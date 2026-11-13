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    13 ноября 2026, 09:38 • Новости дня

    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности

    L'AntiDiplomatico: ЕС отверг обсуждение с Россией архитектуры безопасности

    Лидеры Евросоюза отказались обсуждать с Россией архитектуру безопасности
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил об отказе стран Евросоюза обсуждать с Москвой реформирование архитектуры безопасности континента.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта и другие европейские политики отвергли идею пересмотра системы безопасности в рамках переговоров по Украине, пишет L'AntiDiplomatico со ссылкой на Financial Times.

    «Европа располагала функционирующей архитектурой безопасности, пока она не была разрушена», – заявил Кошта на встрече с украинским руководством в Дублине. По его словам, европейским странам нет необходимости заново изобретать велосипед в вопросах обороны.

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал счел ловушкой обсуждение вопросов безопасности континента в обмен на участие в консультациях. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подчеркнула готовность к такому диалогу только после достижения мирного соглашения.

    При этом спецпосланники избранного президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву попытались добиться согласия российской стороны на привлечение Европы к переговорному процессу, отмечает The New York Times.

    Президент Владимир Путин в ответ предложил американской администрации выяснить у европейских союзников, хотят ли они мира или продолжения конфликта. Российские дипломаты ранее выдвинули инициативу заключения двусторонних пактов о ненападении со странами Европы для обеспечения гарантий безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейских стран к переговорам по украинскому урегулированию. Президент России Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков. Во вторник власти США выступили за прямое участие представителей Европы в будущих консультациях по разрешению конфликта.

    12 ноября 2026, 16:29 • Новости дня
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    Путин старой шуткой описал позицию Европы по системе безопасности
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

    Глава государства рассказал анекдот о жулике, который построил виллы и коттеджи, передает РИА «Новости».

    «Знаете, есть очень старая шутка на этот счет. Она не имеет никакой привязки к пространственной. Но с учетом особенностей сегодняшнего дня, я скажу так. Допустим, какого-то жулика, который построил какие-то коттеджи под Киевом, пригласили в следственные органы, в то же НАБУ. Его спрашивают, где взял деньги? Он отвечает: «В тумбочке».

    - Да, хорошо, а кто положил деньги в тумбочку?
    - Жена.
    - А откуда взяла жена?
    - Я ей дал.
    - А ты откуда взял?
    - Из тумбочки.

    Круг замкнулся».

    Президент пояснил, что Европа заявляет о готовности заключить мир после сделки, но затем собирается ввести войска на Украину, что приведет к продолжению войны.

    Путин подчеркнул абсолютную неприемлемость присутствия иностранных войск на украинской территории для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили урегулирование конфликта на Украине и устройство европейской безопасности.

    Российский лидер предупредил о начале войны с Россией в случае появления европейских войск на украинской территории.

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    12 ноября 2026, 16:21 • Новости дня
    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной

    Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером призвал Европу выбрать мир или войну

    Путин призвал Европу сделать выбор между миром и войной
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече со специальными посланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером заявил о необходимости для европейских стран окончательно определиться в выборе между миром и войной.

    На встрече с американскими представителями обсуждалась позиция европейских государств в контексте глобальной безопасности, передает РИА «Новости». Российский лидер выразил желание увидеть результаты взаимодействия Соединенных Штатов со своими партнерами в Европе.

    «Нам очень хотелось бы, чтобы вы, уважаемые господа, и американская администрация в целом поработала с вашими европейскими советниками, чтобы в конце концов определились с вопросом, чего они хотят – мира или войны», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил о начале обсуждения архитектуры безопасности с европейскими представителями.

    В среду американские переговорщики выразили намерение обсудить возможность привлечения стран Европы к многостороннему формату урегулирования.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова исключила участие европейских государств в переговорах.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Песков сравнил европейских политиков с пауками в банке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил политиков в Европе с грызущимися в банке пауками из-за их отношения к сторонникам диалога с Москвой.

    По его словам, европейские политики подвергают едва ли не остракизму коллег, которые самостоятельно выходят на контакты с Россией, передают «Вести».

    «Европейцы до сих пор иногда, наверное, как пауки в банке грызутся, если кто-то по своей инициативе вышел на какие-то контакты с российской стороной. Эти люди – их чуть ли не остракизму подвергают», – отметил Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил об открытости президента России Владимира Путина к контактам с европейскими лидерами.

