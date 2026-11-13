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    13 ноября 2026, 09:10 • Новости дня

    В России создали метод получения антисептиков из арктических водорослей

    Ученые САФУ создали метод получения антисептиков из арктических водорослей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исследователи Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) разработали экологичную технологию производства экстрактов с выраженными антисептическими свойствами из бурых арктических водорослей.

    Ученые придумали способ получения антисептиков из арктических бурых водорослей аскофиллум и фукус, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Минобрнауки.

    Новая технология использует ультразвуковую обработку для разрушения клеточных стенок водорослей и 40%-ный раствор изопропанола в качестве экстрагента. Это позволяет полностью отказаться от применения опасных химических реагентов, таких как хлороформ или метанол, и делает производство безопасным для природы.

    Благодаря новой методике время производства высокоэффективного экстракта сократилось в четыре-пять раз. Лабораторные испытания подтвердили, что полученный водорастворимый порошок успешно подавляет рост пневмококка, кишечной палочки, а также дрожжевых и плесневых грибов, что делает его безопасной альтернативой синтетическим антисептикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ученые Дальневосточного федерального университета приступили к разработке ускоренного лазерного метода поиска вредных примесей в кератиновом сырье.

    В сентябре российская биофармацевтическая компания «Промомед» подала заявление на регистрацию уникального препарата на основе адреналина в форме одноразового автоинъектора.

    В апреле природный антиоксидант астаксантин из водорослей показал способность восстанавливать митохондрии сердца и защищать его от разрушительного воздействия алкоголя.

    12 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    У первого получившего российскую онковакцину пациента исчезли метастазы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у первого пациента, получившего индивидуальную онковакцину, исчезли метастазы и не выявлено новых образований.

    У первого пациента, прошедшего лечение онковакциной, ушли метастазы, и за четыре месяца медицинского наблюдения врачи не обнаружили у него новых злокачественных новообразований, пишет «Газета.Ru».

    «Первый пациент, получивший онковакцину, уже закончил лечение: у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним все хорошо», – рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    По словам академика, наблюдение за пациентом будет продолжаться ежемесячно в течение трех лет. Глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн проводит пациенту детальную компьютерную томографию с высоким разрешением, при которой врачи тщательно обследуют лимфоузлы и организм в целом.

    Гинцбург пояснил, что созданная на основе технологии мРНК онковакцина настраивает иммунную систему человека на самостоятельное уничтожение опухоли и метастазов. Препарат разрабатывается индивидуально для каждого больного с учетом его генетических данных, так как одинаковых опухолей не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    Также Гинцбург заявил о завершении создания мРНК-вакцин против меланомы для 12 пациентов.

    Кроме того, научный руководитель центра Гамалеи сообщил об устойчивом иммунном ответе у первого прошедшего экспериментальную терапию инновационным препаратом россиянина.

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    10 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Роспотребнадзор: Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичное управление Роспотребнадзора сообщило о незначительном подъеме заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве.

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице на прошлой неделе соответствовала сезону, отмечается в сообщении в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

    В ведомстве уточнили, что по сравнению с предшествующей неделей наблюдается небольшой рост числа заболевших за счет детей школьного возраста. При этом эпидемические пороги не превышены ни среди совокупного населения, ни в отдельных возрастных группах.

    Увеличение случаев ОРВИ связано с распространением респираторных вирусов негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил об увеличении доли выявленных в России вирусов гриппа практически в три раза.

    В прошлом месяце пресс-служба ведомства заявила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране.

    В начале октября в столичном управлении Роспотребнадзора отметили соответствие эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве сезону.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 18:03 • Новости дня
    Блогер Лерчек рассказала об ухудшении зрения после химиотерапии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер Валерия Чекалина (Лерчек), у которой диагностирован рак желудка четвертой стадии, сообщила об ухудшении самочувствия и зрения после повторной химиотерапии.

    «Мы сегодня делаем МРТ головного мозга, потому что после химии зрение стало похуже. Но мы надеемся, что все будет хорошо. После химии… мало энергии, сонливость большая», – сказала Чекалина на видео, которое опубликовал в соцсетях отец ее четвертого ребенка, тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

    Она также отметила, что ожидает разрешения на поездку в Китай для прохождения лечения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе блогер Валерия Чекалина сообщила о прохождении повторного курса химиотерапии.

    В прошлом месяце защита обратилась в суд с ходатайством о разрешении выезда Валерии Чекалиной в Китай для лечения. Блогер рассказала о прогрессировании рака желудка.

