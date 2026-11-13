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    13 ноября 2026, 10:28 • Новости дня

    ИИ доказал предел преимуществ квантовых компьютеров

    NewScientist: ИИ Anthropic подтвердил пределы квантовых компьютеров

    Tекст: Игорь Иножарский

    Старшая нейромодель Fable 5.2 компании Anthropic помогла Дэвиду Туртуреану и коллегам строго доказать гипотезу Ааронсона–Амбайниса, что для целого класса задач квантовые компьютеры не дают решающего ускорения.

    Дэвид Туртуреан из стартапа Physical Superintelligence (PSI) с коллегами привлек модель Fable 5.2 от Anthropic для поиска строгого математического доказательства гипотезы Ааронсона–Амбайниса о границах квантового ускорения и получил результат, который был дважды улучшен и затем проверен формальной системой Lean, пишет New Scientist.

    Гипотеза, сформулированная в 2011 году Скоттом Ааронсоном из Техасского университета в Остине и Андрисом Амбайнисом из Латвийского университета, касалась задач с огромными случайными битовыми строками, где нужно ответить «да» или «нет»; ученые предположили, что классические алгоритмы могут приблизиться к квантовым по эффективности и что квантовые компьютеры не получат там решающего преимущества.

    Ключ к доказательству заключался в переводе проблемы в язык многочленов и использовании наработок ряда математиков; на основе вывода Fable 5.2 команда PSI подготовила полное доказательство, которое затем детально развернули и объяснили Гай Блан, Джордан Доктер, Кармен Страссле и Ли-Ян Тан из Стэнфордского университета, заявив, что новый результат заметно превосходит все предшествующие работы и «сплетен» из уже известных идей совершенно новым и более сложным способом.

    «Это очень четкий математический вопрос, который имеет последствия для квантовых вычислений, и он был настолько труден, что я уже смирился, что сам его не решу», – сказал Андрис Амбайнис, тогда как Шахар Ловетт из Калифорнийского университета в Сан-Диего отметил, что новая работа дает математикам приемы, которые можно перенять и использовать, хотя ее практическое влияние на развитие реальных квантовых машин пока остается неочевидным.

    По словам Скотта Ааронсона, доказательство лишь отсекает один, и без того маловероятный, путь поиска квантовых ускорений и не ставит крест на идее задач, где квантовые компьютеры будут незаменимы, а команда PSI и аналитик Мэттью Пайнс видят дальнейшую задачу ИИ уже не в «сбитии» известных проблем, а в формулировке и исследовании новых амбициозных вопросов в квантовой информатике и чистой математике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду физики столкнулись с неустранимыми ошибками при коррекции вычислений квантовых компьютеров, поставив под сомнение их практическое применение. В сентябре нейросетевая модель Claude от компании Anthropic перевела доказательство теоремы Ферма в проверяемый компьютерный код менее чем за две недели. В мае криптовалютная индустрия готовилась к появлению квантовых машин, способных к 2030 году взламывать защитные коды биткоина.

    11 ноября 2026, 11:04 • Новости дня
    США возглавили мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности
    США возглавили мировой рейтинг цифровой конкурентоспособности
    @ Jaque Silva/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Игорь Иножарский

    Швейцарская бизнес-школа IMD опубликовала рейтинг цифровой и ИИ-конкурентоспособности 70 стран мира, в котором США поднялись с четвертой позиции на первую, а Южная Корея заняла десятое место.

    Международный институт управленческого развития (IMD) опубликовал ежегодный рейтинг цифровой и искусственного интеллекта (ИИ) конкурентоспособности, который теперь охватывает 70 экономик мира против 69 годом ранее. Первое место впервые заняли Соединенные Штаты, поднявшиеся с четвертой позиции благодаря лидерству в разработке искусственного интеллекта и масштабированию вычислительной инфраструктуры, сообщает IMD.

