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    12 ноября 2026, 21:51 • Новости дня

    Израиль получил сигнал от США о подготовке к новой военной кампании против Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Центральное командование ВС США предупредило Армию обороны Израиля о необходимости готовиться к возможному возобновлению военной кампании против Ирана.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало Армию обороны Израиля о необходимости подготовиться к возможности возобновления военной кампании против Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильскую гостелерадиокомпанию Kan.

    «CENTCOM по военным каналам передало Израилю и странам Персидского залива сигналы о необходимости подготовиться к возможности скорого возобновления войны с Ираном», – говорится в сообщении телеканала.

    Отмечается, что подобные сигналы противоречат недавним заявлениям президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости в возобновлении боевых действий против Исламской Республики. При этом Вашингтон продолжает наращивать боевую мощь в регионе: ожидается прибытие третьей авианосной группы в зону ответственности CENTCOM.

    На данный момент Соединенные Штаты располагают около 200 самолетами-заправщиками на базах на Ближнем Востоке и в Европе. Там же размещены тысячи американских военнослужащих, которые работают с различными комплексами, включая системы противовоздушной обороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.

    Западные спецслужбы пришли к выводу о способности Ирана выпускать около 50 баллистических ракет в месяц.

    В воскресенье администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Китаю с просьбой оказать содействие в завершении военного конфликта с Ираном.

    11 ноября 2026, 05:50 • Новости дня
    Трамп и Нетаньяху устроили «адскую перепалку»

    Ynet: Трамп и Нетаньяху устроили адскую перепалку на повышенных тонах

    Tекст: Антон Антонов

    В минувшие выходные премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп устроили «адскую перепалку на повышенных тонах», сообщил источник, знакомый с ходом беседы.

    Сложный телефонный разговор между лидерами США и Израиля прошел на фоне разногласий двух государств по поводу возобновления конфликта с Ираном, пишет Ynet.

    Источники издания охарактеризовали беседу как напряженную дискуссию на повышенных тонах.

    «Фейковые новости, полная чушь», – заявили в канцелярии премьер-министра Израиля в ответ на вопрос о скандале.

    В ведомстве подчеркнули, что беседа не носила конфронтационного характера. Факт разговора подтвердил высокопоставленный израильский чиновник, который также опроверг слова источников о тяжелой дискуссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Трамп прохладно встретил Нетаньяху в Белом доме.

    Поражение республиканцев на промежуточных выборах связывают с недовольством ходом конфликта с Ираном.

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    12 ноября 2026, 11:19 • Новости дня
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил, что еврейские семьи в стране вновь живут в страхе спустя 88 лет после Хрустальной ночи на фоне роста антисемитизма.

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор в соцсетях провел параллель между угрозами еврейской общине сегодня и событиями ноябрьского погрома 1938 года, сообщает Israel National News. «Ночь разбитых витрин произошла в самом сердце немецкого общества. Соседи наблюдали. Люди молчали. Многие закрывали глаза на то, как громили еврейские магазины, поджигали синагоги, а евреев жестоко избивали, преследовали и убивали», – написал Прозор.

    По словам посла, спустя 88 лет еврейские родители в Германии вновь вынуждены бояться за безопасность своих детей, которых отправляют в школу, еврейские студенты сталкиваются с враждебностью и нападениями в университетах, а еврейский бизнес подвергается бойкотам. Прозор подчеркнул, что память о нацистских преступлениях должна сопровождаться готовностью противостоять антисемитизму сегодня.

    По данным мониторинговой организации RIAS, в 2025 году в Германии зафиксировано 8725 антисемитских инцидентов против 8627 в 2024 году и 2480 в 2022 году, причем 68% всех случаев были связаны с Израилем. Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц на церемонии в мюнхенской синагоге Ohel Jakob заявил, что антисемитизм вновь «повсеместен» и страна должна действовать, чтобы не допустить повторения Холокоста, подтвердив безоговорочную поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы немецких городов.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 17:42 • Новости дня
    Тегеран ответил на обвинения Парижа в кибератаках на холодильники

    МИД Ирана назвал безосновательными обвинения Франции в атаках на холодильники

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Ирана назвало безосновательными обвинения Франции в кибератаках на холодильники.

