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    12 ноября 2026, 21:39 • Новости дня

    Бундестаг продлил мандат на участие военных ФРГ в миссии ЕС в Средиземном море

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий парламент одобрил продление мандата на участие вооруженных сил Германии в военно-морской операции Евросоюза IRINI в Средиземном море до 30 ноября 2027 года, сообщило министерство обороны ФРГ.

    Бундестаг Германии 12 ноября одобрил продление мандата миссии IRINI еще на один год. Главной задачей этой миссии под руководством ЕС является составление картины обстановки в Средиземном море, передает РИА «Новости».

    В рамках операции бундесвер предоставляет штабной персонал и осуществляет воздушное наблюдение за морским пространством. В миссии могут участвовать до 300 немецких военнослужащих.

    Операция EUNAVFOR MED IRINI проводится в южной и центральной частях Средиземного моря с 2020 года для контроля оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии с использованием морских, воздушных и спутниковых средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе МИД России отметил препятствование свободе судоходства со стороны европейских военных из-за незаконного досмотра судов ради запугивания.

    11 ноября 2026, 02:21 • Новости дня
    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров

    Политолог Ухов: В Абу-Даби обсуждаются условия капитуляции Киева

    Эксперт: Путин вынудил американцев усадить Киев за стол переговоров
    @ Wang Zecong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Стратегия Владимира Путина и успехи российских войск создали условия для переговоров в Абу-Даби – ослабление военного потенциала ВСУ побудило США усадить украинскую сторону за стол переговоров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. При этом он отметил, что выработка устойчивого мира с учетом интересов России потребует долгой дипломатической работы. Во вторник в ОАЭ начались переговоры России, Украины и США.

    «Переговоры в Абу-Даби стали итогом стратегической победы России и Владимира Путина лично. За последние месяцы ВС РФ существенно усилили удары по территории Украины: серьезный ущерб нанесен объектам энергетики, дата-центрам, военной промышленности и логистическим центрам, обслуживающим ВСУ», – говорит политолог Илья Ухов.

    На этом фоне военный потенциал противника стал «таять на глазах». Киев не способен восстановить утраченные возможности. Сложившаяся ситуация подала Вашингтону отчетливый сигнал: Украина проигрывает, а значит, Владимира Зеленского необходимо усадить за стол переговоров. В результате Киев оказался в безвыходном положении.

    «Атмосфера складывающегося диалога такова, что стороны фактически пытаются «начертить» условия для капитуляции Киева. Даже западная пресса в своих «сливах» не отрицает необходимости для Украины отказаться от целого ряда территорий. Таким образом, военное превосходство России в этом конфликте становится все более очевидным», – продолжает эксперт.

    Тем не менее, по его мнению, не стоит строить завышенных ожиданий относительно итогов переговоров. «Речь идет о сложном и долгом дипломатическом процессе, который должен привести к установлению стабильного мира, учитывающего интересы России на долгие годы вперед. Впрочем, сам факт обсуждения новой архитектуры безопасности в Европе позволяет говорить о том, что дискуссия развивается в правильном русле, и это одна из главных целей России», – завершил Ухов.

    Напомним, во вторник в Абу-Даби начались трехсторонние переговоры России, США и Украины. Это первая встреча в таком формате с февраля. Делегацию РФ возглавил помощник президента Владимир Мединский, Киев представляет руководитель СВР Рустем Умеров. Посредниками со стороны Штатов выступают спецпосланник президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

    Первый день консультаций продлился четыре с половиной часа, в среду делегации продолжат работу. Госсекретарь США Марко Рубио высоко оценил встречу. «Похоже, переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными», – сказал он.

    Главной темой встречи стала будущая система безопасности на континенте после завершения конфликта. Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что повестка предполагает первым пунктом вопросы безопасности России, Украины и региона в целом. «Мы такой подход только приветствуем», – подчеркнул министр.

    Представители ЕС также прибыли в Абу-Даби, однако их за столом переговоров не было. Отмечается, что европейская делегация была «неподалеку от места проведения встречи». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что участие Европы в переговорах не предусмотрено.

    Вопрос о возобновлении трехстороннего диалога обсуждался на встрече Владимира Путина с Уиткоффом в Санкт-Петербурге в октябре. «Наш президент информировал Стива Уиткоффа о том, что мы, в принципе, готовы возобновить упомянутые трехсторонние переговоры в десятых числах ноября по главной теме», – отмечал помощник президента Юрий Ушаков.

