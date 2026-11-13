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    13 ноября 2026, 03:16 • Новости дня

    Онищенко назвал условия распространения менингококковой инфекции у детей

    Онищенко: Школы и лагеря способствуют распространению менингококка

    Tекст: Катерина Туманова

    Длительное пребывание детей в школах и лагерях способствует распространению менингококковой инфекции, заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Для этой инфекции сезон характерный, потому что сейчас сезон похолодания, а дети в больших количествах и долгое время находятся вместе в школах, в классах», – рассказал Онищенко ТАСС.

    Эпидемиолог добавил, что распространению инфекции также способствуют стресс и скученность людей. Он отметил, что ранее подобные случаи фиксировались среди новобранцев, которые собирались в большие группы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Татарстане 310 человек сделали прививки от менингококковой инфекции. В сентябре Онищенко заявил об отсутствии угрозы масштабных эпидемий из-за экзотических инфекций в России.

    Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

    12 ноября 2026, 08:01 • Новости дня
    У первого получившего российскую онковакцину пациента исчезли метастазы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что у первого пациента, получившего индивидуальную онковакцину, исчезли метастазы и не выявлено новых образований.

    У первого пациента, прошедшего лечение онковакциной, ушли метастазы, и за четыре месяца медицинского наблюдения врачи не обнаружили у него новых злокачественных новообразований, пишет «Газета.Ru».

    «Первый пациент, получивший онковакцину, уже закончил лечение: у него ушли метастазы и уже четыре месяца с ним все хорошо», – рассказал научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    По словам академика, наблюдение за пациентом будет продолжаться ежемесячно в течение трех лет. Глава Национального медицинского исследовательского центра радиологии Андрей Каприн проводит пациенту детальную компьютерную томографию с высоким разрешением, при которой врачи тщательно обследуют лимфоузлы и организм в целом.

    Гинцбург пояснил, что созданная на основе технологии мРНК онковакцина настраивает иммунную систему человека на самостоятельное уничтожение опухоли и метастазов. Препарат разрабатывается индивидуально для каждого больного с учетом его генетических данных, так как одинаковых опухолей не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    Также Гинцбург заявил о завершении создания мРНК-вакцин против меланомы для 12 пациентов.

    Кроме того, научный руководитель центра Гамалеи сообщил об устойчивом иммунном ответе у первого прошедшего экспериментальную терапию инновационным препаратом россиянина.

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    12 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    В Нидерландах потребовали 12 лет тюрьмы за онлайн-совращение 245 девочек

    В Нидерландах мужчине грозит 12 лет за совращение 245 девочек через онлайн-игру

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к 12 годам лишения свободы 41-летнего мужчину за совращение 245 девочек в интернете, сообщило ведомство.

    Обвиняемому также грозит принудительное лечение в психиатрической клинике. По версии следствия, мужчина вступал в контакт с жертвами через созданную им онлайн-игру. Для перехода на новые уровни участницы должны были выполнять перед веб-камерой задания сексуального характера, передает РИА «Новости».

    На компьютере задержанного обнаружили 255 видеороликов с участием несовершеннолетних, снятых в период с сентября 2017 года по день его ареста в октябре 2025 года.

    Жертвами преступлений стали 245 девочек из Нидерландов, Бельгии, Германии, Австралии и США. Самой младшей из установленных потерпевших было восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в американском штате Миссисипи приговорил местного тренера к 90 годам тюремного заключения за производство детской порнографии.

    Суд назначил 29 лет лишения свободы мужчине за преступления против половой неприкосновенности детей в социальных сетях из мест лишения свободы.

    Летом Воронежский суд приговорил 32-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за дистанционные действия сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Сооснователя «Империи гусей» обвинили в развратных действиях против детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыканту из Москвы предъявлено обвинение в развратных действиях и иных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

    По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней в салоне своего автомобиля в подмосковном Жуковском. В том же месяце в квартире в Екатеринбурге он совершил развратные действия в отношении другой знакомой девочки, передает РИА «Новости».

