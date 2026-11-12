Путин фразой «Где деньги, Зин?» оценил риски распределения средств в спорте

По словам Путина, отсутствие прямого поступления денег спортивным федерациям настораживает тем, что это создает риски для непрозрачного финансирования, передает РИА «Новости».
«Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты, сразу возникает сакраментальный вопрос: «Где деньги, Зин?», – сказал глава государства.
Президент уже не впервые обращается к композиции Высоцкого «Диалог у телевизора». В феврале 2021 года он использовал ту же фразу, говоря об уровне реальных зарплат ученых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент Владимир Путин назвал чушью требование регулярно подтверждать разряд кандидата в мастера спорта.
Тогда же Путин поручил провести новые соревнования «Кубка защитников Отечества» на самом высоком уровне.
До этого Путин заявил о необходимости направлять средства Российского спортивного фонда на поддержку спорта.