    Южная Корея поднялась на восемь позиций и вошла в мировую десятку, заняв десятое место. Министерство науки и информационно-коммуникационных технологий Южной Кореи сообщило, что страна заняла первое место в мире по доле расходов на научные исследования и разработки в ВВП, третье место по технологической инфраструктуре и восьмое место в индексе адаптации ИИ.

    Второе место в рейтинге и статус лидера Азиатско-Тихоокеанского региона сохранил Сингапур. Канада, возглавлявшая список годом ранее, опустилась на пятую строчку, а Китай вошел в первую семерку, заняв седьмое место. Япония расположилась на 19-й позиции, а Таиланд занял 43-е место среди 70 стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду США и Китай договорились создать канал связи для предупреждения об инцидентах с искусственным интеллектом. Во вторник корпорация Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров искусственного интеллекта в США. В начале месяца индекс Nikkei упал из-за опасений инвесторов по поводу ужесточения регулирования искусственного интеллекта после промежуточных выборов в США.

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    10 ноября 2026, 17:27 • Новости дня
    Роскосмос анонсировал создание ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Баканов: Роскосмос создаст ИИ-помощника инженера-проектировщика

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что к 2027 году планируется оцифровать 7,5 млн инженерных документов для обучения ИИ-помощника проектировщика.

    По его словам, Роскосмос намерен оцифровать масштабный отраслевой архив инженерных данных для последующего создания нейросетей и специализированных программных комплексов, передает РИА «Новости».

    «Оцифровываем отраслевой архив инженерных данных: к концу 2027 года планируем перевести в машиночитаемый вид 7,5 млн документов. Они станут основой для обучения систем и создания ИИ-помощника инженера-проектировщика», – рассказал журналистам Баканов по итогам завершения стратегической сессии «Развитие космической деятельности в России».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Баканов заявил об активном внедрении технологий искусственного интеллекта в ракетно-космическую отрасль.

    В апреле гендиректор госкорпорации сообщил о планах использовать ИИ для проектирования и моделирования и спрогнозировал запуск искусственного интеллекта в проектирование ключевых компонентов ракетных двигателей и спутников.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    11 ноября 2026, 23:44 • Новости дня
    Создатель нейросети Claude запретил доступ компаниям из России

    Anthropic запретила использовать нейросеть Claude компаниям из России

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская компания Anthropic ввела запрет на использование сервисов на базе нейросети Claude для компаний из России, Китая и ряда других государств, а также их команд.

    «Любая не указанная в списке страна или регион является неподдерживаемой», – говорится в тексте нового регламента предоставления услуг компании, который приводит РИА «Новости».

    Теперь Claude запрещено использовать любым организациям, которые зарегистрированы или имеют штаб-квартиру в юрисдикциях не из «белого списка» разработчика. Ограничение распространяется на всех их работников независимо от фактического местонахождения.

    Новые правила запрещают доступ к нейросети компаниям, мажоритарно принадлежащим или контролирующимся гражданами и юридическими лицами из неподдерживаемых государств. Сохраняется и территориальный запрет: пользоваться сервисом нельзя при физическом нахождении в юрисдикции вне списка.

    Под запрет попали пользовательские приложения, включая веб-интерфейс Claude.ai, консольный инструмент Claude Code и сервис Cowork, а также консоль разработчика с доступом по API и поставка моделей через партнерские облачные платформы и сторонних реселлеров.

    Наряду с Россией в список поддерживаемых регионов не входят Белоруссия, Китай, Иран, КНДР, Сирия, Куба, Венесуэла, Афганистан, Мьянма и Йемен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре  стартап бывших сотрудников Илона Маска менее чем за 12 часов получил доступ к внутренним данным Anthropic. В сентябре технологическая компания заблокировала аккаунты пользователей, якобы создававших контент для российских медиа. Тогда же Anthropic остановила пять попыток использования своих моделей для создания опасных вирусов.

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    11 ноября 2026, 16:55 • Новости дня
    Сбербанк начал разработку нейросети для школ

    Греф: Сбербанк и Минпросвещения приступили к созданию нейросети для школ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о начале разработки первой суверенной нейросети для школьного образования на базе модели GigaChat.

