  • Новость часаС начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ
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    12 ноября 2026, 21:56 • Новости дня

    Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло десяти

    Собянин: Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло десяти

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще пяти беспилотников, летевших в сторону столицы, общее число сбитых БПЛА достигло десяти.

    «Еще пять беспилотников сбиты силами ПВО Минобороны», – сообщил мэр в своем канале в Max.

    Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Общее число сбитых БПЛА достигло десяти.

    Ранее в четверг Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников.

    12 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink

    Советник Зеленского Бескрестнов заявил о сбоях ПВО из-за ограничения Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает трудности в борьбе с российскими беспилотниками на фоне перебоев в работе спутниковой связи Starlink.

    Украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает проблемы в противодействии российским беспилотникам из-за сбоев в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает ТАСС.

    «Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные «Шахеды», – написал Бескрестнов в своем телеграм-канале.

    В четверг Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы Starshield. По его словам, скорость работы спутниковой связи упала до 161 км в час.

    Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после ограничения работы системы Starshield.

    До этого Бескрестнов уже также сообщал о серьезном подрыве украинской обороноспособности из-за падения скорости работы терминалов.

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    12 ноября 2026, 03:29 • Новости дня
    Минобороны в Max пообещало «долгую ночь» на фоне ведущей огонь РСЗО
    Минобороны в Max пообещало «долгую ночь» на фоне ведущей огонь РСЗО
    @ Nikita Tsitsagi/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны России опубликовало снимок реактивной системы залпового огня (РСЗО), сопроводив его подписью о «долгой ночи».

    «Темнота – наш союзник, огонь – наш почерк. Ночь будет долгой, работаем», – говорится в сообщении военного ведомства.

    Иных подробностей о деятельности Минобороны в ночь на четверг не приводится.

    При этом украинские СМИ сообщают о взрывах в Харькове, Сарнах Ровненской области и Киеве, передает Telegram-канал «Общественное».

    Кроме того, военный аналитик Борис Рожин в Max-канале показал кадры множественных ракетных ударов по Киеву ночью.

    "Поражались различные инфраструктурные и логистические объекты", - уточнил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России поразили две электроподстанции в Черниговской области Украины. ВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ. Во вторник российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.


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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 03:02 • Новости дня
    ВС России подготовили плацдарм для наступления у Красноармейска вне ДНР

    ВС России заняли рубежи у Красноармейска для продвижения за ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о подготовке российскими военнослужащими плацдарма для дальнейшего наступления у Красноармейска.

    Российские бойцы готовят плацдарм для наступления за пределами Донецкой Народной Республики у Красноармейска.

    «С начала текущей недели юго-западнее и западнее Красноармейска наши военнослужащие заняли новые рубежи и позиции и в целом подготавливают уже плацдарм для дальнейшего продвижения за пределами Донецкой Народной Республики», – рассказал Марочко ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ обстреливали многоэтажки из танка при отступлении из Красноармейска. Российские саперы нашли схрон с боеприпасами ВСУ в Красноармейске. Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Дружковке.


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    12 ноября 2026, 05:52 • Новости дня
    Межконтинентальную баллистическую ракету «Ярс» загрузили в пусковую шахту

    Минобороны: Межконтинентальную ракету «Ярс» загрузили в шахтную установку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ракетном соединении стационарного базирования провели загрузку межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс» в шахтную пусковую установку.

    Ракета была установлена с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата за несколько часов, сообщает Минобороны.

    В ведомстве отметили, что перевооружение Ракетных войск стратегического назначения включает не только обновление комплексов, но и создание современной инфраструктуры. Это позволит обеспечить лучшие условия для подготовки, боевого дежурства и отдыха личного состава.

    Запланированные на 2026 год мероприятия по перевооружению повысят долю современных ракетных комплексов. Возрастут боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минобороны сообщило о старте комплексной проверки Владимирского ракетного объединения с применением комплексов «Ярс».

    Президент России Владимир Путин оценил техническое оснащение Ракетных войск стратегического назначения.

    Также военное ведомство провело загрузку межконтинентальных баллистических ракет комплекса «Ярс» в шахтные пусковые установки в различных регионах страны.

