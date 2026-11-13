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    13 ноября 2026, 07:41 • Новости дня

    КСИР заявил о возможности увеличить дальность иранских ракет

    КСИР: Иран готов увеличить дальность ракет после конфликта с США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник командующего аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Али Балали заявил, что Иран способен увеличить дальность своих ракет благодаря опыту, полученному в ходе конфликта с США.

    Иран существенно нарастил опыт разработки ракет и беспилотников в ходе военного противостояния с Соединенными Штатами. Тегеран готов увеличить дальность полета ракет, передает РИА «Новости».

    «Последнее противостояние помогло Ирану нарастить опыт в разработке ракет и беспилотников, а также испытать боевые системы и повысить их эффективность», – сказал Балали на выставке в Тегеране.

    Военный пояснил, что сейчас вооружение включает ракеты дальностью от 2 до 3,5 тыс. километров и беспилотники с временем полета до 30 часов. По его словам, армия не устанавливает верхнего предела для полета ракет, а текущие условия могут потребовать увеличения их дальности для поражения любой определенной цели.

    Ранее власти Ирана заявляли об ограничении дальности ракет 2 тыс. километров. Однако в последнее время военные сообщили о смене доктрины на наступательную и снятии ограничений после приказа верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.

    Во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции.

    Также Исламская республика сняла ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    10 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Тегеран ответил на обвинения Парижа в кибератаках на холодильники

    МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в атаках на холодильники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.

    «МИД Ирана отвергает безосновательные обвинения правительства Франции в причастности Ирана к предполагаемым действиям в киберпространстве», – говорится в заявлении министерства, которое приводит РИА «Новости».

    В Тегеране подчеркнули, что без колебаний примут меры для защиты своих интересов в ответ на возможные действия. Подобными обвинениями власти Франции пытаются отвлечь общественное мнение и подорвать отношения Тегерана с другими странами, в то время как сами слабо управляют страной и «даже не способны контролировать температуру в холодильниках», заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Франции обвинило хакеров Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок в европейских магазинах.

    В понедельник Барро вызвал поверенного в делах Ирана из-за кибератак.

    На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал журналистам проявлять осторожность в попытках возложить ответственность за атаки на Россию.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 16:54 • Новости дня
    Лавров пошутил про самолеты прибывших к месту переговоров в ОАЭ европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос зарубежного корреспондента об участии слетевшихся в ОАЭ представителей европейских стран в переговорах.

    На пресс-конференции журналист спросил, почему Москва не допускает за стол переговоров европейцев, слетевшихся в Абу-Даби, передает ТАСС. Представитель прессы уточнил, что «чуть ли не все европейские страны» уже представлены в месте проведения переговоров России, США и Украины.

    «Вы предлагаете сбивать самолеты?» – пошутил в ответ глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

    До этого глава российского внешнеполитического ведомства сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников с украинской стороной в Киеве.

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    11 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    США начали блокировать маршруты поставок оружия КСИР через Каспийское море

    CENTCOM: США пытаются пресечь поставки оружия КСИР через Каспийское море

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о совместной с американскими ведомствами работе по пресечению перемещения передовых систем вооружений Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) по суше и через Каспийское море.

    Американские военные пресекают использование сухопутных маршрутов и Каспийского моря для перемещения вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов Ирана, передает РИА «Новости».

    В CENTCOM заявили о продолжении круглосуточной работы по обеспечению свободы коммерческого судоходства в Ормузском проливе и строгому соблюдению военно-морской блокады.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, вызвав ответные атаки Тегерана. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана.

    В воскресенье официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил о неспособности оперативной группы США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

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    11 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    Bloomberg: Иран производит 50 баллистических ракет в месяц
    Bloomberg: Иран производит 50 баллистических ракет в месяц
    @ REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Западные спецслужбы пришли к выводу, что Иран, несмотря на разрушение основной части его военной индустрии ударами США и Израиля, по-прежнему способен выпускать около пятидесяти баллистических ракет в месяц.

    Западная разведка оценила нынешние мощности Ирана примерно в пятьдесят баллистических ракет в месяц, что составляет около половины довоенного уровня и обеспечивает Тегерану значительный потенциал для ответных ударов в случае возобновления боевых действий. По тем же данным, на вооружении Ирана, несмотря на массированные авиаудары США и Израиля, остается не менее 1,7 тыс. баллистических ракет, а также, вероятно, тысячи ударных беспилотников типа Shahed, пишет Bloomberg.

    Вашингтон с начала войны утверждал, что ракетный арсенал Ирана и его способность восстанавливать его существенно подорваны, а министр обороны США Пит Хегсет во вторник заявил, что более 80% иранской промышленной базы, включая ядерную, уничтожено. При этом Корпус стражей исламской революции опубликовал кадры с презентации нового подземного «ракетного города», где начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи пообещал военнослужащим, что «сюрпризы в будущей войне будут раскрыты один за другим».

