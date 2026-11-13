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    13 ноября 2026, 10:39 • Новости дня

    В Японии назвали контроль Южно-Китайского моря целью КНР для атаки на Тайвань

    Kyodo News: Китай стремится к контролю Южно-Китайского моря для блокады Тайваня

    Tекст: Игорь Иножарский

    Китай усиливает контроль над Южно-Китайским морем для сдерживания возможного вмешательства США в случае военной операции на Тайване, сообщил исследовательский институт при министерстве обороны Японии.

    Пекин наращивает военно-морской потенциал для проецирования военной мощи вдали от своей материковой части, пишет Kyodo News со ссылкой на доклад Национального института оборонных исследований Японии. Утверждается, что Южно-Китайское море стало плацдармом для противодействия американской армии на фоне стратегического соперничества КНР и США.

    По данным аналитиков, китайские военные планируют обезопасить морские пути за пределами первой островной цепи, которая тянется от южных островов Японии через Тайвань до Филиппин. Блокировка пролива Баши и достижение превосходства в воздухе и на море к югу от Тайваня даст Китаю преимущество при продвижении к острову.

    В докладе отмечается, что Пекин расширяет влияние в Южно-Китайском море с помощью береговой охраны и морской милиции для создания «ситуаций серой зоны», не доводящих до вооруженного конфликта. Кроме того, КНР стремится установить контроль над странами АСЕАН путем увязывания вопросов безопасности и экономики.

    Японские исследователи призвали Токио укрепить форматы сотрудничества с Австралией, Великобританией, Канадой и другими странами для защиты свободы судоходства, а также наладить взаимодействие со странами АСЕАН в сфере оборонных технологий. При этом подчеркивается, что опубликованный документ составлен исследователями института и не отражает официальную позицию японского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня Джозеф Ву заявил о действиях более 50 китайских кораблей в акватории от южной Японии до Филиппин. Летом власти Китая запланировали защитить острова в Южно-Китайском море с помощью роев беспилотников. В прошлом году японские власти разместили новые ракетные подразделения на островах вблизи Тайваня на фоне обострения спора с Пекином.

    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

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    13 ноября 2026, 06:02 • Новости дня
    На острове Шумшу нашли скрытые японские оборонительные сооружения

    На курильском острове Шумшу нашли секретные оборонительные сооружения Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководитель сахалинского отделения «Поискового движения России» Артем Бандура сообщил об обнаружении ранее неизвестных укреплений японской армии времен Второй мировой войны на острове Шумшу.

    В ходе поисковой экспедиции на Курильских островах участники обнаружили укрепления японской императорской армии, которые были засыпаны землей и скрыты от глаз, передает ТАСС.

    «Именно таким образом мы нашли в этом году на Шумшу скрытые оборонительные сооружения японской императорской армии, о которых ранее никто не знал», – заявил Бандура.

    Всю информацию о находке передали историкам музейно-мемориального комплекса «Победа» для дальнейшего изучения.

    С начала проведения экспедиций на Шумшу в 2014 году поисковики обнаружили останки 140 погибших участников Курильской десантной операции. Идентифицировать удалось 12 человек. В 2026 году найден один безымянный солдат, установить его личность пока не получилось из-за отсутствия личных вещей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Хабаровском крае доказали важность одновременного сохранения памяти о победе над Японией и героях спецоперации на Украине.

    Также на острове Шумшу в Сахалинской области открылась международная экспедиция поисковиков по местам Курильской десантной операции.

    Кроме того, на острове прошла реконструкция высадки советского десанта.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала

    Reuters: Глава Nvidia Хуанг покинул пост из-за скандала с китайской шпионкой

    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Хуанг, являющийся соучредителем компании и владеющий долей в 3,61%, также выйдет из состава совета директоров. Исполняющим обязанности руководителя станет финансовый директор Колетт Кресс, пишет Reuters.

    Отставка произошла после сообщений о романе 63-летнего руководителя с китайской бизнесвумен Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина, а ее облачную компанию Megaspeed – в помощи Китаю в обходе экспортных ограничений на передовые чипы искусственного интеллекта.

