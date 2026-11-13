Власти США выслали рекордное число мигрантов за год

Bloomberg: Власти США за год депортировали рекордные 483 тыс. человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Служба иммиграционного и таможенного контроля США выслала на 51% больше людей за финансовый год, завершившийся 30 сентября, по сравнению с предыдущим годом, пишет Bloomberg.

Ведомство зафиксировало более 491 тыс. задержаний мигрантов, включая почти 475 тыс. административных арестов лиц без уголовного прошлого.

Президент США Дональд Трамп признал чрезмерную жесткость кампании.

«Мне больно, потому что мы также забирали людей, у которых была хорошая работа, которые совершили одно нарушение закона, и это было то, что они въехали в страну нелегально», – заявил Трамп.

После интервью глава государства назначил Стивена Миллера руководителем аппарата Белого дома вместо Сьюзи Уайлс. Министр внутренней безопасности Маркуэйн Маллин подчеркнул неизменность курса на высылку нелегалов, а сенатор Рубен Гальего призвал законодателей к двухпартийному соглашению.

С января 2025 года администрация депортировала около 726 тыс. человек, не достигнув заявленной цели в миллион высланных ежегодно. Операции вызвали масштабные протесты в стране, включая январские выступления в Миннеаполисе после гибели граждан США Рене Гуд и Алекса Претти от рук федеральных агентов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году президент США Дональд Трамп предложил ужесточить меры против миграции.

В октябре 2025 года телеканал Fox News сообщил о депортации более 515 тыс. нелегальных мигрантов из Соединенных Штатов.

В июне 2025 года поддержка миграционной политики американского лидера снизилась до 44%.