    В мае он заявил о жесткой конфронтации между Москвой и Евросоюзом из-за показной русофобии.

    В апреле председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев также сравнил Европу и США с пауками в банке.

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    13 ноября 2026, 05:43 • Новости дня
    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе

    Кушнер назвал окончание боевых действий условием безопасности ЕС

    Кушнер назвал условие заключения гарантий безопасности в Европе
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что США договорились с Владимиром Зеленским обсуждать гарантии безопасности и обязательства по деэскалации на Украине параллельно с вопросами европейской безопасности, которые невозможны при продолжении боевых действий.

    «Для того чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем», – написал Кушнер в соцсети Х.

    Он отметил, что США договорились с Владимиром Зеленским поддерживать тесный контакт с ним и его командой.

    «Мы также подтвердили, что никакие договоренности, касающиеся системы европейской безопасности, не будут приняты без учета интересов Украины в сфере безопасности», – написал спецпосланник.

    Кушнер добавил, что эти вопросы будут обсуждаться параллельно, однако окончательные решения, кроме мер гуманитарного характера, будут приняты только в рамках всеобъемлющего соглашения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер сообщил о существенном прогрессе по итогам трехдневных переговоров по Украине, а также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник политолог Алексей Мартынов отметил отсутствие у европейских лидеров готовности к конструктивному обсуждению урегулирования на Украине.

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    12 ноября 2026, 12:53 • Новости дня
    Эстония выдвинула Кошту и Каллас на роль переговорщиков по Украине

    Эстония предложила Кошту и Каллас на роль переговорщиков по Украине

    Эстония выдвинула Кошту и Каллас на роль переговорщиков по Украине
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Эстонский политик отметил, что мандат дипломатов исходит напрямую от Европейского совета, поэтому странам объединения не потребуется разрабатывать специальный план, пишет Politico.

    «Европа уже выбрала своих представителей: председателя Совета Антониу Кошту и [верховного представителя] Каю Каллас. Оба явно подотчетны странам ЕС», – заявил Михал.

    Вопрос о представителе Европы приобрел актуальность на фоне активизации усилий США по урегулированию конфликта. В состоявшихся ранее трехсторонних переговорах в Абу-Даби участвовали представители России, Соединенных Штатов и Украины, а Евросоюз представляли старшие госслужащие на отдельной встрече.

    Спецпосланник американского президента Джаред Кушнер отметил, что выбор Европой единого представителя стал бы для нее большим достижением, чем убеждение Москвы включить ЕС в переговоры.

    Участие Евросоюза в дипломатическом процессе будет обсуждаться в пятницу на неформальном саммите Европейского совета в Дублине по инициативе премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    Издание подчеркивает наличие разногласий среди европейских стран по поводу кандидатуры переговорщика. Критики Каллас считают ее слишком агрессивно настроенной по отношению к России. Кроме того, член французской партии «Национальное объединение» Фабрис Леджери заявил об отсутствии у Евросоюза дипломатической компетенции выступать от лица Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер анонсировал подготовку крупнейшего обмена пленными за время конфликта.

    Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц призвал включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

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    12 ноября 2026, 19:32 • Новости дня
    Уиткофф анонсировал присоединение Европы к переговорам по Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представители европейских стран присоединятся к следующему раунду переговоров по украинскому урегулированию, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

    «Европейцы присоединятся к следующей встрече, и мы считаем это очень важным событием. Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными», – цитирует Уиткоффа CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о возможности привлечения европейцев к трехсторонним переговорам.

    Президент Владимир Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках политиков ЕС по украинскому урегулированию.

    Во вторник Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие стран Европы в будущих консультациях.

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    12 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян

    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян с 16 ноября

    Финляндия объявила о введении ограничений на въезд для россиян
    @ eye ubiquitous/hutchison/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении с 16 ноября новых ограничений на въезд в страну для граждан России, включая профессиональных спортсменов.

    С 16 ноября Финляндия вводит новые ограничения на въезд на территорию страны для граждан России, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

    В дипломатическом ведомстве пояснили, что очередное ужесточение пограничного режима затрагивает выдачу разрешительных документов для трудовой деятельности. Обновленные правила коснутся поездок с целью краткосрочной работы по визе.

