  • Новость часаКушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
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    Уиткофф анонсировал новую встречу по Украине
    13 ноября 2026, 06:10 • Новости дня

    В России запатентовали преграду для защиты аэродромов от беспилотников

    Российское предприятие запатентовало колесную преграду для защиты аэродромов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российское предприятие «Барометр» запатентовало специальную преграду на колесной платформе, предназначенную для защиты аэродромов и авиационной техники от атак беспилотников.

    Конструкция представляет собой металлический каркас с защитным покрытием из пакетов, каждый из которых содержит от трех до четырех металлических пластин, пишет ТАСС.

    «Предлагаемое в качестве полезной модели техническое решение относится к аэродромному оборудованию и предназначено для защиты как авиационной техники, так и обслуживающего ее персонала», – говорится в описании к патенту.

    Оборудование оснащено колесами для перемещения, которые закрыты специальными ограждающими панелями для защиты от внешнего воздействия. Преграда предусматривает два рабочих положения на разных высотах, при этом мобильные модули могут соединяться между собой в единую неразрывную защитную линию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бойцы ЦСН «БАРС-Сармат» выстроили эшелонированную систему противовоздушной обороны для перехвата беспилотников в Донецкой Народной Республике.

    Также концерн «Алмаз-Антей» сообщил о создании компактной установки «Сокол» для оперативного выявления дронов.

    Кроме того, в России разработали защитно-улавливающую сеть «Дарвин» для борьбы с безэкипажными катерами.

    12 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink

    Советник Зеленского Бескрестнов заявил о сбоях ПВО из-за ограничения Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает трудности в борьбе с российскими беспилотниками на фоне перебоев в работе спутниковой связи Starlink.

    Украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает проблемы в противодействии российским беспилотникам из-за сбоев в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает ТАСС.

    «Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные «Шахеды», – написал Бескрестнов в своем телеграм-канале.

    В четверг Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы Starshield. По его словам, скорость работы спутниковой связи упала до 161 км в час.

    Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после ограничения работы системы Starshield.

    До этого Бескрестнов уже также сообщал о серьезном подрыве украинской обороноспособности из-за падения скорости работы терминалов.

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    12 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии пригрозило сокрушительным ответом в случае агрессии

    Tекст: Ольга Иванова

    Ответ Минска на возможную агрессию будет мгновенным и сокрушительным, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

    Хренин заявил, что страна обладает достаточной мощью для предотвращения открытой войны со стороны противников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны республики. «У нас есть в стране мощь, которая не позволяет на сегодняшний день врагам начать против нас открытую войну. Они прекрасно понимают: у нас есть, чем ответить, и этот ответ будет мгновенный и сокрушительный», – сказал глава ведомства.

    Свое заявление Хренин сделал во время визита в Кричев. Там министр наблюдал за практическими учениями, в ходе которых подразделения отрабатывали отражение атаки условной диверсионно-разведывательной группы на объект территориальной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании Минска и Москвы воевать и необходимости быть готовыми к войне.

    Внешнеполитическое ведомство Белоруссии резко раскритиковало концепцию НАТО об атаках на территорию республики.

    Минск расценил атаку беспилотника в Брянской области как попытку вовлечь республику в конфликт.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    13 ноября 2026, 01:14 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала богатейших людей на Украине

    Мендель: Офицеры мобилизации стали богатейшими людьми на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ответственные за мобилизацию офицеры стали самыми богатыми людьми на Украине благодаря взяткам.

    Самыми богатыми людьми на Украине оказались офицеры, причастные к процессу мобилизации в стране, передает ТАСС.

    «Офицеры, ответственные за мобилизацию, благодаря взяткам к настоящему моменту входят в число самых богатых людей Украины», – сказала Мендель в беседе с основательницей немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сарой Вагенкнехт и сопредседателем объединения Фабио Де Мази.

    По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, размер взяток за уклонение от службы может достигать 30 тыс. долларов с одного человека. Видеозапись разговора политиков была опубликована на видеохостинге YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин Украины сообщил об ужесточении условий бронирования сотрудников предприятий от мобилизации. В сентябре Мендель оценила объем коррупции при уклонении от мобилизации в 5 млрд долларов. Она также сравнила политику украинского руководства с действиями нацистской Германии.

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    12 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Отчитавший шефа Пентагона за смех солдат получил медаль

    Шеф Пентагона Хегсет вручил медаль сделавшему ему замечание за смех караульному

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны США Пит Хегсет вручил медаль «За похвальную службу» караульному, который ранее сделал замечание ему и советникам за смех у Могилы Неизвестного Солдата.

