  • Новость часаКушнер сообщил о прогрессе на трехдневных переговорах по Украине
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    Ушаков анонсировал обсуждение Украины Путиным и Трампом в Китае
    В Кремле призвали НАТО закрепить позицию о нерасширении на восток
    Премьер Эстонии назвал ловушкой переговоры о безопасности в Европе
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    Уиткофф анонсировал новую встречу по Украине
    13 ноября 2026, 03:07 • Новости дня

    Бундесвер приостановил использование дронов Quantum Systems после кибератаки

    FT: Бундесвер отказался от дронов Quantum Systems из-за кибератаки

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Германии приняли решение приостановить эксплуатацию беспилотников баварского оборонного стартапа Quantum Systems после выявленной кибератаки на инфраструктуру компании.

    Бундесвер принял меры предосторожности и отстранил беспилотники компании от участия в недавних военных учениях, пишет Financial Times.

    «По словам источников, это решение помешало компании – одному из самых успешных оборонных стартапов в Европе после раунда финансирования, в ходе которого ее оценили в 7 млрд евро в этом году – принять участие в недавних военных учениях», – пишет газета.

    Quantum сообщила клиентам, что вредоносный файл обновления распространялся через сервер системы наземного управления и планирования миссий QBase. В конце октября стартап выявил инцидент и заявил о нейтрализации угрозы ИТ-отделом в сотрудничестве с властями.

    В Бундесвере отказались комментировать ситуацию из соображений безопасности. Quantum Systems заявила, что не будет комментировать действия отдельных клиентов, добавив, что ее «парк оборудования работает». Компания не сообщила, кто, предположительно, стоит за атакой.

    В июле служба внутренней разведки ФРГ предупреждала о повышенном риске атак на предприятия оборонного сектора, поддерживающие Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре Quantum Systems пообещала передать Украине десятки тысяч дронов-перехватчиков. Quantum Systems разогнала беспилотник до рекордных 777 км/ч.

    В 2025 году стартап увеличил выпуск своих дронов на секретных объектах на Украине.

    12 ноября 2026, 11:19 • Новости дня
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил, что еврейские семьи в стране вновь живут в страхе спустя 88 лет после Хрустальной ночи на фоне роста антисемитизма.

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор в соцсетях провел параллель между угрозами еврейской общине сегодня и событиями ноябрьского погрома 1938 года, сообщает Israel National News. «Ночь разбитых витрин произошла в самом сердце немецкого общества. Соседи наблюдали. Люди молчали. Многие закрывали глаза на то, как громили еврейские магазины, поджигали синагоги, а евреев жестоко избивали, преследовали и убивали», – написал Прозор.

    По словам посла, спустя 88 лет еврейские родители в Германии вновь вынуждены бояться за безопасность своих детей, которых отправляют в школу, еврейские студенты сталкиваются с враждебностью и нападениями в университетах, а еврейский бизнес подвергается бойкотам. Прозор подчеркнул, что память о нацистских преступлениях должна сопровождаться готовностью противостоять антисемитизму сегодня.

    По данным мониторинговой организации RIAS, в 2025 году в Германии зафиксировано 8725 антисемитских инцидентов против 8627 в 2024 году и 2480 в 2022 году, причем 68% всех случаев были связаны с Израилем. Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц на церемонии в мюнхенской синагоге Ohel Jakob заявил, что антисемитизм вновь «повсеместен» и страна должна действовать, чтобы не допустить повторения Холокоста, подтвердив безоговорочную поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы немецких городов.

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    12 ноября 2026, 20:35 • Новости дня
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    @ Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Германский автоконцерн Mercedes-Benz принял решение заморозить все дальнейшие инвестиции в производство на территории Германии и допускает закрытие заводов в стране из-за проблем с сокращением расходов на персонал.

    Автоконцерн Mercedes-Benz заморозил дальнейшие капиталовложения в производство на территории ФРГ и допустил закрытие местных заводов на фоне обсуждения сокращения расходов на персонал, передает ТАСС со ссылкой на агентство dpa.

