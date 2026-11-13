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    13 ноября 2026, 04:19 • Новости дня

    Стоматолог объяснила принцип действия генерирующей ток антибактериальной щетки

    Генерирующая микротоки зубная щетка может вызывать дискомфорт

    Tекст: Катерина Туманова

    В Китае создали инновационную зубную щетку с пьезоэлектрическими щетинками, принцип действия которой оценила стоматолог-хирург Вероника Мелехова.

    Щетина новой разработки при изгибании во время чистки зубов генерирует активные формы кислорода.

    «На поверхности зуба формируются гидроксильные радикалы и анионные радикалы, которые и повреждают мембраны клеток, и, соответственно, мешают им приклеиваться», – заявила Мелехова радио Sputnik.

    По словам врача, отрицательный электрический потенциал не позволит бактериям закрепляться на самой щетке, что значительно увеличит срок ее службы по сравнению с классическими моделями.

    Кроме того, исследования китайских специалистов показали снижение объема налета и уменьшение кровоточивости десен при использовании изобретения.

    Специалист добавила, что микротоки способны стимулировать кровообращение в капиллярах и способствовать заживлению тканей. При этом она выразила сомнение в комфортности использования щетки из-за возможного ощущения пощипывания в деснах. В данный момент такие устройства в России и других странах не продаются.

    «Это первая разработка с пластиком такого рода, который сам генерирует, грубо говоря, ток и, соответственно, запускает реакции с образованием активных форм кислорода», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоматолог назвал переоцененные услуги клиник.

    ученые из Мюнхенского университета обнаружили способность микротоков повышать работоспособность при тяжелых умственных задачах.

    Стоматолог-терапевт Анастасия Черношей предупредила о риске повторного заражения при отказе от замены зубной щетки после простуды.

    12 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    У первого получившего российскую онковакцину пациента исчезли метастазы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у первого пациента, получившего индивидуальную онковакцину, исчезли метастазы и не выявлено новых образований.

    У первого пациента, прошедшего лечение онковакциной, ушли метастазы, и за четыре месяца медицинского наблюдения врачи не обнаружили у него новых злокачественных новообразований, пишет «Газета.Ru».

    «Первый пациент, получивший онковакцину, уже закончил лечение: у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним все хорошо», – рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    По словам академика, наблюдение за пациентом будет продолжаться ежемесячно в течение трех лет. Глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн проводит пациенту детальную компьютерную томографию с высоким разрешением, при которой врачи тщательно обследуют лимфоузлы и организм в целом.

    Гинцбург пояснил, что созданная на основе технологии мРНК онковакцина настраивает иммунную систему человека на самостоятельное уничтожение опухоли и метастазов. Препарат разрабатывается индивидуально для каждого больного с учетом его генетических данных, так как одинаковых опухолей не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    Также Гинцбург заявил о завершении создания мРНК-вакцин против меланомы для 12 пациентов.

    Кроме того, научный руководитель центра Гамалеи сообщил об устойчивом иммунном ответе у первого прошедшего экспериментальную терапию инновационным препаратом россиянина.

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    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала

    Reuters: Глава Nvidia Хуанг покинул пост из-за скандала с китайской шпионкой

    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Хуанг, являющийся соучредителем компании и владеющий долей в 3,61%, также выйдет из состава совета директоров. Исполняющим обязанности руководителя станет финансовый директор Колетт Кресс, пишет Reuters.

    Отставка произошла после сообщений о романе 63-летнего руководителя с китайской бизнесвумен Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина, а ее облачную компанию Megaspeed – в помощи Китаю в обходе экспортных ограничений на передовые чипы искусственного интеллекта.

    Накануне газета The New York Times сообщила, что глава корпорации также состоял во внебрачных отношениях с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. На фоне скандалов акции компании упали более чем на 10% на предварительных торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В понедельник МИД КНР назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже.

    Генеральный директор американской компании признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной.

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    12 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati

    SCMP: Китайский бренд электромобилей Maextro договорился о союзе с Maserati

    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская марка люксовых электромобилей Maextro, поддерживаемая технологическим гигантом Huawei, приблизилась к заключению соглашения о совместной разработке автомобилей с итальянской компанией Maserati.

    В рамках сотрудничества компании планируют создать модели для конкуренции на мировом рынке с BMW и Mercedes-Benz. Maextro намерена использовать опыт Maserati в сфере дизайна для привлечения состоятельных покупателей, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что массовое производство новой модели начнется к концу 2027 года. Машины будут продаваться как в Китае, так и за рубежом, причем на международных рынках автомобили получат логотипы итальянского бренда, который принадлежит корпорации Stellantis.

