоит заниматься роботам. С отдельными сервисными операциями устройства справятся, но взаимодействие со сложным оборудованием им не по силам», – полагает он.

    «Соответственно, в программу проекта закладывают вообще полное отсутствие необходимости чинить реактор в будущем. Установка проработает несколько десятилетий, после чего ее заглушат. Затем конструкцию либо вывезут, либо оставят на Луне как памятник освоению космоса человечеством», – рассуждает собеседник.

    При этом речь идет о по-настоящему выдающемся проекте. «Россия и Китай заходят дальше простой высадки на Луне. Речь идет о создании постоянно действующей базы на спутнике Земли, запуски различных устройств с которой обойдутся в разы дешевле полетов с поверхности нашей планеты. Исследование Солнечной системы станет дешевым как никогда раньше», – заключил Анпилогов.

    Напомним, Роскосмос приступил к сборке частей для атомной электростанции на Луне. Параллельно идет работа над тяжелой посадочной платформой и станцией, которая будет распределять энергию и заряжать оборудование.

    Над проектом работают специалисты Роскосмоса, Росатома и Курчатовского института. Установка мощностью от 5 до 10 кВт станет источником энергии для Международной научной лунной станции, участниками которой выступают 16 государств.

    Лунная АЭС входит в число трех приоритетов отечественной космонавтики, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Помимо нее, отрасль сосредоточится на создании Российской орбитальной станции, первый модуль которой выведут на орбиту в 2028 году, и ракеты «Амур-СПГ» с многоразовой первой ступенью.

    Ракеты для отправки оборудования станции на Луну уже готовы. Окончательный вариант установки Росатом выберет в 2027 году из пяти разработанных, а саму электростанцию планируется построить к середине 2030-х годов.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    13 ноября 2026, 05:43 • Новости дня
    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе

    Кушнер назвал окончание боевых действий условием безопасности ЕС

    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что США договорились с Владимиром Зеленским обсуждать гарантии безопасности и обязательства по деэскалации на Украине параллельно с вопросами европейской безопасности, которые невозможны при продолжении боевых действий.

    «Для того чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем», – написал Кушнер в соцсети Х.

    Он отметил, что США договорились с Владимиром Зеленским поддерживать тесный контакт с ним и его командой.

    «Мы также подтвердили, что никакие договоренности, касающиеся системы европейской безопасности, не будут приняты без учета интересов Украины в сфере безопасности», – написал спецпосланник.

    Кушнер добавил, что эти вопросы будут обсуждаться параллельно, однако окончательные решения, кроме мер гуманитарного характера, будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров по Украине, а также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник политолог Алексей Мартынов отметил отсутствие у европейских лидеров готовности к конструктивному обсуждению урегулирования на Украине.

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    12 ноября 2026, 16:35 • Новости дня
    Путин объяснил подход России к территориальному вопросу на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В конфликте на Украине для России важнее люди и их право жить по своим традициям, чем вопросы территорий, заявил президент Владимир Путин на встрече с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Путин подчеркнул, что тема территорий в украинском конфликте понимается по-разному, для России важнее люди, живущие там, передает ТАСС. «Мы знаем, что по-разному с обеих сторон понимаются вопросы территорий. Для нас важнее люди, которые проживают там, их традиции, культура, право жить по своим правилам, право жить в соответствии со своими традиционными ценностями», – сказал российский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.


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    13 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    Евросоюз разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией

    Politico: ЕС разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией

    Евросоюз разделился на три лагеря при выборе переговорщика с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны Европейского союза разделились на три лагеря по вопросу, кто мог бы представлять сообщество на переговорах с Россией, сообщает Politico.

    Страны ЕС разделились на три группы в вопросе выбора кандидата для диалога с Москвой, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Первый лагерь поддерживает главу Евросовета Антониу Кошту, считая его наиболее приемлемым вариантом благодаря занимаемой должности. Вторая группа лоббирует переговорщиков от Франции и Германии, так как Париж и Берлин не желают предоставлять Брюсселю монополию на представление европейских интересов.