    «28-летнему музыканту из столицы предъявлено обвинение в совершении развратных действий, а также иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних», – заявила Врадий.

    В правоохранительных органах агентству уточнили, что речь идет об Алексее Кузьмине из группы «Империя гусей». В настоящее время обвиняемый арестован, расследование уголовного дела находится на завершающем этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственное управление СК по Свердловской области предъявило обвинения в хулиганстве двум мужчинам за избиение троих подростков-инвалидов в Екатеринбурге.

    В Карпинске Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти подростка от вдыхания паров газа.

    В июле Следственный комитет начал расследование уголовных дел в отношении участников сообщества «Империя гусей».

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    12 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

    Шуваев: При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе поселка Комсомольский Белгородского округа украинский беспилотник атаковал автомобиль, погибла 12-летняя девочка, ее мать получила осколочное ранение головы, сообщил губернатор Александр Шуваев.

    «Случилось самое страшное – 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего ребенка», – написал губернатор в своем канале в Мах.

    По его словам, мама девочки госпитализирована в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Транспортное средство разбито.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оперативный штаб региона также сообщил о гибели мирного жителя в результате детонации двух украинских беспилотников в селе Мощеное Белгородской области.

    В среду при атаках украинских беспилотников в приграничных районах региона один мирный житель погиб и еще двое получили ранения.

    В воскресенье Шуваев сообщил о гибели еще одного мирного жителя при массированных атаках ВСУ.

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    12 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Закопавший заживо младенца американец получил обвинение в покушении на убийство

    Sky News: Жителя США обвинили в покушении на убийство закопанного заживо сына

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские правоохранительные органы предъявили обвинения в покушении на убийство Майклу Комеру, чей малолетний сын пропал и был найден закопанным заживо в лесу.

    В день исчезновения мальчик по имени Коа находился под присмотром матери Майкла Комера. Женщине пришлось отлучиться по делам, и она оставила ребенка с отцом до прибытия другой сиделки, пишет Sky News.

    К моменту приезда сиделки мужчина и ребенок бесследно исчезли. Полиция организовала операцию по поиску «смышленого мальчика с рыжевато-светлыми волосами». После целого дня розыскных мероприятий правоохранители обратили внимание на свежевскопанную землю в лесу недалеко от дома дедушки ребенка, где и обнаружили засыпанного младенца.

    «Все пытались вытащить его оттуда», – заявил шериф Кун.

    Двоюродная бабушка мальчика Эмбер Хаммонд, наблюдавшая за освобождением ребенка, подчеркнула, что родственникам стало значительно легче, когда они убедились в безопасности Коа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве двух пенсионеров в Ростове-на-Дону.

    Гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

    Ранее тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» сообщил об осложнении масштабных поисков исчезнувшего 14-летнего мальчика из-за промедления родственников.

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    12 ноября 2026, 17:41 • Новости дня
    Чернышенко назвал число отдохнувших в летних лагерях детей

    Чернышенко: Летом в детских лагерях отдохнули почти 6 млн детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Почти 6 млн детей отдохнули в летних лагерях в ходе оздоровительной кампании 2026 года, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    Летом работали более 40 тыс. детских лагерей, в которых отдохнули почти 6 млн ребят. Из них почти 1,4 млн оказались в трудной жизненной ситуации, сообщил Чернышенко.

    «Родители оценили отдых на 4,61 из пяти согласно опросу на «Госуслугах», – цитирует вице-премьера ТАСС.

    Кроме того, было проведено почти 8,6 тыс. инклюзивных смен, а регионы и муниципалитеты направили на детский отдых более 86,7 млрд рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении 3 млрд рублей на летний отдых для детей участников СВО, из многодетных семей и семей в трудной жизненной ситуации.

