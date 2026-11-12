Силуанов заверил Путина в наличии денег на развитие спорта

Во время заседания Путин выслушал доклад профильного вице-премьера Дмитрия Чернышенко, после чего обратился к Антону Силуанову: «Антон Германович, деньги есть?», передает ТАСС.
«На спорт деньги есть», – отчеканил Силуанов.
После этих слов Владимир Путин улыбнулся и отметил, что сказанного достаточно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта назвал чушью правило о необходимости подтверждать разряд кандидата в мастера спорта.
Министр спорта Михаил Дегтярев заявил о проведении 429 международных соревнований на территории России в 2026 году.
Путин поручил провести соревнования «Кубка защитников Отечества» на самом высоком уровне.