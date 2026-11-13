В Японии назвали контроль Южно-Китайского моря целью КНР для атаки на Тайвань

Kyodo News: Китай стремится к контролю Южно-Китайского моря для блокады Тайваня

Tекст: Игорь Иножарский

Пекин наращивает военно-морской потенциал для проецирования военной мощи вдали от своей материковой части, пишет Kyodo News со ссылкой на доклад Национального института оборонных исследований Японии. Утверждается, что Южно-Китайское море стало плацдармом для противодействия американской армии на фоне стратегического соперничества КНР и США.

По данным аналитиков, китайские военные планируют обезопасить морские пути за пределами первой островной цепи, которая тянется от южных островов Японии через Тайвань до Филиппин. Блокировка пролива Баши и достижение превосходства в воздухе и на море к югу от Тайваня даст Китаю преимущество при продвижении к острову.

В докладе отмечается, что Пекин расширяет влияние в Южно-Китайском море с помощью береговой охраны и морской милиции для создания «ситуаций серой зоны», не доводящих до вооруженного конфликта. Кроме того, КНР стремится установить контроль над странами АСЕАН путем увязывания вопросов безопасности и экономики.

Японские исследователи призвали Токио укрепить форматы сотрудничества с Австралией, Великобританией, Канадой и другими странами для защиты свободы судоходства, а также наладить взаимодействие со странами АСЕАН в сфере оборонных технологий. При этом подчеркивается, что опубликованный документ составлен исследователями института и не отражает официальную позицию японского правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву заявил о действиях более 50 китайских кораблей в акватории от южной Японии до Филиппин. Летом власти Китая запланировали защитить острова в Южно-Китайском море с помощью роев беспилотников. В прошлом году японские власти разместили новые ракетные подразделения на островах вблизи Тайваня на фоне обострения спора с Пекином.