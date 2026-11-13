  • Новость часаКушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
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    Миссия в Константиновке расскажет правду о судьбе города
    Эксперт: Путин добивается мира на Украине без «серых зон»
    Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Ушаков анонсировал обсуждение Украины Путиным и Трампом в Китае
    В Кремле призвали НАТО закрепить позицию о нерасширении на восток
    Премьер Эстонии назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    Уиткофф анонсировал новую встречу по Украине
    13 ноября 2026, 06:20 • Новости дня

    Кардиолог назвала надуманной связь увеличения объема живота и кортизола

    Врач Седых опровергла связь между кортизолом и ростом живота

    Tекст: Катерина Туманова

    Ведущий научный сотрудник НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, врач-кардиолог и доктор медицинских наук Дарья Седых заявила, что увеличение живота из-за гормона стресса кортизола является выдуманным диагнозом.

    Кортизол никак не связан с накоплением висцерального жира вокруг органов брюшной полости, передает ТАСС слова эксперта.

    «Неправильно считать, что живот растет от избытка гормона кортизола. Даже при длительном стрессе, физической нагрузке или недосыпе кортизол не способен запустить такой процесс отложения жира», – пояснила Седых.

    По ее словам, лишние жировые отложения зависят от поведения человека в стрессовый период, в первую очередь от дисбаланса между потребляемой и расходуемой энергией. Врач добавила, что кортизол является важным гормоном адаптации, и его уровень нельзя снижать самостоятельно.

    Прием блокирующих препаратов без контроля медиков может привести к острой надпочечниковой недостаточности.

    Абдоминальное ожирение, при котором окружность талии у мужчин превышает 94 сантиметра, а у женщин 80 сантиметров, требует лечения из-за повышенного риска развития серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, сахарный диабет и рак, заключила эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эпидемиолог Онищенко заявил о негативном влиянии лишнего веса на кровоснабжение головного мозга. Эндокринолог Баранов назвал окружность талии меньше половины роста показателем здоровья. В феврале терапевт Хухрев отметил необходимость кортизола для поддержания жизнедеятельности организма.

    12 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная акция в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Украинская сторона поднимает вопрос о так называемых серых зонах. И предлагаемая нами гуманитарная акция позволит всем убедиться, под чьим контролем реально, а не на картах украинских, не на украинских картах, не на картах ВСУ, находится Константиновка», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Ушаков сообщил о согласии американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с предложением распространить опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    В тот же день военный эксперт Борис Рожин назвал признание потери населенного пункта идеологическим ударом по Украине.

    В четверг президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

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    13 ноября 2026, 04:10 • Новости дня
    Кушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине

    США, Россия и Украина договорились расширить формат переговоров

    Кушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
    @ Yuliia Ovsiannikova/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Трехдневные переговоры с участием российской и украинской делегаций, а также прямые дискуссии с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским завершились существенным прогрессом, сообщил спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

    Консультации проходили в Абу-Даби, после чего американская делегация посетила Москву и Дублин для встреч с лидерами России и Украины. В завершение дня состоялись консультации с советниками по национальной безопасности Украины, Германии, Италии, Франции, Ирландии, Польши и представителями ЕС, сообщил Кушнер в соцсети X (бывший Twitter).

    «Была проделана огромная работа, чтобы после многих месяцев перерыва возобновить прямые переговоры. Нам удалось добиться значительного прогресса в понимании опасений обеих сторон, поиске возможных решений и определении дальнейших шагов. Обе стороны согласились расширить формат следующего раунда переговоров, включив в него наших европейских партнеров», – написал Кушнер.

    Он пояснил, что это позволит одновременно обсуждать как территориальные вопросы между Украиной и Россией, так и более широкие аспекты послевоенной системы европейской безопасности.

    По словам спецпосланника США, для того, чтобы боевые действия прекратились окончательно, необходимы надежные гарантии безопасности, механизмы предотвращения конфликтов и взаимные обязательства по деэскалации, которые снизят риск возникновения новых столкновений в будущем.

    Кроме того, ведется подготовка к крупнейшему за время конфликта обмену пленными. При этом окончательные договоренности по европейской безопасности возможны только при учете интересов безопасности Украины.

    «В ближайшее время мы планируем объявить о форматах переговоров, графике встреч и других деталях», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Кушнер заявил о проведении следующего этапа консультаций на следующей неделе. Он также назвал переговоры с Путиным подробными и продуктивными.