    Три предыдущих раунда переговоров состоялись в начале года, два из них прошли в Абу-Даби и один в Женеве. По итогам женевской встречи Мединский назвал консультации «тяжелыми, но деловыми».

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    10 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину

    Совет ЕС впервые решил разместить миссию по подготовке военных на Украине

    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военнослужащих непосредственно на территории Украины, сообщил Совет ЕС.

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    «Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине», – говорится в документе. Отмечается, что миссия будет работать в координации с Вооруженными силами Украины и международными партнерами, включая США, Британию, Канаду, Норвегию и НАТО.

    Ранее Брюссель исключал возможность переноса деятельности миссии на Украину. Решение принято по итогам стратегического пересмотра деятельности EUMAM Ukraine, созданной осенью 2022 года. Одновременно мандат миссии продлен до 15 ноября 2028 года, на этот период выделено почти 315,9 млн долларов.

    Состав направляемого персонала, его статус, местонахождение и сроки начала работы пока не уточняются. По данным Совета ЕС, с момента создания миссии подготовку прошли более 100 тыс. украинских военных.

    В МИД России подчеркивали, что размещение западных военных на украинской территории рассматривается Москвой как иностранное вмешательство, а любые зарубежные контингенты станут законными целями для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет ЕС принял решение о продлении мандата Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине до 15 ноября 2028 года.

    Ранее Британия, Франция и другие европейские страны выразили намерение предоставить Киеву гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией.

    Также российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 05:38 • Новости дня
    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России

    Die Zeit: Семь стран отказались от расписания МЧМ по хоккею с Россией

    Семь стран отказались утвердить расписание МЧМ по хоккею с участием России
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Семь национальных федераций, включая немецкую, отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею из-за включения в него сборной России, сообщил глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц.

    Семь национальных федераций отказались подписывать расписание матчей молодежного чемпионата мира по хоккею. Об этом глава Немецкой федерации хоккея Франк Лутц доложил спортивному комитету Бундестага, передает ТАСС со ссылкой на издание Die Zeit.

    В начале ноября стало известно, что Международная федерация хоккея (IIHF) разослала национальным федерациям новое расписание с учетом включения сборной России в состав участников турнира. Согласно документу, россияне должны заменить норвежцев.

    «Мы понимаем, что решение не может появиться за одну ночь. Но затягивать этот процесс еще на несколько недель для нас немыслимо», – заявил Лутц, призвав IIHF решить вопрос состава участников турнира как можно скорее.

    В конце октября Спортивный арбитражный суд обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Однако ранее правительство Канады заявило национальной ассоциации хоккея и IIHF об отказе выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира, который пройдет с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова охарактеризовала как проявление неонацизма решение властей Канады не выдавать визы спортсменам. Канадский хоккеист Уэйн Гретцки поддержал решение канадских властей запретить российским игрокам участвовать в турнире.

    Министр спорта России Дегтярев заявил о подготовке альтернативного плана действий на случай отказа в выдаче виз на молодежный чемпионат мира по хоккею.

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    11 ноября 2026, 21:55 • Новости дня
    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине

    ЕС официально разрешил разместить персонал миссии военной помощи на Украине

    ЕС официально разрешил разместить своих военных консультантов на Украине
    @ Marine Gonard/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Совет Евросоюза официально позволил размещать персонал своей военной тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории для координации взаимодействия с ВСУ.

    Евросоюз официально одобрил присутствие сотрудников своей тренировочной миссии EUMAM Ukraine непосредственно на украинской территории, пишет РИА «Новости» со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

    «Миссия EUMAM Ukraine будет действовать на территории государств-членов, а также, исключительно в целях прямой координации и выполнения задач по изучению боевого опыта и консультативно-образовательной деятельности, на территории Украины», – говорится в опубликованном решении.

    Ранее деятельность европейских инструкторов ограничивалась границами стран Евросоюза, где проходили обучение военнослужащие ВСУ. Новые правила предусматривают постоянное нахождение представителей объединения на Украине для сбора и анализа боевого опыта, консультирования по вопросам оборонных реформ и модернизации системы военного образования. При этом проведение боевой подготовки непосредственно на украинской земле новым решением пока не предусматривается.