    «Автопроизводители и поставщики по всему миру по-прежнему стремятся объединить международные бренды с китайским производством для создания и продажи большего количества электромобилей», – заявил основатель шанхайской компании CnEVPost Фэйт Чжан.

    В настоящее время автомобили Maextro совместно разрабатываются Huawei и государственной компанией JAC Group. В октябре вокруг марки разгорелся скандал после публикации видео с поломкой педали тормоза на минивэне V800 во время тестов, что привело к расследованию со стороны китайских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре регистрации новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросли более чем в два раза.

    В том же месяце председатель производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас предупредил о риске потери автомобильной промышленности в Европе из-за конкуренции со стороны КНР.

    В январе долю китайских машин на европейском рынке назвали рекордной.

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    13 ноября 2026, 01:45 • Новости дня
    Ученые назвали лидирующий по числу магнитных бурь месяц в 2026 году

    Ученые: Январь стал лидером по количеству магнитных бурь в 2026 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Январь оказался месяцем с наибольшим количеством магнитных бурь в 2026 году, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

    «Топ-3 месяцев 2026 по количеству дней с магнитными бурями: январь – 10 дней, март – семь дней, апрель – шесть дней», – заявил Богачев РИА «Новости».

    Также в январе произошла самая сильная буря года. Она длилась с 19 по 21 января и достигла максимального индекса Kp 8,67, что соответствует уровню G4 (очень сильная магнитная буря).

    Второе место по силе заняла буря 4 июля с индексом Kp 7,33 (уровень G3). Третьей стала буря с Kp 7,00 (G3), продолжавшаяся четверо суток с 20 по 23 марта.

    Магнитная буря представляет собой возмущение магнитного поля Земли из-за усиленного потока солнечного ветра, вызванного вспышками на Солнце и корональными выбросами массы. Продолжительность таких событий может варьироваться от нескольких часов до нескольких суток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в главной активной области Солнца неожиданно произошла сильная вспышка класса М. В начале недели сформировавшаяся корональная дыра на Солнце по очертаниям напомнила кота. В тот же день за первые восемь часов на Солнце зафиксировали 10 вспышек.

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    12 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о готовности к диалогу о воссоединении с Тайванем

    Си Цзиньпин выразил готовность к диалогу о воссоединении с Тайванем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина к проведению консультаций с Тайванем по вопросу национального воссоединения при условии соблюдения принципа «одного Китая».

    Китайский лидер выступил на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает ТАСС.

    «Мы готовы вести диалог и консультации со здравомыслящими представителями всех слоев общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами и национального воссоединения на основе приверженности принципу «одного Китая» и «Консенсусу 1992 года», – заявил он.

    «Консенсус 1992 года» представляет собой историческую договоренность между представителями Коммунистической партии Китая и правившей на острове партии «Гоминьдан». Документ подразумевает признание существования только одного китайского государства, однако Пекин и Тайбэй оставляют за собой право трактовать это положение по-своему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии у Пекина намерений оставлять пространство для сепаратистской деятельности сторонников независимости Тайваня.

    Также Си Цзиньпин потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма.

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    12 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Си Цзиньпин обозначил принципы выстраивания отношений Китая с внешним миром

    Си Цзиньпин призвал строить отношения Китая с миром с глобальной точки зрения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен правильно понимать и выстраивать свои связи с внешним миром, ориентируясь на судьбу всего человечества.

    Китайский лидер выступил в Доме народных собраний на мероприятии в честь 160-летия со дня рождения основателя партии Гоминьдан и первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает РИА «Новости».

    «На новом пути мы должны неизменно смотреть на перспективы и судьбу человечества с глобальной точки зрения, правильно понимать и выстраивать отношения с внешним миром», – сказал Си Цзиньпин.

    Председатель КНР подчеркнул необходимость опираться на общие тенденции развития человечества и масштабные перемены в мире. Он также отметил важность продвижения «четырех глобальных инициатив» и внесения вклада в создание сообщества единой судьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента Дональда Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о готовности расширять сотрудничество с КНДР.

    Также Пекин выразил намерение укреплять единство и самостоятельность стран глобального Юга.

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    12 ноября 2026, 11:45 • Новости дня
    В Шотландии нашли редкие артефакты времен римской оккупации

    The Guardian: В Шотландии нашли уникальную римскую чашу и скелет лошади

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Шотландии обнаружены уникальные артефакты периода римского владычества, включая бронзовую чашу с изображениями животных и полный скелет кавалерийской лошади, сообщил куратор выставки в Национальном музее Шотландии Бетани Симпсон.