    Во вторник Уиткофф и Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в переговорах.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

    «Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

    В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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    12 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Россия и Афганистан договорились о контрактах на 170 млн долларов
    Россия и Афганистан договорились о контрактах на 170 млн долларов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители России и Афганистана в Кабуле подписали 11 меморандумов о намерениях заключить контракты на сумму около 170 млн долларов.

    Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком посетила Кабул, передает РИА «Новости». По итогам визита было подписано 11 меморандумов о намерениях заключить контракты на общую сумму 169,1 млн долларов.

    Российские компании планируют поставлять в Афганистан пшеницу, продовольствие, солнечные панели, бытовую химию, энергооборудование, безалкогольные напитки, медицинское оборудование и лекарства. В свою очередь, афганская сторона намерена экспортировать в Россию фрукты и сухофрукты, в том числе гранаты.

    В рамках визита заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев и заместитель министра финансов Афганистана Сартамат Зубайра подписали протокол первого заседания двусторонней рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Ранее Алексей Оверчук сообщил, что за восемь месяцев 2026 года товарооборот между Россией и Афганистаном вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 349 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Алексей Оверчук предложил Афганистану установить контакты с Евразийской экономической комиссией.

    В тот же день он заявил о намерении движения «Талибан» развивать двустороннюю торговлю с Москвой.

    В августе представители Афганистана и России обсудили вопросы создания особой экономической зоны в афганском порту Хайратон в северной провинции Балх.

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    12 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд в Ялте

    Михалков: Ялтинская киностудия может стать российским аналогом Голливуда

    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд в Ялте
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что восстановленная Ялтинская киностудия могла бы стать российским аналогом Голливуда.

    «Та задумка восстановления киностудии в Ялте – это как раз то, к чему мы стремимся. Я надеюсь, когда закончится опасная зона в Крыму, это там возникнет», – заявил Михалков РИА «Новости».

    Режиссер отметил, что по масштабам кинопроизводства Ялтинская киностудия может быть сопоставима с Голливудом. Он добавил, что регион славится большим количеством солнечных дней и натурой, необходимой для съемок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце режиссер Никита Михалков выразил уверенность в невозможности конструктивного диалога между Россией и западными странами в сфере культуры.

    Народный артист РСФСР назвал условия прощения покинувших страну россиян.

    Россия взяла курс на преодоление зависимости от Голливуда с помощью культуры Глобального Юга.

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    13 ноября 2026, 02:35 • Новости дня
    Премьер Эстонии Михал назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе

    FT: Европа испугалась требований России по архитектуре безопасности

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что европейские страны оказались в ловушке из-за требований Москвы пересмотреть архитектуру безопасности континента в обмен на участие в мирных переговорах по Украине.

    Европейские дипломаты выразили обеспокоенность тем, что последний раунд переговоров по Украине лишь усилил требования России о полной перестройке архитектуры безопасности континента, пишет Financial Times.

    «Три официальных представителя сообщили Financial Times, что в европейских столицах нарастает беспокойство по поводу того, что согласие на обсуждение более широких вопросов обороны и безопасности на континенте станет ценой за участие в переговорах по Украине, от чего они отказывались на протяжении пяти лет», – сказано в материале.

    В частности, премьер-министр Эстонии Кристен Михал предупредил, что Европу заманили в «ловушку» обсуждения архитектуры безопасности континента в обмен на участие в переговорах и что Россия якобы много лет пытается повлиять на суверенитет государств НАТО.

    «Сейчас мы в ловушке. Россия не должна участвовать в этой дискуссии», – заявил он в преддверии саммита европейских лидеров в Дублине в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Михал призвал уполномочить председателя Кошту и Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    В среду помощник президента России Мединский заявил о необходимости полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Он также допустил участие европейских государств в мирных переговорах после пробуждения у них совести.

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    12 ноября 2026, 23:36 • Новости дня
    Эксперт: Путин добивается мира на Украине без навязанных Европой «серых зон»

    Политолог Данилин: Завершение конфликта с Украиной требует определения новой госграницы

    Эксперт: Путин добивается мира на Украине без навязанных Европой «серых зон»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия готова к долгосрочного миру с Украиной c определением новых государственных границ без «серых зон». Поэтому европейская идея размещения миротворцев лишь создает предпосылки для новых конфликтов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. В четверг в Кремле прошла встреча Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Владимир Путин намерен достичь вечного мира с Украиной, что подразумевает не просто завершение конфликта, а определение новой государственной границы, что позволит полностью оставить в прошлом любые территориальные претензии. При таком подходе, конечно же, попросту не может существовать каких-либо «серых зон», – сказал политолог Павел Данилин.

