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    12 ноября 2026, 22:13 • Новости дня

    В Кремле призвали НАТО закрепить позицию о нерасширении на восток

    Песков заявил о необходимости документально закрепить нерасширение НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости документально закрепить обязательство НАТО отказаться от дальнейшего расширения на восток.

    Песков напомнил, что западные страны уже давали обещания не расширять Североатлантический альянс, передает ТАСС.

    «Это было во времена еще Горбачева, Ельцина. После этого НАТО пять раз или шесть раз расширялось на восток. Поэтому, конечно, за такими важными для нас словами должны стоять действия по, собственно, наверное, документальному оформлению нерасширения НАТО», – отметил Песков в комментарии Первому каналу.

    Ранее Песков заявил, что размещение европейского контингента на территории Украины будет означать продолжение боевых действий в более широких масштабах.

    В четверг Москва, Вашингтон и Киев обсудили устройство европейской безопасности.

    В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль российских границ.

    Во вторник замглавы МИД Александр Грушко сообщил об отсутствии у НАТО и Евросоюза готовности выстраивать безопасность вместе с Москвой.

    11 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    В МИД допустили заключение пакта о ненападении с частью стран НАТО

    МИД: Россия могла бы заключить пакт о ненападении с частью стран НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Некоторые страны НАТО могли бы заключить с Москвой договоры о ненападении ради получения гарантий безопасности, заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин.

    По его словам, принцип неделимости безопасности можно реализовать различными способами, от оборонительных союзов по примеру Организации Договора о коллективной безопасности или договора между Россией и КНДР до двусторонних соглашений, передает ТАСС.

    «Это могут быть двусторонние договоренности, которые по своему смыслу соответствуют критериям пактов о взаимном ненападении. Например, такого рода договоренности могут быть достигнуты, в том числе и с отдельными государствами – членами НАТО, которые в таком случае получили бы, например, от РФ дополнительные индивидуальные гарантии безопасности», – заявил Дробинин на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности.

    При этом дипломат не стал уточнять, о каких именно странах Североатлантического альянса идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель главы Министерства иностранных дел Александр Грушко заявил об отсутствии готовности стран Североатлантического альянса выстраивать безопасность вместе с Москвой.

    В субботу Министерство иностранных дел России указало на разрушение прежней архитектуры безопасности из-за спровоцированного НАТО кризиса.

    В прошлом году глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил о готовности Москвы юридически закрепить гарантии ненападения на государства Североатлантического альянса.

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    11 ноября 2026, 23:01 • Новости дня
    Бывший генсек НАТО призвал Запад немедленно отправить войска на Украину

    The Telegraph: Экс-генсек НАТО призвал Запад отправить войска на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал западные страны перейти к практическим действиям и немедленно отправить военный контингент на Украину, не дожидаясь завершения конфликта, сообщает The Telegraph.

    Расмуссен в интервью The Telegraph призвал Запад не откладывать размещение войск на украинской территории до установления мира, передают «Вести».

    Он отметил, что созданная Францией и Великобританией «коалиция желающих» пока больше напоминает объединение стран, которые лишь ожидают дальнейшего развития событий.

    «Но сейчас она больше похожа на „коалицию ждущих“», – подчеркнул экс-генсек.

    По его мнению, Парижу и Лондону следует прямо сейчас перейти к практическим действиям для размещения военного контингента, а не дожидаться официального окончания боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих в Польшу на учения по подготовке к отправке войск на Украину.

    Коалиция европейских стран запланировала разместить военных на Украине после окончания конфликта с Россией.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня для размещения европейских военных.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 09:13 • Новости дня
    США спросили Россию о гарантиях безопасности Киеву по образцу пятой статьи НАТО

    FT: США запросили позицию России о гарантиях безопасности Киеву по образцу НАТО

    Tекст: Ольга Иванова

    США запросили позицию России о возможном предоставлении Украине американских гарантий безопасности, аналогичных 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне.