    Накануне газета The New York Times сообщила, что глава корпорации также состоял во внебрачных отношениях с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. На фоне скандалов акции компании упали более чем на 10% на предварительных торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В понедельник МИД КНР назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже.

    Генеральный директор американской компании признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной.

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    12 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о готовности к диалогу о воссоединении с Тайванем

    Си Цзиньпин выразил готовность к диалогу о воссоединении с Тайванем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина к проведению консультаций с Тайванем по вопросу национального воссоединения при условии соблюдения принципа «одного Китая».

    Китайский лидер выступил на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает ТАСС.

    «Мы готовы вести диалог и консультации со здравомыслящими представителями всех слоев общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами и национального воссоединения на основе приверженности принципу «одного Китая» и «Консенсусу 1992 года», – заявил он.

    «Консенсус 1992 года» представляет собой историческую договоренность между представителями Коммунистической партии Китая и правившей на острове партии «Гоминьдан». Документ подразумевает признание существования только одного китайского государства, однако Пекин и Тайбэй оставляют за собой право трактовать это положение по-своему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии у Пекина намерений оставлять пространство для сепаратистской деятельности сторонников независимости Тайваня.

    Также Си Цзиньпин потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма.

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    12 ноября 2026, 11:21 • Новости дня
    Клуб журналистов в Сеуле осудил задержание японского корреспондента в России

    Tекст: Игорь Иножарский

    Клуб иностранных корреспондентов в Сеуле (SFCC) выразил глубокую обеспокоенность в связи с задержанием в России японского журналиста по подозрению в шпионаже.

    Объединение иностранных журналистов в Сеуле призвало российские власти уважать законную деятельность СМИ, передает Yonhap.

    «Сбор информации в общественных интересах является основой журналистики. Законная деятельность по сбору новостей и репортажам должна уважаться, и любые действия, которые угрожают личной безопасности журналиста на таких основаниях, не могут быть оправданы», – заявили в SFCC.

    Клуб также призвал российские власти обеспечить физическую безопасность и соблюдение законных прав задержанного и четко изложить причины ареста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко сообщил о предоставлении японскому посольству консульского доступа к арестованному журналисту. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о выполнении спецслужбами своих функций по поимке шпионов. Сотрудники ФСБ задержали в Сахалинской области корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун» по подозрению в сборе секретных данных об обороноспособности России.

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    13 ноября 2026, 04:19 • Новости дня
    Стоматолог объяснила принцип действия генерирующей ток антибактериальной щетки

    Генерирующая микротоки зубная щетка может вызывать дискомфорт

    Tекст: Катерина Туманова

    В Китае создали инновационную зубную щетку с пьезоэлектрическими щетинками, принцип действия которой оценила стоматолог-хирург Вероника Мелехова.

    Щетина новой разработки при изгибании во время чистки зубов генерирует активные формы кислорода.

    «На поверхности зуба формируются гидроксильные радикалы и анионные радикалы, которые и повреждают мембраны клеток, и, соответственно, мешают им приклеиваться», – заявила Мелехова радио Sputnik.

    По словам врача, отрицательный электрический потенциал не позволит бактериям закрепляться на самой щетке, что значительно увеличит срок ее службы по сравнению с классическими моделями.

    Кроме того, исследования китайских специалистов показали снижение объема налета и уменьшение кровоточивости десен при использовании изобретения.

    Специалист добавила, что микротоки способны стимулировать кровообращение в капиллярах и способствовать заживлению тканей. При этом она выразила сомнение в комфортности использования щетки из-за возможного ощущения пощипывания в деснах. В данный момент такие устройства в России и других странах не продаются.

    «Это первая разработка с пластиком такого рода, который сам генерирует, грубо говоря, ток и, соответственно, запускает реакции с образованием активных форм кислорода», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоматолог назвал переоцененные услуги клиник.

    ученые из Мюнхенского университета обнаружили способность микротоков повышать работоспособность при тяжелых умственных задачах.

