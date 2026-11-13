Мошенники начали красть данные под видом установки игры GTA VI

Аферисты начали красть данные карт под видом установки игры GTA VI

Tекст: Катерина Туманова

«Слухи о досрочном выходе игры на ПК подогревают спрос на неофициальные сборки. Под видом «ранних сливов» мошенники предлагают россиянам установить игру, внутри которой закодирован вирус», – приводит РИА «Новости» слова Миронова.

Аферисты рассылают потенциальным клиентам либо вредоносный файл, либо фишинговую ссылку. С их помощью крадут пароли браузеров, данные банковских карт и криптокошельков.

При этом игра может даже запуститься, чтобы жертва ничего не заподозрила. По словам Миронова, самым разрушительным сценарием является установка так называемого шифровальщика. Скачивание такого приложения под видом игры приводит к тому, что все личные файлы на диске шифруются.

Далее злоумышленники требуют выкуп за разблокирование зашифрованных данных. Эксперт порекомендовал не верить сообщениям о «ранних ПК-версиях» GTA, не скачивать игру из неофициальных источников, включить двухфакторную аутентификацию на игровых и платежных аккаунтах, проверять домены перед вводом платежных данных, а также держать резервные копии важных файлов на отдельном носителе.

Выход новой части GTA американского разработчика игр Rockstar Games запланирован на 19 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД предупредили об установке мошенниками поддельных банковских приложений. В IT-компании F6 сообщили о распространении киберпреступниками программы для кражи данных со смартфонов россиян. МВД также раскрыло шесть шагов защиты при установке приложений.