    Он напомнил, что одна из идей «урегулирования» конфликта, озвучиваемая европейскими политиками, подразумевает создание между двумя странами особого района, в котором будет дислоцирован «миротворческий» контингент ЕС. «Для нас это неприемлемо, поскольку подобный шаг лишь закладывает основу для будущих противостояний», – подчеркнул эксперт.

    Таким образом, в настоящий момент позиция Европы по вопросу завершения конфликта выглядит дестабилизирующей. «Страны ЕС воспринимают Украину как оружие, направленное против России. Мы же пытаемся его «разрядить». Соответственно, и европейцам предстоит понять: готовы ли они к этому», – указал собеседник.

    При этом Москва готова к обсуждению архитектуры безопасности в Европе. Путин уже сейчас открыт к диалогу с отдельными государствами региона, в том числе и по стратегическим вопросам. Но Брюсселю необходимо продемонстрировать реальную готовность способствовать миру на континенте, считает Данилин.

    Помочь определиться своим союзникам, в частности, могут США, с которыми у Москвы выстроился конструктивный диалог. «И это большое достижение Владимира Путина, чье дипломатическое мастерство позволило сдвинуть переговорный процесс с мертвой точки. Впрочем, президент всегда демонстрировал невероятные способности в этой сфере», – отмечает эксперт.

    «Пока Европа кричит о международной изоляции Москвы, глава нашего государства проводит колоссальное количество встреч с иностранными лидерами, поддерживая темп, который и не снился главам Старого Света. И в рамках любых контактов Путин продвигает и воплощает в жизнь самые сложные схемы, способствующие укреплению интересов России. И диалог с Вашингтоном здесь исключением не является», – подытожил Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Одним из ключевых вопросов диалога остается будущая архитектура безопасности.

    Российски лидер обратил внимание участников переговоров на то, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых «серых зон». «И это, как я уже говорил, всегда будет яблоком раздора. Для нас есть только одна линия разграничения – линия государственной границы. Потому что это будет тогда понятно и ясно: здесь – вы, здесь – мы», – подчеркнул Путин.

    Кроме того президент отметил, что Россия против размещения иностранных военных контингентов на оставшейся территории Украины. «Мы с самого начала говорили, что присутствие любых иностранных войск на украинской территории для нас абсолютно неприемлемо. Потому что мы считаем, что это угрожает безопасности Российской Федерации», – заявил глава государства.

    В последнее время страны ЕС делают заявления, что после заключения мира они сразу же введут войска на территорию Украины. «Что это означает? Мы уже об этом говорили: для нас это законная цель, то есть война тут же возобновится», – объяснил позицию России президент. – «Что предлагает американская администрация, президент Трамп, насколько я понял? Президент Трамп предлагает: давайте договоримся об инструментах обеспечения безопасности в Европе в целом. Что мы слышим от европейцев? Говорят: нет, только после мира на Украине. Но после мира на Украине они собираются вводить войска на территорию Украины. А это продолжение войны. Круг замкнулся».

    Отдельно глава государства предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алешках. Путин заявил, что Россия полностью контролирует населенный пункт и готова гарантировать безопасность участников миссии. Напомним, об освобождении Константиновки Минобороны сообщало еще в начале июля.

    По итогам встречи Уиткофф выразил надежду на продолжение переговоров с участием европейских представителей. В свою очередь, Ушаков сообщил, что Путин и Дональд Трамп могут вновь обсудить украинское урегулирование на предстоящем саммите АТЭС в Китае.

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    12 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Ушаков: США поддержали предложение Путина о гуманитарной миссии в Константиновке
    Ушаков: США поддержали предложение Путина о гуманитарной миссии в Константиновке
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер согласились с предложением президента России Владимира Путина распространить успешный опыт гуманитарной операции на Константиновку, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Спецпосланники США одобрили инициативу российского лидера применить практику успешной гуманитарной миссии в Алешках к другому городу. «Американские переговорщики активно поддержали предложение президента России распространить практику успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках на другой город за линией соприкосновения, а именно на Константиновку», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    По его словам, российская сторона готова немедленно приступить к разминированию Константиновки в Донецкой народной республике. Помощник президента добавил, что после завершения подготовки к операции Москва пригласит наблюдать за ее ходом журналистов с Украины, из США и европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Военный эксперт Борис Рожин назвал эту операцию необходимой для безопасной эвакуации жителей города.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил трехстороннюю координационную работу России, США и Украины при проведении гуманитарной миссии в Алешках.