    Караульный Армии США получил награду после того, как отчитал Хегсета и группу старших советников за разговоры возле мемориала после завершения церемонии ко Дню ветеранов, передает РИА «Новости».

    «Мы любим солдат. Мы любим стандарты. Отличная работа, специалист. Так держать, патриоты», – написал Хегсет, опубликовав фотографии с церемонии награждения военного.

    Солдата удостоили медали «За похвальную службу». Могила Неизвестного Солдата считается одним из самых священных воинских мемориалов США, почетный караул дежурит там круглосуточно при любой погоде с 1948 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский военный часовой сделал выговор министру обороны США Питу Хегсету за смех возле Могилы Неизвестного Солдата.

    Летом шеф Пентагона грубо выругался на мемориальной церемонии в честь покойного сенатора.

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    12 ноября 2026, 18:05 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ под Одессой

    Минобороны: ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ под Одессой

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные Силы России поразили два сухогруза с оружием и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря юго-западнее Одессы и в порту Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Два сухогруза, на борту которых находилось вооружение и военное имущество, подверглись успешной атаке в акватории Черного моря к юго-западу от Одессы, а также в порту Черноморск Одесской области, сообщает Минобороны в Мах.

    В ведомстве пояснили, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по судам, задействованным в перевозке грузов двойного назначения и снаряжения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по сухогрузу с вооружением для украинской армии в акватории Черного моря.

    В понедельник Вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для ВСУ.

    На прошлой неделе российские военные поразили сухогруз в порту Одессы, доставлявший военное имущество для украинской армии.

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    12 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях размещения войск Европы на Украине

    Песков: Размещение войск Европы на Украине расширит масштабы войны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение европейского контингента на территории Украины будет означать продолжение боевых действий в более широких масштабах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, намерения отправить европейские войска на украинскую территорию приведут к эскалации конфликта, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на противоречивые действия европейских политиков, которые выражают желание присоединиться к переговорному процессу.

    «С одной стороны, вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине», – заявил Песков в эфире Первого канала.

    Он подчеркнул, что подобные шаги будут означать дальнейшее продолжение боевых действий в значительно больших масштабах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал присоединение представителей европейских стран к следующему раунду переговоров по украинскому урегулированию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности стать специальным посланником для контактов с Россией.

    Ранее Песков сообщил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 12:01 • Новости дня
    Минобороны Польши назвало успешными переговоры о покупке у США ракет «Томагавк»

    Польша и США провели успешные переговоры о закупке крылатых ракет «Томагавк»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что во время визита польской делегации в Вашингтон прошли успешные переговоры о приобретении американских крылатых ракет «Томагавк».

    «Переговоры на тему «Томагавков» идут очень хорошо», – заявил Косиняк-Камыш по возвращении в Варшаву, передает ТАСС со ссылкой на портал Wirtualna Polska.

    Министр отметил, что вопрос о покупке ракет Польша подняла «еще несколько месяцев назад».

    Кроме того, в Вашингтоне обсуждалось создание постоянной военной базы США в Польше и сотрудничество оборонных компаний двух стран. В 2015 году Варшава уже пыталась приобрести американские ракеты, но тогда переговоры не принесли результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Косиняк-Камыш заявил о согласии Пентагона на создание постоянной военной базы США в Польше.

    Ранее заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик рассказал о планах Варшавы закупить американские вооружения на 65 млрд долларов.

    Также Польша заключила контракт с корпорацией Anduril Industries на производство дальнобойных боеприпасов.

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    12 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Глава Rheinmetall сравнил Европу со слабым школьником по уровню обороны

    Паппергер: Европа по уровню обороны напоминает слабого школьника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа в плане обороноспособности напоминает слабого школьника, у которого сильные пытаются отнять завтрак, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

    Как уточнил Паппергер в интервью Suddeutsche Zeitung, Европа напоминает одного из более слабых учеников на школьном дворе, передает РИА «Новости». «Ученики, которые были маленькими, слабыми и нерешительными, всегда были вынуждены отдавать свои завтраки более сильным. Сейчас происходит то же самое: многие пытаются отнять у Европы ее завтрак», – заявил он.

    Глава концерна отметил, что европейские страны не способны к обороне ни на суше, ни на море. Он считает, что прекращение инвестиций в оборонную промышленность, даже после завершения конфликта на Украине, приведет к усилению зависимости ЕС от США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Европе отметили троекратный рост количества оружейных заводов по сравнению с мирным временем.