    Член правления концерна по вопросам производства Михаэль Шибе сообщил, что руководство приняло такое решение совместно. По его словам, интенсивные консультации с производственным советом и профсоюзом IG Metall не привели к компромиссу. Шибе подчеркнул невозможность дальнейших инвестиций в Германию при текущей структуре издержек, поскольку стоимость рабочего часа на немецких предприятиях местами в пять раз превышает показатели заводов в Восточной Европе. Аналогичный разрыв фиксируется и в административном секторе.

    Ранее топ-менеджер предупреждал, что отсутствие прогресса в оптимизации затрат ставит под угрозу закрытия два немецких предприятия: сборочный завод и площадку по выпуску силовых агрегатов. В целом автомобильная промышленность Германии находится в кризисе, который начался во время пандемии и обострился с 2022 года из-за скачка цен на энергоносители и усиления конкуренции с китайскими производителями. Дополнительными негативными факторами стали американские пошлины и последствия конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz предложил части вспомогательного персонала добровольно покинуть компанию на фоне ухудшения ситуации на рынке.

    Автоконцерн пригрозил закрыть два завода в Германии при отказе сотрудников от неоплачиваемой сверхурочной работы.

    Член правления и директор по производству Mercedes-Benz Михаэль Шибе заявил об угрозе закрытия двух немецких предприятий автоконцерна из-за высоких расходов.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink

    Советник Зеленского Бескрестнов заявил о сбоях ПВО из-за ограничения Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает трудности в борьбе с российскими беспилотниками на фоне перебоев в работе спутниковой связи Starlink.

    Украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает проблемы в противодействии российским беспилотникам из-за сбоев в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает ТАСС.

    «Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные «Шахеды», – написал Бескрестнов в своем телеграм-канале.

    В четверг Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы Starshield. По его словам, скорость работы спутниковой связи упала до 161 км в час.

    Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после ограничения работы системы Starshield.

    До этого Бескрестнов уже также сообщал о серьезном подрыве украинской обороноспособности из-за падения скорости работы терминалов.

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    12 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии пригрозило сокрушительным ответом в случае агрессии

    Tекст: Ольга Иванова

    Ответ Минска на возможную агрессию будет мгновенным и сокрушительным, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

    Хренин заявил, что страна обладает достаточной мощью для предотвращения открытой войны со стороны противников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны республики. «У нас есть в стране мощь, которая не позволяет на сегодняшний день врагам начать против нас открытую войну. Они прекрасно понимают: у нас есть, чем ответить, и этот ответ будет мгновенный и сокрушительный», – сказал глава ведомства.

    Свое заявление Хренин сделал во время визита в Кричев. Там министр наблюдал за практическими учениями, в ходе которых подразделения отрабатывали отражение атаки условной диверсионно-разведывательной группы на объект территориальной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании Минска и Москвы воевать и необходимости быть готовыми к войне.

    Внешнеполитическое ведомство Белоруссии резко раскритиковало концепцию НАТО об атаках на территорию республики.

    Минск расценил атаку беспилотника в Брянской области как попытку вовлечь республику в конфликт.

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    12 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Гражданин Германии признал вину в убийстве главврача в Новой Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанный по обвинению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган гражданин Германии Даниэль Кольс признал вину, сообщил следователь в зале суда.

    «Вину Кольс признал», – слова следователя приводит РИА «Новости». По ходатайству следствия он заключен под стражу на срок два месяца – до 10 января 2027 года.

    Ранее стало известно об обнаружении в частном доме в Новой Москве тела женщины с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась главный врач «КМ-Клиник» Марина Каган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

    Во вторник его задержали по подозрению в убийстве Марины Каган.

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    13 ноября 2026, 01:14 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского назвала богатейших людей на Украине

    Мендель: Офицеры мобилизации стали богатейшими людьми на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ответственные за мобилизацию офицеры стали самыми богатыми людьми на Украине благодаря взяткам.

