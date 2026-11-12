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    12 ноября 2026, 22:17 • Новости дня

    Reuters: Белый дом обсудил возможную отставку министра торговли США Латника

    Reuters: Белый дом обсудил отставку министра торговли Латника

    Tекст: Катерина Туманова

    Высокопоставленные чиновники Белого дома обсуждают возможность отставки министра торговли США Говарда Латника после шпионского скандала вокруг бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, узнало Reuters.

    Все больше американских законодателей критикуют министра Латника из-за отказа администрации внести десятки китайских компаний в черный список США и из-за сомнений в надлежащем контроле правительства за экспортом Nvidia в Китай, пишет Reuters.

    Критика действий Латника началась до отставки Хуанга, который объявил о своем уходе с поста генерального директора Nvidia после разоблачения его связи с Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина.

    Представитель Белого дома заявил, что президент США Дональд Трамп «сохраняет полное доверие к министру и его способности исполнять обязанности».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг покинул пост на фоне шпионского скандала. Акции Nvidia упали на 10% после отставки гендиректора Хуанга.

    Посол США в Китае Дэвид Пердью назвал серьезным испытанием для двусторонних отношений этот скандал.

    12 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России

    Kyodo News: Министры стран G7 осудили Китай и Иран за поддержку России

    Главы МИД стран G7 пригрозили Китаю мерами за помощь России
    @ Thomas Imo/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Министры иностранных дел стран «Большой семерки» по итогам встречи в Париже приняли совместную декларацию с осуждением Китая, КНДР и Ирана за военную поддержку Москвы на фоне конфликта на Украине.

    В совместном заявлении по итогам двухдневной встречи в Париже главы внешнеполитических ведомств стран G7 подтвердили непоколебимую поддержку Украины, пишет Kyodo News.

    Участники встречи осудили предоставление военной помощи России со стороны КНДР и Ирана, а также поставки оружия, компонентов двойного назначения и военную подготовку со стороны Китая.

    «Мы ясно дали понять о нашем намерении продолжать принимать меры против этих стран», – заявили министры.

    Кроме того, представители «Большой семерки» выразили обеспокоенность действиями Пекина к востоку от Тайваня, отметив угрозу региональной стабильности и безопасности международного судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе власти КНР официально подтвердили европейским чиновникам нейтральный статус в украинском конфликте. В июне Пекин начал специальную морскую правоохранительную операцию в водах около Тайваня. В мае в Брюсселе приступили к созданию плана готовности европейских государств оказывать вооруженную поддержку Киеву.

    Комментарии (19)
    12 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре нового скандала из-за романтических отношений с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл.

    Генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с вице-президентом компании по продуктам в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл, пишет New York Times.

    По информации издания, Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года, а нынешнюю должность заняла в 2017 году. Она находится в непосредственном подчинении Хуанга, и в корпорации знали об их связи.

    Согласно внутреннему кодексу корпоративного поведения, сотрудникам рекомендуется избегать ситуаций, способных привести к конфликту интересов, включая личные отношения.

    Ранее совет директоров Nvidia инициировал расследование в отношении Хуанга из-за его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая назвал клеветой утверждения о работе подруги гендиректора на китайскую разведку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    Представители Демократической партии США в Конгрессе запланировали использовать ситуацию для ужесточения контроля над экспортом микросхем.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?



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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 17:01 • Новости дня
    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала

    Reuters: Глава Nvidia Хуанг покинул пост из-за скандала с китайской шпионкой

    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг немедленно покинул свой пост на фоне обвинений в связях с предполагаемой китайской шпионкой и служебного романа с подчиненной.

    Хуанг, являющийся соучредителем компании и владеющий долей в 3,61%, также выйдет из состава совета директоров. Исполняющим обязанности руководителя станет финансовый директор Колетт Кресс, пишет Reuters.

