  • Новость часаС начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ
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    12 ноября 2026, 23:35 • Новости дня

    При пожаре на востоке Москвы погибли двое детей и взрослый

    При пожаре в доме на Алтайской улице в Москве погибли три человека

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате пожара в жилом доме на улице Алтайской в Москве погибли три человека, в том числе двое детей, сообщило Главное управление МЧС России по городу.

    Возгорание личных вещей и мебели произошло в одной из квартир жилого дома по адресу: улица Алтайская, д. 6 на востоке Москвы.

    С вышележащих этажей были спасены 11 человек, в том числе пятеро детей. Принятыми мерами пожар был ликвидирован, сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

    «К сожалению, погибли три человека, в том числе двое детей», – говорится в сообщении ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник два человека погибли при пожаре на западе Москвы. В октябре сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в квартире на Новинском бульваре. Также три человека были спасены при пожаре в квартире жилого дома в Игарском проезде на северо-востоке столицы.

    12 ноября 2026, 06:24 • Новости дня
    В Туве подростка заманили «на медведя» и жестоко избили

    В Туве жестоко избили заманенного «на медведя» 13-летнего подростка

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прокуратура Тувы организовала проверку после сообщений местных СМИ о жестоком избиении 13-летнего подростка, которого заманили в безлюдное место под предлогом показать медведя.

    В Туве 13-летнего подростка заманили в местечко Ужен ыяш бажы под предлогом «посмотреть на медведя», раздели и жестоко избили, передает ТАСС.

    Избитому ребенку пришлось несколько километров идти домой пешком.

    «Прокуратурой республики в ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего в Овюрском районе. В ходе надзорных мероприятий будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего», – сообщили в прокуратуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-служба МВД по Туве призвала граждан соблюдать бдительность в связи с появлением медведя в районе школы-интерната в Кызыле.

    Также суд в республике оштрафовал местную жительницу за распространение недостоверных сведений о гибели двух школьниц.

    Кроме того, региональная прокуратура организовала проверку после сообщений о противоправных действиях в одном из детских лагерей.

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    12 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Гражданин Германии признал вину в убийстве главврача в Новой Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанный по обвинению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган гражданин Германии Даниэль Кольс признал вину, сообщил следователь в зале суда.

    «Вину Кольс признал», – слова следователя приводит РИА «Новости». По ходатайству следствия он заключен под стражу на срок два месяца – до 10 января 2027 года.

    Ранее стало известно об обнаружении в частном доме в Новой Москве тела женщины с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась главный врач «КМ-Клиник» Марина Каган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

    Во вторник его задержали по подозрению в убийстве Марины Каган.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 07:21 • Новости дня
    Метро Москвы взыскало 350 тыс. рублей с упавшего на пути пассажира

    Суд в Москве взыскал 350 тыс. рублей с упавшего на рельсы в метро пассажира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд обязал пассажира, упавшего на пути на станции метро «Пятницкое шоссе» под воздействием сильнодействующих препаратов, выплатить Московскому метрополитену более 350 тыс. рублей компенсации за срыв графика движения поездов.

    Инцидент произошел утром 27 января на Арбатско-Покровской линии: мужчина под действием «аптечных наркотиков» упал на рельсы, из-за чего движение пришлось остановить на 10 минут, пишет РИА «Новости».

    Отмена двух поездов и внеплановая высадка пассажиров нанесли метрополитену убытки в виде упущенной выгоды. Суд удовлетворил иск предприятия и постановил взыскать с ответчика, который не явился на заседание, 353,2 тыс. рублей, а также расходы на оплату госпошлины.

    Ранее за это происшествие мужчину привлекли к административной ответственности за неисполнение требований транспортной безопасности и оштрафовали на 3 тыс. рублей. Кроме того, за употребление сильнодействующих веществ без назначения врача суд назначил ему 10 суток административного ареста. Мужчина признал вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд назначил девять суток административного ареста жителю столицы за прыжок на пути станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

    Также столичный метрополитен взыскал упущенную выгоду с оказавшегося на рельсах станции «Сокол» в состоянии опьянения мужчины.