    Отдельное внимание в сообщении министерства уделяется представителям спортивной отрасли. В ведомстве подчеркнули, что новые ограничения на въезд будут в полной мере распространяться на российских граждан, профессионально занимающихся спортом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министерство иностранных дел Финляндии приняло решение ужесточить визовую политику для недопуска российских спортсменов.

    На прошлой неделе премьер-министр Петтери Орпо заявил о подготовке дополнительных мер по ограничению въезда граждан России.

    В прошлый четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неонацизмом намерения властей Финляндии ограничить въезд российских спортсменов на территорию Шенгенской зоны.

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    12 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика

    Ушаков: Европа пока не смогла выбрать единого кандидата на роль переговорщика

    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

    В настоящее время европейские государства не могут определиться с единым представителем для участия в дипломатическом процессе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что сложно, действительно, будет. На данный момент пока они не могут», – сказал Ушаков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Дональда Трампа о трудностях с назначением европейского посланника.

    Помощник главы государства добавил, что выбор подходящей кандидатуры также зависит от того, с кем именно Европе предстоит вести переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости включить европейских представителей в следующий раунд переговоров по Украине.

    Во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступил за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о неучастии Европы в мирных переговорах.

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    12 ноября 2026, 15:54 • Новости дня
    Кушнер: США начали обсуждать с Европой архитектуру безопасности
    Кушнер: США начали обсуждать с Европой архитектуру безопасности
    @ Evan Vucci/imago images/MediaPunch/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным сообщил о начале обсуждения с европейскими представителями архитектуры безопасности на континенте.

    По его словам, Соединенные Штаты начали обсуждение с представителями Европы архитектуры безопасности на европейском континенте, передает РИА «Новости». «Мы также начали уже с ними обсуждение по поводу того, как будет выглядеть архитектура безопасности, которая будет касаться России и Украины и европейского континента», – сказал Кушнер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал включение европейских представителей в следующий раунд переговоров единственным способом добиться урегулирования на Украине.

    В среду Джаред Кушнер заявил о намерении американских переговорщиков обсудить с Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    Помощник президента России Владимир Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности.

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    12 ноября 2026, 13:44 • Новости дня
    Газпром указал на возросшую уязвимость газового рынка Европы

    Газпром: Отказ от ископаемого топлива сделал Европу уязвимее к кризисам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политика отказа от ископаемых видов топлива в Европе доказала свою неэффективность, сделав европейский рынок более уязвимым к любым внешним кризисам, заявили в Газпроме.

    «В Европе политика отказа от ископаемых видов топлива доказала свою неэффективность. Так, ставка на ВИЭ, зависящие от погоды, и СПГ вместо надежных трубопроводных поставок привела к значительному росту цен на газ», – цитирует компанию РИА «Новости».

    Там отметили, что другим следствием стал исторически минимальный уровень заполненности подземных хранилищ в начале сезона отбора.

    В результате европейский рынок стал более уязвим к любым внешним кризисам, которые отражаются на экономике и энергобезопасности региона, заключили в «Газпроме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Газпром сообщил о рисках для европейских потребителей зимой из-за высоких темпов отбора энергоносителя из подземных резервуаров.

    В прошлом месяце глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на европейские подземные хранилища из-за отказа от поставок российского газа.

    В сентябре Газпром предупредил о серьезных рисках для стабильного обеспечения европейских потребителей газом из-за высоких цен и медленного заполнения хранилищ.

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    12 ноября 2026, 15:32 • Новости дня
    Главу Конституционного суда Польши не пустили на рабочее место

    Полиция не пустила главу Конституционного суда Польши на рабочее место

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники полиции отказались пропустить председателя Конституционного суда Польши Богдана Свенчковского в здание ведомства в Варшаве.

    Утром Свенчковский прибыл к воротам Конституционного суда на аллее Шуха и потребовал пропустить его на рабочее место, однако дежурившие там сотрудники правоохранительных органов отказали ему, передает РИА «Новости».

    Полицейские сослались на распоряжение исполняющей обязанности председателя суда Анны Корвин-Петровской. У здания собрались протестующие сторонники оппозиционной партии «Право и справедливость», которые выкрикивали нецензурные лозунги в адрес полиции и правительства страны. До силового противостояния дело не дошло.

    После неудачной попытки пройти внутрь Свенчковский выступил перед журналистами и обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска в узурпации судебной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил президента страны Кароля Навроцкого к себе домой в Сопот для урегулирования спора вокруг Конституционного суда.