    Отставка произошла после сообщений о романе 63-летнего руководителя с китайской бизнесвумен Элис Хуанг. Власти США подозревают ее в шпионаже в пользу Пекина, а ее облачную компанию Megaspeed – в помощи Китаю в обходе экспортных ограничений на передовые чипы искусственного интеллекта.

    Накануне газета The New York Times сообщила, что глава корпорации также состоял во внебрачных отношениях с вице-президентом Nvidia Кимберли Пауэлл. На фоне скандалов акции компании упали более чем на 10% на предварительных торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В понедельник МИД КНР назвал совершенно беспочвенными заявления о китайском шпионаже.

    Генеральный директор американской компании признался в измене жене и романтических отношениях с женщиной.

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    12 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati

    SCMP: Китайский бренд электромобилей Maextro договорился о союзе с Maserati

    Китайский автопроизводитель Maextro договорился о партнерстве с Maserati
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайская марка люксовых электромобилей Maextro, поддерживаемая технологическим гигантом Huawei, приблизилась к заключению соглашения о совместной разработке автомобилей с итальянской компанией Maserati.

    В рамках сотрудничества компании планируют создать модели для конкуренции на мировом рынке с BMW и Mercedes-Benz. Maextro намерена использовать опыт Maserati в сфере дизайна для привлечения состоятельных покупателей, пишет South China Morning Post.

    Ожидается, что массовое производство новой модели начнется к концу 2027 года. Машины будут продаваться как в Китае, так и за рубежом, причем на международных рынках автомобили получат логотипы итальянского бренда, который принадлежит корпорации Stellantis.

    «Автопроизводители и поставщики по всему миру по-прежнему стремятся объединить международные бренды с китайским производством для создания и продажи большего количества электромобилей», – заявил основатель шанхайской компании CnEVPost Фэйт Чжан.

    В настоящее время автомобили Maextro совместно разрабатываются Huawei и государственной компанией JAC Group. В октябре вокруг марки разгорелся скандал после публикации видео с поломкой педали тормоза на минивэне V800 во время тестов, что привело к расследованию со стороны китайских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре регистрации новых автомобилей китайской компании BYD в Европе выросли более чем в два раза.

    В том же месяце председатель производителя автомобильных компонентов Gestamp Франсиско Риберас предупредил о риске потери автомобильной промышленности в Европе из-за конкуренции со стороны КНР.

    В январе долю китайских машин на европейском рынке назвали рекордной.

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    12 ноября 2026, 02:22 • Новости дня
    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать соседние страны

    NYT: Планам США по усилению давления на Иран стали мешать его соседи

    Tекст: Катерина Туманова

    США создали специальную группу под эгидой Центрального командования для перекрытия сухопутных торговых маршрутов Ирана, однако соседние страны отказываются поддержать эту инициативу из страха перед экономическими последствиями, пишет NYT.

    Вашингтон хочет усилить свою кампанию экономического давления на Иран, закрыв его сухопутные границы. Соседние государства, опасаясь экономических последствий, оказывают сопротивление, пишет The New York Times.

    «По словам трех иракских чиновников и одного американского чиновника, знакомых с ходом переговоров, американские официальные лица в течение нескольких недель пытались – и безуспешно – оказать дипломатическое давление на соседей Ирана, чтобы те закрыли свои пограничные переходы. Соседние государства, прежде всего Турция, Ирак и Пакистан, все больше опасаются и выражают недовольство политикой США, которая, по их словам, может нанести им такой же вред, как и Тегерану», – говорится в статье.

    В субботу к этой операции присоединились американские военные. Центральное командование ВС США (CENTCOM) объявило о создании целевой группы Iron Gate, состоящей из 20 гражданских и военных специалистов.

    Ее цель – работать над «предотвращением перемещения передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море». Группа будет базироваться во Флориде.

    Однако дипломатическое давление Вашингтона на Ирак, Турцию и Пакистан пока не увенчалось успехом.