    Соединенные Штаты поинтересовались мнением Москвы о возможном предоставлении Киеву американских гарантий безопасности, аналогичных пятой статье Североатлантического договора о коллективной обороне. Кроме того, Вашингтон запросил позицию российской стороны по поводу таких же обязательств со стороны всего альянса, передает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

    Окончательное предложение с указанием характера гарантий для Украины сформулирует президент США Дональд Трамп. Само обсуждение украинского урегулирования пройдет в рамках трехсторонних переговоров Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби 10 и 11 ноября.

    Российскую делегацию на встрече возглавит помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее пояснял, что основной темой контактов станут именно гарантии безопасности, подчеркнув, что участие европейских представителей исключено из-за изначальной договоренности о трехстороннем формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о проведении предстоящих переговоров по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

    В тот же день российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским прибыла в Абу-Даби.

    В воскресенье политолог Владимир Корнилов исключил участие европейцев в трехсторонней встрече России, США и Украины.

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    10 ноября 2026, 12:54 • Новости дня
    Грушко исключил встречу российской делегации с представителем НАТО

    Замглавы МИД Грушко заявил об отказе от встреч с представителем НАТО в Абу-Даби

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что российская делегация не планирует встречаться с представителем НАТО на переговорах в Абу-Даби.

    Грушко заявил, что российская делегация не намерена проводить встречи с представителем Североатлантического альянса на полях трехсторонних консультаций в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «Есть договоренность о трехсторонних переговорах и все. Мы ее придерживаемся», – заявил Грушко.

    Источник в переговорной группе сообщил агентству, что урегулирование на Украине станет лишь одним из пунктов масштабной дискуссии. Ожидается, что стороны обсудят ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности.

    Перед началом трехсторонних консультаций зять президента США Джаред Кушнер и специальный посланник американского лидера Стив Уиткофф планируют провести встречу с представителями Украины, Евросоюза и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник главной темой переговоров России, США и Украины в Абу-Даби назвали формирование новой системы континентальной безопасности.

    Трехсторонние переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби начнутся во вторник в 10:50 мск.

    В состав российской переговорной группы в Абу-Даби вошли пять членов делегации и шесть экспертов под руководством помощника президента России Владимира Мединского.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о проведении переговоров в Абу-Даби исключительно в трехстороннем формате.

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    10 ноября 2026, 12:20 • Новости дня
    Главком ОВС НАТО в Европе присоединился к переговорам в Абу-Даби

    Главком сил НАТО в Европе Гринкевич присоединился к переговорам в Абу-Даби

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич принимает участие в переговорах в Абу-Даби совместно с американскими спецпредставителями.

    Американский военачальник находится за столом переговоров в столице Объединенных Арабских Эмиратов, передает ТАСС.

    Гринкевич сидит вместе со специальными представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко исключал встречу российской делегации с представителем НАТО на переговорах в Абу-Даби.

    В понедельник агентство Reuters допустило визит Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию после трехсторонних консультаций.

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    11 ноября 2026, 11:00 • Новости дня
    Эстонскую деревню заперли среди противотанковых рвов на границе с Россией

    ERR: Деревня в Эстонии оказалась изолирована из-за 23 км противотанковых рвов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Деревня Вински оказалась запертой между противотанковыми рвами и заграждениями на границе с Россией из-за строительства эстонских военных укреплений.

    В рамках создания Балтийской линии обороны в эстонском уезде Сетомаа на частных земельных участках вырыли противотанковые рвы протяженностью почти 23 км.

    В результате деревня Вински фактически превратилась в крепость, окруженную ограждением с одной стороны и рвами с другой, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.

    В населенном пункте из одной улицы расположено семь хозяйств, где живут 15 человек. Местных жителей беспокоит отвод стекающей в ров воды и сохранность лесной дороги для выезда. «Сначала мы боялись, что рвы настолько глубокие, что непонятно, как из них выбраться, если туда упасть, или если они наполнятся водой, поскольку склоны очень крутые», – заявила жительница деревни Лея Ояметс.