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    12 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Ушаков анонсировал обсуждение Украины Путиным и Трампом в Китае

    Ушаков: Путин и Трамп продолжат обсуждать Украину на саммите АТЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС в Китае продолжат диалог по украинскому урегулированию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Решению этой задачи, было отмечено, уделяет личное внимание президент Дональд Трамп. Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов», – цитирует Ушакова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о всеобщем внимании к планирующейся на саммите АТЭС встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    На прошлой неделе Песков допустил общение российского и американского лидеров при их прибытии на саммит в Шэньчжэне.

    В прошлом месяце помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущего саммита трех глав государств.

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    13 ноября 2026, 01:22 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ

    Собянин сообщил о 44 сбитых на подлете к Москве дронах с полуночи

    С начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала суток силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 44 беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил в Max-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    Силами ПВО Минобороны отражена атака еще десять беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр города. Таким образом, с начала суток на подлете к столице сбиты 44 дрона,

    По словам Собянина, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников. Российские системы ПВО уничтожили еще 15 дронов. Общее число сбитых на подлете к столице беспилотников достигло почти 60 дронов штук за три часа.


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    12 ноября 2026, 20:14 • Новости дня
    Глава Минспорта попросил Путина поддержать заявку России на зимнюю Универсиаду

    Дегтярев попросил Путина поддержать заявку на проведение зимней Универсиады

    Глава Минспорта попросил Путина поддержать заявку России на зимнюю Универсиаду
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр спорта Михаил Дегтярев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой одобрить выдвижение заявки страны на проведение всемирной зимней Универсиады в 2031–2033 годах.

    Министр озвучил свою инициативу в ходе заседания Совета при президенте по физической культуре и спорту, передает ТАСС. «Просим вас поддержать инициативу по подаче заявки на проведение всемирной зимней Универсиады на 2031–2033 годы», – сказал Дегтярев.

    В 2013 году летняя Универсиада прошла в Казани, а в 2019 году зимние Игры состоялись в Красноярске.

    Екатеринбург должен был принять летнюю Универсиаду 2023 года, однако был лишен этого права из-за санкций в отношении российского спорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль сообщил о проведении Владимиром Путиным заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

    В прошлом месяце Михаил Дегтярев заявил о намерении страны вновь претендовать на проведение Всемирной универсиады.

    В прошлом году министр спорта анонсировал участие российских спортсменов в летней Универсиаде в нейтральном статусе.

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    12 ноября 2026, 23:58 • Новости дня
    Эксперт: Путину всегда удавалась блестящая переговорная деятельность

    Политолог Селезнев: Для Путина в приоритете всегда люди

    Эксперт: Путину всегда удавалась блестящая переговорная деятельность
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Вопреки «лживым словам» лидеров ЕС о стремлении достичь мира, переговоры с мертвой точки сдвигает именно Россия путем прямых контактов с США, а сохранение человеческих жизней остается приоритетом Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Селезнев. В четверг в Москве завершились переговоры Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    «Для Владимира Путина в приоритете всегда люди. Именно поэтому президент предложил по аналогии с Алешками организовать гуманитарную миссию в Константиновке. Мы заинтересованы в сохранении как можно большего числа жизней и в том, чтобы удары по военной инфраструктуре противника имели минимальные последствия для простых граждан», – отметил доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.

    Именно поэтому, по его словам, Россия стремится к долгосрочному миру на Украине, который исключит почву для разногласий между странами и предотвратит новые конфликты и жертвы. «Чем больше ясности и определенности в договоренностях, тем больше гарантий и страховки на будущее. Но есть оборотная сторона: Европа находится на рельсах форсированной милитаризации и с этого пути сходить не собирается», – считает собеседник, добавляя, что в настоящее время именно Старый Свет пытается дестабилизировать дипломатический процесс.

    Вопреки «лживым словам» лидеров ЕС о стремлении достичь мира, переговоры с мертвой точки сдвигает именно Россия путем прямых контактов с США. «Текущая задача – правильно сложить весь пазл и воспользоваться складывающимся ситуативным союзничеством. Это весьма сложная дипломатическая конструкция, однако Владимиру Путину всегда удавалась блестящая переговорная деятельность», – полагает эксперт.

    Собеседник особо отметил слова президента о том, что Россия категорически не приемлет размещение европейских военных контингентов на оставшейся территории Украины. «Это и жесткое предупреждение, и элемент переговорной тактики. Они, увы, понимают только грубую силу», – заключил Селезнев.

