  • Новость часаС начала суток на подлете к Москве сбиты 44 дрона ВСУ
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Судьба жителей Константиновки выявит отношение Киева к людям
    Эксперт: Стремление спасти жизни людей лежит в основе дипломатии Путина
    Лунная АЭС России готовит переворот в сфере освоения космоса
    Автоконцерн Mercedes заморозил инвестиции в Германии
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    Ушаков: Разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером был содержательным и полезным
    Уиткофф анонсировал присоединение Европы к переговорам по Украине
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    Объект компании «Нафтогаз» поврежден на севере Украины
    12 ноября 2026, 21:11 • Новости дня

    Криптобиржа Binance отчиталась о полном покрытии похищенных активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Криптовалютная биржа Binance полностью покрыла активы пользователей, затронутые масштабной хакерской атакой в конце октября.

    «Мы полностью покрыли активы, затронутые инцидентом безопасности», – говорится в сообщении площадки, которое приводит ТАСС. На возмещение ущерба биржа направила более 6,34 млрд долларов из собственных средств.

    Компания также выкупила затронутые токены на открытом рынке и внебиржевых площадках, использовав для этого часть средств фонда защиты активов пользователей (SAFU), часть страхового фонда фьючерсов и корпоративные резервы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца крупнейшая криптовалютная биржа Binance возместила 95% похищенных средств.

    В конце октября Федеральное бюро расследований США начало выяснять обстоятельства и последствия хакерской атаки на платформу.

    В результате атаки злоумышленники похитили активы на сумму 5,7 млрд долларов.

    12 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Анонсированы новые санкции ЕС против России

    Власти Франции объявили о новых санкциях ЕС против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад заявил, что Европейский союз введет новые ограничительные меры в отношении России 16 ноября.

    «В понедельник мы примем новые санкции против России», – заявил Аддад. По его словам, в санкционные списки могут попасть 150 физических лиц и 50 российских банков, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Министр добавил, что большая часть новых антироссийских ограничений была предложена Францией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе европейские чиновники запланировали утвердить антироссийские санкции против 1600 физических и юридических лиц.

    Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении пяти представителей российского оборонно-промышленного комплекса.

    В июле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о планах ввести ограничения против десятков финансовых организаций и нефтяных торговых платформ.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2026, 14:49 • Новости дня
    ПВО Украины столкнулась с проблемами из-за сбоев в работе Starlink

    Советник Зеленского Бескрестнов заявил о сбоях ПВО из-за ограничения Starlink

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Советник Владимира Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов заявил, что украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает трудности в борьбе с российскими беспилотниками на фоне перебоев в работе спутниковой связи Starlink.

    Украинская система противовоздушной обороны вновь испытывает проблемы в противодействии российским беспилотникам из-за сбоев в работе спутниковой системы связи Starlink. Об этом сообщил советник Зеленского по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов, передает ТАСС.

    «Скорость работы Starlink во время движения снова ограничили. Мы недолго радовались. Поэтому снова возникли проблемы со связью с вертолетами, преследующими «Шахеды», и с реактивными перехватчиками, сбивающими реактивные «Шахеды», – написал Бескрестнов в своем телеграм-канале.

    В четверг Владимир Зеленский заявил о новых значительных сбоях в работе системы Starshield. По его словам, скорость работы спутниковой связи упала до 161 км в час.

    Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Сергей Стерненко заявил о срыве ряда боевых задач из-за ограничений в работе спутниковой сети Starlink.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины лишились десятков беспилотников на сумму не менее 1 млн долларов после ограничения работы системы Starshield.

    До этого Бескрестнов уже также сообщал о серьезном подрыве украинской обороноспособности из-за падения скорости работы терминалов.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    GlobalSign запланировал новую волну отзыва сертификатов у российских сайтов

    Tекст: Вера Басилая

    Международный удостоверяющий центр GlobalSign планирует провести новый массовый отзыв сертификатов безопасности у российских сайтов, сообщили в «Руцентре».

    «В ноябре «Руцентр» получил от удостоверяющего центра GlobalSign уведомление о плане провести новый массовый отзыв», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

    В компании пояснили, что риску подвергаются организации из санкционных списков Евросоюза и США, однако отсутствие компании в этих перечнях не является гарантией сохранности сертификата.

    С первой волны отзывов в июле были аннулированы около 11 тыс. SSL/TLS-сертификатов у 1,3 тыс. российских компаний. Больше всего сертификатов отозвали GlobalSign (4830) и греческий Harica (3456).

