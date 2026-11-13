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    13 ноября 2026, 04:28 • Новости дня

    Комиссар НХЛ допустил отказ стран от бойкота матчей со сборной России по хоккею

    Yle: Комиссар НХЛ допустил отказ стран от бойкота хоккейной сборной РФ

    Tекст: Катерина Туманова

    Комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн заявил, что иностранные федерации могут пересмотреть решение о бойкоте матчей против сборной России по хоккею.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27, однако ряд стран объявил о бойкоте игр, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

    «Возможно, некоторые федерации, отказавшиеся играть против России, изменят свое решение», – заявил Беттмэн.

    После вердикта суда об отказе проводить матчи против российских сборных объявили хоккейные федерации Чехии, Латвии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Канады и Финляндии.

    Ранее IIHF заявила, что последствия решения CAS и связанные с его исполнением трудности оказались значительно недооценены. При этом суд отметил нехватку предоставленных федерацией правовых оснований для недопуска российских команд к международным соревнованиям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц сообщил об отказе семи стран утверждать расписание молодежного чемпионата мира из-за сборной России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с допуском российских хоккеистов к международным турнирам. На прошлой неделе CAS счел необоснованным отстранение российских команд от соревнований.

    11 ноября 2026, 20:52 • Новости дня
    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ

    Канада официально уведомила IIHF о невыдаче виз россиянам на МЧМ

    Канада отказала в выдаче виз российским хоккеистам на МЧМ
    @ DanitaDelimont/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея (IIHF) об отказе выдать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира, сообщила телекомпания TSN.

    Правительство Канады официально уведомило IIHF о невыдаче виз российским игрокам на молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире, передает РИА «Новости» со ссылкой на TSN.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России (ФХР) и обязал IIHF допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27. Федерация заявила о выполнении решения суда: в обновленном расписании команда России заменила сборную Норвегии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Позже знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Во вторник министр спорта России Михаил Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.


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    12 ноября 2026, 05:38 • Новости дня
    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России

    Die Zeit: Семь стран отказались от расписания МЧМ по хоккею с Россией

    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь национальных федераций, включая немецкую, отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею из-за включения в него сборной России, сообщил глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

    Семь национальных федераций отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц доложил спортивному комитету Бундестага, передает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit.

    В начале ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) разослала национальным федерациям новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира. Согласно документу, россияне должны заменить норвежцев.

    «Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо», – заявил Лутц, призвав IIHF решить вопрос состава участников турнира как можно скорее.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако ранее правительство Канады заявило национальной ассоциации хоккея и IIHF об отказе выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы спортсменам. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Министр спорта России Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 16:15 • Новости дня
    Дегтярев заявил о наличии плана Б на случай отказа в выдаче виз на МЧМ по хоккею

    Минспорт подготовил запасной план при отказе Канады пустить хоккеистов на МЧМ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство спорта подготовило альтернативный план действий в случае невозможности отправить отечественную молодежную сборную по хоккею на турнир в Северную Америку, заявил глава ведомства и руководитель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев.

    По его словам, у Москвы есть запасной сценарий на случай отказа властей Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира 2027 года, пишет РИА «Новости».

    «У нас есть план Б. Мы его раскрывать не будем. Все будет хорошо для России, а для Канады будет плохо, потому что она будет лишаться права проведения международных соревнований», – подчеркнул Дегтярев.

    Министр напомнил о реформах Международного олимпийского комитета, который восстановил ОКР, снял все дискриминационные ограничения и призвал спортивные федерации принимать решения без оглядки на политическое и общественное давление.

    Молодежный чемпионат мира должен пройти в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни заявил о намерении не позволить российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Позже знаменитый канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    В воскресенье Федерация хоккея Швейцарии объявила об отказе молодежной сборной играть с российской командой на чемпионате мира в Канаде.