    В администрации президента США Дональда Трампа рассчитывают, что усиление экономической блокады заставит Тегеран пойти на уступки без возобновления военных ударов.

    «Экономическая боль, которая причиняется Ирану прямо сейчас, экстраординарна», – заявил госсекретарь Марко Рубио.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс задумался о прямых переговорах с Ираном для завершения войны. В Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном. Иран пригрозил США «адом огня» в случае отказа выполнить требования Тегерана.

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    12 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой

    WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американской корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку основателя и генерального директора Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.

    Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.

    Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.

    В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.

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    12 ноября 2026, 01:47 • Новости дня
    Самолет спецпосланника США Уиткоффа прибыл в Дублин

    Американские посланники прилетели в Ирландию на переговоры с Зеленским

    Tекст: Катерина Туманова

    Воздушное судно специального посланника президента США Стива Уиткоффа прибыло в столицу Ирландии из Абу-Даби для запланированной встречи с Владимиром Зеленским.

    Самолет американского представителя приземлился в аэропорту ирландской столицы, передает ТАСС.

    Накануне спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер принимали участие в трехсторонних консультациях делегаций России, США и Украины, которые состоялись в Абу-Даби 10–11 ноября.

    Ранее Кушнер сообщал о планах отправиться вместе с Уиткоффом в Москву для обсуждения итогов встреч в ОАЭ с президентом России Владимиром Путиным. Помимо этого, американские посланники намеревались посетить Дублин для проведения переговоров с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кушнер заявил о планах отправиться в Дублин для встречи с Зеленским. Помощник президента России Мединский высоко оценил эффективность американских посланников на трехсторонних переговорах.

    Российская делегация в ночь на четверг вернулась в Москву после переговоров в Абу-Даби.

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    12 ноября 2026, 12:16 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о готовности к диалогу о воссоединении с Тайванем

    Си Цзиньпин выразил готовность к диалогу о воссоединении с Тайванем

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина к проведению консультаций с Тайванем по вопросу национального воссоединения при условии соблюдения принципа «одного Китая».

    Китайский лидер выступил на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию со дня рождения первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает ТАСС.

    «Мы готовы вести диалог и консультации со здравомыслящими представителями всех слоев общественности Тайваня по вопросам отношений между двумя берегами и национального воссоединения на основе приверженности принципу «одного Китая» и «Консенсусу 1992 года», – заявил он.

    «Консенсус 1992 года» представляет собой историческую договоренность между представителями Коммунистической партии Китая и правившей на острове партии «Гоминьдан». Документ подразумевает признание существования только одного китайского государства, однако Пекин и Тайбэй оставляют за собой право трактовать это положение по-своему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг председатель КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии у Пекина намерений оставлять пространство для сепаратистской деятельности сторонников независимости Тайваня.

    Также Си Цзиньпин потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма.

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    12 ноября 2026, 08:31 • Новости дня
    Си Цзиньпин обозначил принципы выстраивания отношений Китая с внешним миром

    Си Цзиньпин призвал строить отношения Китая с миром с глобальной точки зрения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен правильно понимать и выстраивать свои связи с внешним миром, ориентируясь на судьбу всего человечества.

    Китайский лидер выступил в Доме народных собраний на мероприятии в честь 160-летия со дня рождения основателя партии Гоминьдан и первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает РИА «Новости».

    «На новом пути мы должны неизменно смотреть на перспективы и судьбу человечества с глобальной точки зрения, правильно понимать и выстраивать отношения с внешним миром», – сказал Си Цзиньпин.

    Председатель КНР подчеркнул необходимость опираться на общие тенденции развития человечества и масштабные перемены в мире. Он также отметил важность продвижения «четырех глобальных инициатив» и внесения вклада в создание сообщества единой судьбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента Дональда Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о готовности расширять сотрудничество с КНДР.

    Также Пекин выразил намерение укреплять единство и самостоятельность стран глобального Юга.