    По оценкам Bloomberg Economics, с начала конфликта 28 февраля Иран выпустил свыше 4,9 тыс. крылатых ракет Shahed и не менее 2,2 тыс. баллистических ракет, что вынудило США израсходовать около тысячи ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 при годовом производстве порядка 650 таких изделий. Американский арсенал все еще включает сотни тысяч управляемых авиабомб и тысячи крылатых ракет Tomahawk и JASSM, но часть этих запасов переброшена из других регионов, тогда как реальные объемы иранских ракет и дронов остаются неизвестными: «Иранцы, вероятно, воссоздали значительную часть парка беспилотников и ракет», – заявил старший научный сотрудник программы ядерной политики фонда Carnegie Endowment for International Peace Анкит Панда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции. В августе бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон заявил о бессмысленности восстановления части американских баз на Ближнем Востоке, разрушенных иранскими ударами. В марте выпуск свыше тысячи крылатых ракет JASSM по целям в Иране превысил их годовой производственный лимит.

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    10 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины покинули место переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская, американская и украинская делегации покинули место проведения переговоров в Абу-Даби.

    Делегаты уехали с места встречи в сопровождении полицейских автомобилей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности. На встрече российская и украинская делегации использовали для общения русский язык.

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    11 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне новых ударов на Ближнем Востоке

    WSJ: Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий, которые снизили вероятность дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце увеличилась на 1,2% и достигла отметки 92,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на американскую марку West Texas Intermediate (WTI) продемонстрировали рост, подорожав на 0,7% – до 86,67 доллара за баррель.

    Цены на сырье начали восстанавливаться после резкого падения на мировых рынках. Возобновление вооруженных ударов в регионе ослабило надежды инвесторов на дипломатическое разрешение ирано-американского конфликта и сохранение стабильных поставок с Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год до 97,4 доллара за баррель.

    В понедельник стоимость нефти марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Ранее депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о риске роста мировых цен на нефть до 150 долларов из-за возобновления боевых действий со стороны США и Израиля.

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    11 ноября 2026, 08:21 • Новости дня
    Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Press TV: Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран внес Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины в список террористических организаций, передает телеканал Press TV.

    «Иран признал Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями в ответ на решение Буэнос-Айреса признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Press TV.

    В апреле Аргентина признала иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран признал Военно-воздушные и Военно-морские силы Британии террористическими организациями.

    Также власти Аргентины внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Кроме того, власти Ирана причислили европейские военно-воздушные и военно-морские силы к террористическим структурам.

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    10 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Mehr: Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в церемонии принял участие начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи, сообщило агентство Mehr.

    В ходе торжественной церемонии открытия состоялся инспекционный осмотр объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr. На мероприятии присутствовали начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи и командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

    Отмечается, что военачальники провели детальный осмотр одного из новых подземных ракетных комплексов и проверили его готовность к выполнению боевых задач. Официальный представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби заявлял, что Тегеран полностью снял ранее существовавшие ограничения на дальность полета баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил о неспособности США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Иран отменил ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

    На прошлой неделе бойцы КСИР ликвидировали члена террористической ячейки в провинции Систан и Белуджистан.

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    11 ноября 2026, 13:48 • Новости дня
    Иран уведомил Россию об отказе вывозить обогащенный уран

    Совбез Ирана сообщил России об отказе вывозить обогащенный уран из страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран уведомил Москву о решении не вывозить обогащенные ядерные материалы за пределы страны.

    Резаи рассказал в интервью телеканалу Al Mayadeen, что обогащенные ядерные материалы останутся на территории Ирана и будут использоваться исключительно иранской стороной, передает РИА «Новости».

    «Мы сообщили нашим российским друзьям, что обогащенные материалы останутся в Иране, и мы будем использовать их самостоятельно», – заявил Резаи.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что Иран не намерен вывозить за пределы государства даже незначительную часть обогащенных ядерных материалов. По его словам, из страны не будет вывезено ни единого атома этих веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили развитие двустороннего сотрудничества и обстановку на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце Резаи заявил об отказе Тегерана вывозить обогащенные ядерные материалы с территории страны.

    В мае глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи сообщил об отсутствии планов отправлять обогащенный уран за рубеж.

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    11 ноября 2026, 14:22 • Новости дня
    Мединский: Делегация России не общалась с европейцами в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговорная группа России не проводила встреч с представителями европейских стран в ходе визита в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила двухдневные переговоры с представителями США и Украины в Абу-Даби, при этом контактов с присутствовавшими в ОАЭ европейскими дипломатами не проводилось. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель российской делегации Владимир Мединский.

    «Нет, мы с ними не общались, мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер», – сказал Мединский.

