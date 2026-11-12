Bloomberg: Импорт нефти в Индию из Персидского залива превысил объем российского

Bloomberg: Импорт нефти в Индию из Персидского залива превысил российский

Tекст: Катерина Туманова

В ноябре поставки ближневосточной сырой нефти в Индию выросли до 2,1 млн баррелей в сутки, превысив российский импорт в размере 1,8 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

«Объем импорта нефти в Индию из стран Персидского залива впервые с начала обострения ирано-американского конфликта превысил показатели поставок из России, поскольку благодаря организации челночных рейсов танкеров удалось восстановить транспортировку через Ормузский пролив», – сказано в материале.

В апреле ежедневный транзит нефти через Ормузский пролив в Индию падал до 247 тыс. баррелей по сравнению со средним показателем в 2,8 млн баррелей в феврале. Падение произошло из-за нападений на суда и закрытия водного пути на фоне интенсификации боевых действий между США и Ираном.

Крупные производители Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт, сейчас отгружают нефть темпами, близкими к довоенным. Совокупный экспорт этих стран в октябре увеличился до 15,53 млн баррелей в сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре на марку Urals пришлось 35% от общего объема поставок углеводородов в Индию. США объяснили отмену санкций против России потребностями Индии. Доля российской нефти в импорте углеводородов Индии достигла 35%.