    На прошлой неделе Верховный суд Польши постановил отклонить апелляцию отстраненного от обязанностей Богдана Свенчковского.

    В начале месяца объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда Анна Корвин-Пиотровская запретила Свенчковскому входить в здание.

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    13 ноября 2026, 06:11 • Новости дня
    Депутат Харрис: Датчане устали финансировать Украину из-за падения уровня жизни

    Депутат Харрис: Датчане устали финансировать Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Датчане устали финансировать Украину из-за падения уровня собственной жизни, заявил независимый депутат датского парламента Якоб Харрис.

    По словам Харриса, Владимир Зеленский «увозит миллиарды» из Дании, пока уровень жизни местных жителей снижается, заявил он RT.

    «Они видят, как Зеленский приезжает в Данию, а потом уезжает с миллиардами. И я думаю, что мы должны спросить датчан, прежде чем направлять еще больше денег в этот конфликт», – цитирует политика РИА «Новости».

    Ранее Харрис и лидер Датской народной партии Мортен Мессершмидт выступили против выступления Зеленского в парламенте страны. Харрис выразил протест, отказавшись встать для приветствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мария Захарова пошутила над отказом премьер-министра Дании Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах по  Украине.

    Кандидат в президенты Франции указал на вред помощи Киеву для ЕС. Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины.


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    13 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний

    ЕС введет новые санкции против российских банков и нефтетанкеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Европейского союза планируют утвердить более ста новых ограничительных мер в отношении российских банков, энергетических компаний и танкеров, перевозящих нефть в обход ограничений.

    Новые санкции будут направлены против российского энергетического сектора, банков, а также судов так называемого теневого флота, пишет Bloomberg.

    Поводом для введения очередных мер стал рост числа гибридных атак в Европе, ответственность за которые возлагают на Москву. В частности, речь идет о кибератаках, поджогах и неудачной атаке дронов на аэропорт в Германии.

    Ожидается, что министры иностранных дел стран Евросоюза одобрят эти ограничения на встрече в Брюсселе в понедельник. Кроме того, идет разработка 22-го пакета антироссийских санкций, который может быть принят в декабре.

    Во вторник министры обороны стран объединения обсудят отношения с Китаем. Основное внимание планируется уделить снижению зависимости в цепочках поставок и мерам по ограничению поддержки, которую Пекин оказывает Москве. На встрече также выступит заместитель министра обороны США Элбридж Колби, который расскажет о планах по пересмотру американского военного присутствия в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против «Сибур холдинга» и «Восток ойл». Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России. Лавров указал на триллионные убытки Европы от разрыва торговли с Россией.



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    12 ноября 2026, 16:17 • Новости дня
    Путин попросил спецпосланников США оценить контакты с ЕС по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин попросил американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.

    Глава государства предложил американским представителям обсудить перспективы дальнейших контактов по итогам состоявшихся в Абу-Даби переговоров, передает РИА «Новости».

    Российский лидер также попросил посланников поделиться оценками украинского урегулирования с точки зрения европейских коллег после их недавнего общения с представителями Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин перед началом переговоров в Москве поприветствовал американских спецпосланников рукопожатием. Стив Уиткофф выразил удовлетворение возобновлением трехстороннего формата в ОАЭ.

    Во вторник американские переговорщики вместе с главой МИД ОАЭ заняли места между российской и украинской делегациями в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 12:30 • Новости дня
    Рябков предупредил о риске срыва усилий по Украине из-за Европы

    Рябков: Подключение Европы к переговорам может означать срыв усилий

    Tекст: Дарья Григоренко

    Привлечение европейских государств к переговорному процессу по урегулированию украинского кризиса способно привести к срыву текущих позитивных усилий, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

    Рябков оценил возможные последствия участия стран Европы в диалоге по украинскому урегулированию, передает RT. По его оценке, расширение состава участников за счет европейских государств способно крайне негативно повлиять на текущую дипломатическую работу.

    «Подключение европейцев к переговорному процессу может по большому счету означать откат и срыв усилий, которые пока можно охарактеризовать как небесполезные и несущие в себе определенный позитивный заряд», – заявил Рябков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о формировании основы для дальнейшей работы по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби с участием России, США и Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила отсутствие места для европейских стран за столом переговоров по урегулированию конфликта.

    Представитель дипломатического ведомства сравнила стремление Европы участвовать в процессе с попыткой вооруженного человека в крови сесть за стол.

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