    Третий, самый малочисленный лагерь предлагает назначить главу европейской дипломатии Каю Каллас. Однако ряд дипломатов считает ее худшим из возможных кандидатов из-за антироссийской позиции, называя подобное предложение шуткой.

    Вопрос назначения представителя планируется обсудить в пятницу на саммите ЕС в Дублине, однако окончательное решение вряд ли будет принято.

    В четверг президент России Владимир Путин на встрече с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости того, чтобы США поработали со странами Европы для определения их позиции – хотят они мира или войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить Антониу Кошту и Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

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    13 ноября 2026, 11:26 • Новости дня
    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы

    При взрыве автомобиля в Москве пострадал журналист Сергей Заворотный

    Машина бывшего пресс-секретаря Азарова взорвалась на юге Москвы
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате взрыва автомобиля Toyota на Кировоградской улице на юге Москвы серьезно пострадал журналист Сергей Заворотный, ранее работавший пресс-секретарем бывшего премьера Украины Николая Азарова.

    Взрыв автомобиля Toyota произошел прямо во время движения, в результате чего водитель получил травмы и был передан медикам, сообщает Telegram-канал 112.

    По предварительной версии, причиной инцидента могла стать неисправность газового оборудования. Взрыв сильно повредил машину со стороны водительского сиденья, на месте происшествия работают экстренные службы.

    Украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что взорванный автомобиль принадлежит бывшему пресс-секретарю экс-премьера Украины Николая Азарова журналисту Сергею Заворотному. По словам очевидцев, пострадавший самостоятельно выбрался из салона, он получил серьезные травмы ног и осколочные ранения груди и спины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг источник сообщил о гибели военного при взрыве автомобиля в поселке Шушары в Петербурге.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства военнослужащего.

    Военный эксперт Юрий Кнутов расценил случившееся как начатую украинскими властями охоту на российских офицеров.

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    13 ноября 2026, 09:38 • Новости дня
    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности

    L'AntiDiplomatico: ЕС отверг обсуждение с Россией архитектуры безопасности

    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отказе стран Евросоюза обсуждать с Москвой реформирование архитектуры безопасности континента.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и другие европейские политики отвергли идею пересмотра системы безопасности в рамках переговоров по Украине, пишет L'AntiDiplomatico со ссылкой на Financial Times.

    «Европа располагала функционирующей архитектурой безопасности, пока она не была разрушена», – заявил Кошта на встрече с украинским руководством в Дублине. По его словам, европейским странам нет необходимости заново изобретать велосипед в вопросах обороны.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал счел ловушкой обсуждение вопросов безопасности континента в обмен на участие в консультациях. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула готовность к такому диалогу только после достижения мирного соглашения.

    При этом спецпосланники избранного президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву попытались добиться согласия российской стороны на привлечение Европы к переговорному процессу, отмечает The New York Times.

    Президент Владимир Путин в ответ предложил американской администрации выяснить у европейских союзников, хотят ли они мира или продолжения конфликта. Российские дипломаты ранее выдвинули инициативу заключения двусторонних пактов о ненападении со странами Европы для обеспечения гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию. Президент России Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков. Во вторник власти США выступили за прямое участие представителей Европы в будущих консультациях по разрешению конфликта.

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    12 ноября 2026, 18:37 • Новости дня
    Спикер Рады на русском языке пожаловался на холод в парламенте

    Стефанчук на русском языке пожаловался на отсутствие отопления в Раде

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук на русском языке пожаловался на холод из-за отсутствия отопления в здании парламента.

    Стефанчук во время заседания парламента пожаловался, что замерз из-за отсутствия отопления в здании, передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись, которую опубликовало украинское издание «Страна.ua».

    «Ужас», – сказал Стефанчук на русском языке. После этого спикер перешел на украинский язык и добавил, что в помещении ужасно холодно.

    Ранее депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил о перебоях со светом в украинском парламенте, а также констатировал отсутствие воды и тепла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Гетманцев заявил об отсутствии воды и отопления в здании Верховной рады.

