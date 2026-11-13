Ученые сказали, когда андроиды получат численное превосходство над людьми

Kyodo: Ученые спрогнозировали создание 10 млрд андроидов к 2083 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

Сценарий, описанный в статье группы исследователей из Миланского университета, Эксетерского университета и Университета Рокфеллера, предполагает наличие достаточного энергоснабжения и автономного производства с участием андроидов, пишет Kyodo.

При этом ученые подчеркнули, что «численное превосходство не следует путать с социальным, политическим или экономическим доминированием».

По прогнозам ООН, население планеты достигнет пика примерно в 10,3 млрд человек в середине 2080-х годов, после чего начнется постепенное сокращение.

Согласно исследованию, андроиды могут превзойти людей по численности примерно к 2083 году, если они сами будут участвовать в производстве, и будет доступно достаточное количество электричества и деталей. Этот сценарий – один из более чем 4000 рассмотренных комбинаций, основанных на прогнозах рынка, согласно которым к 2050 году будет существовать более миллиарда гуманоидных роботов.

В настоящее время насчитывается около 10 тыс. гуманоидных роботов, которые, как ожидается, будут использоваться на заводах и складах, а также в качестве помощников по дому и сиделок. Без дополнительного канала производства с участием андроидов рост нынешними темпами приведет к тому, что к 2100 году их число составит около четырех миллиардов, что все еще намного ниже прогнозируемого населения Земли, которое составит около 10,2 млрд человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце исследователи компании Anthropic заявили о способности моделей искусственного интеллекта самостоятельно распространяться по «умной» бытовой технике.

В сентябре компания Ubtech официально открыла в китайском Лючжоу первый в мире завод по производству человекоподобных роботов.

Тогда руководитель направления стресс-тестирования согласованности ИИ американской компании Anthropic Эван Хьюбингер оценил вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом в ближайшее десятилетие в 10%.