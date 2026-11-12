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    12 ноября 2026, 21:55 • Новости дня

    NIS попросила у Сербии разрешение использовать нефть из госрезервов

    Tекст: Денис Тельманов

    Компания «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) попросила правительство страны разрешить использование нефти и дизельного топлива из госрезервов из-за временной остановки поставок хорватским оператором JANAF.

    NIS обратилась к властям, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение рынка в предстоящий период, передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии. Режим работы нефтеперерабатывающего завода в Панчево корректируется в соответствии с поступающей информацией от JANAF.

    Хорватский оператор приостановил перекачку сырья из-за аварии, вызванной работами стороннего подрядчика. В результате инцидента из трубы вытекло около 500 тыс. литров нефти, которые уже собраны, на загрязненной территории проводятся работы по рекультивации.

    Адриатический нефтепровод связывает терминал порта Омишаль на острове Крк с Венгрией, Боснией и Герцеговиной, Словенией и Сербией.

    Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ранее отмечал, что через этот маршрут поступает 95% потребляемой Сербией нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывший управляющий Национальным банком Сербии Деян Шошкич выступил против национализации российской доли в компании NIS.

    В понедельник Радио и телевидение Сербии сообщило о временной остановке поставок сырья хорватским оператором JANAF на нефтеперерабатывающий завод в сербском городе Панчево из-за утечки на трубопроводе.

    В сентябре российско-сербское энергетическое предприятие «Нефтяная индустрия Сербии» направило американским властям запрос на продление лицензии.

    11 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне новых ударов на Ближнем Востоке

    WSJ: Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий, которые снизили вероятность дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце увеличилась на 1,2% и достигла отметки 92,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на американскую марку West Texas Intermediate (WTI) продемонстрировали рост, подорожав на 0,7% – до 86,67 доллара за баррель.

    Цены на сырье начали восстанавливаться после резкого падения на мировых рынках. Возобновление вооруженных ударов в регионе ослабило надежды инвесторов на дипломатическое разрешение ирано-американского конфликта и сохранение стабильных поставок с Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год до 97,4 доллара за баррель.

    В понедельник стоимость нефти марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Ранее депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о риске роста мировых цен на нефть до 150 долларов из-за возобновления боевых действий со стороны США и Израиля.

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    10 ноября 2026, 02:26 • Новости дня
    В «Студенческом списке» выступили против национализации российской доли в NIS

    Шошкич из «Студенческого списка» выступил против национализации доли РФ в NIS

    Tекст: Антон Антонов

    Кандидат в депутаты парламента Сербии от движения «Студенческий список» и бывший управляющий Национальным банком Сербии Деян Шошкич выступил против национализации российской доли в компании NIS.

    «Я не поддерживаю национализацию. Я говорил об этом публично, на мой взгляд, это плохая идея. Это не только посылает негативный сигнал российским партнерам, но и в целом создает неблагоприятное впечатление для иностранных инвесторов», – приводит слова Шошкича ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

    По мнению Шошкича, Белграду следует начать переговоры с российской стороной и «найти решение, которое устроило бы» и Москву, и Сербию.

    Он также заявил, что санкции против России не дали ожидаемых результатов и российская экономика продолжает расти быстрее европейской, передает РИА «Новости».

    «Санкции в отношении РФ, о которых я еще давно, четыре года назад, публично заявил, что они не дадут результатов, их не дали», – сказал Шошкич.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало венгерской компании MOL лицензию на подготовительные операции для покупки российской доли в NIS.

    Выданная лицензия не дает права на завершение сделки, так как для прекращения российского владения и контроля над NIS потребуется получить отдельное разрешение от американского регулятора.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    11 ноября 2026, 21:03 • Новости дня
    Задержан выступавший за антироссийские санкции экс-министр экономики Сербии

    Экс-министра экономики Сербии задержали за ущерб на 133,7 тыс. долларов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Служба по борьбе с коррупцией полиции Сербии задержала бывшего министра экономики Раде Басту по подозрению в нанесении крупного ущерба коммунальному предприятию «Белградские электростанции».

