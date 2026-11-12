Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты

Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели ограничения на полеты

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорты Домодедово и Жуковский (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с временными ограничениями на использование воздушного пространства», – написал он.

Представитель Росавиации предупредил, что в расписании рейсов возможны корректировки. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов Домодедово и Жуковский (Раменское).

Такие же ограничения действуют в аэропорту Шереметьево, прием и выпуск рейсов там осуществляется по согласованию.

Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду аэропорт Жуковский ограничил прием и выпуск самолетов. В четверг общее число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 31 и в течение вечера оно увеличивалось.