    В апреле директор Европейского оборонного агентства Андре Денк заявил о необходимости снижения военной зависимости ЕС от США.

    В марте глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о кратном превосходстве российского военно-промышленного комплекса над западными конкурентами по числу сотрудников.

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    12 ноября 2026, 11:37 • Новости дня
    Компании из США и Южной Кореи спустили на воду новый надводный беспилотник

    HD Hyundai и Anduril спустили на воду 600-тонный корабль-беспилотник

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai совместно с американской оборонной фирмой Anduril Industries разработала и спустила на воду 600-тонный автономный надводный корабль.

    Церемония спуска судна на воду состоялась на верфи HD Hyundai Heavy Industries в городе Ульсан, передает Ренхап.

    Корабль оснащен системой автономной навигации VAone от южнокорейских специалистов и программной платформой Lattice от американской Anduril. Такое оборудование позволяет судну выполнять задачи по разведке, наблюдению и сбору морской информации без экипажа на борту.

    Разработчики намерены провести первоначальные ходовые испытания у побережья Ульсана, а в начале следующего года отправить беспилотник на тесты в США для сбора эксплуатационных данных. Проект создавался с целью выхода на американский рынок: в сентябре ВМС США объявили о планах приобрести 30 средних автономных кораблей для усиления флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американское подразделение южнокорейской компании Hanwha Aerospace заявило о планах провести тестовые запуски ракет системы Chunmoo с судна у побережья Соединенных Штатов.

    На прошлой неделе власти Южной Кореи одобрили базовый план проекта строительства первых в истории страны атомных подводных лодок.

    В прошлом месяце Министерство обороны Японии приняло решение начать разработку беспилотных транспортных судов для перевозки войск и грузов.

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    13 ноября 2026, 03:27 • Новости дня
    Генерал Ртищев рассказал об аэрозольном прикрытии войск от дронов в зоне СВО

    Генерал Ртищев сообщил об аэрозольном прикрытии войск от дронов

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэрозольное прикрытие обеспечивает безопасность военнослужащих и техники от беспилотников в зоне спецоперации, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Алексей Ртищев в день 108-летия со дня создания химической службы Красной Армии.

    В условиях активного применения противником беспилотных средств аэрозольное прикрытие играет значимую роль для сохранения техники и материальных средств, рассказал Ртищев в интервью «Красной звезде».

    «Наши научно-исследовательские организации совместно с предприятиями промышленности создают комплект средств дистанционного управления рубежами аэрозольного противодействия и новые мультиспектральные составы для постановки аэрозольных завес – эффективные не только в видимом, но и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах спектра электромагнитного излучения. Проще говоря, завесу, которая скрывает войска и от глаза, и от тепловизора, и от радара», – рассказал генерал.

    Он добавил, что сейчас ведутся разработки наземных робототехнических комплексов. Они предназначены для решения задач по аэрозольному противодействию, нанесению огневого поражения реактивными пехотными огнеметами, а также для радиационной, химической и биологической разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ртищев сообщил об увеличении интенсивности атак ВСУ на критически важные объекты Запорожской АЭС. Сеткометы защитили российских штурмовиков при освобождении села под Харьковом.

    В феврале в зоне СВО для защиты техники от дронов-камикадзе начали применять сеть «Дарвин 3М».

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    12 ноября 2026, 15:07 • Новости дня
    Солдат ЦАХАЛ обязали удалить модули Wi-Fi из кондиционеров из-за Ирана

    Israel National News: Солдаты ЦАХАЛ удалили Wi-Fi из кондиционеров из-за Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы получили указание удалить модули Wi-Fi из кондиционеров на военных базах из-за возможных иранских кибератак, пишет местная пресса.

    Инструкция последовала за заявлениями в сети о том, что иранские хакеры якобы получили доступ к кондиционерам на военных базах и использовали их датчики для картографирования внутренних помещений и даже создания их изображений, сообщает Israel National News со ссылкой на публикацию в соцсетях.

    В публикации издания также отмечается, что иранцы опубликовали фото, якобы демонстрирующие их возможности. Однако, военные чиновники Израиля отрицают сообщения об шпионаже, а связь между предполагаемым приказом об удалении и опасениями по поводу иранского вмешательства остается неподтвержденной, подчеркивает Israel National News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.

    На прошлой неделе американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием критической инфраструктуры.

    В прошлом месяце Пентагон приступил к расследованию возможных кибератак на морозильные установки военных баз США.