    Национальный музей Шотландии выставил уникальные артефакты времен второй римской оккупации Шотландии в 142–165 годах нашей эры, пишет The Guardian.

    Среди находок – бронзовая чаша с рельефами дельфинов, оленей и охотничьей собаки. «Вы найдете это только в Инвереске. Этого больше нигде нет в Шотландии; этого не найти нигде в Великобритании», – заявила помощник куратора музея Бетани Симпсон.

    Также впервые представлены два хорошо сохранившихся каменных алтаря из митреума в Инвереске и полный скелет лошади. По словам археолога Фрейзера Хантера, захоронения кавалерийских лошадей в Британии встречаются крайне редко.

    Выставка также освещает влияние Рима на культуру пиктских племен, включая появление серебряных украшений и развитие резьбы по камню, которые возникли как реакция на римское присутствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее археолог Тьерри Обри из фонда парка Коа и его коллеги обнаружили у скальной гравировки в долине Коа в Португалии стоянку возрастом около 26 тыс. лет.

    Также в Шотландии внутри черепа женщины нашли странные царапины, указывающие на необычные погребальные ритуалы.

    Кроме того, в ледяной пещере Скаришоара был найден штамм бактерий Psychrobacter SC65A.3, устойчивый к десяти современным антибиотикам.

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    12 ноября 2026, 12:58 • Новости дня
    На Солнце внезапно произошла сильная вспышка класса М

    Ученые ИКИ РАН зафиксировали сильную вспышку класса М на Солнце

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшей ночью в главной активной области Солнца неожиданно произошла сильная вспышка класса М, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

    «Ночью около полуночи в главной активной области на Солнце № 4566 неожиданно произошла вспышка категории M», – говорится в сообщении лаборатории, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что явление находилось на нижней границе группы с баллом M1.7. После этого последовала серия менее мощных взрывов категории C.

    Специалисты отметили, что данное событие временно нарушило общую тенденцию снижения солнечной активности, однако рассматривается лишь как эпизод. В целом взрывная энергия на звезде считается исчерпанной, в настоящий момент наблюдается процесс распада пятен.

    Активный центр уходит за западный край светила, из-за чего его влияние на Землю практически сведено к нулю. Магнитное поле планеты сейчас остается спокойным, такие показатели прогнозируются еще как минимум на протяжении недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник за первые восемь часов на Солнце зафиксировали 10 вспышек.

    В воскресенье на звезде зарегистрировали вторую за сутки вспышку класса М.

    В субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на светиле.

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    12 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    Рубио и Ван И поддержали идею саммита с Россией по ядерному разоружению

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора признали необходимость проведения переговоров на высшем уровне с участием России для сокращения запасов ядерного оружия, сообщил Госдеп.

    Рубио и Ван И пришли к выводу, что глобальный мир и ядерное разоружение требуют диалога лидеров трех стран. Соответствующей договоренности стороны достигли в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба Госдепартамента США в соцсети X, передают «Вести».

    «Они согласились с важностью конструктивных переговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация, в том числе в рамках любой потенциальной трехсторонней встречи лидеров с участием России», – указали во внешнеполитическом ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия, Китай и США решили сосредоточиться на вопросах контроля искусственного интеллекта в ядерных арсеналах на саммите АТЭС.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента Дональда Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.

    В понедельник Трамп сообщил о планах организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

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    12 ноября 2026, 14:43 • Новости дня
    В РЖД анонсировали возобновление курсирования поезда из Пекина в Россию

    РЖД: Поезда между Пекином и Иркутском возобновят работу после паузы в шесть лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Компания РЖД объявила о возобновлении курсирования пассажирских поездов из Пекина в Иркутск через Монголию после шестилетнего перерыва, вызванного пандемией.

    Как уточнили в канале РЖД в Max, международные поезда начнут курсировать по маршруту с 25 ноября.

    «РЖД и Китайские железные дороги договорились об организации курсирования международного поезда №3/4 Пекин – Иркутск через столицу Монголии – Улан-Батор. В первый рейс из столицы Китайской народной республики он отправится уже 25 ноября текущего года, а из Иркутска – 28 ноября», – сообщили в РЖД.

    Поезд будет отправляться один раз в неделю. Из Пекина состав поедет по средам с остановкой в Улан-Баторе в четверг и прибытием в Иркутск в пятницу. В обратном направлении поезд отправится в субботу и прибудет в столицу Китая в понедельник.