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    11 ноября 2026, 21:34 • Новости дня
    Сборная России завоевала восемь золотых медалей на юношеской Олимпиаде
    Сборная России завоевала восемь золотых медалей на юношеской Олимпиаде
    @ Schreyer/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Сборная России выиграла восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    Российская команда занимает третье место в медальном зачете. В заключительном для россиян виде программы чемпионы Игр в личном многоборье Даниил Смирнов и Полина Дмитриева не сумели пройти в полуфинал смешанного командного турнира по спортивной гимнастике, передает ТАСС.

    Четвертые юношеские Олимпийские игры продлятся до 13 ноября. Соревнования впервые в истории олимпийского движения проходят в Африке. В Играх принимают участие около 2,7 тыс. атлетов, которые разыграют 153 комплекта наград в 25 видах спорта. Сборная России была представлена 13 спортсменами и выступила с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник гимнастка Полина Дмитриева выиграла золотую медаль в личном многоборье на проходящих в Дакаре юношеских Олимпийских играх.

    В тот же день Даниил Смирнов завоевал золотую медаль в личном многоборье.

    В воскресенье Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в Сенегале.

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    11 ноября 2026, 20:46 • Новости дня
    Молодежная сборная России по футболу не смогла вылететь в Турцию

    Tекст: Денис Тельманов

    Пресс-служба молодежной сборной России по футболу сообщила об отмене рейса в Турцию, куда команда направлялась на товарищеские матчи.

    Молодежная сборная России по футболу не смогла вовремя вылететь в Турцию из-за отмены рейса, пишет ТАСС. Представители сборной уточнили, что после отмены первого рейса в Турцию билеты обменяли на другой рейс.

    Российские футболисты должны провести в Турции два товарищеских матча с национальной командой Киргизии среди игроков не старше 23 лет. Спортивные встречи запланированы на 13 и 16 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце юношеская сборная России по футболу победила команду Турции на турнире в Азербайджане.

    Летом российские юношеские и девичьи сборные получили право выступить на чемпионате мира.

    В прошлом году футболисты молодежной сборной России из-за технических проблем с самолетом не смогли вовремя покинуть Колумбию.

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    11 ноября 2026, 22:46 • Новости дня
    Захарова назвала неонацизмом отказ Канады выдать визы российским хоккеистам

    МИД назвал неонацизмом визовый бан Канады хоккеистов России

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею.

    Решение канадского правительства не пускать российских игроков на молодежный чемпионат мира 2027 года стало проявлением неонацизма.

    «Неонацизм как он есть! Они давно утратили моральное право на организацию », –  сказала Захарова изданию «Спорт-Экспресс».

    О решении правительства Канады уведомить Федерацию хоккея страны и Международную федерацию хоккея (IIHF) об отказе в выдаче виз россиянам ранее сообщил журналист TSN Горд Миллер. Молодежный чемпионат мира должен пройти на канадской территории в период с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду власти Канады уведомили Международную федерацию хоккея об отказе выдать визы российским спортсменам.

    Во вторник Министерство спорта подготовило альтернативный план действий на случай невозможности отправить сборную на турнир в Северную Америку.

    Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

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    11 ноября 2026, 19:21 • Новости дня
    Финалист Кубка Гагарина Сафонов покинул «Ванкувер» и возвращается в КХЛ

    Российский нападающий Илья Сафонов покинул «Ванкувер» и возвращается в КХЛ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский нападающий Илья Сафонов покинул систему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер Кэнакс» и вернется в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), сообщил агент игрока Дэн Мильштейн.

    В июне «Ванкувер» подписал с россиянином двустороннее соглашение на один год. Сафонов выступал за «Абботсфорд Кэнакс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), проведя 12 матчей и сделав четыре результативные передачи. В НХЛ форвард не дебютировал. Права на Сафонова в КХЛ принадлежат казанскому «Ак Барсу», передает РИА «Новости».

    «Илья ценил время, проведенное в системе «Кэнакс», и наладил хорошие отношения с тренерами и специалистами по развитию игроков в Абботсфорде. Хотя он не достиг своей цели – играть в НХЛ, он покидает клуб с благодарностью за предоставленную возможность и всегда будет с теплотой вспоминать свое время в Ванкувере. Он возвращается в КХЛ и с нетерпением ждет возможности соревноваться с лучшими игроками из России, Канады, США и других стран, включая бывшего игрока «Кэнакс» Эвандера Кейна», – написал Мильштейн в соцсети.

