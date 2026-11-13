В России создали метод получения антисептиков из арктических водорослей

Ученые САФУ создали метод получения антисептиков из арктических водорослей

Tекст: Дарья Григоренко

Ученые придумали способ получения антисептиков из арктических бурых водорослей аскофиллум и фукус, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

Новая технология использует ультразвуковую обработку для разрушения клеточных стенок водорослей и 40%-ный раствор изопропанола в качестве экстрагента. Это позволяет полностью отказаться от применения опасных химических реагентов, таких как хлороформ или метанол, и делает производство безопасным для природы.

Благодаря новой методике время производства высокоэффективного экстракта сократилось в четыре-пять раз. Лабораторные испытания подтвердили, что полученный водорастворимый порошок успешно подавляет рост пневмококка, кишечной палочки, а также дрожжевых и плесневых грибов, что делает его безопасной альтернативой синтетическим антисептикам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые Дальневосточного федерального университета приступили к разработке ускоренного лазерного метода поиска вредных примесей в кератиновом сырье.

В сентябре российская биофармацевтическая компания «Промомед» подала заявление на регистрацию уникального препарата на основе адреналина в форме одноразового автоинъектора.

В апреле природный антиоксидант астаксантин из водорослей показал способность восстанавливать митохондрии сердца и защищать его от разрушительного воздействия алкоголя.