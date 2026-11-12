Израиль запретил въезд кандидату в президенты Франции Меланшону

Tекст: Ольга Иванова

Руководство еврейского государства приняло решение ограничить посещение страны для представителей французской политической силы, передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство иностранных дел Израиля.

«В связи с крайне антиизраильской позицией партии «Непокорившаяся Франция» и возмутительными высказываниями ее лидеров министр иностранных дел и министр внутренних дел Гидеон Саар принял решение запретить въезд в Израиль лидеру этой партии Жан-Люку Меланшону и главе ее парламентской фракции Матильде Пано», – говорится в заявлении ведомства.

МИД Израиля обвинил Меланшона в распространении «кровавых наветов» на государство. Дипломаты также раскритиковали политика за призывы направить французские корабли для сопровождения следующих в Газу флотилий.

В министерстве подчеркнули, что Израиль готов решительно реагировать на любые наносящие вред государству действия. Страна намерена и впредь не допускать на свою территорию лиц, выступающих против нее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце израильский юрист Ицхак Лакс призвал европейских евреев готовиться к переезду в Израиль на фоне всплеска антисемитизма во Франции.

Израильские власти запретили въезд в страну лидеру британской Партии зеленых Заку Полански.

Власти еврейского государства по политическим причинам отказали во въезде премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стере.