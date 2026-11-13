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    13 ноября 2026, 07:46 • Новости дня

    Константинов назвал сумасшествием слова Каллас о «российских нарративах»

    Глава парламента Крыма Константинов назвал сумасшествием слова Каллас о РФ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал сумасшествием и проявлением невежества призыв главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас не поддаваться на «российские нарративы».

    «Заявление Каллас – проявление сумасшествия. Сейчас ее наняли хаять все советское. Завтра ее наймут хвалить Россию, и она будет это делать. Потом наймут хаять Украину, и она тоже это будет делать. Она – приспособленец, к тому же глубоко необразованный», – заявил Константинов, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что для Европы наличие такого руководителя на высоком посту в ЕС является настоящей трагедией.

    Ранее Каллас призвала не верить «российским нарративам» об опасениях за безопасность и заявила об усилении санкций против Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Эстонии Кристен Михал предложил уполномочить главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять Европу на переговорах России и Украины.

    В среду посол России Константин Долгов заявил о необходимости отставки Каллас из-за отказа учитывать требования Москвы по безопасности.

    Ранее сама Каллас исключила обсуждение архитектуры безопасности Евросоюзом совместно с Россией и США.

    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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    12 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

    «Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

    В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    13 ноября 2026, 02:35 • Новости дня
    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе

    FT: Европа испугалась требований России по архитектуре безопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что европейские страны оказались в ловушке из-за требований Москвы пересмотреть архитектуру безопасности континента в обмен на участие в мирных переговорах по Украине.

    Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что последний раунд переговоров по Украине лишь усилил требования России о полной перестройке архитектуры безопасности континента, пишет Financial Times.

    «Три официальных представителя сообщили Financial Times, что в европейских столицах нарастает беспокойство по поводу того, что согласие на обсуждение более широких вопросов обороны и безопасности на континенте станет ценой за участие в переговорах по Украине, от чего они отказывались на протяжении пяти лет», – сказано в материале.

    В частности, премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что Европу заманили в «ловушку» обсуждения архитектуры безопасности континента в обмен на участие в переговорах и что Россия якобы много лет пытается повлиять на суверенитет государств НАТО.

    «Сейчас мы в ловушке. Россия не должна участвовать в этой дискуссии», – заявил он в преддверии саммита европейских лидеров в Дублине в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Михал призвал уполномочить председателя Кошту и Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    В среду помощник президента России Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Он также допустил участие европейских государств в мирных переговорах после пробуждения у них совести.

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    12 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд в Ялте

    Михалков: Ялтинская киностудия может стать российским аналогом Голливуда

    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд в Ялте
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что восстановленная Ялтинская киностудия могла бы стать российским аналогом Голливуда.

    «Та задумка восстановления киностудии в Ялте – это как раз то, к чему мы стремимся. Я надеюсь, когда закончится опасная зона в Крыму, это там возникнет», – заявил Михалков РИА «Новости».

    Режиссер отметил, что по масштабам кинопроизводства Ялтинская киностудия может быть сопоставима с Голливудом. Он добавил, что регион славится большим количеством солнечных дней и натурой, необходимой для съемок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце режиссер Никита Михалков выразил уверенность в невозможности конструктивного диалога между Россией и западными странами в сфере культуры.

    Народный артист РСФСР назвал условия прощения покинувших страну россиян.

    Россия взяла курс на преодоление зависимости от Голливуда с помощью культуры Глобального Юга.

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    12 ноября 2026, 14:52 • Новости дня
    Грузия указала на нежелание Европы заканчивать войну на Украине

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз сопротивляется завершению войны на Украине, заявил в четверг председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Комментируя заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас, что США не имеют права вести переговоры от имени Европы об отмене антироссийских санкций, председатель парламента Грузии назвал его «непоследовательным» и «незрелым».

    «Получается, что Украине, которую Каллас называла «первой линией обороны ЕС», доверили защищать кровью территорию Евросоюза, но не доверили отстаивать интересы Европы за столом переговоров», – сказал он.

    По словам Шалвы Папуашвили, «Украина является стороной переговоров, и ее безопасность – это и безопасность Европы».

    «Если Украина в ходе этих переговоров добьется мира на устраивающих ее условиях, а одно из условий этого будет касаться (антироссийских) санкций ЕС, то Евросоюз сорвет эти договоренности?» – задался вопросом председатель парламента Грузии.

    По его словам, «все в итоге сходится к одному вопросу – имеет или не имеет Украина право закончить войну на своих условиях».

    «ЕС утратил роль глобального политического и экономического игрока. Это цивилизационная пропасть, о которой Евросоюз давно предупреждали», – заявил он.

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    12 ноября 2026, 16:49 • Новости дня
    Власти Литвы предупредили о резком росте цен на газ и электричество

    В Литве спрогнозировали подорожание газа в 2027 году почти в полтора раза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Стоимость электроэнергии в Литве с начала 2027 года увеличится почти на треть, а природный газ подорожает на 38-46%, сообщил госсовет по регулированию цен в сфере энергетики.