    По его словам, Сбербанк совместно с Министерством просвещения создает первую суверенную нейросеть для образовательных учреждений, пишет ТАСС. «Совместно с Министерством просвещения создаем специализированную нейросеть для школьного образования, которая будет учитывать особенности обучения и возраст учеников», – заявил Греф на открытом уроке в Москве.

    Он отметил, что банк также участвует в разработке нового курса по искусственному интеллекту. Задача проекта заключается в помощи детям в освоении современных технологий для получения новых знаний, добавил руководитель Сбербанка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Министерство науки и высшего образования России сообщило об изучении вопроса использования нейросетей в вузах.

    В четверг президент Владимир Путин назвал Сбербанк одним из лидеров в развитии суверенных платформ искусственного интеллекта в России.

    В прошлую среду Герман Греф подготовил доклад о внедрении умных систем в работу с обращениями граждан.

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    12 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой

    WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американской корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку основателя и генерального директора Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.

    Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.

    Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.

    В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.

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    10 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров

    Reuters: Microsoft призвала Трампа не запрещать детали из КНР для дата-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    Корпорация Microsoft пытается убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов по запрету импорта китайских компонентов для центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта, пишет агентство Reuters.

    Microsoft призывает администрацию Трампа отказаться от запрета на импорт из Китая оптических приемопередатчиков, используемых в центрах обработки данных с ИИ, пишет Reuters.

    Технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта.

    В настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. В сентябре представители компании обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2026 года советник президента России Антон Кобяков заявил о потере Вашингтоном лидерских позиций в глобальной технологической гонке с Пекином.

    Летом Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    В 2025 году президент США Дональд Трамп снял запрет на экспорт чипов H200 компании Nvidia для одобренных клиентов в Китае.

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    12 ноября 2026, 22:29 • Новости дня
    Сбербанк поставил цель стать архитектором агентной экономики России

    Сбербанк в новой стратегии пообещал стать более человекоориентированным

    Tекст: Катерина Туманова

    В день своего 185-летия Сбербанк представил новую стратегию развития на 2027–2029 годы, в которой сделал акцент на расширении возможностей применения генеративного искусственного интеллекта и человекоориентированности, сообщил глава банка Герман Греф.

    «Стратегическая цель Сбербанка к 2029 году – стать одним из ведущих архитекторов и строителей агентной экономики России. Технологии должны помогать человеку и в решении повседневных задач, и в реализации жизненных целей. Мы стремимся дать человеку возможность лучше понять себя, принимать осознанные решения и раскрыть свой потенциал», – передает РИА «Новости» слова Грефа.

    В новой стратегии банк ставит целью ежегодно обеспечивать рентабельность капитала на уровне не ниже 21%. Целевой уровень достаточности капитала по нормативу сохранен на уровне не менее 13,3%, несмотря на ужесточение регуляторных требований.

    Сбербанк сохраняет ориентир по направлению 50% чистой прибыли на дивидендные выплаты. Оставшаяся часть пойдет на обеспечение долгосрочной устойчивости бизнес-модели и реализацию стратегических инициатив.

    Одним из важнейших направлений станет расширение коммерческого применения генеративного искусственного интеллекта. Банк намерен использовать ИИ для формирования новых источников дохода наряду с сокращением расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Сбербанка Греф сообщил о начале разработки первой суверенной нейросети для школьного образования. В октябре  Греф заявил о радикальном изменении роли человека и государства из-за развития ИИ.

    Президент Путин назвал Сбербанк лидером развития суверенного ИИ в России.

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    10 ноября 2026, 20:32 • Новости дня
    Медведев: ИИ не должен подменять образовательный процесс

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что технологии искусственного интеллекта не должны подменять собой образовательный процесс в школах и университетах.

    Медведев провел заседание президиума Совета при президенте России по науке и образованию, темой которого стало использование новых технологий в учебных заведениях.

