В Кремле призвали НАТО закрепить позицию о нерасширении на восток

Песков напомнил, что западные страны уже давали обещания не расширять Североатлантический альянс, передает ТАСС.
«Это было во времена еще Горбачева, Ельцина. После этого НАТО пять раз или шесть раз расширялось на восток. Поэтому, конечно, за такими важными для нас словами должны стоять действия по, собственно, наверное, документальному оформлению нерасширения НАТО», – отметил Песков в комментарии Первому каналу.
Ранее Песков заявил, что размещение европейского контингента на территории Украины будет означать продолжение боевых действий в более широких масштабах.
В четверг Москва, Вашингтон и Киев обсудили устройство европейской безопасности.
В среду помощник президента Владимир Мединский заявил о расширении зоны безопасности вдоль российских границ.
Во вторник замглавы МИД Александр Грушко сообщил об отсутствии у НАТО и Евросоюза готовности выстраивать безопасность вместе с Москвой.