    Сафонову 25 лет. В КХЛ он выступал за «Ак Барс» с 2020 года. В 2023 и 2026 годах форвард доходил с казанской командой до финала Кубка Гагарина. В сезоне-2025/26 Сафонов провел 88 матчей в КХЛ, набрав 42 очка (18 шайб + 24 передачи). Всего в лиге нападающий сыграл 410 встреч и отметился 154 очками (75+79). В 2021 году «Чикаго Блэкхокс» выбрал россиянина в шестом раунде драфта НХЛ, а в июне 2025 года передал права на него «Ванкуверу» в результате обмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский форвард Илья Сафонов подписал контракт с клубом НХЛ «Ванкувер».

    Ранее во вторник канадский нападающий Эвандер Кейн подписал однолетний контракт с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь».

    В мае лучший снайпер регулярного чемпионата КХЛ Роман Канцеров завершил выступления за магнитогорскую команду ради продолжения карьеры в системе «Чикаго».

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    11 ноября 2026, 05:58 • Новости дня
    Овечкин повторил ассистентский рекорд «Вашингтона»

    Александр Овечкин повторил ассистентский рекорд «Вашингтона»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сделал результативную передачу в выездном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Оттавы» и повторил клубный ассистентский рекорд в турнире.

    После паса Овечкина гол на 62-й минуте забил Коул Хатсон. Игра завершилась победой «Вашингтона» в овертайме со счетом 3:2, передает ТАСС.

    Овечкин довел число результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ до 762. Ранее рекорд «Вашингтона» единолично принадлежал бывшему шведскому форварду команды Никласу Бэкстрёму. Оба игрока в НХЛ защищали цвета только «Вашингтона».

    Теперь на счету Овечкина 1 692 очка в 1 589 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Он является лучшим бомбардиром и снайпером в истории «Вашингтона». Также россиянину принадлежит рекорд регулярных чемпионатов НХЛ по количеству заброшенных шайб.

    Овечкину 41 год. Нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз – лучшим снайпером, трижды завоевывал приз «Тед Линдсей эворд» и один раз – «Арт Росс трофи». В 2018 году Овечкин с «Вашингтоном» выиграл Кубок Стэнли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Овечкин не смог забросить шайбу в седьмом матче подряд в НХЛ.

    Нападающий приблизился к ассистентскому рекорду команды.

    Также хоккеист обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.

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    10 ноября 2026, 16:26 • Новости дня
    Канадский нападающий Эвандер Кейн подписал контракт с новосибирской «Сибирью»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двукратный финалист Кубка Стэнли канадский нападающий Эвандер Кейн подписал однолетний контракт с новосибирским хоккейным клубом «Сибирь».

    В сезоне-2025/26 Кейн выступал за «Ванкувер» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте клуба. В 71 матче регулярного чемпионата он забросил 13 шайб и сделал 18 голевых передач.

    Хоккеист был выбран на драфте НХЛ в 2009 году под общим четвертым номером. В лиге он защищал цвета «Эдмонтона», «Сан-Хосе», «Баффало» и «Виннипега», дважды дойдя до финала Кубка Стэнли с «Эдмонтоном». Всего в регулярных чемпионатах форвард провел 1001 матч и набрал 648 очков.

    В составе сборной Канады нападающий участвовал в трех чемпионатах мира и стал победителем молодежного первенства 2009 года. Во время локаута в 2012 году Кейн уже играл в КХЛ за минское «Динамо», отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей в 12 матчах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обладатель Кубка Стэнли 2018 года Евгений Кузнецов и хоккейный клуб «Сибирь» расторгли контракт по обоюдному согласию.

    Летом российский нападающий подписал соглашение с новосибирской командой на правах свободного агента.

    В прошлом году в олимпийский состав хоккейной сборной Канады вошел 19-летний нападающий Маклин Селебрини.