    Правовой статус, гарантии и иммунитеты европейских специалистов определит отдельное двустороннее соглашение. Кроме того, Совет ЕС продлил мандат миссии до 15 ноября 2028 года и заложил на ее финансирование 292,6 млн евро. Решение вступит в силу 16 ноября 2026 года.

    В понедельник Совет ЕС продлил мандат Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Киеву до 15 ноября 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    11 ноября 2026, 15:36 • Новости дня
    Костюков: Представители ЕС мешали переговорам в Абу-Даби своими заявлениями

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игорь Костюков заявил, что представители Евросоюза мешали проведению трехсторонних переговоров в Абу-Даби своими заявлениями и решениями.

    Европейские делегаты мешали переговорному процессу в рамках трехсторонней встречи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщил Костюков «Вестям». При этом он подчеркнул, что физически европейцы не препятствовали ходу переговоров.

    «Они срывают обсуждение своими заявлениями, своими принимаемыми решениями. Физически они здесь не препятствуют», – заявил Костюков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг контакты российской делегации с представителями Европы на полях переговоров.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала европейцев объяснить причину прибытия в Абу-Даби.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до прекращения огня на Украине.

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    10 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    Евродепутаты направили письмо постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с призывом закрыть незаконные места лишения свободы и освободить задержанных участников протеста 2 ноября, передает ТАСС.

    В обращении содержится требование немедленно закрыть объект в Петропавловской Борщаговке и другие подобные места на Украине, где могут нарушаться права человека, а также освободить всех нелегально содержащихся там заключенных.

    «Мы также требуем немедленного освобождения и прекращения судебного преследования профессионального медика Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинская журналистка Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем.

    В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи Виктора Ена и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.

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    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

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    12 ноября 2026, 11:19 • Новости дня
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    Посол Израиля: Еврейские родители в Германии снова боятся за детей
    @ IMAGO/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор заявил, что еврейские семьи в стране вновь живут в страхе спустя 88 лет после Хрустальной ночи на фоне роста антисемитизма.

    Посол Израиля в Германии Рон Прозор в соцсетях провел параллель между угрозами еврейской общине сегодня и событиями ноябрьского погрома 1938 года, сообщает Israel National News. «Ночь разбитых витрин произошла в самом сердце немецкого общества. Соседи наблюдали. Люди молчали. Многие закрывали глаза на то, как громили еврейские магазины, поджигали синагоги, а евреев жестоко избивали, преследовали и убивали», – написал Прозор.

    По словам посла, спустя 88 лет еврейские родители в Германии вновь вынуждены бояться за безопасность своих детей, которых отправляют в школу, еврейские студенты сталкиваются с враждебностью и нападениями в университетах, а еврейский бизнес подвергается бойкотам. Прозор подчеркнул, что память о нацистских преступлениях должна сопровождаться готовностью противостоять антисемитизму сегодня.

    По данным мониторинговой организации RIAS, в 2025 году в Германии зафиксировано 8725 антисемитских инцидентов против 8627 в 2024 году и 2480 в 2022 году, причем 68% всех случаев были связаны с Израилем. Ранее в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц на церемонии в мюнхенской синагоге Ohel Jakob заявил, что антисемитизм вновь «повсеместен» и страна должна действовать, чтобы не допустить повторения Холокоста, подтвердив безоговорочную поддержку Израиля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возвращении антисемитизма на улицы немецких городов.

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    10 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Фицо заявил об ошибке Мерца в вопросе финансирования Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ошибается в вопросе финансирования Украины.

    Фицо сравнил позицию Мерца с прежними решениями властей Германии по миграционной политике, передает РИА «Новости». «Господин Мерц, Германия ошибалась при массовой миграции, ошибалась в том, что касается атомной энергетики, а сейчас в вопросе финансирования войны ошибается снова!» – написал Фицо в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал шантажом угрозы канцлера Германии Фридриха Мерца заблокировать бюджет ЕС из-за Украины.

    Мерц призвал включить вопрос поддержки Киева в повестку неформального саммита Евросоюза.

    В понедельник канцлер ФРГ предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет объединения в случае отказа стран финансировать Украину.

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    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

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    11 ноября 2026, 19:16 • Новости дня
    Франция потребовала от Германии объяснить планы ударов по России

    FT: Франция потребовала от ФРГ план применения дальнобойных ракет против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Париж требует от Берлина разъяснений относительно планов использования ракет большой дальности против России в случае вооруженного конфликта, пишет Financial Times.

