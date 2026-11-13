Глава Euroclear Урбен: Изъятие активов России грозит депозитарию репутационным ущербом

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Репутационный риск, который может привести даже к оттоку части депозитов за пределы Европы. Важно не нанести ущерб имиджу европейской правовой среды», – сказала Урбен в интервью газете Le Soir, передает ТАСС.

По ее мнению, международные инвесторы доверяют европейским рынкам и их предсказуемости.

ЕС и страны Группы семи заморозили около 316,3 млрд долларов активов РФ. Почти 189,8 млрд долларов хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Участники саммита ЕС в конце минувшего года не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом «репарационного кредита» Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву 94,9 млрд долларов на 2026–2027 годы за счет займа.

Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации российских средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.

Российская сторона неоднократно указывала, что использование европейскими странами российских замороженных активов приравнивается к грабежу, квалифицируется как преступление и будет караться.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Служба внешней разведки сообщила об обсуждении в Брюсселе создания специальной структуры для вывода активов России из депозитария Euroclear.

В декабре прошлого года Financial Times сообщила о серьезных операционных проблемах для Euroclear в случае изъятия активов западных компаний из Национального расчетного депозитария.