    Бывшего главу министерства подозревают в злоупотреблении служебным положением в период пребывания на посту директора организации, передает ТАСС со ссылкой на Высшую прокуратуру Белграда.

    «Это привело к нанесению ущерба компании на общую сумму более 133,7 тыс. долларов в результате необоснованного выделения пожертвований, обеспечивших материальную выгоду получателям в лице различных ассоциаций», – сообщили в надзорном ведомстве.

    Баста занимал должность министра экономики Сербии в 2022–2023 годах. В этот период политик выступал за присоединение страны к антироссийским санкциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Екатерина Энтина назвала коррупцию одной из основных причин поражения Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах.

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    10 ноября 2026, 10:19 • Новости дня
    Казахстан захотел возобновить экспорт нефти в Германию по «Дружбе»

    Минэнерго Казахстана захотело возобновить экспорт нефти в ФРГ по «Дружбе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил, что республика рассчитывает возобновить экспорт нефти в Германию по трубопроводу «Дружба» из-за коммерческой привлекательности этого маршрута.

    Астана считает маршрут поставок нефти через территорию России выгодным и необходимым для поддержания работы инфраструктуры, передает ТАСС.

    «Я этот запрос отправлял, ответа пока нет. Надежда у нас всегда есть, мы рассчитываем, что мы возобновим этот маршрут. Для нас он очень коммерчески привлекателен, более того, он соответствует, скажем так, техническим требованиям эксплуатации трубопровода Атырау – Самара. То есть необходимо поддержание минимального объема прокачки для того, чтобы этот трубопровод функционировал нормально», – заявил Аккенженов.

    Министр пояснил, что сохранение минимальных объемов прокачки особенно актуально в зимний период из-за отсутствия печей подогрева на дистанции трубопровода от Казахстана до России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Казахстан направил России запрос на возобновление поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

    Ранее Астана восстановила прокачку нефти по магистрали Атырау – Самара.

    Также экспорт казахстанского сырья на немецкий рынок остановили из-за сложностей при транзите.

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    11 ноября 2026, 17:38 • Новости дня
    «Газпром» и «Сербиягаз» обсудили продолжение поставок газа в Сербию

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и председатель наблюдательного совета «Сербиягаза» Александр Вулин обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок газа в Сербию.

    «Газпром» и «Сербиягаз» обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок газа в Сербию, сообщается в канале российской компании в «Макс».

    «Состоялась встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и председателя наблюдательного совета ГП «Србиягаз» Александра Вулина. Стороны обсудили сотрудничество в газовой сфере и вопросы продолжения поставок», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о полете в Россию на переговоры по газовому контракту.

    Он заявил о сохранении поставок российского газа после прошедших парламентских выборов.

    Глава наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин заявил об огромной разнице в стоимости энергоносителей из России и западных стран.

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    10 ноября 2026, 06:19 • Новости дня
    Китай сократил импорт нефти на 15%

    Китай сократил импорт нефти на 15% за десять месяцев

    Объем импорта сырой нефти Китаем за первые десять месяцев текущего года сократился на 15,1%, до 399,9 млн тонн, сообщило главное таможенное управление КНР.

    В стоимостном выражении этот показатель вырос на 4,5%, до 256,57 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные китайского ведомства.

    В октябре Китай импортировал 41,94 млн тонн нефти на общую сумму около 34,15 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении.

    В сентябре ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин заявил о достижении рекордной отметки в 23% доли российской нефти в общем объеме импорта Китая.

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    11 ноября 2026, 13:27 • Новости дня
    Лавров подтвердил приверженность России газовым договоренностям с Сербией

    Глава МИД Лавров подтвердил действие газовых договоренностей России и Сербии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва осталась полностью привержена всем существующим газовым договоренностям с Сербией.

    Российская сторона намерена выполнять обязательства по поставкам энергоносителей в Сербию, передает РИА «Новости».

    «Мы полностью привержены всем договоренностям, которые у нас существовали и существуют. Надеемся, что и новое правительство будет обеспечивать преемственность в том, что касается стратегического партнерства с Российской Федерацией», – сказал Лавров в ходе встречи с председателем наблюдательного совета госпредприятия «Сербиягаз» Александром Вулином.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова призвала вернуться к теме газовых переговоров после формирования органов власти в Сербии.