    В июле министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о частом выборе российскими семьями профильных смен для детского отдыха.

    В июне президент Владимир Путин сообщил о возможности миллионов школьников провести каникулы в лагерях и лечебных учреждениях.

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    12 ноября 2026, 15:13 • Новости дня
    К поискам пропавшего на рыбалке в Башкирии подростка привлекли беспилотники

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Башкирии спасатели задействовали водолазов и беспилотную авиацию для поисков 13-летнего подростка, который пропал во время рыбалки на реке Ай.

    В Мечетлинском районе Башкирии продолжаются поиски 13-летнего подростка, пропавшего на реке Ай. К операции привлекли водолазов уфимского поисково-спасательного отряда и беспилотную авиацию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

    «Ведутся поиски, задействованы водолазы уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также беспилотная авиация», – заявили агентству в ведомстве.

    Об исчезновении мальчика сообщил его друг, с которым они вместе находились на рыбалке. По информации администрации района, инцидент произошел в деревне Аюпово, сообщение о происшествии поступило в час ночи по местному времени 9 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце к поискам пропавшего в Тверской области подростка присоединились кинологические расчеты.

    В сентябре промедление родственников серьезно осложнило поиски исчезнувшего мальчика под Тверью.

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    12 ноября 2026, 23:35 • Новости дня
    При пожаре на востоке Москвы погибли двое детей и взрослый

    При пожаре в доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей, сообщило Главное управление МЧС России по городу.

    Возгорание личных вещей и мебели произошло в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Алтайская, д. 6 на востоке Москвы.

    С вышележащих этажей были спасены 11 человек, в том числе пятеро детей. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

    «К сожалению, погибли три человека, в том числе двое детей», – говорится в сообщении ведомства.

    Позже стало известно, что по факту гибели трех человек в результате пожара на востоке Москвы возбуждено уголовное дело.

    «Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц)», - сказано в сообщении Max-канала ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два человека погибли при пожаре на западе Москвы. В октябре сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на Новинском бульваре. Также три человека были спасены при пожаре в квартире жилого дома в Игарском проезде на северо-востоке столицы.

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    12 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    NBC News: Кения выписала последнего переболевшего Эболой пациента

    В Кении выписали последнего пациента с лихорадкой Эбола

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Кении выписали из больницы последнего пациента, переболевшего лихорадкой Эбола, и начали 42-дневный отсчет до официального признания страны свободной от этого вируса.

    Кения начнет 42-дневный отсчет времени для объявления об отсутствии лихорадки Эбола при условии отсутствия новых заражений в этот период, пишет NBC News.

    В регионе число случаев заболевания с начала вспышки в мае превысило 11 тыс. человек.

    В октябре в Кении зарегистрировали девять случаев заражения после того, как первый пациент прибыл из Конго через Уганду. Он передал вирус четырем членам семьи и четырем медицинским работникам.

    Первый заразившийся и его мать скончались, а остальные семь пациентов полностью выздоровели. Правительство Кении установило 135 человек, контактировавших с нулевым пациентом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в ДР Конго сообщили о почти 11 тыс. подтвержденных случаев заражения вирусом Эболы. В октябре в Кении зарегистрировали второй случай смерти от лихорадки. Власти республики изолировали 29 контактировавших с заболевшим человек.

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    12 ноября 2026, 19:44 • Новости дня
    Путин поручил обеспечить бесплатный доступ к детским соревнованиям
    Путин поручил обеспечить бесплатный доступ к детским соревнованиям
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин распорядился организовать бесплатный доступ к детским спортивным турнирам, назвав это обязательным условием для раскрытия талантов.

    Глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта поручил к лету 2027 года утвердить концепцию развития массового спорта в стране и включить в нее меры по увеличению количества турниров, передает РИА «Новости».

    «Новые турниры обязательно дополнят и перечень базовых официальных соревнований всех уровней, которые предусматривают, хочу это подчеркнуть, бесплатное участие детей», – сказал Путин.