    Стоматолог-терапевт Анастасия Черношей предупредила о риске повторного заражения при отказе от замены зубной щетки после простуды.

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    12 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters: Белый дом обсудил возможную отставку министра торговли США Латника

    Reuters: Белый дом обсудил отставку министра торговли Латника

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждают возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала вокруг бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, узнало Reuters.

    Все больше американских законодателей критикуют министра Латника из-за отказа администрации внести десятки китайских компаний в черный список США и из-за сомнений в надлежащем контроле правительства за экспортом Nvidia в Китай, пишет Reuters.

    Критика действий Латника началась до отставки Хуанга, который объявил о своем уходе с поста генерального директора Nvidia после разоблачения его связи с Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина.

    Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп «сохраняет полное доверие к министру и его способности исполнять обязанности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост на фоне шпионского скандала. Акции Nvidia упали на 10% после отставки гендиректора Хуанга.

    Посол США в Китае Дэвид Пердью назвал серьезным испытанием для двусторонних отношений этот скандал.

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    12 ноября 2026, 14:43 • Новости дня
    В РЖД анонсировали возобновление курсирования поезда из Пекина в Россию

    РЖД: Поезда между Пекином и Иркутском возобновят работу после паузы в шесть лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Компания РЖД объявила о возобновлении курсирования пассажирских поездов из Пекина в Иркутск через Монголию после шестилетнего перерыва, вызванного пандемией.

    Как уточнили в канале РЖД в Max, международные поезда начнут курсировать по маршруту с 25 ноября.

    «РЖД и Китайские железные дороги договорились об организации курсирования международного поезда №3/4 Пекин – Иркутск через столицу Монголии – Улан-Батор. В первый рейс из столицы Китайской народной республики он отправится уже 25 ноября текущего года, а из Иркутска – 28 ноября», – сообщили в РЖД.

    Поезд будет отправляться один раз в неделю. Из Пекина состав поедет по средам с остановкой в Улан-Баторе в четверг и прибытием в Иркутск в пятницу. В обратном направлении поезд отправится в субботу и прибудет в столицу Китая в понедельник.

    В составе будут использоваться пассажирские вагоны китайского производства, включая купейные, СВ и вагон-ресторан. Продажа билетов откроется в ближайшее время, приобрести их можно будет за 60 суток до отправления.

    Прежнее железнодорожное сообщение между Россией и Китаем было прервано в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце компания РЖД объявила о введении нового порядка взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об увеличении туристического потока между Россией и Китаем на 50% за первое полугодие 2026 года.

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    12 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Россияне Панфилова и Андрейко выиграли юниорский чемпионат мира по батуту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россияне Ульяна Панфилова и Михаил Андрейко завоевали золотые медали в двойном минитрампе на проходящем в китайском Нанкине юниорском чемпионате мира по прыжкам на батуте.

    Панфилова победила на соревнованиях среди девушек в возрасте 13-14 лет, получив за свое выступление 24,900 балла, пишет РИА «Новости». Андрейко выиграл золото среди юношей той же возрастной категории с результатом 27,000 баллов.

    Второе место в этой дисциплине занял еще один россиянин Никита Дымов, набравший 25,900 балла.

    Юниорский чемпионат мира в Китае проходит с 12 по 15 ноября. Российские батутисты выступают на турнире с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин поздравил российских батутистов Дмитрия Нартова, Кирилла Пантелеева и Галину Бегим с завоеванием золотых медалей на взрослом чемпионате мира в Нанкине.

    В воскресенье сборная России одержала победу в общекомандном финале чемпионата мира.

    В субботу Бегим выиграла золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе.

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    12 ноября 2026, 11:00 • Новости дня
    Военное строительство Японии замедлилось из-за задержек поставок ракет из США

    SCMP: Планы Японии по усилению армии сорвались из-за задержек поставок из США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стремление Токио укрепить свои вооруженные силы столкнулось с серьезными препятствиями из-за длительных задержек в поставках американского оружия и проблем на внутреннем производстве, сообщили СМИ.