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    12 ноября 2026, 20:43 • Новости дня
    Операторы дронов «Герань» поразили логистический центр и подстанцию ВСУ

    Дроны «Герань» поразили логистический центр и нефтеперерабатывающий завод ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Операторы беспилотников «Герань» из состава бригады «Варяг» нанесли удары по логистическому центру, подстанции и месту запуска дронов ВСУ, сообщило Минобороны.

    В результате ударов были поражены электроподстанция мощностью 110 кВт, логистический центр и производственные объекты нефтеперерабатывающего завода, сообщило ведомство в Max.

    Кроме того, российские военные уничтожили место запуска беспилотников дальнего радиуса действия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили в Черниговской области склады боеприпасов и расчеты БПЛА ВСУ.

    В среду расчеты беспилотников «Герань» нанесли удары по складам украинских ударных дронов.

    Во вторник российские военные поразили склады украинских беспилотников дальнего действия в районах Чернигова и Пекуровки.

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    13 ноября 2026, 03:07 • Новости дня
    Бундесвер приостановил использование дронов Quantum Systems после кибератаки

    FT: Бундесвер отказался от дронов Quantum Systems из-за кибератаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Германии приняли решение приостановить эксплуатацию беспилотников баварского оборонного стартапа Quantum Systems после выявленной кибератаки на инфраструктуру компании.

    Бундесвер принял меры предосторожности и отстранил беспилотники компании от участия в недавних военных учениях, пишет Financial Times.

    «По словам источников, это решение помешало компании – одному из самых успешных оборонных стартапов в Европе после раунда финансирования, в ходе которого ее оценили в 7 млрд евро в этом году – принять участие в недавних военных учениях», – пишет газета.

    Quantum сообщила клиентам, что вредоносный файл обновления распространялся через сервер системы наземного управления и планирования миссий QBase. В конце октября стартап выявил инцидент и заявил о нейтрализации угрозы ИТ-отделом в сотрудничестве с властями.

    В Бундесвере отказались комментировать ситуацию из соображений безопасности. Quantum Systems заявила, что не будет комментировать действия отдельных клиентов, добавив, что ее «парк оборудования работает». Компания не сообщила, кто, предположительно, стоит за атакой.

    В июле служба внутренней разведки ФРГ предупреждала о повышенном риске атак на предприятия оборонного сектора, поддерживающие Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Quantum Systems пообещала передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков. Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч.

    В 2025 году стартап увеличил выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

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    12 ноября 2026, 21:04 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 76 украинских беспилотников над пятью регионами

    Минобороны: ПВО за день уничтожила 76 дронов ВСУ над регионами России

    Tекст: Ольга Иванова

    Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 76 украинских беспилотников над пятью регионами России и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны.

    Российские средства противовоздушной обороны в период с 8:00 до 20:00 мск перехватили 76 украинских дронов самолетного типа, сообщает Минобороны в Мах.

    Летательные аппараты были уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также над территорией Крыма и акваторией Азовского моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг силы противовоздушной обороны сбили беспилотники в Ростовской области.

    В среду ПВО перехватила 85 украинских дронов над десятью регионами.

    Во вторник над территорией страны уничтожили 155 аппаратов.

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    12 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Южная Корея открыла испытательный полигон для эсминцев нового поколения

    Yonhap: В Южной Корее открыли тестовый комплекс для эсминцев нового поколения

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Управление программы оборонных закупок Южной Кореи открыло наземный испытательный комплекс для проверки боевых систем эсминцев нового поколения.

    Церемония открытия крупнейшего в стране наземного испытательного центра прошла в Центре морских исследований Самчхок, пишет Yonhap.

    Объект площадью 6,7 тыс. квадратных метров предназначен для выявления технических неисправностей интегрированных систем связи и навигации до их установки на эсминцы проекта KDDX. Официальный запуск базы в эксплуатацию запланирован на 2027 год. В долгосрочной перспективе комплекс позволит развивать передовые технологии и снизить зависимость страны от иностранных военных разработок.

    В рамках проекта KDDX Южная Корея планирует построить шесть эсминцев класса Aegis водоизмещением 7 тыс. тонн с использованием отечественных технологий. Ожидается, что новые корабли станут основой военно-морских сил страны и будут сопоставимы по возможностям с эсминцами класса King Sejong the Great, которые считаются самыми мощными военными кораблями Южной Кореи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце управление программы оборонных закупок Южной Кореи завершило разработку собственного ударного вертолета для корпуса морской пехоты.

    Также Южная Корея провела испытания гиперзвукового планирующего блока.

    Летом шведская компания Saab совместно с немецкой ThyssenKrupp Marine Systems решила оборудовать четыре противолодочных корабля типа MEKO A-200 новыми радарными комплексами.

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