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    12 ноября 2026, 06:42 • Новости дня
    Си Цзиньпин предупредил об отсутствии пространства для независимости Тайваня

    Си Цзиньпин заявил о недопустимости тайваньского сепаратизма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Пекин не оставит пространства для сепаратистской деятельности сторонников независимости Тайваня.

    Об этом он сказал на мероприятии в Доме народных собраний, посвященном 160-летию первого президента Китайской Республики Сунь Ятсена, передает ТАСС.

    «Мы ни в коем случае не оставим пространства для каких-либо форм сепаратистской деятельности в пользу «независимости Тайваня», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее председатель КНР Си Цзиньпин выступил против превращения Ближнего Востока в арену геополитических конфликтов.

    Также Си Цзиньпин потребовал от американских властей решительно выступить против тайваньского сепаратизма.

    Кроме того, председатель КНР предупредил президента США Джо Байдена о несовместимости сепаратистской деятельности на Тайване с миром в Тайваньском проливе.

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    12 ноября 2026, 14:05 • Новости дня
    Рябков заявил о подготовке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на АТЭС

    Замглавы МИД Рябков подтвердил подготовку встречи лидеров России, США и Китая

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил продолжение работы по организации трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на предстоящем саммите АТЭС.

    Подготовка возможной встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина продолжается, передает ТАСС.

    «Пока все в работе, все в процессе», – сказал Рябков, отвечая на вопрос о перспективах проведения трехсторонних переговоров на полях саммита АТЭС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.

    В понедельник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предрек всеобщее внимание к планирующимся переговорам.

    Президент США Дональд Трамп сообщил о планах проведения трехсторонней встречи в Китае.

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    12 ноября 2026, 18:53 • Новости дня
    Трамп сообщил об отсутствии у США потребности в сделке с Ираном

    Трамп: У США нет потребности в сделке с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американской стороне больше не нужны договоренности с Ираном, так как Вашингтон располагает иранскими деньгами, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Нам не нужна сделка с Ираном. Эти дни давно ушли. У нас их деньги. Сотни миллиардов долларов. И у нас их пролив!» – цитирует заявление Трампа РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Белом доме заявили о контроле над ситуацией в противостоянии с Тегераном.

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф указывал, что Ормузский пролив никогда не вернется к довоенному статусу.

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    12 ноября 2026, 09:01 • Новости дня
    Рубио и Ван И поддержали идею саммита с Россией по ядерному разоружению

    Tекст: Вера Басилая

    Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора признали необходимость проведения переговоров на высшем уровне с участием России для сокращения запасов ядерного оружия, сообщил Госдеп.

    Рубио и Ван И пришли к выводу, что глобальный мир и ядерное разоружение требуют диалога лидеров трех стран. Соответствующей договоренности стороны достигли в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба Госдепартамента США в соцсети X, передают «Вести».

    «Они согласились с важностью конструктивных переговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация, в том числе в рамках любой потенциальной трехсторонней встречи лидеров с участием России», – указали во внешнеполитическом ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Россия, Китай и США решили сосредоточиться на вопросах контроля искусственного интеллекта в ядерных арсеналах на саммите АТЭС.

    Во вторник госсекретарь США Марко Рубио заявил о намерении американского президента Дональда Трампа провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая.

    В понедельник Трамп сообщил о планах организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

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    12 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Новые демократы в Конгрессе поддержали инициативу об импичменте Трампа

    Tекст: Игорь Иножарский

    Конгрессмен-демократ Ал Грин и лидеры коалиций Removal Coalition и Courage for Democracy Project сообщили Fox News Digital, что по меньшей мере девять избранных прогрессивных демократов Палаты представителей намерены продолжить его попытки объявить импичмент президенту Дональду Трампу.

    По данным коалиции, как минимум девять новых прогрессивных членов демократической фракции Палаты представителей рассчитывают поддержать инициативы об импичменте президента Дональда Трампа, начатые уходящим конгрессменом от Техаса Алом Грином, рассказал он после пресс-конференции на Капитолийском холме, передает Fox News Digital.