    В четверг Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Встреча продолжалась около двух с половиной часов. Одним из ключевых вопросов диалога остается будущая архитектура безопасности.

    Как подчеркнул президент, Россия не приемлет размещения иностранных военных контингентов на украинской территории. Отдельно глава государства предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с операцией в Алешках. Путин заявил, что Россия полностью контролирует населенный пункт и готова гарантировать безопасность участников миссии.

    По словам помощника президента России Юрия Ушакова, американские представители поддержали это предложение. От также сообщил, что Путин и Дональд Трамп могут вновь обсудить украинское урегулирование на предстоящем саммите АТЭС в Китае.

    Напомним, об освобождении Константиновки Минобороны России сообщало в начале июля.

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    12 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Путин назвал чушью требование регулярно подтверждать разряд КМС
    Путин назвал чушью требование регулярно подтверждать разряд КМС
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта назвал чушью действующее правило о необходимости подтверждать разряд кандидата в мастера спорта раз в три года.

    «Сейчас действует такое правило? Чушь какая-то!» – заявил Путин, когда ему сообщили о правиле, согласно которому спортсмен, получивший разряд кандидата в мастера спорта, должен подтвердить его в течение трех лет.

    Российский лидер привел в пример свой опыт, передает ТАСС. По его словам, он является мастером спорта Советского Союза по самбо. Путин задался вопросом, как бы развивались события, если бы он получил травму, а затем восстановился и захотел бы выступить на соревнованиях. По его словам, требование не допускать спортсмена к турнирам без подтверждения разряда не имеет смысла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта Михаил Дегтярев заявил о проведении в 2026 году 429 международных соревнований в России.

    Путин поручил провести новые соревнования «Кубка защитников Отечества» на самом высоком уровне.

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    13 ноября 2026, 02:02 • Новости дня
    Мандарины в российских торговых сетях подешевели на 10%

    Стоимость 1 кг мандаринов в магазинах России опустилась до 135 рублей

    Мандарины в российских торговых сетях подешевели на 10%
    @ Razmik Zackaryan/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов сообщил о падении минимальной стоимости мандаринов до 135 рублей за килограмм в первой половине ноября.

    «В первой половине ноября мандарины в крупных торговых сетях можно купить от 135 рублей за килограмм, при этом относительно прошлого года их минимальная стоимость снизилась более чем на 10%, а только за последнюю неделю цены опустились почти на 4%», – сказал Богданов РИА «Новости».

    Удешевление связано с началом сбора нового урожая в странах-поставщиках. Поскольку цитрусовые в России не выращиваются, доступность фруктов круглый год обеспечивают поставки из Китая, Абхазии, Турции, Ирана, Израиля, Египта, Марокко, Аргентины и ЮАР.

    Ближе к Новому году интерес покупателей к мандаринам традиционно усиливается.

    Широкая география закупок позволяет магазинам перераспределять объемы и поддерживать стабильное предложение. В ассортименте торговых сетей представлено от 1 до 11 видов мандаринов, на долю которых приходится свыше 30% всех цитрусовых.

    Покупателям предлагают мини-мандарины, фрукты с листочком и популярные гибридные сорта «Халлабон» и «Муркотт».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре экспорт мандаринов и их гибридов из Китая в Россию увеличился более чем в шесть раз. Магазины опустили цены на некоторые базовые продукты ниже закупочной стоимости. Яблоки стали самым подешевевшим продуктом октября в России.

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    12 ноября 2026, 19:01 • Новости дня
    Минспорт: Финляндии грозит десятилетний бан из-за недопуска россиян на турниры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Финляндия может лишиться права проведения соревнований и получить десятилетний бан в случае отказа пустить российских спортсменов на международные турниры.

    «ISU заявил о том, что это неприемлемо и требует разъяснений от оргкомитета и местной федерации. Это грозит Финляндии, во-первых, переносом соревнований, если они не пустят россиян, или отменой и лет на 10 баном. То, чем это и должно закончиться для сумасшедших европейцев», – цитирует Дегтярева ТАСС.

    С 20 по 22 ноября в Хельсинки пройдет этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию, а чемпионат мира состоится в Тампере в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Международный союз конькобежцев (ISU) не поддержал решение властей Финляндии ужесточить визовые ограничения для российских спортсменов.

    Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении ограничений на въезд в страну для граждан России с 16 ноября.

    В среду член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о желании жителей Финляндии вернуть российских спортсменов на местные соревнования.

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