    Также кандидат в депутаты Деян Радивоевич заявил о необходимости заключить с Россией долгосрочный договор на поставки природного газа.

    Кроме того, генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович сообщил о продлении договора на поставки российского энергоносителя еще на три месяца.

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    10 ноября 2026, 20:01 • Новости дня
    NYT: США получили более 12 млрд долларов от экспорта ресурсов Венесуэлы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство США за первые девять месяцев года аккумулировало на специальном счете в Нью-Йорке более 12 млрд долларов доходов от экспорта природных ресурсов Венесуэлы, пишет газета The New York Times (NYT).

    Соединенные Штаты получили более 12 млрд долларов доходов от продажи венесуэльской нефти за первые девять месяцев текущего года, сообщает газета The New York Times со ссылкой на отчет международной аудиторской компании KPMG.

    Созданный Минфином США специальный счет для активов Венесуэлы первоначально находился в Катаре, однако в конце января его перевели в нью-йоркский Citibank. В общей сложности за отчетный период на него поступило 12,26 млрд долларов, при этом подавляющую часть суммы составили доходы от продажи сырой нефти. Около 61% всех поступлений обеспечили международные трейдеры Trafigura и Vitol, получившие эксклюзивные права на реализацию венесуэльского сырья.

    Правом решающего голоса при одобрении любых финансовых транзакций обладают американские чиновники из Госдепартамента и Минфина, а окончательное решение о выдаче средств полностью зависит от Вашингтона. Порядка 11,7 млрд долларов вернули в Венесуэлу для поддержки курса национальной валюты по заявкам Центробанка, а 130 млн долларов пошли на оплату внешнего долга. По состоянию на 30 сентября баланс счета составлял около 170 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская нефтяная компания ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения и инвестиций в Венесуэле.

    В понедельник газета The Washington Post получила доступ к секретному договору президента США Дональда Трампа с венесуэльским миллиардером Алехандро Бетанкуром о передаче Вашингтону доли в нефтяной компании.

    На прошлой неделе заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил о похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами для установления контроля над нефтяными запасами страны.

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    10 ноября 2026, 15:28 • Новости дня
    Следователи назвали причину гибели россиянки в Сербии

    RINA: Причиной гибели россиянки в Сербии стало падение с высоты

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Причиной смерти 20-летней гражданки России на сербском курорте Златибор стало падение с балкона, следствие выясняет обстоятельства произошедшего, пишет агентство RINA.

    Вскрытие установило, что смерть 20-летней гражданки России наступила в результате падения с высоты. Теперь следствие выясняет, как девушка упала с балкона на тротуар, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство RINA, цитирующее отделение прокуратуры сербского города Ужице.

    Следователи опросили гражданина России, который находился в одних апартаментах с погибшей. По неофициальной информации, он сообщил, что девушка спрыгнула с балкона, пока он был в ванной. После допроса мужчину отпустили, но забрали загранпаспорт на время расследования.

    В посольстве России в Сербии заявили, что пока не получали от местных правоохранительных органов официальной информации о гибели гражданки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на сербском курорте Златибор обнаружили мертвой 20-летнюю гражданку России.

    В июле полиция Сербии задержала подозреваемых в гибели другой россиянки. Тогда на окраине сербской столицы обнаружили спрятанное в чемодан тело пропавшей туристки.

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    10 ноября 2026, 20:59 • Новости дня
    Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть Brent

    Минэнерго США повысило прогноз цены нефти Brent в 2026 году до 97,4 доллара

    Tекст: Денис Тельманов

    Американское Минэнерго повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent в 2026 году на 1,2% – до 97,4 доллара за баррель, следует из отчета Управления энергетической информации (EIA) министерства.

    В октябре цены на нефть выросли третий месяц подряд, что было обусловлено сокращением мировых запасов, нападениями на нефтяные танкеры в Персидском заливе, ограниченными возможностями морских перевозок и ростом транспортных расходов – все это привело к сужению предложения, передает ТАСС.