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    10 ноября 2026, 16:39 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал два новых препарата от орфанных заболеваний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство здравоохранения зарегистрировало два оригинальных препарата для терапии редких заболеваний.

    «Минздрав России зарегистрировал два оригинальных лекарственных препарата для терапии редких заболеваний – «Айкирво», международное непатентованное наименование Элафибранор и «Гемпавзи» с МНН Марстацимаб», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Уточняется, что «Элафибранор» предназначен для взрослых пациентов с первичным билиарным холангитом. В свою очередь «Марстацимаб» применяется для профилактики и снижения частоты кровотечений при тяжелой гемофилии А или В без ингибиторов у пациентов в возрасте от 12 лет с массой тела не менее 35 кг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о регистрации в стране 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний.

    В прошлом месяце Министерство здравоохранения включило первичный билиарный холангит в официальный перечень редких заболеваний.

    Минздрав зарегистрировал отечественный препарат для терапии взрослых пациентов с различными злокачественными новообразованиями.

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    11 ноября 2026, 18:27 • Новости дня
    Борющийся с раком Байден рассказал о своем самочувствии

    Экс-президент США Байден заявил о хорошем самочувствии на фоне борьбы с раком

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший президент США Джо Байден на фоне борьбы с раком заявил, что чувствует себя хорошо и полностью сохраняет свои умственные и физические способности.

    «Я чувствую себя хорошо», – сказал он в интервью изданию People. По словам экс-президента, последние обследования показали, что рак не распространился по организму.

    «Это не означает, что он не распространится в будущем, но пока этого не произошло. И я по-прежнему полностью сохраняю свои умственные способности. Мои физические способности также сохранились», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Джо Байден заявил о воодушевлении врачей реакцией его организма на лечение от рака простаты.

    В тот же день он заявил о выявлении у него онкологического заболевания в процессе написания автобиографической книги.

    В августе бывший американский лидер впервые вышел на публику после сообщений его сына Хантера о резком ухудшении здоровья из-за онкологии.

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    10 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Доля выявленных в России вирусов гриппа выросла почти в три раза

    Роспотребнадзор: За три недели доля выявленных вирусов гриппа выросла почти в три раза

    Tекст: Ольга Иванова

    В течение последних трех недель доля выявленных вирусов гриппа увеличилась практически в три раза в связи с сезонным подъемом заболеваемости, сообщил Роспотребнадзор.

    В настоящее время в циркуляции продолжают преобладать респираторные вирусы негриппозной этиологии, однако заболеваемость гриппом также стремительно растет, сообщается в заявлении на сайте ведомства.

    «По данным вирусологического мониторинга, в циркуляции по-прежнему преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. При этом за последние три недели доля находок вирусов гриппа увеличилась практически в три раза, что характерно для сезонного эпидподъема», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца врач Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для вакцинации от гриппа.

    В Роспотребнадзоре заявили об оптимальности прививки до начала сезонного подъема заболеваемости.

    В октябре пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19.

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    11 ноября 2026, 19:10 • Новости дня
    СК завел дело после смерти жительницы Рязани на липосакции без лицензии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг в Рязани после смерти местной жительницы во время процедуры липосакции, которую проводила женщина без медицинского образования.

    В Рязани завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека по неосторожности, сообщило следственное управление СК по Рязанской области в Max.

    «По данным следствия, в дневное время 10 ноября 2026 года в арендованном помещении одного из офисных центров города Рязани подозреваемая, не имеющая высшего медицинского образования и лицензии об оказании услуг в области пластической хирургии, проводила процедуру липосакции 41-летней местной жительнице, в процессе которой она скончалась», – говорится в сообщении ведомства.

    В настоящее время решается вопрос об избрании 28-летней подозреваемой меры пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту смерти трехлетней девочки после плановой операции в Череповце.

    В частной клинике Челябинска прошли обыски по делу о причинении смерти пациенту от укола.

    В апреле проводившая пластическую операцию в московском салоне красоты без лицензии женщина раскаялась в содеянном после гибели клиентки прямо на операционном столе.

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    11 ноября 2026, 14:08 • Новости дня
    Мурашко сообщил об успехах в борьбе с туберкулезом в России

    Мурашко: Десять регионов России приблизились к победе над туберкулезом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что десять субъектов страны близки к полному искоренению туберкулеза благодаря активным профилактическим мерам.

    Глава ведомства выступил в среду с обращением к участникам III Международного конгресса «Социально значимые инфекции: комплексный подход и инновационные решения», который посвящен 100-летию академика А. Г. Хоменко. В ряде субъектов страны отмечается снижение числа случаев заболевания до нуля или до очень низких значений, передает РИА «Новости».

