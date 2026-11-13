КСИР заявил о возможности увеличить дальность иранских ракет

КСИР: Иран готов увеличить дальность ракет после конфликта с США

Tекст: Дмитрий Зубарев

Иран существенно нарастил опыт разработки ракет и беспилотников в ходе военного противостояния с Соединенными Штатами. Тегеран готов увеличить дальность полета ракет, передает РИА «Новости».

«Последнее противостояние помогло Ирану нарастить опыт в разработке ракет и беспилотников, а также испытать боевые системы и повысить их эффективность», – сказал Балали на выставке в Тегеране.

Военный пояснил, что сейчас вооружение включает ракеты дальностью от 2 до 3,5 тыс. километров и беспилотники с временем полета до 30 часов. По его словам, армия не устанавливает верхнего предела для полета ракет, а текущие условия могут потребовать увеличения их дальности для поражения любой определенной цели.

Ранее власти Ирана заявляли об ограничении дальности ракет 2 тыс. километров. Однако в последнее время военные сообщили о смене доктрины на наступательную и снятии ограничений после приказа верховного лидера Моджтабы Хаменеи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.

Во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции.

Также Исламская республика сняла ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.