    «В сложившихся условиях мы ожидаем, что спотовая цена на нефть марки Brent до конца текущего года останется на уровне около 100 долларов за баррель», – заявили в Минэнерго США.

    По прогнозу министерства, в 2027 году цена Brent составит в среднем 85,8 доллара за баррель.

    Ожидается, что к середине следующего года объемы добычи нефти на Ближнем Востоке (за исключением Ирана) вернутся к средним показателям, наблюдавшимся до начала конфликта.

    По мере восстановления истощенных мировых запасов нефти в течение следующего года прогнозируется постепенное снижение спотовой цены на нефть марки Brent, которая в четвертом квартале 2027 года составит в среднем 77 долларов за баррель.

    По оценке Минэнерго США, объем «запертой» нефтедобычи на Ближнем Востоке составил 2,5 млн баррелей в сутки (б/с), что меньше, чем на пике в мае, когда показатель достигал 10,9 млн б/c.

    Согласно прогнозу, до конца 2026 года объемы «запертой» добычи останутся практически неизменными, поскольку поставки нефти с Ближнего Востока будут по-прежнему в некоторой степени ограничены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник стоимость барреля марки Brent впервые с начала сентября опустилась ниже отметки в 93 доллара.

    В пятницу депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о росте мировых цен на нефть до 150 долларов в случае возобновления боевых действий со стороны США и Израиля против исламской республики.

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    10 ноября 2026, 10:42 • Новости дня
    Саудовский нефтепровод «Восток – Запад» вновь подвергся атаке

    Атака вызвала пожар на ключевом нефтепроводе Саудовской Аравии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Нефтепровод «Восток – Запад» в Саудовской Аравии, имеющий ключевое значение для экспорта нефти, подвергся новой атаке в районе Медины, сообщило Министерство энергетики королевства.

    Удар вызвал «ограниченный пожар», который удалось потушить, передает Al Jazeera со ссылкой на Саудовское агентство печати (SPA). «Сообщений о травмах или погибших не поступало, работа трубопровода не пострадала», – сообщил чиновник министерства.

    Кто стоит за атакой, не уточняется, однако инцидент произошел на фоне активизации боевых действий между коалицией во главе с Саудовской Аравией и йеменскими хуситами. Нефтепровод длиной 1,2 тыс. км, позволяющий обходить Ормузский пролив, имеет критическое значение на фоне ограничений в регионе из-за конфликта вокруг Ирана.

    Во вторник представитель арабской коалиции Турки аль-Малики заявил об уничтожении баллистической и крылатой ракет, выпущенных хуситами по Эр-Рияду, а также еще одной ракеты, летевшей на юг страны. По данным AFP, в столице были слышны взрывы, жителей призвали укрыться из-за воздушной угрозы.

    В ответ коалиция нанесла авиаудары по газовому объекту и зданию нефтяной компании в столице Йемена Сане, контролируемой хуситами. Накануне мятежники заявили об атаке на деловой район Эр-Рияда, где в результате падения обломков получило повреждения здание компании Aramco.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник возглавляемая Саудовской Аравией коалиция уничтожила две выпущенные йеменскими хуситами по Эр-Рияду ракеты. В прошлом месяце правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» заявило об ударах по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии. В сентябре МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке беспилотников из Ирака на нефтепровод «Восток – Запад».

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    10 ноября 2026, 10:11 • Новости дня
    ExxonMobil подписала предварительное соглашение о возвращении в Венесуэлу

    WSJ: Компания ExxonMobil подписала соглашение об инвестициях в Венесуэле

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская нефтяная компания ExxonMobil подписала меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения и инвестиций в Венесуэле.

    Американская нефтяная компания ExxonMobil сделала первый шаг к возвращению в Венесуэлу спустя почти два десятилетия после ухода из страны и подписала в понедельник предварительное соглашение об инвестициях в местную нефтяную отрасль, пишет Wall Street Journal.

    В январе генеральный директор корпорации называл южноамериканскую страну непригодной для инвестиций, однако теперь стороны заключили меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей бурения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре американская нефтяная компания Exxon начала переговоры о возвращении в Венесуэлу спустя 19 лет после ухода.