    Кроме того, суд обязал пьяного пассажира выплатить компенсацию за остановку поездов из-за падения на пути в московском метро.

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    12 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника

    Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», – написал он в Max.

    Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за среду уничтожили 85 украинских дронов над десятью регионами России. Над Россией в ночь на среду сбили 627 украинских беспилотников. В октябре мэр Собянин сообщил об уничтожении 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

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    12 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    В Нидерландах потребовали 12 лет тюрьмы за онлайн-совращение 245 девочек

    В Нидерландах мужчине грозит 12 лет за совращение 245 девочек через онлайн-игру

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к 12 годам лишения свободы 41-летнего мужчину за совращение 245 девочек в интернете, сообщило ведомство.

    Обвиняемому также грозит принудительное лечение в психиатрической клинике. По версии следствия, мужчина вступал в контакт с жертвами через созданную им онлайн-игру. Для перехода на новые уровни участницы должны были выполнять перед веб-камерой задания сексуального характера, передает РИА «Новости».

    На компьютере задержанного обнаружили 255 видеороликов с участием несовершеннолетних, снятых в период с сентября 2017 года по день его ареста в октябре 2025 года.

    Жертвами преступлений стали 245 девочек из Нидерландов, Бельгии, Германии, Австралии и США. Самой младшей из установленных потерпевших было восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в американском штате Миссисипи приговорил местного тренера к 90 годам тюремного заключения за производство детской порнографии.

    Суд назначил 29 лет лишения свободы мужчине за преступления против половой неприкосновенности детей в социальных сетях из мест лишения свободы.

    Летом Воронежский суд приговорил 32-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за дистанционные действия сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет.

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    12 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Сооснователя «Империи гусей» обвинили в развратных действиях против детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыканту из Москвы предъявлено обвинение в развратных действиях и иных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

    По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней в салоне своего автомобиля в подмосковном Жуковском. В том же месяце в квартире в Екатеринбурге он совершил развратные действия в отношении другой знакомой девочки, передает РИА «Новости».

    «28-летнему музыканту из столицы предъявлено обвинение в совершении развратных действий, а также иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних», – заявила Врадий.

    В правоохранительных органах агентству уточнили, что речь идет об Алексее Кузьмине из группы «Империя гусей». В настоящее время обвиняемый арестован, расследование уголовного дела находится на завершающем этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственное управление СК по Свердловской области предъявило обвинения в хулиганстве двум мужчинам за избиение троих подростков-инвалидов в Екатеринбурге.

    В Карпинске Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти подростка от вдыхания паров газа.

    В июле Следственный комитет начал расследование уголовных дел в отношении участников сообщества «Империя гусей».

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    12 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    ПВО отразила атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Собянин: ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства ПВО сбили еще три дрона ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале, с начала суток отражена атака пяти дронов.

    «Отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении ПВО двух летевших на Москву дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за среду уничтожили 85 украинских дронов над десятью регионами России. Над Россией в ночь на среду сбили 627 украинских беспилотников. В октябре мэр Собянин сообщил об уничтожении 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

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    12 ноября 2026, 11:59 • Новости дня
    Студентов Московского института культуры эвакуировали из-за угрозы взрыва

    Студентов МГИК эвакуировали из-за сообщения о минировании

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московском государственном институте культуры (МГИК) проходит эвакуация из-за сообщения о минировании, сообщила пресс-служба вуза.

    «В связи с поступившим сообщением об угрозе безопасности в здании института проводится эвакуация. Причина – поступившее сообщение о взрывном устройстве», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

    В МГИК добавили, что на месте работают уполномоченные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Московском институте культуры проводилась эвакуация.

    Тогда студенты и сотрудники Московского финансового колледжа покинули здание из-за информации о минировании.

