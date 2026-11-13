Комиссар НХЛ допустил отказ стран от бойкота матчей со сборной России по хоккею

Yle: Комиссар НХЛ допустил отказ стран от бойкота хоккейной сборной РФ

Tекст: Катерина Туманова

Спортивный арбитражный суд (CAS) 30 октября обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские сборные к турнирам сезона-2026/27, однако ряд стран объявил о бойкоте игр, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.

«Возможно, некоторые федерации, отказавшиеся играть против России, изменят свое решение», – заявил Беттмэн.

После вердикта суда об отказе проводить матчи против российских сборных объявили хоккейные федерации Чехии, Латвии, Швеции, Австрии, Швейцарии, Канады и Финляндии.

Ранее IIHF заявила, что последствия решения CAS и связанные с его исполнением трудности оказались значительно недооценены. При этом суд отметил нехватку предоставленных федерацией правовых оснований для недопуска российских команд к международным соревнованиям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц сообщил об отказе семи стран утверждать расписание молодежного чемпионата мира из-за сборной России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал тупиковой ситуацию с допуском российских хоккеистов к международным турнирам. На прошлой неделе CAS счел необоснованным отстранение российских команд от соревнований.