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    12 ноября 2026, 05:34 • Новости дня
    ВС России применили новейший дрон-перехватчик «Сокол-3» в зоне СВО

    Российские военные применили новейший дрон-перехватчик «Сокол-3» в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные задействовали новейший беспилотник-перехватчик самолетного типа «Сокол-3» для уничтожения целей ВСУ на днепропетровском направлении, сообщили в Минобороны.

    Военнослужащие расчета 297-й зенитной ракетной бригады группировки войск «Центр» применили беспилотник для ликвидации высокоскоростных ударных дронов ВСУ на днепропетровском направлении, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    БПЛА предназначен для борьбы с высокоскоростными воздушными целями, которые сложно поразить другими зенитными средствами.

    «Он способен оперативно выходить на цель, точно ее атаковать и уничтожать на подлете, не позволяя противнику нанести удар по позициям подразделений и технике», – заявили в министерстве.

    Из-за большой начальной скорости для запуска беспилотника используется специальная катапульта. Это позволяет обеспечить быстрый выход перехватчика на боевой курс и сократить время реакции расчета на воздушную угрозу. В Минобороны добавили, что применение дрона «Сокол-3» существенно повышает эффективность противовоздушной обороны на малых и средних высотах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в зону спецоперации поступила новейшая система защиты от беспилотников «Поле-31».

    В том же месяце разработчики сообщили о способности обновленного комплекса «Набат v3» перехватывать аналоговые видеосигналы с беспилотников противника.

    В июле российские подразделения начали боевые испытания новейшего перехватчика беспилотных аппаратов «Сварог про».

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    12 ноября 2026, 15:56 • Новости дня
    Минобороны Белоруссии пригрозило сокрушительным ответом в случае агрессии

    Tекст: Ольга Иванова

    Ответ Минска на возможную агрессию будет мгновенным и сокрушительным, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

    Хренин заявил, что страна обладает достаточной мощью для предотвращения открытой войны со стороны противников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны республики. «У нас есть в стране мощь, которая не позволяет на сегодняшний день врагам начать против нас открытую войну. Они прекрасно понимают: у нас есть, чем ответить, и этот ответ будет мгновенный и сокрушительный», – сказал глава ведомства.

    Свое заявление Хренин сделал во время визита в Кричев. Там министр наблюдал за практическими учениями, в ходе которых подразделения отрабатывали отражение атаки условной диверсионно-разведывательной группы на объект территориальной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании Минска и Москвы воевать и необходимости быть готовыми к войне.

    Внешнеполитическое ведомство Белоруссии резко раскритиковало концепцию НАТО об атаках на территорию республики.

    Минск расценил атаку беспилотника в Брянской области как попытку вовлечь республику в конфликт.

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    12 ноября 2026, 17:06 • Новости дня
    Гражданин Германии признал вину в убийстве главврача в Новой Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Задержанный по обвинению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган гражданин Германии Даниэль Кольс признал вину, сообщил следователь в зале суда.

    «Вину Кольс признал», – слова следователя приводит РИА «Новости». По ходатайству следствия он заключен под стражу на срок два месяца – до 10 января 2027 года.

    Ранее стало известно об обнаружении в частном доме в Новой Москве тела женщины с признаками насильственной смерти. Убитой оказалась главный врач «КМ-Клиник» Марина Каган.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду гражданин Германии сознался в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве из-за ревности.

    Во вторник его задержали по подозрению в убийстве Марины Каган.

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    12 ноября 2026, 07:21 • Новости дня
    Метро Москвы взыскало 350 тыс. рублей с упавшего на пути пассажира

    Суд в Москве взыскал 350 тыс. рублей с упавшего на рельсы в метро пассажира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд обязал пассажира, упавшего на пути на станции метро «Пятницкое шоссе» под воздействием сильнодействующих препаратов, выплатить Московскому метрополитену более 350 тыс. рублей компенсации за срыв графика движения поездов.

    Инцидент произошел утром 27 января на Арбатско-Покровской линии: мужчина под действием «аптечных наркотиков» упал на рельсы, из-за чего движение пришлось остановить на 10 минут, пишет РИА «Новости».