    В сентябре в общежитии Российского государственного социального университета на северо-востоке Москвы из-за срабатывания пожарной сигнализации началась эвакуация.

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    12 ноября 2026, 17:36 • Новости дня
    Обвиняемому в убийстве главврача в Новой Москве вменили угон машины

    Tекст: Ольга Иванова

    Гражданину Германии Даниэлю Кольсу, арестованному по обвинению в убийстве главного врача «КМ-Клиник» Марины Каган в Новой Москве, добавили статью об угоне автомобиля, сообщила столичная прокуратура.

    «Тридцатилетнему мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 1 статьи 166 УК РФ (угон)», – сообщило ведомство в Max. Отмечается, что арестованный избил и задушил женщину в ее доме, взял ключи от принадлежащего ей BMW и пакет, которым душил, после чего скрылся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гражданин Германии Даниэль Кольс признал вину в убийстве Марины Каган.

    В среду подозреваемый признался в совершении преступления из-за ревности.

    Во вторник правоохранительные органы задержали Кольса.

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    12 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

    Шуваев: При атаке дрона ВСУ в Белгородской области погибла 12-летняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе поселка Комсомольский Белгородского округа украинский беспилотник атаковал автомобиль, погибла 12-летняя девочка, ее мать получила осколочное ранение головы, сообщил губернатор Александр Шуваев.

    «Случилось самое страшное – 12-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте. Трудно подобрать слова, чтобы сообщить такие новости и утешить родных и близких. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего ребенка», – написал губернатор в своем канале в Мах.

    По его словам, мама девочки госпитализирована в областную клиническую больницу в тяжелом состоянии. Транспортное средство разбито.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг оперативный штаб региона также сообщил о гибели мирного жителя в результате детонации двух украинских беспилотников в селе Мощеное Белгородской области.

    В среду при атаках украинских беспилотников в приграничных районах региона один мирный житель погиб и еще двое получили ранения.

    В воскресенье Шуваев сообщил о гибели еще одного мирного жителя при массированных атаках ВСУ.

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    12 ноября 2026, 10:40 • Новости дня
    Закопавший заживо младенца американец получил обвинение в покушении на убийство

    Sky News: Жителя США обвинили в покушении на убийство закопанного заживо сына

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские правоохранительные органы предъявили обвинения в покушении на убийство Майклу Комеру, чей малолетний сын пропал и был найден закопанным заживо в лесу.

    В день исчезновения мальчик по имени Коа находился под присмотром матери Майкла Комера. Женщине пришлось отлучиться по делам, и она оставила ребенка с отцом до прибытия другой сиделки, пишет Sky News.

    К моменту приезда сиделки мужчина и ребенок бесследно исчезли. Полиция организовала операцию по поиску «смышленого мальчика с рыжевато-светлыми волосами». После целого дня розыскных мероприятий правоохранители обратили внимание на свежевскопанную землю в лесу недалеко от дома дедушки ребенка, где и обнаружили засыпанного младенца.

    «Все пытались вытащить его оттуда», – заявил шериф Кун.

    Двоюродная бабушка мальчика Эмбер Хаммонд, наблюдавшая за освобождением ребенка, подчеркнула, что родственникам стало значительно легче, когда они убедились в безопасности Коа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду правоохранительные органы возбудили уголовное дело об убийстве двух пенсионеров в Ростове-на-Дону.

    Гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

    Ранее тверской волонтерский поисково-спасательный отряд «Сова» сообщил об осложнении масштабных поисков исчезнувшего 14-летнего мальчика из-за промедления родственников.

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    12 ноября 2026, 08:11 • Новости дня
    Дептранс Москвы призвал водителей не выезжать на летней резине из-за снега

    Дептранс призвал московских автомобилистов не ездить на летней резине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Столичный департамент транспорта рекомендовал московским автомобилистам отказаться от поездок на летней резине в четверг из-за прогнозируемого снега с дождем.