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    10 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    Россиянка Дмитриева завоевала золото юношеской Олимпиады в многоборье

    Гимнастка Дмитриева выиграла золото юношеских Олимпийских игр в Сенегале

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская гимнастка Полина Дмитриева выиграла золотую медаль в личном многоборье на проходящих в Дакаре юношеских Олимпийских играх.

    Полина Дмитриева заняла первое место по итогам четырех упражнений, набрав 54,665 балла, передает РИА «Новости». Второе место на соревнованиях в Сенегале досталось француженке Луан Плиссон с результатом 53,665 балла. Бронзовую медаль завоевала китаянка Чжун Ци, получившая 53,199 балла.

    Ранее во вторник золотую медаль в мужском многоборье выиграл россиянин Даниил Смирнов. В среду Дмитриева и Смирнов примут участие в финале смешанного командного турнира.

    Российские атлеты выступают на юношеских Олимпийских играх под национальным флагом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российская спортсменка Ульяна Белых завоевала золотую медаль в фехтовании на рапирах на юношеских Олимпийских играх в Дакаре.

    На прошлой неделе российская дзюдоистка Анастасия Добровольская получила серебряную медаль Игр в весовой категории до 78 кг.

    В прошлом месяце россиянка Людмила Рощина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Нидерландах.

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    10 ноября 2026, 21:45 • Новости дня
    Минское «Динамо» прервало серию поражений победой над «Авангардом» в КХЛ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минский хоккейный клуб «Динамо» одержал уверенную домашнюю победу над омским «Авангардом» со счетом 4:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

    Встреча прошла в столице Белоруссии и завершилась сухой победой хозяев льда, передает ТАСС. Заброшенными шайбами в составе минской команды отметились Ретт Гарднер, Тай Смит, Сергей Кузнецов и Ксавье Уэлле.

    Победа позволила минчанам прервать серию из трех поражений подряд. Команда набрала 25 очков в 25 матчах и поднялась на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Авангард» с 26 очками располагается на пятой строчке на Востоке.

    В следующем матче «Динамо» 13 ноября сыграет на выезде с петербургским СКА, а «Авангард» днем ранее встретится в гостях с магнитогорским «Металлургом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре омский «Авангард» на домашнем льду одержал волевую победу над екатеринбургским «Автомобилистом».

    В мае ярославский хоккейный клуб «Локомотив» вырвал победу у омской команды на 97-й минуте полуфинального матча Кубка Гагарина.

    В апреле казанские хоккеисты одержали вторую победу подряд над минским клубом в дополнительное время.

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    11 ноября 2026, 06:55 • Новости дня
    Шайба Капризова в овертайме принесла «Миннесоте» победу над «Монреалем»

    Форвард Капризов принес «Миннесоте» победу над «Монреалем» в матче НХЛ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил победную шайбу в овертайме выездного матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаля».

    Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Бобби Бринк и Капризов, у хозяев льда шайбу забросил Ник Сузуки, передает ТАСС.

    Капризов продлил результативную серию до девяти игр. В текущем сезоне на счету 29-летнего форварда 17 заброшенных шайб в 20 матчах, он занимает второе место в списке лучших снайперов чемпионата, уступая один гол Леону Драйзайтлю из «Эдмонтона». С 32 очками россиянин находится на третьей строчке в гонке бомбардиров.

    «Миннесота» набрала 30 очков и делит с «Каролиной» лидерство в общей таблице чемпионата, возглавляя Центральный дивизион. В других матчах игрового дня нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк отметился голевой передачей во встрече с «Виннипегом», а голкипер «Торонто» Сергей Бобровский отразил 22 броска в игре против «Колорадо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье форвард Никита Кучеров забросил победную шайбу в матче против «Миннесоты».

    В субботу «Миннесота» одержала домашнюю победу над «Сан-Хосе».

    Ранее Капризов забросил шайбу и отдал голевую передачу в гостевом матче против «Юты».