    «МИД Ирана отвергает безосновательные обвинения правительства Франции в причастности Ирана к предполагаемым действиям в киберпространстве», – говорится в заявлении министерства, которое приводит РИА «Новости».

    В Тегеране подчеркнули, что без колебаний примут меры для защиты своих интересов в ответ на возможные действия. Подобными обвинениями власти Франции пытаются отвлечь общественное мнение и подорвать отношения Тегерана с другими странами, в то время как сами слабо управляют страной и «даже не способны контролировать температуру в холодильниках», заявили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правительство Франции обвинило хакеров Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок в европейских магазинах.

    В понедельник Барро вызвал поверенного в делах Ирана из-за кибератак.

    На прошлой неделе представитель Еврокомиссии Тома Ренье посоветовал журналистам проявлять осторожность в попытках возложить ответственность за атаки на Россию.

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    10 ноября 2026, 16:54 • Новости дня
    Лавров пошутил про самолеты прибывших к месту переговоров в ОАЭ европейцев

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД России Сергей Лавров ответил шуткой на вопрос зарубежного корреспондента об участии слетевшихся в ОАЭ представителей европейских стран в переговорах.

    На пресс-конференции журналист спросил, почему Москва не допускает за стол переговоров европейцев, слетевшихся в Абу-Даби, передает ТАСС. Представитель прессы уточнил, что «чуть ли не все европейские страны» уже представлены в месте проведения переговоров России, США и Украины.

    «Вы предлагаете сбивать самолеты?» – пошутил в ответ глава российской дипломатии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о решении Евросоюза направить группу представителей в Абу-Даби для поддержки Украины на предстоящих переговорах.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о попытках европейских стран войти в переговорный процесс по украинскому конфликту.

    До этого глава российского внешнеполитического ведомства сравнил с роялем в кустах внезапное появление европейских представителей на переговорах американских посланников с украинской стороной в Киеве.

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    11 ноября 2026, 11:18 • Новости дня
    Израильская Rafael представила дальнобойную ракету Super Ice
    Израильская Rafael представила дальнобойную ракету Super Ice
    @ RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd./YouTube

    Tекст: Игорь Иножарский

    Израильская компания Rafael в среду представила новую крылатую ракету Super Ice из серии Ice Breaker с боевой частью массой 453 кг, предназначенную для скрытного поражения удаленных целей на фоне роста напряженности с Ираном.

    Новая ракета Super Ice из линейки Ice Breaker предназначена для нанесения ударов по удаленным целям при минимальной вероятности обнаружения радаром и несет боевую часть весом 453 кг – в четыре раза тяжелее, чем у применявшихся ранее ракет этой серии при скрытых начальных ударах по объектам в Иране, сообщает Israel National News.

    Super Ice может запускаться с наземных установок, боевых самолетов и ракетных кораблей, то есть с суши, моря и воздуха, в зависимости от оперативных задач. По данным Rafael, одна из ключевых особенностей ракеты – полет на малой высоте на больших дистанциях с использованием высокоточных систем навигации, позволяющих продолжать движение к цели без опоры на GPS и другие спутниковые системы.

    Представители компании пояснили, что Super Ice спроектирована так, чтобы оставаться незамеченной большую часть полета и, даже будучи обнаруженной незадолго до удара, практически не оставлять противнику времени на эффективную защиту. Главным отличием новой модификации от задействованных ранее ракет серии Ice Breaker назван увеличенный размер боевой части при сохранении малозаметности и точности для поражения удаленных высокоценных целей.

    «Это лучшая крылатая ракета своего класса в мире. Она является идеальным решением для нанесения ударов с безопасной дистанции и уничтожения высокоценных целей, включая системы ПВО, на дальнем расстоянии», – заявил председатель совета директоров Rafael профессор Юваль Штайниц. Гендиректор компании Йоав Турджеман добавил, что разработки Rafael в последние годы сыграли решающую роль в боевых действиях, подтвердив свою значимость и способность отвечать на сложные и меняющиеся вызовы.

    Сообщение о появлении Super Ice появилось на фоне усиления ракетного противостояния с Ираном: накануне Тегеран показал новый подземный «ракетный город» с большим количеством баллистических и крылатых ракет, а иранское телевидение сообщило о демонстрации нового современного ракетного комплекса, характеристики и название которого не раскрывались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду западные спецслужбы пришли к выводу о сохранении у Ирана способности производить около пятидесяти баллистических ракет в месяц. Во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции. В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о несогласии с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по войне против Ирана.

