Макрон подал новый иск на журналистку за слухи о рождении его жены мужчиной

Politico: Макрон подал иск в США к журналистке Оуэнс из-за слухов о поле жены

Tекст: Игорь Иножарский

Французский лидер и его жена обвинили Кэндис Оуэнс в распространении клеветнических утверждений, что Брижит Макрон родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье, пишет Politico.

Оуэнс посвятила этой теме серию выпусков своего подкаста, которые собрали более 30 млн просмотров на YouTube. В своих материалах она опиралась на расследование французского публициста Ксавье Пуссара, чья книга о первой леди Франции разошлась тиражом до 100 тыс. экземпляров.

Первый иск на 250 страниц чета Макрон подала в штате Делавэр в июле 2025 года, обвинив журналистку в тиражировании экстравагантных и разрушительных выдумок. В ноябре стало известно о подаче еще одного иска в штате Теннесси. Судебные разбирательства подчеркивают трудности борьбы с дезинформацией даже для самых влиятельных мировых лидеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит подали новый иск против американской журналистки Кэндис Оуэнс. Летом Оуэнс заявила о шантаже Дональда Трампа Макроном ради прекращения расследования о первой леди Франции. В прошлом году журналистка сообщила об угрозе покушения со стороны французской жандармерии из-за фильма о супруге президента.