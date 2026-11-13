Тайвань заявил об учениях ВМС Китая с участием 100 кораблей

Посол США назвал сложными отношения с Китаем после скандала вокруг главы Nvidia

Посол США Пердью признал осложнение отношений с КНР из-за скандала с Nvidia

Tекст: Вера Басилая

Инцидент с руководителем американского производителя чипов Nvidia Дженсеном Хуангом и предполагаемой китайской шпионкой стал испытанием для двусторонних отношений накануне встречи лидеров двух стран, передает Bloomberg.

«Ситуация с Nvidia – это еще одно напоминание, что мы должны сохранять бдительность», – заявил посол США в КНР Дэвид Пердью.

Дипломат подчеркнул, что экономическая безопасность является неотъемлемой частью национальной безопасности, поэтому текущее взаимодействие Вашингтона с Пекином идет неровно. Пердью также выразил недовольство задержками поставок китайских редкоземельных металлов, которые критически важны для производства авиадвигателей и оборудования центров обработки данных.

Китайские власти отрицают причастность женщины к разведке, однако скандал может усложнить переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина на предстоящем саммите АТЭС в Шэньчжэне. На фоне инцидента в США уже звучат призывы ужесточить контроль за экспортом полупроводников.

Посол раскритиковал Пекин за использование доминирующего положения в стратегических отраслях и применение указа, запрещающего бизнесу соблюдать иностранные санкции. При этом он добавил, что стороны обсуждают создание антикризисного механизма для контроля над развитием технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, Пердью опроверг информацию о задержке поставок американского оружия Тайваню на 14 млрд долларов. Он также сообщил, что Трамп предложил КНР заменить покупаемую у Ирана нефть американским сырьем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск и глава Mastercard Майкл Мибах вошли в делегацию президента США Дональда Трампа на саммит АТЭС в Шэньчжэне, тогда как участие главы Nvidia Дженсена Хуанга осложнило расследование о связях с иностранной разведкой.

В понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже в деле генерального директора американской компании Nvidia.

В тот же день президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора компании Nvidia на фоне расследования его романтических отношений с предполагаемой китайской шпионкой.