    «Профилактическими осмотрами охвачено свыше 78% населения, а десять субъектов Российской Федерации близки к элиминации туберкулеза», – сказал Мурашко.

    Министр пояснил, что элиминация заболеваемости представляет собой снижение числа случаев конкретной болезни на определенной территории до контролируемых значений в результате реализации активных профилактических и противоэпидемических мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об увеличении количества медицинских сестер в России.

    В том же месяце глава Минздрава сообщил о снижении показателей летальности пациентов благодаря внедрению искусственного интеллекта.

    В апреле Мурашко отметил достижение минимальных значений уровня заболеваемости туберкулезом за всю историю наблюдений.

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    12 ноября 2026, 00:54 • Новости дня
    В России выявили три самых некурящих региона

    Чечня, Ингушетия и Краснодарский край стали самыми некурящими в РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство здравоохранения назвало Чечню, Краснодарский край и Ингушетию российскими субъектами с наименьшей долей курящего населения по итогам октября.

    В Чечне доля курящих граждан старше 18 лет составила всего 0,25%, в Краснодарском крае – 4,4%, а в Ингушетии – 5,94%, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава.

    В число лидеров по отказу от табака также вошли Татарстан с показателем 7,75%, Дагестан, где курят 8,77% жителей, и Ямало-Ненецкий автономный округ с 9,87%.

    Кроме того, в список регионов с наименьшим распространением курения попали Северная Осетия, Мордовия, Чувашия и Калужская область. В этих субъектах показатель составил от 10,17% до 11,38%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре республики Северного Кавказа заняли лидирующие позиции в рейтинге субъектов с наименьшим потреблением алкоголя. Чечня стала российским регионом с самым низким показателем курящих граждан. В 2025 году Минздрав назвал Чечню, Ингушетию и Кабардино-Балкарию регионами с наименьшей распространенностью курения.

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    12 ноября 2026, 04:20 • Новости дня
    Онищенко рассказал о тяжелом влиянии ожирения на мозг

    Онищенко указал на проблемы с сосудами мозга при ожирении

    Tекст: Катерина Туманова

    При избыточном весе одной из существенных проблем становится кровоснабжение головного мозга, так как лишний вес провоцирует диабет, вызывающий дефицит кровоснабжения, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Как правило, когда мы говорим об ожирении, об избыточном весе, это уже болезнь. Прежде всего она влияет на эндокринную систему. То есть развивается диабет. Диабет – это системное заболевание, которое, как правило, разрушает сосуды. Это ухудшение кровоснабжения мозга», – сказал он ТАСС.

    Онищенко сообщал, что Россия входит в десятку стран по приросту ожирения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Онищенко заявил о наибольшей угрозе сердечно-сосудистых, онкологических и эндокринных заболеваний для продолжительности жизни людей.

    Минздрав назвал диабет неинфекционной пандемией. Врачи разработали проект новых клинических рекомендаций, предлагающих ввести диагноз «сверхожирение».

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    12 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    NBC News: Кения выписала последнего переболевшего Эболой пациента

    В Кении выписали последнего пациента с лихорадкой Эбола

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Кении выписали из больницы последнего пациента, переболевшего лихорадкой Эбола, и начали 42-дневный отсчет до официального признания страны свободной от этого вируса.

    Кения начнет 42-дневный отсчет времени для объявления об отсутствии лихорадки Эбола при условии отсутствия новых заражений в этот период, пишет NBC News.

    В регионе число случаев заболевания с начала вспышки в мае превысило 11 тыс. человек.

    В октябре в Кении зарегистрировали девять случаев заражения после того, как первый пациент прибыл из Конго через Уганду. Он передал вирус четырем членам семьи и четырем медицинским работникам.

    Первый заразившийся и его мать скончались, а остальные семь пациентов полностью выздоровели. Правительство Кении установило 135 человек, контактировавших с нулевым пациентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ДР Конго сообщили о почти 11 тыс. подтвержденных случаев заражения вирусом Эболы. В октябре в Кении зарегистрировали второй случай смерти от лихорадки. Власти республики изолировали 29 контактировавших с заболевшим человек.

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    13 ноября 2026, 04:19 • Новости дня
    Стоматолог объяснила принцип действия генерирующей ток антибактериальной щетки

    Генерирующая микротоки зубная щетка может вызывать дискомфорт

    Tекст: Катерина Туманова

    В Китае создали инновационную зубную щетку с пьезоэлектрическими щетинками, принцип действия которой оценила стоматолог-хирург Вероника Мелехова.