    Мэр Киева Виталий Кличко выступал в парламенте с отчетом об отключениях электроэнергии, во время которого пропали свет, интернет и вода.

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    12 ноября 2026, 18:24 • Новости дня
    Полянский предостерег Польшу от «игры с огнем» на Балтике

    Полянский призвал Польшу не играть с огнем на Балтике

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Польше не следует играть с огнем, заявляя о притязаниях на Балтийское море и наращивая военный потенциал.

    Полянский прокомментировал слова премьер-министра Польши Дональда Туска о том, что Балтийское море становится польским. «Поэтому уж нашим польским коллегам точно не стоило бы играть с огнем, тем более что все предыдущие такие игры заканчивались для поляков весьма неудачно и болезненно», – приводит его слова ТАСС.

    Постпред напомнил, что нынешние границы Польши на берегах Балтийского моря стали результатом послевоенного устройства Европы. Он подчеркнул, что без усилий советского руководства длина польского побережья составляла бы всего 71 км с единственным морским портом Гдыней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал «быстрое завоевание польской Балтики».

    До этого глава МИД Польши Радослав Сикорский созвал экстренное онлайн-совещание Совета государств Балтийского моря.

    Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Балтика превращается в зону нестабильности.

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    12 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной

    Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером призвал Европу выбрать мир или войну

    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости для европейских стран окончательно определиться в выборе между миром и войной.

    На встрече с американскими представителями обсуждалась позиция европейских государств в контексте глобальной безопасности, передает РИА «Новости». Российский лидер выразил желание увидеть результаты взаимодействия Соединенных Штатов со своими партнерами в Европе.

    «Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом, чего они хотят – мира или войны», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил о начале обсуждения архитектуры безопасности с европейскими представителями.

    В среду американские переговорщики выразили намерение обсудить возможность привлечения стран Европы к многостороннему формату урегулирования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила участие европейских государств в переговорах.

    Комментарии (13)
    13 ноября 2026, 02:35 • Новости дня
    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе

    FT: Европа испугалась требований России по архитектуре безопасности

    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что европейские страны оказались в ловушке из-за требований Москвы пересмотреть архитектуру безопасности континента в обмен на участие в мирных переговорах по Украине.

    Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что последний раунд переговоров по Украине лишь усилил требования России о полной перестройке архитектуры безопасности континента, пишет Financial Times.

    «Три официальных представителя сообщили Financial Times, что в европейских столицах нарастает беспокойство по поводу того, что согласие на обсуждение более широких вопросов обороны и безопасности на континенте станет ценой за участие в переговорах по Украине, от чего они отказывались на протяжении пяти лет», – сказано в материале.

    В частности, премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что Европу заманили в «ловушку» обсуждения архитектуры безопасности континента в обмен на участие в переговорах и что Россия якобы много лет пытается повлиять на суверенитет государств НАТО.

    «Сейчас мы в ловушке. Россия не должна участвовать в этой дискуссии», – заявил он в преддверии саммита европейских лидеров в Дублине в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Михал призвал уполномочить председателя Кошту и Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    В среду помощник президента России Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Он также допустил участие европейских государств в мирных переговорах после пробуждения у них совести.

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    12 ноября 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на встрече с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Путин отметил, что у России был хороший гуманитарный опыт сотрудничества с Украиной вокруг Алешек, передает РИА «Новости». Глава государства предложил использовать этот успешный прецедент для организации новой гуманитарной миссии в Константиновке.

    Российский лидер предложил поручить уполномоченным по правам человека России и Украины совместную работу над организацией и запуском данного гуманитарного процесса.

    «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской... поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также подчеркнул, что российские силы полностью контролируют Константиновку. В связи с этим Россия готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков заявил об обсуждении мирного урегулирования на Украине на предстоящей встрече со спецпосланниками.

    Президент Владимир Путин начал встречу со спецпосланниками американского лидера в Кремле.

    Помощники главы государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский присоединились к переговорам.