    В январе президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ограничить участие ExxonMobil в нефтяных проектах Венесуэлы после критики главы компании.

    Американские нефтяные компании потребовали серьезных гарантий от администрации США перед началом инвестиций в энергетический сектор Венесуэлы.

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    12 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Из-за разлива нефти в Британии закрыли 18 пляжей

    В британском графстве Кент закрыли 18 пляжей из-за разлива нефти

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти британского графства Кент закрыли 18 пляжей после обнаружения фрагментов нефтепродуктов на побережье.

    Следы загрязнения зафиксировали вдоль береговой линии на востоке графства Кент, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun. Специалисты предполагают, что фрагменты нефтепродуктов оказались на берегу в результате крупного разлива нефти неподалеку.

    Подходы к зонам отдыха временно перекрыли, а местным жителям посоветовали избегать прогулок в районе загрязнения.

    В настоящее время британские власти проводят расследование для установления точного источника разлива нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти эмирата Шарджа закрыли городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    В сентябре Роспотребнадзор выдал разрешения на открытие 115 пляжей в Анапе после устранения последствий разлива нефтепродуктов.

    Летом в Аравийском море произошел разлив топлива с терпящего бедствие судна.

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    12 ноября 2026, 11:10 • Новости дня
    Мировые цены на нефть снизились на фоне дипломатических усилий США и Ирана

    WSJ: Цена фьючерсов на нефть марки Brent опустилась до 91,79 долларов

    Tекст: Игорь Иножарский

    Мировые цены на нефть упали на фоне оценки инвесторами перспектив возобновления американо-иранских переговоров в противовес условиям Тегерана по открытию Ормузского пролива.

    Стоимость нефти на мировых рынках продемонстрировала снижение, поскольку инвесторы начали оценивать шансы на возобновление переговорного процесса между Соединенными Штатами и Ираном. Эти перспективы рассматривались на фоне выдвинутых Тегераном условий для возобновления работы Ормузского пролива и продолжающихся угроз региональному морскому судоходству, пишет The Wall Street Journal.

    На этом фоне котировки фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце опустились на 1%, достигнув отметки в 91,79 долларов за баррель. Аналогичное падение зафиксировано и для американской нефти: фьючерсные контракты на марку West Texas Intermediate (WTI) потеряли 1% стоимости, снизившись до 85,69 долларов за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий. В понедельник цены на нефть продолжили падение после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану. В воскресенье военно-морские силы армии Ирана сообщили о подрыве нефтяного танкера на мине в восточной части Ормузского пролива.

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    12 ноября 2026, 22:40 • Новости дня
    Bloomberg: Импорт нефти в Индию из Персидского залива превысил объем российского

    Bloomberg: Импорт нефти в Индию из Персидского залива превысил российский

    Tекст: Катерина Туманова

    Импорт нефти в Индию из стран Персидского залива впервые с начала конфликта в Иране превысил объемы поставок из России за счет восстановления судоходства в Ормузском проливе.

    В ноябре поставки ближневосточной сырой нефти в Индию выросли до 2,1 млн баррелей в сутки, превысив российский импорт в размере 1,8 млн баррелей в сутки, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

    «Объем импорта нефти в Индию из стран Персидского залива впервые с начала обострения ирано-американского конфликта превысил показатели поставок из России, поскольку благодаря организации челночных рейсов танкеров удалось восстановить транспортировку через Ормузский пролив», – сказано в материале.

    В апреле ежедневный транзит нефти через Ормузский пролив в Индию падал до 247 тыс. баррелей по сравнению со средним показателем в 2,8 млн баррелей в феврале. Падение произошло из-за нападений на суда и закрытия водного пути на фоне интенсификации боевых действий между США и Ираном.

    Крупные производители Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Ирак и Кувейт, сейчас отгружают нефть темпами, близкими к довоенным. Совокупный экспорт этих стран в октябре увеличился до 15,53 млн баррелей в сутки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре на марку Urals пришлось 35% от общего объема поставок углеводородов в Индию. США объяснили отмену санкций против России потребностями Индии. Доля российской нефти в импорте углеводородов Индии достигла 35%.

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