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    11 ноября 2026, 22:24 • Новости дня
    США начали блокировать маршруты поставок оружия КСИР через Каспийское море

    CENTCOM: США пытаются пресечь поставки оружия КСИР через Каспийское море

    Tекст: Вера Басилая

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о совместной с американскими ведомствами работе по пресечению перемещения передовых систем вооружений Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) по суше и через Каспийское море.

    Американские военные пресекают использование сухопутных маршрутов и Каспийского моря для перемещения вооружений, технологий двойного назначения и подсанкционных материалов Ирана, передает РИА «Новости».

    В CENTCOM заявили о продолжении круглосуточной работы по обеспечению свободы коммерческого судоходства в Ормузском проливе и строгому соблюдению военно-морской блокады.

    В конце февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, вызвав ответные атаки Тегерана. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, однако конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду госсекретарь США Марко Рубио сообщил об отсутствии необходимости в новых крупных военных операциях против Ирана.

    В воскресенье официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби заявил о неспособности оперативной группы США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Центральное командование ВС США создало рабочую группу для противодействия перемещению оружия через сухопутные границы Ирана и Каспийское море.

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    11 ноября 2026, 09:59 • Новости дня
    Bloomberg: Иран производит 50 баллистических ракет в месяц
    Bloomberg: Иран производит 50 баллистических ракет в месяц
    @ REUTERS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Западные спецслужбы пришли к выводу, что Иран, несмотря на разрушение основной части его военной индустрии ударами США и Израиля, по-прежнему способен выпускать около пятидесяти баллистических ракет в месяц.

    Западная разведка оценила нынешние мощности Ирана примерно в пятьдесят баллистических ракет в месяц, что составляет около половины довоенного уровня и обеспечивает Тегерану значительный потенциал для ответных ударов в случае возобновления боевых действий. По тем же данным, на вооружении Ирана, несмотря на массированные авиаудары США и Израиля, остается не менее 1,7 тыс. баллистических ракет, а также, вероятно, тысячи ударных беспилотников типа Shahed, пишет Bloomberg.

    Вашингтон с начала войны утверждал, что ракетный арсенал Ирана и его способность восстанавливать его существенно подорваны, а министр обороны США Пит Хегсет во вторник заявил, что более 80% иранской промышленной базы, включая ядерную, уничтожено. При этом Корпус стражей исламской революции опубликовал кадры с презентации нового подземного «ракетного города», где начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи пообещал военнослужащим, что «сюрпризы в будущей войне будут раскрыты один за другим».

    По оценкам Bloomberg Economics, с начала конфликта 28 февраля Иран выпустил свыше 4,9 тыс. крылатых ракет Shahed и не менее 2,2 тыс. баллистических ракет, что вынудило США израсходовать около тысячи ракет-перехватчиков Patriot PAC-3 при годовом производстве порядка 650 таких изделий. Американский арсенал все еще включает сотни тысяч управляемых авиабомб и тысячи крылатых ракет Tomahawk и JASSM, но часть этих запасов переброшена из других регионов, тогда как реальные объемы иранских ракет и дронов остаются неизвестными: «Иранцы, вероятно, воссоздали значительную часть парка беспилотников и ракет», – заявил старший научный сотрудник программы ядерной политики фонда Carnegie Endowment for International Peace Анкит Панда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции. В августе бывший советник Белого дома по исламским странам Нейт Суонсон заявил о бессмысленности восстановления части американских баз на Ближнем Востоке, разрушенных иранскими ударами. В марте выпуск свыше тысячи крылатых ракет JASSM по целям в Иране превысил их годовой производственный лимит.

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    10 ноября 2026, 16:28 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины покинули место переговоров в Абу-Даби

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская, американская и украинская делегации покинули место проведения переговоров в Абу-Даби.

    Делегаты уехали с места встречи в сопровождении полицейских автомобилей, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности. На встрече российская и украинская делегации использовали для общения русский язык.

