NIS попросила у Сербии разрешение использовать нефть из госрезервов

Tекст: Денис Тельманов

NIS обратилась к властям, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение рынка в предстоящий период, передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии. Режим работы нефтеперерабатывающего завода в Панчево корректируется в соответствии с поступающей информацией от JANAF.

Хорватский оператор приостановил перекачку сырья из-за аварии, вызванной работами стороннего подрядчика. В результате инцидента из трубы вытекло около 500 тыс. литров нефти, которые уже собраны, на загрязненной территории проводятся работы по рекультивации.

Адриатический нефтепровод связывает терминал порта Омишаль на острове Крк с Венгрией, Боснией и Герцеговиной, Словенией и Сербией.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович ранее отмечал, что через этот маршрут поступает 95% потребляемой Сербией нефти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник бывший управляющий Национальным банком Сербии Деян Шошкич выступил против национализации российской доли в компании NIS.

В понедельник Радио и телевидение Сербии сообщило о временной остановке поставок сырья хорватским оператором JANAF на нефтеперерабатывающий завод в сербском городе Панчево из-за утечки на трубопроводе.

В сентябре российско-сербское энергетическое предприятие «Нефтяная индустрия Сербии» направило американским властям запрос на продление лицензии.