    Она отметила, что добивалась создания запасного пешеходного выхода, так как с единственной автомобильной дорогой может произойти что угодно. Руководитель Союза Сетомаа Маргус Тиммо подчеркнул, что для решения проблемы пытаются найти выход.

    «Балтийская линия обороны» является совместным проектом Эстонии, Латвии и Литвы по созданию эшелонированной полосы укреплений вдоль границ с Россией и Белоруссией. В эту систему войдут бункеры, минные поля, а также системы наблюдения и связи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель портфеля проектов Центра оборонных инвестиций Эстонии Андо Воогма сообщил о планах возвести первый военный городок в приграничной Нарве.

    Эстонские военные вырыли 10 км противотанковых рвов на границе с Россией.

    Также вооруженные силы Эстонии приступили к новому этапу создания противотанковых заграждений.

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    10 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Грушко заявил об отказе НАТО и ЕС выстраивать безопасность вместе с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия не видит готовности стран Североатлантического альянса и Евросоюза выстраивать безопасность вместе с Москвой, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    «Мы не видим <...> готовности выстраивать безопасность вместе с Россией, а не против нее», – цитирует Грушко РИА «Новости».

    Он отметил, что готовности выстраивать безопасность вместе с Россией нет ни в доктринальных документах, ни в практической политике, ни в военном строительстве НАТО и ЕС.

    Он отметил, что Россия фигурирует во всех стратегических документах Североатлантического альянса и Евросоюза в качестве прямой, непосредственной и долговременной угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник замглавы МИД Сергей Рябков сообщил об осуждении Москвой усилий стран Евросоюза и НАТО по подготовке к войне против России.

    В сентябре Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Россией.

    В августе посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов говорил о готовности России привлекать европейские государства к созданию архитектуры безопасности в Евразии в случае отказа Европы от враждебной политики.

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    11 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Politico: НАТО намерено свернуть ряд зарубежных миссий для противостояния России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс планирует свернуть часть иностранных миссий, в том числе в Ираке и Косово, чтобы сосредоточиться на противостоянии России, сообщило издание Politico.

    Страны НАТО готовятся к крупнейшей переоценке военного планирования как минимум за два десятилетия. Блок рассматривает возможность отказаться от требования предоставлять войска для иностранных миссий по противодействию локальным кризисам ради сосредоточения усилий на противостоянии с Россией, пишет ТАСС со ссылкой на Politico.

    Издание отмечает, что этот процесс идет параллельно со стратегическим обзором размещения сил в Европе, проводимым США. Ожидается, что он приведет к сокращению американского контингента на европейской территории альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Латвия продлила участие своих вооруженных сил в миссии НАТО в Ираке до ноября 2028 года.

    В июле страны восточного рубежа альянса усилили оборону на границах с Россией для подготовки к военному конфликту.

    В июне руководство НАТО засекретило детали изменения стратегии присутствия войск в Европе после сокращения американского контингента.

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    10 ноября 2026, 18:29 • Новости дня
    Самолет-разведчик ВВС Британии пролетел у границ Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Британский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint выполнил патрулирование вблизи Калининградской области.

    Самолет Королевских ВВС вылетел с авиабазы Уоддингтон в 14:58 мск и взял курс на восток. Достигнув Калининградской области, борт прошел вдоль ее северо-западных границ, выполнил петлю и развернулся, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные полетов.

    В 17:55 мск самолет-разведчик следовал в западном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В воскресенье американский самолет совершил полет вблизи российских рубежей со стороны Калининградской области и Эстонии.

    В пятницу самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry НАТО начал кружить в воздушном пространстве Польши недалеко от Калининградской области.

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    11 ноября 2026, 20:05 • Новости дня
    Вылетевший из Румынии самолет НАТО девять часов курсировал над Черным морем

    Tекст: Ольга Иванова

    Зарегистрированный в США самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II находился над нейтральными водами Черного моря более девяти часов, сообщил источник в авиадиспетчерских службах.