    По данным источника агентства в переговорной группе, масштабная дискуссия была направлена на формирование новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование стало лишь одним из пунктов повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях переговоров в Абу-Даби.

    Во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей встречи.

    Между тем в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал участие европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в ОАЭ.

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    10 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Франция обвинила иранских хакеров в поджоге супермаркетов

    Axios: Франция обвинила Иран во взломе холодильников в 700 супермаркетах

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Франции обвинило хакерское подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок почти в 700 магазинах, что привело к 15 пожарам.

    Министерство Европы и иностранных дел Франции заявило о причастности иранских военных к кибератакам на французские магазины в октябре, пишет Axios.

    В результате действий злоумышленников в 700 торговых точках повысилась температура в холодильниках. Это привело к потере продуктов питания на десятки миллионов евро и вызвало как минимум 15 пожаров. Данная кампания стала первой кибератакой на французской территории, проведенной исключительно в целях саботажа.

    Центр координации киберкризисов Франции возложил ответственность за инциденты на подразделение Shahid Kaveh в составе Корпуса стражей исламской революции. Следователи обнаружили в инфраструктуре атаки следы персидского языка. Эта же группировка совершила нападения на небольшие гидроэлектростанции во Франции, однако последствия оказались незначительными.

    Париж планирует вызвать посла Ирана и предложить новые санкции Европейского союза против лиц и организаций, причастных к атакам. Ранее иранские хакеры уже атаковали промышленные объекты, включая американские системы водоснабжения и израильское холодильное оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов.

    В четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием.

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    11 ноября 2026, 18:34 • Новости дня
    Делегация России вылетела в Москву после переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским вылетела в Москву из Абу-Даби после завершения трехсторонних переговоров представителей России, США и Украины.

    Российская делегация отправилась в Москву после завершения консультаций с американской и украинской сторонами в столице Объединенных Арабских Эмиратов, передает РИА «Новости».

    Трехсторонние переговоры проходили в Абу-Даби 10 и 11 ноября. Российскую группу из пяти членов делегации и шести экспертов возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По его словам, центральной темой встречи стала архитектура европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава российской делегации Владимир Мединский выразил благодарность руководству Объединенных Арабских Эмиратов за организацию переговоров России, США и Украины в Абу-Даби.

    Источник сообщил о достижении соглашения об обмене пленными по результатам трехсторонней встречи.

    Во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров о континентальной безопасности.

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    12 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать соседние страны

    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать его соседи

    Tекст: Катерина Туманова

    США создали специальную группу под эгидой Центрального командования для перекрытия сухопутных торговых маршрутов Ирана, однако соседние страны отказываются поддержать эту инициативу из страха перед экономическими последствиями, пишет NYT.

    Вашингтон хочет усилить свою кампанию экономического давления на Иран, закрыв его сухопутные границы. Соседние государства, опасаясь экономических последствий, оказывают сопротивление, пишет The New York Times.

    «По словам трех иракских чиновников и одного американского чиновника, знакомых с ходом переговоров, американские официальные лица в течение нескольких недель пытались – и безуспешно – оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы. Соседние государства, прежде всего Турция, Ирак и Пакистан, все больше опасаются и выражают недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же вред, как и Тегерану», – говорится в статье.

    В субботу к этой операции присоединились американские военные. Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о создании целевой группы Iron Gate, состоящей из 20 гражданских и военных специалистов.

    Ее цель – работать над «предотвращением перемещения передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море». Группа будет базироваться во Флориде.

    Однако дипломатическое давление Вашингтона на Ирак, Турцию и Пакистан пока не увенчалось успехом.

    В администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что усиление экономической блокады заставит Тегеран пойти на уступки без возобновления военных ударов.

    «Экономическая боль, которая причиняется Ирану прямо сейчас, экстраординарна», – заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны. В Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном. Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    11 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Иран допустил возможность ударов по военным базам США в Европе

    Секретарь Совбеза Ирана Резаи: Тегеран может ударить по базам США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика может нанести удары по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.

    По словам Резаи, Иран готов атаковать американские военные базы в отдаленных регионах, включая европейские страны, если с них вылетят самолеты для нанесения ударов по иранской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    «Мы можем даже нанести удары по некоторым американским военным базам в европейских странах. Если американские самолеты взлетят с них и прибудут в Иран для бомбардировки, мы нанесем удары и по этим базам», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он предостерег Вашингтон от ошибочных действий и отметил, что оборонительные и наступательные возможности Ирана сейчас значительно превышают те, что были в первый день войны.

    Резаи также добавил, что в случае нового нападения США и Израиль рассчитывают на боевые действия продолжительностью от трех до пяти дней, однако пока не определили, какой значимой цели смогут достичь за этот срок.

    Ранее в среду Резаи также заявил о готовности нанести ответные удары по удаленным американским военным базам в случае нового нападения со стороны США.

    В тот же день замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.

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