    Столичным автомобилистам рекомендуется отказаться от поездок на машинах с летней резиной в связи с ожидающимися осадками, указал департамент в своем Telegram-канале.

    Водителям, которые уже поменяли шины на зимние, посоветовали перед началом поездки проверить работу дворников и уровень омывающей жидкости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Гидрометцентр предупредил жителей Москвы и Подмосковья о возможных ночных заморозках и гололедице.

    В пятницу ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил об ожидающихся в столице снеге и гололедице.

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    12 ноября 2026, 17:31 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал до 15 мм осадков в Москве в ночь на субботу

    Синоптик Леус: В ночь на субботу в Москве может выпасть до 15 мм осадков

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь на субботу в Москве из-за холодного атмосферного фронта может выпасть до 15 миллиметров осадков.

    В предстоящие выходные дни в столице ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом, сообщил Леус в своем Telegram-канале. «Самым «дождливым» днем будет суббота, а точнее субботняя ночь, когда территорию столицы будет пересекать холодный атмосферный фронт. В течение ночи в регионе может выпасть до 10-15 миллиметров дождя, а температура опустится до плюс двух – плюс четырех градусов», – отметил синоптик.

    По его данным, в воскресенье существенных осадков не ожидается, однако ночью местами возможна гололедица при температуре около нуля градусов. Днем воздух прогреется до пяти градусов тепла. Общее количество осадков за два дня не превысит половины нормы.

    Атмосферное давление в ночь на субботу упадет до 731 миллиметра ртутного столба, что значительно ниже нормы. В воскресенье давление начнет активно расти и превысит нормальные показатели на четыре-шесть единиц, сообщил Леус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг столичный департамент транспорта рекомендовал московским автомобилистам отказаться от поездок на летней резине из-за снега с дождем.

    Во вторник Леус сообщил о сокращении климатической зимы в Москве на неделю за последние полвека.

    В понедельник Гидрометцентр России пообещал москвичам облачную погоду без осадков.

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    12 ноября 2026, 15:13 • Новости дня
    К поискам пропавшего на рыбалке в Башкирии подростка привлекли беспилотники

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Башкирии спасатели задействовали водолазов и беспилотную авиацию для поисков 13-летнего подростка, который пропал во время рыбалки на реке Ай.

    В Мечетлинском районе Башкирии продолжаются поиски 13-летнего подростка, пропавшего на реке Ай. К операции привлекли водолазов уфимского поисково-спасательного отряда и беспилотную авиацию, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

    «Ведутся поиски, задействованы водолазы уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, а также беспилотная авиация», – заявили агентству в ведомстве.

    Об исчезновении мальчика сообщил его друг, с которым они вместе находились на рыбалке. По информации администрации района, инцидент произошел в деревне Аюпово, сообщение о происшествии поступило в час ночи по местному времени 9 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце к поискам пропавшего в Тверской области подростка присоединились кинологические расчеты.

    В сентябре промедление родственников серьезно осложнило поиски исчезнувшего мальчика под Тверью.

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    12 ноября 2026, 16:19 • Новости дня
    Журналистка «Медузы» Зольникова заочно получила 2,5 года колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Суд в Москве заочно приговорил журналистку Анастасию Зольникову (признана иноагентом в России) к двум с половиной годам колонии общего режима за участие в деятельности нежелательной организации.

    Зольникова заочно приговорена к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Москвы в Max.

    Суд также запретил журналистке заниматься общественно-политической деятельностью, в том числе в интернете, в течение семи лет. Уголовное дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, которая находится в розыске.

    Установлено, что ранее Зольникову привлекали к административной ответственности за работу на издание «Медуза» (организация включена в реестр иноагентов и признана нежелательной в России). В 2025 году она подготовила две статьи, которые были опубликованы на сайте этой организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в Москве оставил без изменений заочный приговор основательнице издания «Медуза» Галине Тимченко (признана в России иноагентом). Ранее Тимченко заочно приговорили к пяти годам лишения свободы.

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