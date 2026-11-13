Перепись США показала стабильный рост населения в русских деревнях на Аляске

Tекст: Вера Басилая

В расположенных на Аляске русских поселениях впервые за долгое время зафиксировали увеличение числа жителей. В частности, население основанной в 1968 году деревни Николаевск с 2020 по 2025 год выросло на 11% и достигло 364 человек, передает РИА «Новости».

Аналогичная тенденция наблюдается в деревне Нинильчик на западном берегу полуострова Кенай, где количество жителей увеличилось на 13%, достигнув 956 человек. На территории Фокс-Ривер, объединяющей деревни Вознесенка, Раздольна и Качемак-Село, прирост составил 5,7%, а общая численность достигла 681 человека.

До 2020 года демографическая ситуация в этих населенных пунктах характеризовалась оттоком населения. Например, в Николаевске число жителей снизилось с 345 в 2000 году до 318 в 2010 году. Ранее в СМИ появились утверждения о возможном исчезновении деревни в ближайшие 20 лет, однако официальная статистика опровергла этот прогноз.

В воскресенье старейшая представительница русской диаспоры в США Евгения Бейли объяснила свое 103-летие русскими корнями.

В прошлом году лидеры России и США выбрали Аляску местом для проведения переговоров на высшем уровне.