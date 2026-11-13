Мандарины в российских торговых сетях подешевели на 10%

Стоимость 1 кг мандаринов в магазинах России опустилась до 135 рублей

Tекст: Катерина Туманова

«В первой половине ноября мандарины в крупных торговых сетях можно купить от 135 рублей за килограмм, при этом относительно прошлого года их минимальная стоимость снизилась более чем на 10%, а только за последнюю неделю цены опустились почти на 4%», – сказал Богданов РИА «Новости».

Удешевление связано с началом сбора нового урожая в странах-поставщиках. Поскольку цитрусовые в России не выращиваются, доступность фруктов круглый год обеспечивают поставки из Китая, Абхазии, Турции, Ирана, Израиля, Египта, Марокко, Аргентины и ЮАР.

Ближе к Новому году интерес покупателей к мандаринам традиционно усиливается.

Широкая география закупок позволяет магазинам перераспределять объемы и поддерживать стабильное предложение. В ассортименте торговых сетей представлено от 1 до 11 видов мандаринов, на долю которых приходится свыше 30% всех цитрусовых.

Покупателям предлагают мини-мандарины, фрукты с листочком и популярные гибридные сорта «Халлабон» и «Муркотт».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре экспорт мандаринов и их гибридов из Китая в Россию увеличился более чем в шесть раз. Магазины опустили цены на некоторые базовые продукты ниже закупочной стоимости. Яблоки стали самым подешевевшим продуктом октября в России.