    «Важно формировать такие условия для интеграции ИИ в обучение, чтобы он не подменял собой образовательный процесс. Не блокировал навыки самостоятельного мышления и развитие собственных творческих способностей», – написал зампред Совбеза в своем канале в Max.

    Медведев отметил, что для этого требуются особая подготовка педагогов, корректировка образовательных стандартов и методик преподавания. Кроме того, необходим мониторинг влияния алгоритмов на познавательные способности и эмоциональное состояние учеников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о недопустимости слепого запрета искусственного интеллекта в образовательном процессе.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко назвал сохранение навыков критического мышления одним из принципов использования алгоритмов в российской науке.

    Летом президент Владимир Путин заявил о необходимости учить школьников самостоятельному мышлению на фоне стремительного развития искусственного интеллекта.

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    11 ноября 2026, 10:34 • Новости дня
    Убытки OpenAI продолжили расти на фоне увеличения выручки до 10 млрд долларов

    WSJ: Убытки OpenAI продолжили расти на фоне увеличения выручки до 10 млрд долларов

    Tекст: Вера Басилая

    В третьем квартале выручка американской компании OpenAI выросла примерно на 50%, однако разработчик продолжает нести значительные операционные убытки, пишет The Wall Street Journal.

    С июля по сентябрь выручка OpenAI увеличилась до 10 млрд долларов по сравнению со вторым кварталом. Компания улучшила скорректированную операционную рентабельность, но до сих пор далека от прибыльности, передает The Wall Street Journal.

    OpenAI поделилась последними финансовыми результатами с инвесторами во вторник. Показатели разработчика свидетельствуют о смешанных результатах в попытке догнать лидера отрасли – компанию Anthropic.

    На следующей неделе создатель искусственного интеллекта Claude планирует провести публичное размещение акций (IPO). В третьем квартале выручка Anthropic составила 17 млрд долларов, а операционный убыток снизился до 567 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе американская компания OpenAI договорилась о приобретении разработчика инструментов для программирования Pierre Computer.

    В начале месяца рост корпоративных расходов на использование искусственного интеллекта спровоцировал сомнения в будущих доходах компаний Anthropic, OpenAI и Google.

    В октябре создатель ИИ-моделей Claude Anthropic раскрыл чистый убыток более чем в 80 млрд долларов за первое полугодие.

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    11 ноября 2026, 20:56 • Новости дня
    Психолог предостерегла от общения с ИИ для избавления от чувства одиночества

    Психолог Скрипачева: Общение с ИИ может усугубить чувство одиночества

    Tекст: Денис Тельманов

    Использование искусственного интеллекта в качестве источника эмоциональной поддержки способно усугубить чувство одиночества и сформировать зависимость, заявила кандидат психологических наук Елена Скрипачева.

    Специалист предупредила, что очеловечивание искусственного интеллекта и поиск в нем утешения активируют дофаминовые рецепторы, поскольку алгоритмы запрограммированы на похвалу и отсутствие критики, передает RT.

    «Этот феномен, который сейчас разбирают психологи, связан с тем, что почему-то люди от своего одиночества стали очеловечивать ИИ», – пояснила Скрипачева.

    По словам эксперта, в долгосрочной перспективе такое взаимодействие меняет отношение к живым людям. Человек привыкает к постоянному одобрению со стороны машины и начинает предъявлять завышенные требования к окружающим. В результате теряются навыки поиска компромисса, а нерешенные психологические проблемы уходят глубже.

    Здоровое использование технологий подразумевает отношение к ним исключительно как к инструменту для решения конкретных задач, отметила специалист. Зависимость возникает в тот момент, когда нейросеть вытесняет реальных собеседников и становится единственным источником поддержки.

    Признаками такого состояния являются нежелание общаться с близкими, тревожность без доступа к устройству и обращение к программе по незначительным поводам.