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    11 ноября 2026, 12:28 • Новости дня
    Мировые цены на нефть возобновили рост на фоне новых ударов на Ближнем Востоке

    WSJ: Цена нефти марки Brent превысила 92 доллара за баррель

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий, которые снизили вероятность дипломатического урегулирования конфликта между США и Ираном.

    Стоимость фьючерсов на нефть эталонной марки Brent с поставкой в ближайшем месяце увеличилась на 1,2% и достигла отметки 92,55 доллара за баррель, пишет The Wall Street Journal. Фьючерсы на американскую марку West Texas Intermediate (WTI) продемонстрировали рост, подорожав на 0,7% – до 86,67 доллара за баррель.

    Цены на сырье начали восстанавливаться после резкого падения на мировых рынках. Возобновление вооруженных ударов в регионе ослабило надежды инвесторов на дипломатическое разрешение ирано-американского конфликта и сохранение стабильных поставок с Ближнего Востока.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минэнерго США повысило прогноз средней стоимости нефти марки Brent на 2026 год до 97,4 доллара за баррель.

    В понедельник стоимость нефти марки Brent закрепилась ниже 100 долларов за баррель после заявления президента США Дональда Трампа об уменьшении вероятности новых ударов по Ирану.

    Ранее депутат парламента Ирана Хосейн-Али Делигани заявил о риске роста мировых цен на нефть до 150 долларов из-за возобновления боевых действий со стороны США и Израиля.

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    10 ноября 2026, 15:18 • Новости дня
    Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Mehr: Иран открыл новый подземный ракетный город для КСИР

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иранские власти ввели в эксплуатацию новый подземный ракетный город Корпуса стражей исламской революции (КСИР), в церемонии принял участие начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи, сообщило агентство Mehr.

    В ходе торжественной церемонии открытия состоялся инспекционный осмотр объекта, передает РИА «Новости» со ссылкой на Mehr. На мероприятии присутствовали начальник генерального штаба вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи и командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави.

    Отмечается, что военачальники провели детальный осмотр одного из новых подземных ракетных комплексов и проверили его готовность к выполнению боевых задач. Официальный представитель Корпуса стражей Хосейн Мохеби заявлял, что Тегеран полностью снял ранее существовавшие ограничения на дальность полета баллистических ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье официальный представитель КСИР Хосейн Мохеби заявил о неспособности США обрушить иранскую экономику.

    В субботу Иран отменил ограничения на радиус действия своего ракетного арсенала.

    На прошлой неделе бойцы КСИР ликвидировали члена террористической ячейки в провинции Систан и Белуджистан.

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    11 ноября 2026, 08:21 • Новости дня
    Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Press TV: Иран признал ВМС и ВВС Аргентины террористическими организациями

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Иран внес Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины в список террористических организаций, передает телеканал Press TV.

    «Иран признал Военно-морские и Военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями в ответ на решение Буэнос-Айреса признать Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией», – передает РИА «Новости» сообщение телеканала Press TV.

    В апреле Аргентина признала иранский Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Иран признал Военно-воздушные и Военно-морские силы Британии террористическими организациями.

    Также власти Аргентины внесли Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций.

    Кроме того, власти Ирана причислили европейские военно-воздушные и военно-морские силы к террористическим структурам.

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    10 ноября 2026, 02:02 • Новости дня
    Нетаньяху захотел возглавить правительство национального единства Израиля
    Нетаньяху захотел возглавить правительство национального единства Израиля
    @ ABIR SULTAN/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости создания правительства национального единства под своим руководством и без участия представителей арабских партий.

    «Создание правительства национального единства – это насущная необходимость. В такое правительство должны войти все партии национального лагеря, в том числе ультраортодоксальные и сионистские партии. Я никого не исключаю. Хватит бойкотов», – заявил Нетаньяху.

    Политик отметил готовность начать переговоры с любой политической силой. По его мнению, возглавлять коалицию должна партия «Ликуд», получившая на недавних выборах больше всего мандатов и опередившая ближайшего конкурента на четверть миллиона голосов, передает РИА «Новости».

    Отсутствие в кабмине арабских партий, получивших 19 мандатов в 120-местном парламенте, Нетаньяху объяснил невозможностью борьбы с Ираном и радикальным исламом в условиях зависимости правительства от сторонников палестинского движения ХАМАС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Израиля Ицхак Герцог вручил председателю оппозиционной партии «Яшар» Гади Айзенкоту мандат на формирование нового правительства по итогам недавних парламентских выборов.