    Грин рассчитывает, что избранные демократы Мелат Кирос из Колорадо, Дэн Ко из Массачусетса, Крис Рабб из Пенсильвании, Анджела Гонсалес-Торрес из Калифорнии и еще несколько новоизбранных коллег продолжат его кампанию за импичмент. «Импичмент – единственное средство для нашего будущего. Мы не можем иметь дело с президентом, который занимается коррупцией. Цель состоит в том, чтобы президент был отстранен от должности. Я аплодирую смелым членам, которые перенесут эти усилия в следующий состав Конгресса», – заявил Грин.

    Гонсалес-Торрес подчеркнула, что намерена продолжить усилия Грина, представляя более 100 тыс. избирателей Лос-Анджелеса, которые, по ее словам, избрали ее в Конгресс. Организаторы признают, что даже при одобрении статей импичмента Палатой представителей Сенат может вновь отказать в осуждении, как это произошло в двух предыдущих процессах против Трампа, однако надеются на усиление давления со стороны активистов.

    Сооснователь Courage for Democracy Project Кира Хавенс заявила, что по мере разъяснения причин, «почему так важно избавиться от Трампа», поддержка импичмента среди демократов будет расти, хотя часть противников президента, по ее словам, сомневается в правовых основаниях обвинений и шансах на успешный процесс в Сенате. Связанный с Courage for Democracy Project конституционный эксперт указал на возможные дополнительные механизмы в процедурах Сената, но признал, что Конституция закрепляет исключительные полномочия Палаты по выдвижению импичмента и Сената по его рассмотрению.

    Основательница Removal Coalition Джессика Денсон раскритиковала демократов, которые уделяют больше внимания слушаниям в Конгрессе и возможным уголовным делам против чиновников администрации, чем импичменту самого президента, назвав таких однопартийцев «безвольными» и заявив, что массовое давление избирателей вынудит их поддержать требования коалиции. Представители объединения добавили, что одних слушаний и расследований недостаточно и что в Конгрессе должны быть одобрены статьи импичмента.

    Коалиция, в которую входят две правозащитные структуры, действующие и избранные конгрессмены, также намерена добиваться импичмента министра обороны Пита Хегсета, полагая, что возможные нарушения с его стороны могут затронуть и президента. При этом участники кампании признают, что даже установление проступков Хегсета не станет автоматическим юридическим или конституционным основанием для ответственности Трампа. Запросы Fox News Digital о комментариях, направленные Трампу и Хегсету, остались без ответа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году член Палаты представителей США от Демократической партии Ал Грин внес резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа за злоупотребление властью.

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    12 ноября 2026, 06:30 • Новости дня
    Концерт «Магия русского балета» прошел в Китае

    Концерт с участием звезд Большого театра состоялся в китайском Шэньчжэне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов сообщил, что в преддверии саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне прошел концерт «Магия русского балета» с участием звезд Большого театра.

    В мероприятии, прошедшем в рамках «Московских сезонов», приняли участие артисты из российской столицы, передает ТАСС.

    «Это был настоящий гала-концерт с участием Шэньчжэньского симфонического оркестра, а также мастеров танцевального искусства из Москвы, в том числе премьера Большого театра Дениса Родькина», – рассказал Козлов.

    Он добавил, что выступление объединило живое исполнение музыки и визуальные эффекты, созданные с помощью современных сценических технологий.

    В среду в Шэньчжэне также начал курсировать посвященный Москве тематический поезд метро, вагоны которого оформили фотографиями достопримечательностей столицы. В начале недели в Гонконге состоялся показ моды, объединивший работы 26 московских дизайнеров и брендов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее продажи билетов на выступления российских театров в Китае завершились за 18 минут.

    Также представитель Китая на «Интервидении» Ван Си назвал ценной возможность увидеть балет в Большом театре.

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