    В Литве с января 2027 года бытовые потребители будут платить за электроэнергию на 29,5% больше, чем сейчас. Для социально поддерживаемых клиентов рост составит 27,5%. Еще более значительное повышение ожидает потребителей природного газа, тарифы на который вырастут на 38-46%, пишет ТАСС.

    В госсовете по регулированию цен в сфере энергетики Литвы подчеркнули, что новые тарифы на электроэнергию и газ станут самыми высокими для литовских потребителей с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник литовский оператор электросетей Litgrid анонсировал строительство сети автономных газовых электростанций за 880 млн евро для работы в условиях аварий.

    На прошлой неделе глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявил о вреде планов правительства по введению налога на сверхприбыль энергетических предприятий.

    В начале ноября министр энергетики Литвы Лукас Савицкас выступил против возврата к закупкам дешевого российского газа из-за роста цен на энергоносители в Европе.

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    12 ноября 2026, 20:07 • Новости дня
    Путин напомнил Уиткоффу и Кушнеру об идеях архитектуры безопасности от 2021 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером напомнил о выдвинутых Москвой в 2021 году предложениях по формированию архитектуры безопасности, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Россия и США готовы немедленно приступить к согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности в тандеме, цитирует Ушакова РИА «Новости». По его словам, Москва надеется на поддержку этой работы со стороны европейских государств.

    «Президент в этой связи напомнил о нашем видении опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которые мы представили еще в 2021 году в виде проектов соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. Ключевые положения – нерасширение блока НАТО, неразмещение у российских границ угрожающих нам систем вооружений, возврат конфигурации сил альянса по состоянию на момент подписания Основополагающего акта Россия – НАТО», – заявил Ушаков.

    Помощник главы государства добавил, что Москва намерена дополнить эти инициативы свежими соображениями с учетом уроков нынешней ситуации. Он подчеркнул, что коллективный Запад не скрывает заинтересованности в стратегическом поражении России ради спасения киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Ушаков сообщил об обсуждении параметров самого масштабного обмена пленными с Украиной.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал о начале диалога с европейскими представителями по архитектуре безопасности на континенте.

    Путин описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

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    12 ноября 2026, 19:43 • Новости дня
    ЕС пообещал направить на Украину 500 электрогенераторов к зиме

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз направит на Украину 500 электрогенераторов к зимнему сезону из запасов механизма гражданской обороны ЕС.

    Об этом говорится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошты по итогам встречи с Владимиром Зеленским в Дублине на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), передает ТАСС.

    «Мы соберем 500 генераторов из запасов механизма гражданской обороны ЕС», – говорится в заявлении.

    В нем также подчеркивается, что ЕС в Дублине «вновь подтвердил» свою поддержку Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.

    В сентябре Евросоюз направил Киеву дополнительно 3,3 млрд евро для приобретения ракетных комплексов и беспилотников.

    В августе Европейский союз спланировал выделить Киеву 100 млрд евро в рамках нового долгосрочного бюджета.

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    13 ноября 2026, 08:15 • Новости дня
    Журналист Боуз раскритиковал фон дер Ляйен за слова о переговорах в ОАЭ

    Журналист Боуз высмеял слова фон дер Ляйен о переговорах в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ирландский журналист Чей Боуз жестко осудил заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о мнимом участии европейских представителей в трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    Европа была якобы представлена на прошедших переговорах в Объединенных Арабских Эмиратах, цитирует фон дер Ляйен РИА «Новости».

    «Кто-то забыл сказать ей, что им нельзя было проходить дальше бара в вестибюле, и они подслушивали за дверью как стажеры. Женщина совершенно оторвана от реальности», – написал журналист, комментируя слова главы Еврокомиссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг посол России в Австралии Михаил Петраков заявил о насаждении украинскими представителями русофобии на фоне прошедших переговоров в Абу-Даби.

    В среду глава российской делегации Владимир Мединский выразил благодарность руководству ОАЭ за организацию переговоров России, США и Украины.

    В прошлом месяце Чей Боуз раскритиковал заявление министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля об отношениях с Россией.

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    12 ноября 2026, 19:46 • Новости дня
    Жительница Крыма получила 17 лет колонии за подготовку покушения на военного

    Суд приговорил крымчанку к 17 годам за подготовку теракта по заданию СБУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Южный окружной военный суд приговорил Хатидже Буюхчан (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 17 годам колонии за подготовку подрыва высокопоставленного военнослужащего в Крыму по заданию Службы безопасности Украины.

    Буюхчан признана виновной в госизмене, подготовке к теракту, незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к изготовлению взрывных устройств. Ей назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 400 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    С 1 мая по 18 июля 2024 года осужденная находилась на Украине, где сотрудник СБУ привлек ее к конфиденциальному сотрудничеству. В апреле 2025 года она получила задание установить местонахождение автомобиля командира морского штурмового авиационного полка морской авиации и ПВО Черноморского флота.

    В том же месяце Буюхчан приехала к месту проживания военнослужащих в Крыму и купила в интернете компоненты для изготовления взрывного устройства.