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    12 ноября 2026, 15:29 • Новости дня
    Определен состав сборной России по лыжным гонкам на этапы Кубка мира

    Tекст: Ольга Иванова

    Стал известен состав сборной России по лыжным гонкам на первые этапы Кубка мира в Финляндии и Норвегии, в команду вошли 16 спортсменов.

    В состав мужской команды включены Савелий Коростелев, Илья Семиков, Андрей Сахаров, Владислав Осипов, Данила Карпасюк, Никита Родионов и Кирилл Кочегаров. Женскую сборную представят Наталья Терентьева, Дарья Непряева, Евгения Крупицкая, Екатерина Никитина, Алина Пеклецова, Руслана Дьякова, Дарья Канева, Лидия Горбунова и Елизавета Маслакова, передает РИА «Новости» со ссылкой на Федерацию лыжного спорта и сноуборда России.

    «По ряду объективных причин не все спортсмены, даже имея нейтральный статус, могут принять участие в ближайших этапах. Процесс допуска является комплексным и включает в себя решение множества административных, логистических и организационных задач», – заявили в федерации.

    Там уточнили, что Терентьева, Коростелев и Непряева уже прибыли в Скандинавию для участия в предсезонных стартах в Финляндии. Остальные лыжники продолжают подготовку в России в ожидании решения вопросов с выездом. Первые два этапа Кубка мира состоятся с 27 по 29 ноября на финском курорте Рука и с 4 по 6 декабря в норвежском Тронхейме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус еще 12 российским лыжникам.

    Федерация лыжного спорта Финляндии отказалась препятствовать участию россиян в соревнованиях.

    В середине октября Россия получила максимальные квоты для участия в этапах Кубка мира.

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    12 ноября 2026, 06:10 • Новости дня
    Посол упрекнул Канаду в трусости из-за отказа в визах хоккеистам

    Tекст: Катерина Туманова

    Решение властей Канады отказать в выдаче виз российским спортсменам для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею является проявлением трусости, заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

    «Официальная Оттава струсила, испугалась честного соревнования на льду с российской сборной», – приводит его слова РИА «Новости».

    Степанов добавил, что решение канадского правительства наносит вред спортивной репутации страны, а канадцы, по его мнению, не в восторге от такого поведения властей.

    Дипломат отметил, что кабинет премьер-министра Марка Карни подтвердил «глубину своей русофобии», и назвал такое развитие событий предсказуемым.

    Ранее Карни сообщил о намерении Канады не только не выдавать визы спортсменам из России, но и запретить участие в турнире тем российским игрокам, которые находятся на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России.

    Мария Захарова охарактеризовала решение властей Канады не выдавать визы российским спортсменам как проявление неонацизма.

    Телекомпания TSN сообщила об отказе Канады выдать визы российским хоккеистам для участия в молодежном чемпионате мира.

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    12 ноября 2026, 20:30 • Новости дня
    Сборная России по футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче

    Tекст: Денис Тельманов

    Сборная России по футболу впервые одержала победу над командой Узбекистана в товарищеском матче со счетом 3:2.

    Встреча прошла в Ташкенте и завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян, передает РИА «Новости». В составе победителей два гола забил Николай Комличенко, еще один мяч на счету Алексея Миранчука.

    Российский защитник Виктор Мелехин отметился автоголом. В составе сборной Узбекистана отличился Бехруз Каримов.

    Отмечается, что защитник ЦСКА Кирилл Данилов отдал свою первую результативную передачу за национальную команду, а защитник «Ростова» Андрей Лангович дебютировал в ее составе.

    Сборные России и Узбекистана встретились во второй раз. В ноябре 2022 года их матч в Ташкенте завершился вничью со счетом 0:0. Следующую игру россияне проведут 17 ноября в Краснодаре против команды Венесуэлы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полузащитник клуба «Монако» Александр Головин не смог принять участие в ноябрьских товарищеских матчах сборной России по футболу из-за травмы.

    В прошлом месяце РФС сообщил о товарищеском матче сборной России с Венесуэлой.

    В октябре сборная России по футболу сыграла вничью с командой Нигерии со счетом 3:3.

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