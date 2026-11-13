Politico: Правящая партия Испании провалит выборы в оплоте социалистов Андалусии

Tекст: Игорь Иножарский

Санчес выступил перед сторонниками в Севилье под песни и видео с его чтением стихов андалусийского поэта Федерико Гарсиа Лорки. «Мы здесь, чтобы голосовать, мы здесь, чтобы побеждать, мы здесь, чтобы управлять», – заявил Санчес собравшимся сторонникам, пишет Politico.

Социалисты доминировали в политике Андалусии 36 лет, но в 2018 году утратили власть в регионе из-за коррупционных скандалов и падения поддержки. С 2019 года регион возглавляет Хуанма Морено от консервативной Народной партии, одержавший уверенную победу на выборах в 2022 году и показавший лучший результат на досрочных выборах в этом году.

По данным последнего опроса GAD3, Народная партия опережает социалистов в большинстве провинций Андалусии, включая Севилью, где партия Санчеса никогда ранее не проигрывала на всеобщих выборах. Кандидат от социалистов в конгресс от Севильи Франсиско Тоскано признал, что партия допускала просчеты в управлении в последние годы, но назвал нынешние выборы выбором между прогрессивной повесткой Санчеса и консервативной волной в мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в Мадриде и Барселоне произошли беспорядки после начала всеобщей забастовки в Испании, в которой приняли участие около 4 млн рабочих. Во вторник массовые шествия завершили первую за 14 лет всеобщую забастовку, собрав около 120 тыс. человек в Мадриде. В начале месяца жилищный кризис превратил выборы в Испании в референдум по ценам на жилье.