    Аналитики предупреждают, что планы Японии по наращиванию военной мощи столкнулись с проблемами, которые невозможно решить только финансовыми вливаниями. Задержки в поставках американского оружия и нехватка деталей на внутреннем рынке подрывают боеготовность страны, пишет South China Morning Post.

    Эти трудности ставят под сомнение способность Токио достичь амбициозных целей по расширению вооруженных сил на фоне подготовки правительства к пересмотру приоритетов в сфере обороны и безопасности. В частности, задержки с поставками крылатых ракет Tomahawk и низкая готовность патрульного флота мешают реализации целей по сдерживанию в условиях роста региональных угроз.

    Обозреватели отмечают, что подобные неудачи подчеркивают необходимость развития собственной оборонной промышленности Японии для снижения зависимости от поставщиков из США. При этом постоянные проблемы с обслуживанием и поставками комплектующих для самолетов японского производства показывают, что стремление к большей самостоятельности также сопряжено с рядом вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом ВМС Японии провели испытания крылатых ракет «Томагавк» с эсминца.

    В мае стало известно о риске задержки передачи Токио партии из 400 американских ракет Tomahawk на два года из-за дефицита вооружений у Вашингтона.

    В апреле правящая Либерально-демократическая партия Японии начала разработку системы подключения гражданской промышленности к производству боевых ракет.

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    13 ноября 2026, 07:19 • Новости дня
    Пекин пообещал содействовать стабилизации в Персидском заливе

    Спецпосланник Чжай Цзюнь пообещал содействовать стабильности в Персидском заливе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая будут содействовать нормализации ситуации и восстановлению мира в районе Персидского залива, заявил специальный посланник КНР по делам Ближнего Востока Чжай Цзюнь.

    «Китай будет придерживаться ряда инициатив, выдвинутых председателем Си Цзиньпином в целях обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке, продолжит прилагать усилия по примирению сторон и прекращению военных действий, будет содействовать скорейшему восстановлению мира и стабильности в районе Персидского залива», – приводит МИД Китая слова спецпосланника, передает ТАСС.

    Чжай Цзюнь подчеркнул необходимость урегулирования споров путем диалога. В четверг он встретился в Эр-Рияде с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. По словам спецпосланника, обострение ситуации в районе Красного моря негативно отражается на безопасности региона.

    Аль Сауд отметил усилия Пекина по снижению напряженности в регионе и подтвердил готовность Эр-Рияда поддерживать контакты с КНР для реагирования на вызовы в области безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина прикладывать усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке.

    Также премьер-министр Ирака Али аз-Зейди предложил провести в Багдаде прямые переговоры между сторонами конфликта в зоне Персидского залива.

    Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о создании критических рисков для международных поставок продовольствия и энергоносителей из-за обострения ситуации в Персидском заливе.

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    13 ноября 2026, 06:27 • Новости дня
    Премьер Японии Такаити собралась на саммиты АСЕАН и АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японский премьер-министр Санаэ Такаити намерена посетить мероприятия АСЕАН на Филиппинах и саммит АТЭС в Китае с 16 по 19 ноября, сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Масанао Одзаки.

    Об этом сообщил заместитель генерального секретаря кабинета министров Масанао Одзаки.

    В ходе поездки на Филиппины Санаэ Такаити примет участие в саммите «АСЕАН плюс три», Восточноазиатском саммите и других мероприятиях, цитирует Одзаки ТАСС.

    По этому случаю также планируется саммит QUAD.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Филиппины получили подтверждение участия президента США Дональда Трампа в саммите АСЕАН.

    Власти Филиппин приняли строгие меры безопасности для охраны мировых лидеров и делегатов в преддверии 49-го саммита АСЕАН.

    В понедельник власти Японии предприняли попытку добиться от Китая гарантий отказа председателя КНР Си Цзиньпина от публичного игнорирования японского премьер-министра Санаэ Такаити на саммите АТЭС в Шэньчжэне.

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    13 ноября 2026, 06:24 • Новости дня
    Япония решила привлечь армию к защите гражданских предприятий от кибератак

    Nikkei: Правительство Японии поручит военным защиту инфраструктуры от хакеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Японии решило на постоянной основе привлечь вооруженные силы страны к обеспечению кибербезопасности предприятий гражданской инфраструктуры.