    Российский лидер добавил, что перечень соревнований еще формируется и в дальнейшем должен регулярно пополняться. Широкий доступ к турнирам он назвал вопросом справедливости и создания равных условий для развития талантов.

    В среду Кремль анонсировал заседание Совета по развитию физической культуры и спорта.

    Глава государства в четверг открыл заседание Совета. На нем Путин заявил о необходимости более активного развития национальных видов спорта.

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    12 ноября 2026, 07:53 • Новости дня
    В Общественной палате предложили тратить маткапитал на коляски и кроватки

    В ОП предложили тратить 150 тыс. рублей из маткапитала на нужды младенцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владельцам материнского капитала стоит разрешить расходовать до 150 тыс. рублей на покупку кроваток, колясок и других необходимых вещей для второго ребенка, заявил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко.

    Такая мера стала бы дополнительной поддержкой для семей с двумя и более детьми, передает ТАСС.

    «Следовало бы выделить сумму до 100-150 тыс. рублей, чтобы дать возможность потратить ее на текущие нужды. Это может быть, допустим, кроватка, манеж, автокресло, коляска и другие обязательно нужные в индивидуальном порядке вещи», – отметил эксперт.

    Рыбальченко добавил, что сейчас в регионах выдают так называемые «коробки новорожденного», однако наборы для второго ребенка предусмотрены не везде, а их наполняемость различается. Например, в Москве можно выбрать между подарочным набором и компенсацией в 20 тыс. рублей.

    Программа маткапитала работает в России с 2007 года. Сейчас выплата на первого ребенка составляет около 729 тыс. рублей, доплата на второго – 234 тыс. рублей. Если сертификат на первенца не оформлялся, сумма на второго ребенка достигает 963 тыс. рублей. Средства можно направить на жилье, образование, товары для детей с инвалидностью или пенсию матери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Социального фонда Сергей Чирков анонсировал увеличение маткапитала на второго ребенка до 1 млн рублей в 2027 году.

    Также председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко заявил о необходимости модернизировать программу материнского капитала, подняв выплаты за появление третьего ребенка.

    Кроме того, он предложил привязать размер маткапитала к социальной норме жилплощади в 18 квадратных метров на человека.

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    13 ноября 2026, 04:19 • Новости дня
    Стоматолог объяснила принцип действия генерирующей ток антибактериальной щетки

    Генерирующая микротоки зубная щетка может вызывать дискомфорт

    Tекст: Катерина Туманова

    В Китае создали инновационную зубную щетку с пьезоэлектрическими щетинками, принцип действия которой оценила стоматолог-хирург Вероника Мелехова.

    Щетина новой разработки при изгибании во время чистки зубов генерирует активные формы кислорода.

    «На поверхности зуба формируются гидроксильные радикалы и анионные радикалы, которые и повреждают мембраны клеток, и, соответственно, мешают им приклеиваться», – заявила Мелехова радио Sputnik.

    По словам врача, отрицательный электрический потенциал не позволит бактериям закрепляться на самой щетке, что значительно увеличит срок ее службы по сравнению с классическими моделями.

    Кроме того, исследования китайских специалистов показали снижение объема налета и уменьшение кровоточивости десен при использовании изобретения.

    Специалист добавила, что микротоки способны стимулировать кровообращение в капиллярах и способствовать заживлению тканей. При этом она выразила сомнение в комфортности использования щетки из-за возможного ощущения пощипывания в деснах. В данный момент такие устройства в России и других странах не продаются.

    «Это первая разработка с пластиком такого рода, который сам генерирует, грубо говоря, ток и, соответственно, запускает реакции с образованием активных форм кислорода», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоматолог назвал переоцененные услуги клиник.

    ученые из Мюнхенского университета обнаружили способность микротоков повышать работоспособность при тяжелых умственных задачах.