    Самыми богатыми людьми на Украине оказались офицеры, причастные к процессу мобилизации в стране, передает ТАСС.

    «Офицеры, ответственные за мобилизацию, благодаря взяткам к настоящему моменту входят в число самых богатых людей Украины», – сказала Мендель в беседе с основательницей немецкой партии «Союз за социальную справедливость и разумную экономику» Сарой Вагенкнехт и сопредседателем объединения Фабио Де Мази.

    По словам бывшего пресс-секретаря Зеленского, размер взяток за уклонение от службы может достигать 30 тыс. долларов с одного человека. Видеозапись разговора политиков была опубликована на видеохостинге YouTube.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин Украины сообщил об ужесточении условий бронирования сотрудников предприятий от мобилизации. В сентябре Мендель оценила объем коррупции при уклонении от мобилизации в 5 млрд долларов. Она также сравнила политику украинского руководства с действиями нацистской Германии.

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    12 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Отчитавший шефа Пентагона за смех солдат получил медаль

    Шеф Пентагона Хегсет вручил медаль сделавшему ему замечание за смех караульному

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны США Пит Хегсет вручил медаль «За похвальную службу» караульному, который ранее сделал замечание ему и советникам за смех у Могилы Неизвестного Солдата.

    Караульный Армии США получил награду после того, как отчитал Хегсета и группу старших советников за разговоры возле мемориала после завершения церемонии ко Дню ветеранов, передает РИА «Новости».

    «Мы любим солдат. Мы любим стандарты. Отличная работа, специалист. Так держать, патриоты», – написал Хегсет, опубликовав фотографии с церемонии награждения военного.

    Солдата удостоили медали «За похвальную службу». Могила Неизвестного Солдата считается одним из самых священных воинских мемориалов США, почетный караул дежурит там круглосуточно при любой погоде с 1948 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американский военный часовой сделал выговор министру обороны США Питу Хегсету за смех возле Могилы Неизвестного Солдата.

    Летом шеф Пентагона грубо выругался на мемориальной церемонии в честь покойного сенатора.

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    12 ноября 2026, 12:27 • Новости дня
    Автомобиль въехал в группу людей в Германии

    NDR: Автомобиль въехал в группу людей на северо-западе Германии

    Tекст: Вера Басилая

    В городе Ронненберг на северо-западе Германии автомобиль въехал в группу людей, пострадали три человека.

    Инцидент произошел в городском районе Эмпельде в среду около 22:00 по местному времени (00:00 четверга мск), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкую телерадиокомпанию NDR.

    «Водитель… на высокой скорости направил автомобиль на группу мужчин и сбил их. Двое из трех пострадавших были доставлены в больницу, третьему оказали помощь на месте», – говорится в сообщении.

    Полиция отмечает, что перед наездом произошла ссора, подробности которой не раскрываются. Аналогичный инцидент в этом регионе произошел в конце октября, когда в Нойштадт-ам-Рюбенберге мужчина въехал в людей после конфликта представителей двух семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце полиция задержала 36-летнего подозреваемого в умышленном наезде на людей.

    В Ганновере правоохранители задержали трех человек в связи с наездом машины на пешеходов.

    До этого пять человек пострадали при намеренном въезде автомобиля в толпу в немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге.

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    12 ноября 2026, 18:28 • Новости дня
    Немецкий химпром столкнулся с падением производства из-за подорожания газа

    Handelsblatt: Производство в немецком химпроме упало из-за дорогого газа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая химическая промышленность столкнулась с падением объемов производства, заказов и оборотов на фоне резкого роста цен на природный газ.

    С лета цены на газ в Германии для предприятий отрасли выросли втрое и в настоящее время в десять раз превышают стоимость топлива в США, пишет Handelsblatt со ссылкой на Ассоциацию химической промышленности ФРГ (VCI). Цены на электроэнергию также увеличились на 80%.