    Щетина новой разработки при изгибании во время чистки зубов генерирует активные формы кислорода.

    «На поверхности зуба формируются гидроксильные радикалы и анионные радикалы, которые и повреждают мембраны клеток, и, соответственно, мешают им приклеиваться», – заявила Мелехова радио Sputnik.

    По словам врача, отрицательный электрический потенциал не позволит бактериям закрепляться на самой щетке, что значительно увеличит срок ее службы по сравнению с классическими моделями.

    Кроме того, исследования китайских специалистов показали снижение объема налета и уменьшение кровоточивости десен при использовании изобретения.

    Специалист добавила, что микротоки способны стимулировать кровообращение в капиллярах и способствовать заживлению тканей. При этом она выразила сомнение в комфортности использования щетки из-за возможного ощущения пощипывания в деснах. В данный момент такие устройства в России и других странах не продаются.

    «Это первая разработка с пластиком такого рода, который сам генерирует, грубо говоря, ток и, соответственно, запускает реакции с образованием активных форм кислорода», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоматолог назвал переоцененные услуги клиник.

    ученые из Мюнхенского университета обнаружили способность микротоков повышать работоспособность при тяжелых умственных задачах.

    Стоматолог-терапевт Анастасия Черношей предупредила о риске повторного заражения при отказе от замены зубной щетки после простуды.

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    13 ноября 2026, 03:16 • Новости дня
    Онищенко назвал условия распространения менингококковой инфекции у детей

    Онищенко: Школы и лагеря способствуют распространению менингококка

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительное пребывание детей в школах и лагерях способствует распространению менингококковой инфекции, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Для этой инфекции сезон характерный, потому что сейчас сезон похолодания, а дети в больших количествах и долгое время находятся вместе в школах, в классах», – рассказал Онищенко ТАСС.

    Эпидемиолог добавил, что распространению инфекции также способствуют стресс и скученность людей. Он отметил, что ранее подобные случаи фиксировались среди новобранцев, которые собирались в большие группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане 310 человек сделали прививки от менингококковой инфекции. В сентябре Онищенко заявил об отсутствии угрозы масштабных эпидемий из-за экзотических инфекций в России.

    Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

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    12 ноября 2026, 20:55 • Новости дня
    Скворцова анонсировала создание регистра здоровья спортсменов

    Скворцова: Регистр здоровья спортсменов в России появится к концу 2028 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В России создадут регистр здоровья спортсменов на основе электронных паспортов к концу 2028 года, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

    Как заявила Скворцова на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, формирование регистра здоровья российских спортсменов активно продолжается, передает РИА «Новости».

    «Активно формируется регистр здоровья российских спортсменов, основанный на заполнении электронных паспортов здоровья. Полностью регистр будет сформирован также к концу 2028 года», – сказала глава ФМБА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин открыл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле.

    На нем Путин заявил о необходимости более активного развития национальных видов спорта.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил об увеличении числа занимающихся национальными видами спорта россиян почти в два раза за пять лет.

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    13 ноября 2026, 08:36 • Новости дня
    Гинцбург заявил о создании онковакцин еще от трех видов рака

    Гинцбург: В России планируют разработать вакцины от трех видов рака

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские ученые ведут разработку нановакцин против мелкоклеточного рака легких, рака мочевого пузыря и колоректального рака, сообщил научный руководитель Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

    Как уточнил Гинцбург, для этих видов рака параллельно создаются диагностические и модельные системы. Разработки ведутся совместно с Сеченовским университетом и НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих, пишет «Газета.Ru».

    «В 2027 году мы собираемся регистрировать эти разработки и получать в Минздраве разрешение на их применение», – заявил он.

    В настоящее время проводятся испытания онковакцины против меланомы, лечение первого пациента завершилось успешно. Ожидается, что до конца 2026 года вакцину получат еще 20 человек.

    Вакцина создается на основе технологии мРНК и настраивает иммунную систему пациента на уничтожение злокачественной опухоли и метастазов. Препарат разрабатывается индивидуально для каждого больного с учетом его генетических данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об исчезновении метастазов у первого пациента с индивидуальной онковакциной.

    В прошлом месяце он рассказал об успешном решении проблемы разработки вакцин для борьбы с онкологическими заболеваниями в России.

    В августе Гинцбург заявил о завершении создания персонализированных мРНК-вакцин против меланомы для 12 пациентов.

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