    Вооруженные силы Японии займутся поиском и устранением киберугроз на объектах энергетических сетей, средств связи, а также в финансовой и транспортной системах, передает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

    Соответствующие решения планируется принять в декабре при пересмотре документов в сфере безопасности. В настоящее время киберпреступлениями в стране занимается полиция, однако военные обладают собственными средствами контроля за состоянием компьютерных сетей. Допуск вооруженных сил к защите инфраструктуры частных компаний будет осуществляться исключительно на добровольной основе.

    В октябре исследовательская компания Cyber Security Cloud зафиксировала в Японии более 475 млн кибератак. Этот показатель превысил данные прошлого года в два с половиной раза и стал абсолютным рекордом. Резкий рост числа нападений на серверы учреждений связывают с использованием систем на основе искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее японские власти сообщили о планах задействовать группу «белых хакеров» для защиты компаний от кибертерроризма.

    Также злоумышленники похитили контактные данные 13 тыс. сотрудников полиции префектуры Сайтама.

    Число случаев несанкционированного доступа к информационным системам японских предприятий достигло рекордного уровня.

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    13 ноября 2026, 10:12 • Новости дня
    Тайвань заявил об учениях ВМС Китая с участием 100 кораблей

    Reuters: Власти Тайваня сообщили об учениях китайского флота со 100 кораблями

    Tекст: Игорь Иножарский

    В начале ноября Китай провел масштабные военные учения в западной части Тихого океана с участием около 100 кораблей, сообщили тайваньские официальные лица.

    Учения, которые в Тайбэе назвали «безмолвным запугиванием», прошли перед крупными международными встречами, пишет Reuters.

    По словам высокопоставленного тайваньского чиновника, китайские военные и береговая охрана отрабатывали симулированные атаки на флоты других государств и города, включая тайваньские.

    В учениях были задействованы скоординированные силы Восточного, Северного и Южного командований, что указывает на отработку блокады Тайваня и более широких операций в регионе.

    Также сообщается, что в ходе учений китайская подлодка запустила межконтинентальную баллистическую ракету из Желтого моря.

    «Это безмолвные учения – и, по сути, безмолвное запугивание», – заявил источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Тайвань заявил о действиях более 50 китайских кораблей в акватории от Японии до Филиппин. Позже тайваньская пресса сообщила о планах проведения учений с использованием американских танков. В августе СМИ узнали о тайных совместных маневрах Тайбэя и Вашингтона.

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    13 ноября 2026, 10:41 • Новости дня
    США потребовали от Японии утроить расходы на американские базы

    США потребовали от Японии увеличить расходы на базы до 18,8 млрд долларов

    США потребовали от Японии утроить расходы на американские базы
    @ HIGH-G Productions/Stocktrek Ima/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Японии увеличить расходы на содержание американских военных баз в три раза, до 18,8 млрд долларов за пять лет.

    Требование касается пятилетнего периода, который начнется в 2027 финансовом году, передает Kyodo со ссылкой на источники.

    Япония рассматривает возможность увеличения выплат примерно до 9,4 млрд долларов. Ожидается, что средства пойдут на повышение устойчивости американских военных объектов на случай нападения.

    Переговоры о распределении расходов активизировались летом. Стороны рассчитывают достичь соглашения до конца года. В Токио изучают возможность перевода функций баз под землю и укрепления конструкций для защиты от электромагнитных атак.

    Ранее общие расходы Японии на эти цели с 2022 по 2026 финансовый год составляли около 6,6 млрд долларов. Предыдущий пакет финансирования был согласован при администрации Джо Байдена и включал закупку передовых систем для совместных учений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил об усилении минно-тральных сил Японии в связи с планами США вывести из эксплуатации подобные корабли. В январе британские СМИ сообщили о возможном повышении арендной платы за военные объекты США в Германии. Американский лидер Дональд Трамп предложил увеличить военные расходы страны до 1,5 трлн долларов.

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