    «Пока химическое производство в США и Азии все еще растет, Германия находится в красной зоне. С весенним оживлением снова покончено – производство, заказы и обороты падают», – заявил исполнительный директор VСI Вольфганг Гроссе Энтруп.

    Наиболее уязвимым оказался средний бизнес. Такие компании составляют 95% немецкой химической промышленности и вынуждены закупать газ на спотовом рынке по взлетевшим ценам из-за отсутствия долгосрочных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу запасы газа в подземных хранилищах Германии опустились ниже 60%. Летом отказ от российских энергоресурсов привел к резкому подорожанию топлива для немецких потребителей.

    В прошлом году энергетическая политика Германии и ЕС вынудила немецкие компании закупать газ по завышенной цене.

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    12 ноября 2026, 17:00 • Новости дня
    Подозреваемый в наезде на толпу в немецком Ронненберге сдался полиции

    Tекст: Ольга Иванова

    Подозреваемый в наезде на людей в городе Ронненберге в Германии, в результате которого серьезно пострадали три человека, добровольно сдался полиции.

    Утром в четверг 22-летний мужчина самостоятельно пришел в полицейский участок города Вупперталь, расположенного почти в 250 км от Ронненберга, передает ТАСС со ссылкой на полицию. Подозреваемого задержали, а его автомобиль арестовали.

    Накануне вечером неизвестный на большой скорости въехал в скопление людей в Ронненберге, в результате чего пострадали три человека. По данным полиции, двое получили серьезные травмы, один находится в критическом состоянии.

    В полиции полагают, что наезд был умышленным, а причиной могла стать ссора. Связь с похожим инцидентом в Нойштадт-ам-Рюбенберге, произошедшим в конце октября, исключена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг автомобиль въехал в группу людей в городе Ронненберг на северо-западе Германии.

    В октябре полиция Ганновера задержала подозреваемого в целенаправленном наезде на группу людей в Нойштадт-ам-Рюбенберге.

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    12 ноября 2026, 18:05 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ под Одессой

    Минобороны: ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ под Одессой

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные Силы России поразили два сухогруза с оружием и военным имуществом для ВСУ в акватории Черного моря юго-западнее Одессы и в порту Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Два сухогруза, на борту которых находилось вооружение и военное имущество, подверглись успешной атаке в акватории Черного моря к юго-западу от Одессы, а также в порту Черноморск Одесской области, сообщает Минобороны в Мах.

    В ведомстве пояснили, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по судам, задействованным в перевозке грузов двойного назначения и снаряжения

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Минобороны сообщило об ударе беспилотниками по сухогрузу с вооружением для украинской армии в акватории Черного моря.

    В понедельник Вооруженные силы России нанесли удары по логистическому центру «Сухой порт» в Одессе и сухогрузу с оружием для ВСУ.

    На прошлой неделе российские военные поразили сухогруз в порту Одессы, доставлявший военное имущество для украинской армии.

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    12 ноября 2026, 21:47 • Новости дня
    Песков предупредил о последствиях размещения войск Европы на Украине

    Песков: Размещение войск Европы на Украине расширит масштабы войны

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Размещение европейского контингента на территории Украины будет означать продолжение боевых действий в более широких масштабах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, намерения отправить европейские войска на украинскую территорию приведут к эскалации конфликта, передает ТАСС. Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на противоречивые действия европейских политиков, которые выражают желание присоединиться к переговорному процессу.

    «С одной стороны, вербально пытаются из последних сил демонстрировать какой-то настрой к миру, но одновременно в первый день переговоров в Абу-Даби делают заявление о том, что они готовят контингент к размещению на Украине», – заявил Песков в эфире Первого канала.

    Он подчеркнул, что подобные шаги будут означать дальнейшее продолжение боевых действий в значительно больших масштабах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Стив Уиткофф анонсировал присоединение представителей европейских стран к следующему раунду переговоров по украинскому урегулированию.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности стать специальным посланником для контактов с Россией.