    Франция настаивает на том, чтобы Германия определила, как она будет использовать ракеты большой дальности в случае конфликта с Россией, пишет Financial Times со ссылкой на источники в кругах европейских чиновников. Париж проводит переговоры с немецкими официальными лицами в попытке согласовать доктрину Берлина о применении оружия, способного наносить «высокоточные удары», передают «Вести».

    Обеспокоенность Франции связана с тем, что ФРГ наряду с группой других стран, включая Британию, Польшу, а также страны Северной Европы и Балтии, наращивает свой арсенал дальнобойного оружия в попытке усилить «сдерживание» Москвы. В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования, дальность полета которых составляет от 500 до более чем 2 тыс. км, которые позволят ВС Германии наносить удары по целям в глубине территории России.

    Один из французских чиновников предупредил, что можно нанести удар по российской цели с помощью обычного оружия, но «получить ядерный ответ». Авторы статьи подчеркивают, что Париж опасается неверного истолкования действий Германии со стороны Москвы, что может привести к эскалации и ядерной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник европейские чиновники заявили о готовности восстановить действовавшие во времена холодной войны механизмы предотвращения конфликтов и обсудить соглашения об ограничении вооружений.

    Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных крылатых ракет и гиперзвуковых систем стоимостью почти 12 млрд евро.

    Лондон и Берлин запланировали к 2034 году завершить конструирование новейшей крылатой ракеты с радиусом действия более 2 тыс. километров.

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    10 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше

    Лавров: Евросоюз решил отработать на учениях в Польше ввод войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза начали военные учения в Польше для подготовки к отправке стабилизационных сил на Украину в случае прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что маневры с участием около 2 тыс. человек от десятка европейских стран стартовали параллельно с переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят «стабилизационные силы» на территорию, контролируемую киевским режимом», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что легендой проходящих учений является ввод западных войск на Украину для защиты киевских властей от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на военные учения в Польшу.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня ради отправки на Украину европейских военных.

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    11 ноября 2026, 18:19 • Новости дня
    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет

    Reuters: Дипломаты исключили вступление Украины в Евросоюз в ближайшие 10 лет

    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина вряд ли станет членом Европейского союза в ближайшие десять лет из-за скептического настроя европейских политиков, заявил председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус.

    Глава аналитического центра указал на низкие шансы Киева присоединиться к европейскому блоку в обозримом будущем, опираясь на беседы с официальными лицами, пишет Reuters.

    «Когда вы осматриваетесь вокруг, вы понимаете, что во многих странах политики не ожидают, что Украина присоединится к ЕС через 10 лет», – сказал Кнаус. При этом он предупредил, что сигналы о несерьезном отношении к интеграции страны могут оказать на нее деморализующее воздействие.

    Вступление в сообщество остается важной целью для украинских властей, однако европейские дипломаты и чиновники в частном порядке проявляют большую осторожность, отмечается в материале. Более десятка собеседников агентства указали на серьезные препятствия, которые сторонам придется преодолеть до возможного расширения объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу.

    Летом Служба внешней разведки сообщила об отказе европейского блока от реальной интеграции Украины из-за высоких экономических рисков.

    В июле немецкие СМИ допустили отсрочку вступления страны в сообщество до 2035 года.

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    11 ноября 2026, 20:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России

    Политолог Ухов связал дипломатический успех Москвы в Абу-Даби с политикой Путина

    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Решительность Владимира Путина отстаивать интересы России и результаты действий российских войск в зоне СВО заставили Запад начать обсуждать вопросы общеевропейской безопасности, что Москва предлагала сделать еще в 2021 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Появление этой темы за столом переговоров он назвал дипломатической победой Москвы. В среду в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, основной темой которых стала архитектура общеевропейской безопасности.

    «Тот факт, что на переговорах уже прозвучала тема создания новой архитектуры безопасности в Европе – это уже значимая победа отечественной дипломатии. Это наболевший вопрос, обсуждение которого Россия поднимала еще пять лет назад. Однако Запад насмешливо отказывал Москве в соблюдении ее законных интересов», – сказал политолог Илья Ухов.

    Собеседник напоминает: ЕС и НАТО считали, что откровенное развязывание гибридной войны против РФ, постепенное расширение зоны влияния Североатлантического альянса – это норма либерального миропорядка, с которой Кремлю предстоит смириться. Тем самым именно неготовность Запада к равноправному диалогу и проложила дорогу к конфликту на Украине.