    Отмена двух поездов и внеплановая высадка пассажиров нанесли метрополитену убытки в виде упущенной выгоды. Суд удовлетворил иск предприятия и постановил взыскать с ответчика, который не явился на заседание, 353,2 тыс. рублей, а также расходы на оплату госпошлины.

    Ранее за это происшествие мужчину привлекли к административной ответственности за неисполнение требований транспортной безопасности и оштрафовали на 3 тыс. рублей. Кроме того, за употребление сильнодействующих веществ без назначения врача суд назначил ему 10 суток административного ареста. Мужчина признал вину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд назначил девять суток административного ареста жителю столицы за прыжок на пути станции метро «Царицыно» в обнаженном виде.

    Также столичный метрополитен взыскал упущенную выгоду с оказавшегося на рельсах станции «Сокол» в состоянии опьянения мужчины.

    Кроме того, суд обязал пьяного пассажира выплатить компенсацию за остановку поездов из-за падения на пути в московском метро.

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    12 ноября 2026, 01:55 • Новости дня
    ПВО уничтожила два летевших на Москву беспилотника

    Силы ПВО уничтожили два летевших на Москву БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву», – написал он в Max.

    Мэр добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за среду уничтожили 85 украинских дронов над десятью регионами России. Над Россией в ночь на среду сбили 627 украинских беспилотников. В октябре мэр Собянин сообщил об уничтожении 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

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    12 ноября 2026, 04:41 • Новости дня
    Эксперт: Удары по логистике ослабили ВСУ в Славянске и Краматорске

    ВС России нарушили снабжение группировки ВСУ в Славянске и Краматорске

    Tекст: Катерина Туманова

    Военный эксперт Виталий Киселев заявил, что удары российской армии по логистическим путям ВСУ привели к ослаблению украинской группировки в стратегически важных городах Славянске и Краматорске.

    В попытках удержать контроль над Славянском и Краматорском украинское командование вынуждено перебрасывать новые силы и средства к Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Потому как потеря Славянска и Краматорска будет не только тактический удар по Украине, а прежде всего мощнейший политический, заявил Киселев  ТАСС.

    «Мы начали перебивать логистические пути – это касательно мостов через Днепр, а это, естественно, замедляет поставки всего вооружения и личного состава противника, в том числе на славянско-краматорское направление», – добавил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пушилин сообщил об ожесточенных боях в Дружковке на славянско-краматорском направлении. Российские войска использовали рельеф для продвижения к Славянску. В октябре Пушилин предрек крупнейшее в Донбассе сражение за Славянск и Краматорск.

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    12 ноября 2026, 17:48 • Новости дня
    Сооснователя «Империи гусей» обвинили в развратных действиях против детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыканту из Москвы предъявлено обвинение в развратных действиях и иных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

    По данным следствия, в декабре 2019 года обвиняемый совершил иные действия сексуального характера в отношении знакомой несовершеннолетней в салоне своего автомобиля в подмосковном Жуковском. В том же месяце в квартире в Екатеринбурге он совершил развратные действия в отношении другой знакомой девочки, передает РИА «Новости».

    «28-летнему музыканту из столицы предъявлено обвинение в совершении развратных действий, а также иных действий сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних», – заявила Врадий.

    В правоохранительных органах агентству уточнили, что речь идет об Алексее Кузьмине из группы «Империя гусей». В настоящее время обвиняемый арестован, расследование уголовного дела находится на завершающем этапе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Следственное управление СК по Свердловской области предъявило обвинения в хулиганстве двум мужчинам за избиение троих подростков-инвалидов в Екатеринбурге.

    В Карпинске Свердловской области возбудили уголовное дело после смерти подростка от вдыхания паров газа.

    В июле Следственный комитет начал расследование уголовных дел в отношении участников сообщества «Империя гусей».

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    12 ноября 2026, 04:50 • Новости дня
    ПВО отразила атаку трех летевших на Москву беспилотников

    Собянин: ПВО сбила еще три летевших на Москву беспилотника

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства ПВО сбили еще три дрона ВСУ, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Max-канале, с начала суток отражена атака пяти дронов.

