Собянин сообщил об уничтожении 15 беспилотников

Гражданин Германии признал вину в убийстве главврача в Новой Москве

Tекст: Ольга Иванова

«Вину Кольс признал», – слова следователя приводит РИА «Новости». По ходатайству следствия он заключен под стражу на срок два месяца – до 10 января 2027 года.

Ранее стало известно об обнаружении в частном доме в Новой Москве тела женщины с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась главный врач «КМ-Клиник» Марина Каган.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

Во вторник его задержали по подозрению в убийстве Марины Каган.