    «Таким образом, спецоперация стала закономерным ответом на пренебрежение позицией Москвы. И именно решимость Владимира Путина защищать интересы нашей страны силой вкупе с успехами российской армии на фронте вынудила Запад начать прислушиваться к мнению России в сфере общеевропейской безопасности», – акцентирует эксперт.

    Тем не менее европейцам в этом диалоге на текущий момент места нет. «Именно ЕС в настоящее время является главной дестабилизирующей обстановку стороной. Они искренне желают продолжения конфликта на Украине, отчаянно милитаризируются, расширяя собственные военные бюджеты, и регулярно направляют ВСУ смертоносные вооружения», – подчеркивает он.

    «Актор, намеренный работать на благо мира, так себя не ведет. Поэтому их присутствие за столом переговоров будет как минимум неуместным, а их попытки «вклиниться» в трехсторонний формат заведомо обречены на провал», – говорит собеседник. Кроме того, странам ЕС необходимо принять простой факт: бесконечно «вытягивать» Украину из лона поражения не получится.

    «Любой непредвзятый наблюдатель с уверенностью скажет, что в текущем противостоянии именно Киев терпит поражение, причем «по всем фронтам». Страна находится в демографической пропасти, ее экономика и промышленная система развалены. Признание сложившихся реалий и обсуждение условий капитуляции – то немногое, что реально может спасти Украину от катастрофы. Это Россия и собирается обсуждать», – полагает эксперт.

    Среди значимых практических итогов переговоров он называет договоренности об обмене пленными. «Вся спецоперация вообще изначально начиналась под лозунгом «Своих не бросаем». Возвращение домой наших героев – наглядная его реализация. Тот факт, что чьи-то дети, мужья, отцы вызволены из рук противника, не может не радовать. Это и сигнал всем, кто идет на передовую: вне зависимости от того, в какие обстоятельства могут попасть бойцы, Родина о них не забудет», – добавляет он.

    Итоги переговоров для Москвы, Ухов оценивает сдержанно. «Никто и не ожидал крупных прорывов или соглашений. Идет серьезный рабочий процесс, который, кроме того, пытаются сорвать европейцы. Впрочем, по немногословности делегаций США и России понятно, что содержание диалога вышло по-настоящему серьезным. Дипломатия любит тишину», – продолжает собеседник.

    По его мнению, все итоговые решения с учетом результатов переговоров будет принимать лично Путин. «Он уже доказал, что является реальным защитником интересов страны. Президент отчетливо понимает, что им соответствует, а что – нет», – заключил Ухов.

    Напомним, в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, прошедшие в два дня. Как отметил руководитель делегации РФ Владимир Мединский, главной темой обсуждения стало формирование новой системы европейской безопасности. Он также напомнил, что Москва уже предлагала НАТО собственное видение необходимых корректировок, однако позиция России в 2021 году игнорировалась.

    При этом помощник президента подчеркнул, что Москва не обсуждает вопрос обмена территорий с Украиной. Он процитировал позицию руководства страны: «Там, где вступила нога нашего русского солдата – это наше» и «Там, где был поднят русский флаг, опускаться он не должен». Мединский также отметил, что зона безопасности вдоль границ РФ будет только расширяться.

    Кроме того, он добавил, что Россия и Украина договорились об организации крупного обмена военнопленных. Конкретные параметры и списки пообещали обнародовать в самое ближайшее время. По его признанию, по итогу встречи стороны «приблизились к миру», однако дальнейший прогресс в этом направлении во многом зависит от Киева, а также от позиции США.

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    10 ноября 2026, 06:13 • Новости дня
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    Мерц потребовал от ЕС поддержки Украины в приоритетном порядке
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал председателя Европейского совета Антониу Кошту «в приоритетном порядке» включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

    «Поддержка Украины – это вопрос нашей неделимой европейской безопасности, и это также должно распространяться на распределение бремени по оказанию поддержки», – написал Мерц в письме председателю Европейского совета.

    Канцлер потребовал включить эту тему в качестве приоритетной в повестку дня неформального саммита Евросоюза, который пройдет в пятницу в Дублине, передает Tagesspiegel.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину.

    В субботу премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об угрозах европейских лидеров лишить Братиславу средств из бюджета ЕС из-за нежелания поддерживать выделение кредита Киеву.

    В прошлом месяце Мерц назвал помощь киевским властям причиной серьезных финансовых трудностей для государств Европы.

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