    В мае она приобрела взрывчатое вещество, взрывное устройство и радиоуправляемое исполнительное устройство для дистанционного взрыва, перевезла их в место хранения и была задержана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Южный окружной военный суд приговорил гражданина России к 20 годам лишения свободы за подготовку подрыва железнодорожных путей в Крыму по заданию украинской разведки.

    В августе прошлого года жительницу Симферополя приговорили к 15 годам колонии за попытку поджога оборудования Крымской железной дороги.

    В июле того же года Ленинский райсуд Севастополя арестовал жительницу Крыма по обвинениям в подготовке теракта и госизмене после попытки взорвать автомобиль российского военного.

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    12 ноября 2026, 19:22 • Новости дня
    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Информационный центр о ситуации на автоподходах сообщил о временном прекращении движения автомобилей по Крымскому мосту.

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. «Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», – говорится в сообщении центра в Max.

    Причины ограничений не называются. Движение остановили в 19:16 мск. Находящихся на мосту и в зоне досмотра людей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

    В середине сентября водителей призвали соблюдать спокойствие из-за остановки проезда по путепроводу.

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    12 ноября 2026, 22:37 • Новости дня
    В Севастополе объявили воздушную тревогу

    Развожаев: В Севастополе объявлена воздушная тревога

    Tекст: Вера Басилая

    В Севастополе объявлена воздушная тревога, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Внимание всем! Воздушная тревога!» – написал Развожаев в Max.

    Сигнал тревоги поступил в 21:54 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник силы ПВО нейтрализовали восемь украинских беспилотников при атаке на Севастополь. В понедельник власти Севастополя анонсировали программу компенсации затрат на генерирующее оборудование для жителей и бизнеса.

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    12 ноября 2026, 21:13 • Новости дня
    Оператор ударного дрона уничтожил безэкипажный катер ВСУ у берегов Крыма

    Расчет «Рубикона» уничтожил украинский морской дрон в прибрежных водах Крыма

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие обнаружили и успешно ликвидировали украинский безэкипажный катер в районе Крымского полуострова.

    В прибрежных водах Крыма расчет центра «Рубикон» выявил безэкипажный катер противника, сообщает Минобороны в Max. Для устранения угрозы был задействован ударный беспилотный летательный аппарат.

    «Один маневр – и угроза ликвидирована», – сообщили в ведомстве.

    Ранее операторы дронов «Герань» поразили логистический центр и подстанцию ВСУ.

    В четверг ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ под Одессой.

    В понедельник Вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для ВСУ.

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    13 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС подготовил новые санкции против российских банков и энергокомпаний

    ЕС введет новые санкции против российских банков и нефтетанкеров

    Tекст: Катерина Туманова

    Страны Европейского союза планируют утвердить более ста новых ограничительных мер в отношении российских банков, энергетических компаний и танкеров, перевозящих нефть в обход ограничений.

    Новые санкции будут направлены против российского энергетического сектора, банков, а также судов так называемого теневого флота, пишет Bloomberg.

    Поводом для введения очередных мер стал рост числа гибридных атак в Европе, ответственность за которые возлагают на Москву. В частности, речь идет о кибератаках, поджогах и неудачной атаке дронов на аэропорт в Германии.

    Ожидается, что министры иностранных дел стран Евросоюза одобрят эти ограничения на встрече в Брюсселе в понедельник. Кроме того, идет разработка 22-го пакета антироссийских санкций, который может быть принят в декабре.

    Во вторник министры обороны стран объединения обсудят отношения с Китаем. Основное внимание планируется уделить снижению зависимости в цепочках поставок и мерам по ограничению поддержки, которую Пекин оказывает Москве. На встрече также выступит заместитель министра обороны США Элбридж Колби, который расскажет о планах по пересмотру американского военного присутствия в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия ввела санкции против «Сибур холдинга» и «Восток ойл». Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России. Лавров указал на триллионные убытки Европы от разрыва торговли с Россией.



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    12 ноября 2026, 21:39 • Новости дня
    Бундестаг продлил мандат на участие военных ФРГ в миссии ЕС в Средиземном море

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий парламент одобрил продление мандата на участие вооруженных сил Германии в военно-морской операции Евросоюза IRINI в Средиземном море до 30 ноября 2027 года, сообщило министерство обороны ФРГ.

    Бундестаг Германии 12 ноября одобрил продление мандата миссии IRINI еще на один год. Главной задачей этой миссии под руководством ЕС является составление картины обстановки в Средиземном море, передает РИА «Новости».

    В рамках операции бундесвер предоставляет штабной персонал и осуществляет воздушное наблюдение за морским пространством. В миссии могут участвовать до 300 немецких военнослужащих.

    Операция EUNAVFOR MED IRINI проводится в южной и центральной частях Средиземного моря с 2020 года для контроля оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии с использованием морских, воздушных и спутниковых средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МИД России отметил препятствование свободе судоходства со стороны европейских военных из-за незаконного досмотра судов ради запугивания.

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