    Стоматолог-терапевт Анастасия Черношей предупредила о риске повторного заражения при отказе от замены зубной щетки после простуды.

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    12 ноября 2026, 20:55 • Новости дня
    Скворцова анонсировала создание регистра здоровья спортсменов

    Скворцова: Регистр здоровья спортсменов в России появится к концу 2028 года

    Tекст: Денис Тельманов

    В России создадут регистр здоровья спортсменов на основе электронных паспортов к концу 2028 года, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

    Как заявила Скворцова на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, формирование регистра здоровья российских спортсменов активно продолжается, передает РИА «Новости».

    «Активно формируется регистр здоровья российских спортсменов, основанный на заполнении электронных паспортов здоровья. Полностью регистр будет сформирован также к концу 2028 года», – сказала глава ФМБА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин открыл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле.

    На нем Путин заявил о необходимости более активного развития национальных видов спорта.

    Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил об увеличении числа занимающихся национальными видами спорта россиян почти в два раза за пять лет.

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    13 ноября 2026, 05:59 • Новости дня
    Диетолог Баранов оценил риск потери зрения из-за «Оземпика»

    Диетолог Баранов назвал низким риск потери зрения от «Оземпика»

    Tекст: Катерина Туманова

    Риск потери зрения из-за побочного эффекта «Оземпика» оценивается как низкий и значительно уступает рискам ухудшения зрения при неконтролируемом диабете, заявил врач-диетолог Павел Баранов.

    «Мы хорошо знаем, что неконтролируемый диабет приводит к специфическим осложнениям, в том числе диабетической ретинопатии – повреждению сетчатки», – сказал врач ТАСС.

    По его словам, отказывать пациентам в применении препарата из-за новостей о побочном эффекте было бы «большой глупостью», так как вероятность повреждения зрительного нерва составляет примерно один случай на 10–40 тыс. человек.

    Баранов добавил, что причинно-следственная связь негативного воздействия препарата не доказана. По его словам, новости о побочном эффекте появились еще в 2023 и 2024 годах, а сейчас произошел «повторный цикл новостей» из-за публикации метаанализа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пациенты в США подали свыше 4 тыс. исков к производителям «Оземпика». В США FDA предупредило о риске тяжелого заболевания зрительного нерва при приеме препаратов для похудения. В январе глава офиса ВОЗ в России Бердыклычев рассказал о признании «Оземпика» важной частью терапии ожирения.

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    13 ноября 2026, 05:35 • Новости дня
    Мошенники стали красть аккаунты детей для вымогательства денег у родителей

    МВД раскрыло схему вымогательства денег через детские аккаунты

    Tекст: Катерина Туманова

    В МВД России сообщили о схеме дистанционных аферистов, которые взламывают профили несовершеннолетних в мессенджерах и под предлогом опасности выманивают средства у их родителей.

    Злоумышленники используют фишинговые ссылки, розыгрыши призов и уговоры выдать СМС-код для кражи учетных записей несовершеннолетних, пишет ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

    Получив доступ к профилю ребенка, аферисты начинают отправлять сообщения его родителям. Преступники создают атмосферу паники, заявляя об угрозе или беде, в которую якобы попал несовершеннолетний. Это делается для того, чтобы заставить взрослого быстро перевести деньги на оплату вымышленного долга или штрафа. В некоторых случаях применяются прямые угрозы.

    Для защиты от подобного обмана правоохранительные органы рекомендуют семьям придумать специальное кодовое слово. С его помощью взрослые смогут быстро проверить, действительно ли им пишет ребенок или профиль захватили злоумышленники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД сообщили об использовании преступниками мобильных игр для поиска жертв среди детей. В октябре эксперт заявил о применении аферистами многоступенчатых схем для обмана несовершеннолетних. В сентябре правоохранители рассказали о рассылке родителям тревожных сообщений с требованием пройти проверку личности на фальшивом сайте.

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