    «Отражена атака ещё трёх беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее Собянин сообщил об уничтожении ПВО двух летевших на Москву дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО за среду уничтожили 85 украинских дронов над десятью регионами России. Над Россией в ночь на среду сбили 627 украинских беспилотников. В октябре мэр Собянин сообщил об уничтожении 650 летевших в сторону Московского региона беспилотников.

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    12 ноября 2026, 07:36 • Новости дня
    Боец группировки «Восток» рассказал о замаскированной под шоколад взрывчатке ВСУ

    ВСУ замаскировали взрывчатку под автозапчасти и шоколад

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В селе Воскресенка Запорожской области военнослужащие Вооруженных сил Украины маскировали взрывные устройства под автозапчасти и продукты питания, в том числе шоколад.

    Украинские войска в селе Воскресенка Запорожской области использовали для маскировки взрывчатки автомобильные запчасти и продукты питания, в том числе шоколад. Об этом рассказал военнослужащий пятой танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Эвенк, передает ТАСС.

    «Они начали развивать маскировку. Маскируют обычную взрывчатку, к примеру, под автозапчасти. Патрубок лежит, продукты, шоколадка. Это все может быть взрывчатка», – рассказал боец.

    В среду Министерство обороны России сообщило об освобождении Воскресенки в Запорожской области военнослужащими группировки войск «Восток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду подразделения российских группировок войск «Центр» и «Восток» взяли под контроль населенные пункты Шиловка в ДНР и Воскресенка в Запорожской области.

    Ранее военнослужащие ВСУ оставили заминированную аптечку рядом с телом погибшего сослуживца в регионе.

    Также при освобождении населенного пункта в Запорожской области российские штурмовики обнаружили на дорогах мины, замаскированные под пряники.

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    12 ноября 2026, 06:33 • Новости дня
    Бойцы Нацгвардии Украины продали сотни минометных снарядов криминалу

    Нацгвардия Украины в Сумской области продала сотни снарядов криминалу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В подразделениях украинской Национальной гвардии в Сумской области получила широкое распространение незаконная продажа боеприпасов представителям криминальных структур.

    Незаконная торговля боеприпасами процветает в подразделениях Национальной гвардии Украины, дислоцированных в Сумской области. Основными покупателями выступают представители криминального мира, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    «На продажу идут в том числе минометные снаряды, число проданных единиц которых исчисляется сотнями. Главные покупатели – представители криминальных структур», – рассказали силовики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее источник в российских силовых структурах сообщил о передислокации украинского националистического батальона «Айдар» в Сумскую область.

    Также в российских силовых структурах назвали Сумскую область ключевым поставщиком вооружения для криминальных структур сопредельных европейских государств.

    Кроме того, в российских силовых структурах рассказали о развертывании в Сумской области подразделения Нацгвардии для контроля ситуации с дезертирством среди бойцов вооруженных сил.

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    12 ноября 2026, 12:01 • Новости дня
    Минобороны Польши назвало успешными переговоры о покупке у США ракет «Томагавк»

    Польша и США провели успешные переговоры о закупке крылатых ракет «Томагавк»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что во время визита польской делегации в Вашингтон прошли успешные переговоры о приобретении американских крылатых ракет «Томагавк».

    «Переговоры на тему «Томагавков» идут очень хорошо», – заявил Косиняк-Камыш по возвращении в Варшаву, передает ТАСС со ссылкой на портал Wirtualna Polska.

    Министр отметил, что вопрос о покупке ракет Польша подняла «еще несколько месяцев назад».

    Кроме того, в Вашингтоне обсуждалось создание постоянной военной базы США в Польше и сотрудничество оборонных компаний двух стран. В 2015 году Варшава уже пыталась приобрести американские ракеты, но тогда переговоры не принесли результата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Косиняк-Камыш заявил о согласии Пентагона на создание постоянной военной базы США в Польше.

    Ранее заместитель министра национальной обороны Цезари Томчик рассказал о планах Варшавы закупить американские вооружения на 65 млрд долларов.

    Также Польша заключила контракт с корпорацией Anduril Industries на производство дальнобойных боеприпасов.

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