    В составе будут использоваться пассажирские вагоны китайского производства, включая купейные, СВ и вагон-ресторан. Продажа билетов откроется в ближайшее время, приобрести их можно будет за 60 суток до отправления.

    Прежнее железнодорожное сообщение между Россией и Китаем было прервано в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце компания РЖД объявила о введении нового порядка взимания сбора за возврат билетов на поезда дальнего следования.

    Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила об увеличении туристического потока между Россией и Китаем на 50% за первое полугодие 2026 года.

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    12 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    NBC News: Кения выписала последнего переболевшего Эболой пациента

    В Кении выписали последнего пациента с лихорадкой Эбола

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Кении выписали из больницы последнего пациента, переболевшего лихорадкой Эбола, и начали 42-дневный отсчет до официального признания страны свободной от этого вируса.

    Кения начнет 42-дневный отсчет времени для объявления об отсутствии лихорадки Эбола при условии отсутствия новых заражений в этот период, пишет NBC News.

    В регионе число случаев заболевания с начала вспышки в мае превысило 11 тыс. человек.

    В октябре в Кении зарегистрировали девять случаев заражения после того, как первый пациент прибыл из Конго через Уганду. Он передал вирус четырем членам семьи и четырем медицинским работникам.

    Первый заразившийся и его мать скончались, а остальные семь пациентов полностью выздоровели. Правительство Кении установило 135 человек, контактировавших с нулевым пациентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ДР Конго сообщили о почти 11 тыс. подтвержденных случаев заражения вирусом Эболы. В октябре в Кении зарегистрировали второй случай смерти от лихорадки. Власти республики изолировали 29 контактировавших с заболевшим человек.

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    12 ноября 2026, 18:17 • Новости дня
    Россияне Панфилова и Андрейко выиграли юниорский чемпионат мира по батуту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Россияне Ульяна Панфилова и Михаил Андрейко завоевали золотые медали в двойном минитрампе на проходящем в китайском Нанкине юниорском чемпионате мира по прыжкам на батуте.

    Панфилова победила на соревнованиях среди девушек в возрасте 13-14 лет, получив за свое выступление 24,900 балла, пишет РИА «Новости». Андрейко выиграл золото среди юношей той же возрастной категории с результатом 27,000 баллов.

    Второе место в этой дисциплине занял еще один россиянин Никита Дымов, набравший 25,900 балла.

    Юниорский чемпионат мира в Китае проходит с 12 по 15 ноября. Российские батутисты выступают на турнире с национальной символикой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин поздравил российских батутистов Дмитрия Нартова, Кирилла Пантелеева и Галину Бегим с завоеванием золотых медалей на взрослом чемпионате мира в Нанкине.

    В воскресенье сборная России одержала победу в общекомандном финале чемпионата мира.

    В субботу Бегим выиграла золотую медаль в соревнованиях на двойном минитрампе.

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    12 ноября 2026, 22:17 • Новости дня
    Reuters: Белый дом обсудил возможную отставку министра торговли США Латника

    Reuters: Белый дом обсудил отставку министра торговли Латника

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждают возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала вокруг бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, узнало Reuters.

    Все больше американских законодателей критикуют министра Латника из-за отказа администрации внести десятки китайских компаний в черный список США и из-за сомнений в надлежащем контроле правительства за экспортом Nvidia в Китай, пишет Reuters.

    Критика действий Латника началась до отставки Хуанга, который объявил о своем уходе с поста генерального директора Nvidia после разоблачения его связи с Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина.

    Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп «сохраняет полное доверие к министру и его способности исполнять обязанности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост на фоне шпионского скандала. Акции Nvidia упали на 10% после отставки гендиректора Хуанга.

    Посол США в Китае Дэвид Пердью назвал серьезным испытанием для двусторонних отношений этот скандал.

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    13 ноября 2026, 03:16 • Новости дня
    Онищенко назвал условия распространения менингококковой инфекции у детей

    Онищенко: Школы и лагеря способствуют распространению менингококка

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительное пребывание детей в школах и лагерях способствует распространению менингококковой инфекции, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Для этой инфекции сезон характерный, потому что сейчас сезон похолодания, а дети в больших количествах и долгое время находятся вместе в школах, в классах», – рассказал Онищенко ТАСС.

    Эпидемиолог добавил, что распространению инфекции также способствуют стресс и скученность людей. Он отметил, что ранее подобные случаи фиксировались среди новобранцев, которые собирались в большие группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане 310 человек сделали прививки от менингококковой инфекции. В сентябре Онищенко заявил об отсутствии угрозы масштабных эпидемий из-за экзотических инфекций в России.

    Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

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