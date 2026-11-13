Диетолог Баранов оценил риск потери зрения из-за «Оземпика»

Диетолог Баранов назвал низким риск потери зрения от «Оземпика»

Tекст: Катерина Туманова

«Мы хорошо знаем, что неконтролируемый диабет приводит к специфическим осложнениям, в том числе диабетической ретинопатии – повреждению сетчатки», – сказал врач ТАСС.

По его словам, отказывать пациентам в применении препарата из-за новостей о побочном эффекте было бы «большой глупостью», так как вероятность повреждения зрительного нерва составляет примерно один случай на 10–40 тыс. человек.

Баранов добавил, что причинно-следственная связь негативного воздействия препарата не доказана. По его словам, новости о побочном эффекте появились еще в 2023 и 2024 годах, а сейчас произошел «повторный цикл новостей» из-за публикации метаанализа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пациенты в США подали свыше 4 тыс. исков к производителям «Оземпика». В США FDA предупредило о риске тяжелого заболевания зрительного нерва при приеме препаратов для похудения. В январе глава офиса ВОЗ в России Бердыклычев рассказал о признании «Оземпика» важной частью терапии ожирения.