    В понедельник председатель партии «Наш дом – Израиль» Авигдор Либерман назвал ложью сообщения о тайных контактах с ультраортодоксальным блоком «Еврейство Торы» по вопросу коалиции.

    В воскресенье Еврейский институт политического планирования JPPI сообщил о недовольстве почти двух третей израильтян итогами парламентских выборов.

    На прошлой неделе Центральная избирательная комиссия Израиля утвердила результаты прошедших выборов в парламент.

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    11 ноября 2026, 13:48 • Новости дня
    Иран уведомил Россию об отказе вывозить обогащенный уран

    Совбез Ирана сообщил России об отказе вывозить обогащенный уран из страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран уведомил Москву о решении не вывозить обогащенные ядерные материалы за пределы страны.

    Резаи рассказал в интервью телеканалу Al Mayadeen, что обогащенные ядерные материалы останутся на территории Ирана и будут использоваться исключительно иранской стороной, передает РИА «Новости».

    «Мы сообщили нашим российским друзьям, что обогащенные материалы останутся в Иране, и мы будем использовать их самостоятельно», – заявил Резаи.

    Секретарь Совбеза подчеркнул, что Иран не намерен вывозить за пределы государства даже незначительную часть обогащенных ядерных материалов. По его словам, из страны не будет вывезено ни единого атома этих веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу президент России Владимир Путин и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи обсудили развитие двустороннего сотрудничества и обстановку на Ближнем Востоке.

    В прошлом месяце Резаи заявил об отказе Тегерана вывозить обогащенные ядерные материалы с территории страны.

    В мае глава комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи сообщил об отсутствии планов отправлять обогащенный уран за рубеж.

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    11 ноября 2026, 14:22 • Новости дня
    Мединский: Делегация России не общалась с европейцами в Абу-Даби

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что переговорная группа России не проводила встреч с представителями европейских стран в ходе визита в Абу-Даби.

    Российская делегация завершила двухдневные переговоры с представителями США и Украины в Абу-Даби, при этом контактов с присутствовавшими в ОАЭ европейскими дипломатами не проводилось. Об этом сообщил РИА «Новости» руководитель российской делегации Владимир Мединский.

    «Нет, мы с ними не общались, мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Переговоры носят трехсторонний характер», – сказал Мединский.

    По данным источника агентства в переговорной группе, масштабная дискуссия была направлена на формирование новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование стало лишь одним из пунктов повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также заявил об отсутствии контактов делегации России с представителями Европы на полях переговоров в Абу-Даби.

    Во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей встречи.

    Между тем в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро анонсировал участие европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в ОАЭ.

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    10 ноября 2026, 10:49 • Новости дня
    Франция обвинила иранских хакеров в поджоге супермаркетов

    Axios: Франция обвинила Иран во взломе холодильников в 700 супермаркетах

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительство Франции обвинило хакерское подразделение иранского Корпуса стражей исламской революции во взломе холодильных установок почти в 700 магазинах, что привело к 15 пожарам.

    Министерство Европы и иностранных дел Франции заявило о причастности иранских военных к кибератакам на французские магазины в октябре, пишет Axios.

    В результате действий злоумышленников в 700 торговых точках повысилась температура в холодильниках. Это привело к потере продуктов питания на десятки миллионов евро и вызвало как минимум 15 пожаров. Данная кампания стала первой кибератакой на французской территории, проведенной исключительно в целях саботажа.

    Центр координации киберкризисов Франции возложил ответственность за инциденты на подразделение Shahid Kaveh в составе Корпуса стражей исламской революции. Следователи обнаружили в инфраструктуре атаки следы персидского языка. Эта же группировка совершила нападения на небольшие гидроэлектростанции во Франции, однако последствия оказались незначительными.

    Париж планирует вызвать посла Ирана и предложить новые санкции Европейского союза против лиц и организаций, причастных к атакам. Ранее иранские хакеры уже атаковали промышленные объекты, включая американские системы водоснабжения и израильское холодильное оборудование.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов.

    В четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Более 150 французских супермаркетов стали жертвами кибератаки на системы управления холодильным оборудованием.

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