    «Самолет-разведчик Bombardier Artemis II с утра вновь был замечен над акваторией Черного моря, в южной части которой он курсировал с запада на восток и обратно на протяжении более чем девяти часов», – рассказал собеседник ТАСС.

    Борт находился на высоте около 10,5 км и не входил в воздушное пространство прибрежных государств, за исключением Румынии. Именно из Румынии он вылетел и там совершал развороты. В настоящее время самолет возвращается на аэродром постоянного базирования в Констанце.

    Источник добавил, что полеты Bombardier Artemis II над Черным морем стали регулярными. Самолет также часто фиксируют над центральными районами Прибалтики и около Калининградской области. Территорию этого российского региона он обычно облетает по кругу через воздушное пространство Польши и Литвы. С начала года этот самолет летал в районе Калининградской области 70 раз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник самолет-разведчик НАТО Bombardier Artemis II более пяти часов находился в районе Калининградской области.

    В воскресенье американский самолет радиолокационной разведки дважды за день совершил полет вблизи российских рубежей.

    В субботу самолет-разведчик НАТО второй раз за неделю заметили над нейтральными водами Черного моря.

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    10 ноября 2026, 06:08 • Новости дня
    Британский военный получил тюремный срок за взлом телефона на учениях НАТО

    The I Paper: Британский капрал получил 10 месяцев тюрьмы из-за взлома телефона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный суд приговорил капрала Дэниела Бартона-Кеннеди к десяти месяцам лишения свободы за нарушение правил безопасности, которое привело к взлому его телефона во время учений НАТО в Эстонии.

    Британские военнослужащие при выезде из страны обязаны извлекать сим-карты, отключать геопозицию и использовать только частную сеть Минобороны в целях безопасности. Дэниел Бартон-Кеннеди проигнорировал эти требования, в результате чего его устройство подверглось хакерской атаке во время учений НАТО в эстонском городе Тапа, передает ТАСС со ссылкой на The I Paper.

    Неизвестные прислали военному сообщения с обнаженными фотографиями и ссылками на его страницы в социальных сетях. Капрал заплатил злоумышленникам 467,6 долларов в попытке предотвратить утечку информации, однако позже сам доложил об инциденте командиру взвода.

    Военный суд гарнизона Кеттерик приговорил нарушителя к десяти месяцам лишения свободы и понизил в звании до младшего капрала. Личность хакера остается неизвестной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Турция заявила о проведении международных морских военных учений Североатлантического альянса на востоке Средиземного моря.

    В пятницу на полигонах в Литве стартовали масштабные тренировки блока с привлечением тысяч военнослужащих.

    Ранее Министерство обороны Великобритании сообщило об участии военнослужащих из 11 стран в учениях под эгидой многонациональных сил для Украины.

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    11 ноября 2026, 10:17 • Новости дня
    Минобороны Польши заявило о согласии Пентагона на создание военной базы

    Минобороны Польши: Пентагон разрешил построить американскую военную базу

    Tекст: Игорь Иножарский

    Глава министерства национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Пентагон дал «зеленый свет» на создание постоянной американской военной базы в стране.

    Об этом Косиняк-Камыш сообщил после переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне. По его словам, американская сторона заявила, что «все движется в правильном направлении», пишет Politico.

    «Мы расцениваем это как зеленый свет со стороны Пентагона», – сказал он.

    Ожидается, что президент США Дональд Трамп примет окончательное решение по этому вопросу в начале декабря.

    Хегсет в свою очередь призвал европейских союзников по НАТО взять на себя большую ответственность за собственную оборону, что потенциально позволит Вашингтону сократить военное присутствие в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш анонсировал визит в США для переговоров о размещении постоянной американской военной базы. В прошлом месяце премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о выборе страны для создания европейского центра по обслуживанию ракетных комплексов Patriot. В октябре президент США Дональд Трамп допустил создание постоянной американской военной базы на польской территории.