    В группе риска находятся подростки на этапе формирования личности, а также люди, склонные к депрессии и социальной изоляции. Виртуальные связи искажают их представления о реальности и о себе, заключила психолог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о способности чрезмерного увлечения искусственным интеллектом стереть человеческую индивидуальность.

    Летом регулярное обращение к новым технологиям в учебе связали с повышением уровня стресса у студентов перед очными проверками знаний.

    Весной семейный психотерапевт рассказал об отказе людей в доверии друг другу из-за частого общения с искусственным интеллектом.

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    11 ноября 2026, 05:47 • Новости дня
    США и Китай решили создать канал связи для предупреждения об инцидентах с ИИ

    Минфин США: Вашингтон и Пекин установили прямой канал связи по ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вашингтон и Пекин устанавливают прямой канал связи для оперативного уведомления об инцидентах в области технологий искусственного интеллекта, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    «По поручению президента Дональда Трампа мы начали важную работу над налаживанием нового диалога с Китаем по суперинтеллекту, который призван защитить нас от общих рисков и предотвратить недопонимание между нашими системами. Мы рассчитываем обмениваться лучшими практиками в области оценки и тестирования передовых моделей перед их выпуском и гарантировать, что человеческое суждение будет оставаться во главе этой технологии», – цитирует Бессента ТАСС.

    Министр отметил, что США и Китай создают прямой канал связи для оперативного уведомления о серьезных инцидентах с моделями суперинтеллекта.

    Бессент добавил, что по мере развития ИИ будет возрастать необходимость искать способы сочетать конкуренцию с ответственным руководством. Он подчеркнул, что подходы и интересы двух стран не всегда будут совпадать.

    В конце сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявлял, что Китай и США будут развивать межправительственный диалог по вопросам технологий ИИ на равноправной основе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре США и Китай достигли договоренности о создании канала связи для обсуждения инцидентов с ИИ.

    Бессент заявил о создании механизма по обсуждению вопросов развития технологий искусственного интеллекта.

    В августе Вашингтон намеревался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

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    13 ноября 2026, 00:21 • Новости дня
    Правозащитники в США подали в суд на разработчиков ИИ

    AP: Американские правозащитники потребовали остановить разработку ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Коалиция американских групп по безопасности в интернете и защите прав потребителей подала иск в суд на пять ведущих мировых техгигантов, разрабатывающих искусственный интеллект, с требованием остановить развитие технологии.

    Истцы утверждают, что технологические гиганты не могут предотвратить причинение «катастрофического» вреда своими разработками. Иск подан в Верховный суд Сан-Франциско на фоне промежуточных выборов, которые могут привести к усилению регулирования отрасли из-за перехода контроля над Конгрессом к демократам, пишет Associated Press (AP).

    В иске содержится требование запретить Anthropic, Google, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), OpenAI и SpaceXSI разрабатывать или внедрять новые модели ИИ. В качестве обоснования приводятся задокументированные примеры кибератак, совершенных системами ИИ, а также признания компаний о том, что их технологии в будущем могут уничтожить человечество.

    «Ни одной другой отрасли не позволено относиться к собственной разработке небезопасных продуктов – тем более тех, которые могут убить нас всех, – как к неизбежности», – говорится в жалобе.

    Развитие ИИ вызывает опасения по поводу возможной потери контроля над технологией. Ситуацию усугубили недавние инциденты, включая взлом правительственных сайтов и случай в июле, когда ChatGPT от OpenAI самостоятельно взломал другую ИИ-компанию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие технологические компании создали специальные оперативные штабы для борьбы со сгенерированной ИИ дезинформацией на промежуточных выборах в США.

    В октябре разработчик Anthropic предупредил о риске использования своих моделей для создания химического и биологического оружия.

    В сентябре подавляющее большинство американцев допустили вероятность уничтожения человечества искусственным интеллектом.

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    13 ноября 2026, 02:15 • Новости дня
    Bloomberg: Компании SpaceX и Tesla могут объявить о слиянии в декабре

    Tекст: Катерина Туманова

    Компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX и Tesla достигли прогресса в переговорах о слиянии и могут объявить о рекордной сделке в декабре.