    Ранее Песков сообщил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 12:01 • Новости дня
    Минобороны Польши назвало успешными переговоры о покупке у США ракет «Томагавк»

    Польша и США провели успешные переговоры о закупке крылатых ракет «Томагавк»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что во время визита польской делегации в Вашингтон прошли успешные переговоры о приобретении американских крылатых ракет «Томагавк».

    «Переговоры на тему «Томагавков» идут очень хорошо», – заявил Косиняк-Камыш по возвращении в Варшаву, передает ТАСС со ссылкой на портал Wirtualna Polska.

    Министр отметил, что вопрос о покупке ракет Польша подняла «еще несколько месяцев назад».

    Кроме того, в Вашингтоне обсуждалось создание постоянной военной базы США в Польше и сотрудничество оборонных компаний двух стран. В 2015 году Варшава уже пыталась приобрести американские ракеты, но тогда переговоры не принесли результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Косиняк-Камыш заявил о согласии Пентагона на создание постоянной военной базы США в Польше.

    Ранее заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик рассказал о планах Варшавы закупить американские вооружения на 65 млрд долларов.

    Также Польша заключила контракт с корпорацией Anduril Industries на производство дальнобойных боеприпасов.

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    12 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Глава Rheinmetall сравнил Европу со слабым школьником по уровню обороны

    Паппергер: Европа по уровню обороны напоминает слабого школьника

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европа в плане обороноспособности напоминает слабого школьника, у которого сильные пытаются отнять завтрак, заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

    Как уточнил Паппергер в интервью Suddeutsche Zeitung, Европа напоминает одного из более слабых учеников на школьном дворе, передает РИА «Новости». «Ученики, которые были маленькими, слабыми и нерешительными, всегда были вынуждены отдавать свои завтраки более сильным. Сейчас происходит то же самое: многие пытаются отнять у Европы ее завтрак», – заявил он.

    Глава концерна отметил, что европейские страны не способны к обороне ни на суше, ни на море. Он считает, что прекращение инвестиций в оборонную промышленность, даже после завершения конфликта на Украине, приведет к усилению зависимости ЕС от США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Европе отметили троекратный рост количества оружейных заводов по сравнению с мирным временем.

    В апреле директор Европейского оборонного агентства Андре Денк заявил о необходимости снижения военной зависимости ЕС от США.

    В марте глава Rheinmetall Армин Паппергер сообщил о кратном превосходстве российского военно-промышленного комплекса над западными конкурентами по числу сотрудников.

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    12 ноября 2026, 11:37 • Новости дня
    Компании из США и Южной Кореи спустили на воду новый надводный беспилотник

    HD Hyundai и Anduril спустили на воду 600-тонный корабль-беспилотник

    Tекст: Вера Басилая

    Южнокорейская судостроительная компания HD Hyundai совместно с американской оборонной фирмой Anduril Industries разработала и спустила на воду 600-тонный автономный надводный корабль.

    Церемония спуска судна на воду состоялась на верфи HD Hyundai Heavy Industries в городе Ульсан, передает Ренхап.

    Корабль оснащен системой автономной навигации VAone от южнокорейских специалистов и программной платформой Lattice от американской Anduril. Такое оборудование позволяет судну выполнять задачи по разведке, наблюдению и сбору морской информации без экипажа на борту.

    Разработчики намерены провести первоначальные ходовые испытания у побережья Ульсана, а в начале следующего года отправить беспилотник на тесты в США для сбора эксплуатационных данных. Проект создавался с целью выхода на американский рынок: в сентябре ВМС США объявили о планах приобрести 30 средних автономных кораблей для усиления флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник американское подразделение южнокорейской компании Hanwha Aerospace заявило о планах провести тестовые запуски ракет системы Chunmoo с судна у побережья Соединенных Штатов.

    На прошлой неделе власти Южной Кореи одобрили базовый план проекта строительства первых в истории страны атомных подводных лодок.

    В прошлом месяце Министерство обороны Японии приняло решение начать разработку беспилотных транспортных судов для перевозки войск и грузов.

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