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    12 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полянский заявил о подготовке Запада к интервенции на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что планы западных стран по переброске войск на Украину свидетельствуют о подготовке к военной интервенции.

    Полянский на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подчеркнул, что намерения западных государств отправить военный контингент на украинскую территорию в рамках «коалиции желающих» говорят о подготовке к прямому вооруженному конфликту с Москвой, передает ТАСС.

    «Приготовления к переброске войск на Украину в рамках так называемой коалиции желающих, с учетом многократно высказанной нами неприемлемости размещения западных контингентов на ее территории, сложно рассматривать иначе как подготовку к интервенции и неизбежному в таком случае военному столкновению с нами», – заявил постпред.

    Дипломат отметил, что европейские страны демонстрируют готовность к военной конфронтации с Россией посредством практических шагов. По его словам, речь идет о переводе промышленности на военные рельсы и модернизации инфраструктуры для ускоренного развертывания вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал отправить западный военный контингент на Украину.

    В понедельник министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на учения по подготовке к отправке войск на украинскую территорию.

    Летом постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил об интеграции украинской оборонной промышленности в европейские цепочки.

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    12 ноября 2026, 13:52 • Новости дня
    В НАТО признали неспособность Европы вести космическую разведку без США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские страны НАТО практически не в состоянии самостоятельно обеспечивать военную космическую разведку без участия Соединенных Штатов, заявил представитель командования альянса.

    Как уточнил один из европейских командующих альянсом в беседе с британской газетой Times, возможности европейских стран в области космической разведки минимальны, без США их почти нет, передает РИА «Новости».

    Американская разведывательная информация составляет около 85% централизованных военных разведывательных сводок НАТО.

    В Европе опасаются, что ограничение доступа к американским данным поставит вооруженные силы европейских стран в крайне сложное положение. Опасения усилились после прекращения Вашингтоном передачи разведывательной информации Киеву в прошлом году, а также недавнего ограничения компанией SpaceX возможностей спутниковой связи для украинских беспилотников.

    На этом фоне европейские страны вкладывают миллиарды евро в развитие собственных космических систем. Германия планирует потратить 1,7 млрд евро на создание группировки из 40 разведывательных спутников, а также рассматривает строительство собственной сети спутниковой связи стоимостью до 10 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле европейские страны анонсировали выделение 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия.

    В январе западные СМИ сообщили о планах европейских союзников усилить разведывательное содействие Украине для снижения зависимости от американских данных.

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    12 ноября 2026, 20:07 • Новости дня
    Путин напомнил Уиткоффу и Кушнеру об идеях архитектуры безопасности от 2021 года

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером напомнил о выдвинутых Москвой в 2021 году предложениях по формированию архитектуры безопасности, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Россия и США готовы немедленно приступить к согласованию параметров новой долгосрочной архитектуры неделимой безопасности в тандеме, цитирует Ушакова РИА «Новости». По его словам, Москва надеется на поддержку этой работы со стороны европейских государств.

    «Президент в этой связи напомнил о нашем видении опорных элементов архитектуры неделимой безопасности, которые мы представили еще в 2021 году в виде проектов соглашений с США и НАТО о гарантиях безопасности. Ключевые положения – нерасширение блока НАТО, неразмещение у российских границ угрожающих нам систем вооружений, возврат конфигурации сил альянса по состоянию на момент подписания Основополагающего акта Россия – НАТО», – заявил Ушаков.

    Помощник главы государства добавил, что Москва намерена дополнить эти инициативы свежими соображениями с учетом уроков нынешней ситуации. Он подчеркнул, что коллективный Запад не скрывает заинтересованности в стратегическом поражении России ради спасения киевского режима.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Ушаков сообщил об обсуждении параметров самого масштабного обмена пленными с Украиной.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер рассказал о начале диалога с европейскими представителями по архитектуре безопасности на континенте.

    Путин описал позицию Европы по системе безопасности с помощью старой шутки о коррупции.

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