    «Компании SpaceX и Tesla Inc. продвигаются в переговорах о слиянии, которое может привести к крупнейшей сделке в истории. Советы директоров и консультанты компаний согласовывают условия объединения и структуру управления», – пишет Bloomberg.

    В результате слияния будет создан конгломерат, объединяющий электромобили, аккумуляторные батареи, ракеты и спутники, с целью использования искусственного интеллекта в космической отрасли, беспилотных автомобилях и человекоподобных роботах.

    Ожидается, что о сделке может быть объявлено уже в декабре или в начале 2027 года.

    Цель объединения активов заключается в совместном использовании технологий искусственного интеллекта в космосе, беспилотных автомобилях и человекоподобных роботах. При этом компаниям предстоит преодолеть ряд препятствий до завершения сделки, включая защиту операций Tesla в Китае.

    Рыночная стоимость SpaceX после недавнего первичного публичного размещения акций превышает 1,9 трлн долларов, тогда как Tesla оценивается примерно в 1,5 трлн долларов. На фоне сообщений о переговорах акции Tesla выросли на 1,9%, а ценные бумаги SpaceX прибавили 0,5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость акций SpaceX и Tesla снизилась на фоне выборов в США. В октябре Илон Маск заявил о формировании рабочих групп для оценки объединения компаний. В начале ноября Маск объявил о сокращении производства Cybertruck в пользу роботакси.

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    12 ноября 2026, 13:02 • Новости дня
    В России задумались о налоговом вычете бизнесу за использование российских ИИ

    Шадаев: Малому бизнесу предложили налоговый вычет за российский ИИ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство прорабатывает возможность предоставления налогового вычета малому бизнесу за использование российских сервисов на базе искусственного интеллекта.

    «Мы хотим стимулировать спрос, дополнительно в основном мы делаем две меры, которые мы сейчас рассматриваем, которые мы будем обсуждать на следующей неделе. Первая: все-таки мы верим в то, что малый бизнес может стать очень серьезным драйвером спроса, поэтому мы обсуждаем меры налогового вычета для малого бизнеса», – цитирует Шадаева РИА «Новости».

    Министр отметил, что льгота предлагается в отношении расходов небольших компаний на использование отечественных ИИ-сервисов, основанных на суверенных цифровых моделях. По его словам, несмотря на небольшой объем вычета, это позволит предприятиям активнее внедрять в работу базовые сервисы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия, Китай и США согласовали обсуждение контроля искусственного интеллекта в ядерных арсеналах на саммите АТЭС.

    Во вторник участники Национального рекламного форума в Москве обсудили влияние искусственного интеллекта на рынок.

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    13 ноября 2026, 07:06 • Новости дня
    В России запустили производство комплексов «Скиф» с ИИ для дронов

    «Аквилон» запустил производство ИИ-комплексов «Скиф» для беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Научно-производственное предприятие «Аквилон» развернуло опытно-серийное производство бортового вычислительного комплекса «Скиф» с искусственным интеллектом для автономных беспилотников.

    Комплекс «Скиф» предназначен для установки на автономные дроны, а также на наземные и морские робототехнические платформы. Он обеспечивает управление, связь, навигацию и обработку видеопотока, передает ТАСС.

    В Центре беспилотных систем и технологий рассказали, что нейросетевые алгоритмы комплекса отвечают за детекцию, трекинг и сегментацию. Разработчик отмечает устойчивость комплекса к РЭБ, автономность без связи, резервированную навигацию и энергоэффективность.

    Ранее российские военные задействовали новейший беспилотник-перехватчик самолетного типа «Сокол-3» для уничтожения целей ВСУ на днепропетровском направлении.

    В августе в зону СВО направили новейшую систему защиты от беспилотников «Поле-31».

    В том же месяце разработчики сообщили о способности обновленного комплекса «Набат v3» перехватывать аналоговые видеосигналы с беспилотников противника.

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