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    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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    12 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    Рожин: Гуманитарная миссия может раскрыть Украине правду о потере Киевом Константиновки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Гуманитарная операция в Константиновке необходима для безопасной эвакуации оставшихся жителей города. Однако примет ли Киев предложение Владимира Путина – большой вопрос, поскольку признание потери населенного пункта нанесет идеологический удар Украине, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин. Ранее Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    «Константиновка на текущий момент находится под полным контролем России. В городе остается небольшое число мирных жителей – около 400-500. Большая часть людей покинула населенный пункт в период насильственной эвакуации, которую организовывал Киев при отступлении», – сказал военный эксперт Борис Рожин.

    Впрочем, кому-то все же удалось остаться в своих домах. «Тем не менее ситуация в Константиновке постепенно накалялась, поэтому еще определенное число местных из наиболее опасных районов вывозили уже российские бойцы. Соответственно, сейчас в городе остается лишь небольшой процент населения», – продолжает собеседник.

    Сейчас, по его словам, населенный пункт является небезопасным местом для гражданских лиц. «ВСУ ведут регулярные обстрелы этой территории. Кроме того, противник, оставляя эти позиции, буквально «усеял» городскую черту минами. В таких условиях вывести оставшихся людей, как и в Алешках, без приостановки огня на данном участке фронта – невозможно», – уточняет эксперт.

    Поэтому гуманитарная миссия, предложенная лично Владимиром Путиным, – насущная необходимость для спасения жителей Константиновки. Однако согласится ли на этот шаг Киев – большой вопрос. «Офис Владимира Зеленского так и не признал потерю этого населенного пункта. Поддержка российской инициативы «обнажит» для международной общественности вранье украинского руководства», – акцентирует он.

    «Но и отказ от миссии ничего хорошего для ВСУ не несет, поскольку таким образом Москва еще раз продемонстрирует неготовность Киева к шагам, действительно приближающим завершение конфликта. Однако, на мой взгляд, итоговое решение Зеленского зависит от того, сумеют ли американцы в этот раз найти подходящие рычаги давления», – заключил Рожин.

    Ранее Владимир Путин на встрече в Кремле со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке. «В рамках стратегической линии обороны Украины, как они считают, в Донбассе есть такой населенный пункт – Константиновка, там еще около 400-500 гражданских лиц. Давайте сделаем то же самое, что мы сделали в Алешках, пригласим представителей иностранной прессы, в том числе американской… поручим это людям, которые занимаются правами человека с обеих сторон, уполномоченным по правам человека», – сказал он.

    Президент также уточнил, что Россия полностью контролирует Константиновку, в связи с чем Москва готова гарантировать и обеспечить абсолютную безопасность работы будущей гуманитарной миссии на этой территории. Напомним, об освобождении данного населенного пункта Минобороны сообщало еще в начале июля.

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    13 ноября 2026, 05:30 • Новости дня
    Путин предупредил о «возобновлении войны» при вводе иностранных войск на Украину

    Путин: Ввод иностранных войск на Украину после мира приведет к новой войне

    Путин предупредил о «возобновлении войны» при вводе иностранных войск на Украину
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Размещение иностранных войск на территории Украины после подписания мирного договора станет поводом для немедленного возобновления боевых действий, заявил президент России Владимир Путин.

    Любой ввод иностранных войск на Украину после заключения мира спровоцирует возобновление конфликта, поскольку для Москвы их присутствие категорически неприемлемо. Иностранные военные в таком случае станут законной целью для Вооруженных сил, передает ТАСС.

    «Что мы слышим от них? Что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. Что это означает? Мы уже об этом говорили. Для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – сказал он.

    Российский лидер добавил, что президент США Дональд Трамп предлагает договориться об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. Европейские политики согласны на это только после мира на Украине, намереваясь затем ввести туда свои войска. Путин подытожил, что такие действия приведут к продолжению боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о продолжении боевых действий в случае размещения европейского контингента на территории Украины.

    Политолог Павел Данилин указал на создание предпосылок для новых конфликтов из-за европейской идеи размещения миротворцев.

    Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков предупредил о риске срыва позитивных усилий по урегулированию кризиса из-за привлечения европейских государств к переговорам.

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