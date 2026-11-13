Раненный при атаке беспилотника под Брянском белорус вернулся на родину

МИД: Пострадавший при атаке БПЛА под Брянском белорус вернулся на родину

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мужчина, пострадавший накануне во время удара беспилотного летательного аппарата по легковому автомобилю на территории Брянской области, принял решение самостоятельно отправиться домой. Об этом передает ТАСС со ссылкой на информацию министерства иностранных дел Белоруссии.

«Вчера гражданин Беларуси, пострадавший в результате атаки БПЛА по легковому автомобилю в Брянской области России, самостоятельно вернулся на территорию Беларуси», – сообщили в дипломатическом ведомстве республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министерство иностранных дел Белоруссии сообщило о ранении гражданина республики в результате атаки беспилотника на легковой автомобиль в Злынковском районе Брянской области.

Ранее еще один белорус получил ранения при атаке украинского дрона в Жуковском районе.

Пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков расценил удар беспилотника по соотечественнице под Брянском как попытку вовлечь Минск в конфликт.