    «Руцентр» и «Технический центр Интернет» посоветовали российским компаниям провести аудит и составить карту защищенности доменов. Для критических систем рекомендуется рассмотреть замену адресов и выпустить российские TLS-сертификаты в качестве резервной меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом японский центр сертификации GlobalSign приступил к принудительному отзыву выданных SSL-сертификатов у российских организаций.

    В конце прошлого года компания Google уведомила российских провайдеров о выводе из эксплуатации старых серверов системы Google Global Cache.

    В 2025 году американская корпорация отказалась от требований к телеканалам «Спас» и RT.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 03:13 • Новости дня
    В Nvidia приготовились сместить гендиректора Хуанга из-за скандала со шпионкой

    WSJ: В Nvidia запланировали увольнение гендиректора Хуанга

    Tекст: Катерина Туманова

    Совет директоров американской корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку основателя и генерального директора Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    Руководство компании запланировало провести заседание в среду, чтобы решить дальнейшую судьбу главы корпорации после выявления двух случаев супружеской измены с его стороны, пишет The Wall Street Journal.

    Уход Дженсена Хуанга завершит эпоху развития корпорации. Под его руководством компания стимулировала глобальный бум искусственного интеллекта, а основатель Nvidia превратился в геополитическую звезду.

    Как пишет WSJ, в случае его увольнения одной из самых дорогих мировых компаний потребуется новый лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду посол США в Китае Пердью назвал скандал с Хуангом серьезным испытанием для двусторонних отношений. Reuters сообщило о руководящих постах фигурантки шпионского дела Элис Хуанг в инвестиционной компании Шанхая.

    В понедельник МИД КНР отверг обвинения в китайском шпионаже в отношении руководителя Nvidia.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 05:10 • Новости дня
    Следствие заподозрило экс-главу Минкомсвязи Никифорова в бегстве в ОАЭ

    Фигурант 300 уголовных Никифоров мог бежать в ОАЭ

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров, обвиняемый в организации финансовой пирамиды «Финико», по версии следствия, скрывается на территории ОАЭ, следует из документов суда, связанных с его заочным арестом.

    «11 сентября 2026 года обвиняемый Никифоров Н. А. объявлен в федеральный и межгосударственный розыск. При этом адвокат обвиняемого считает, что до выезда в ОАЭ 28 августа 2026 года каких-либо претензий со стороны правоохранительных органов к Никифорову Н. А. не было, повесток либо иных вызовов к следователю он не получал», – приводит ТАСС выдержку из документов.

    По версии следствия, экс-чиновник скрылся от правоохранителей за пределами России. Мещанский районный суд Москвы 17 сентября заочно арестовал Никифорова. Его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере.

    Никифоров был одним из создателей пирамиды «Финико», вкладчикам которой обещали доходность до 25% годовых. Потерпевшими по делу признаны около 8 тыс. человек, сумма ущерба оценивается примерно в 5 млрд рублей. Никифоров возглавлял Минкомсвязь с 2012 по 2018 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе следователи МВД соединили в одном производстве более 300 уголовных дел о финансовой пирамиде «Финико». В октябре защита Никифорова обжаловала его заочный арест. В сентябре суд заочно арестовал бывшего министра.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 14:30 • Новости дня
    Набиуллина сочла тупиком дальнейшее расширение льготного кредитования

    Глава ЦБ Набиуллина назвала тупиком расширение программ льготного кредитования

    Tекст: Ольга Иванова

    Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила на пленарном заседании Госдумы, что дальнейшее расширение программ льготного кредитования является тупиковым путем.

    Руководство регулятора выступает против увеличения числа подобных финансовых механизмов, передает ТАСС.

    «На наш взгляд, множить дальше программы льготного кредитования – это тупик, и с точки зрения нагрузки на бюджет, и потому что мы хотим доступных рыночных ставок для всех, а не только для избранных, кто получил доступ к льготным кредитам», – сказала Набиуллина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник председатель Банка России Эльвира Набиуллина связала разницу между уровнем инфляции и ключевой ставкой с большим объемом льготных кредитов.

    Глава ЦБ заявила о необходимости сделать льготную ипотеку более адресной.

    Банк России сообщил о готовности ввести льготное регулирование кредитования для защиты объектов критической инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    В Нидерландах потребовали 12 лет тюрьмы за онлайн-совращение 245 девочек

    В Нидерландах мужчине грозит 12 лет за совращение 245 девочек через онлайн-игру

    Tекст: Денис Тельманов

    Прокуратура Нидерландов потребовала приговорить к 12 годам лишения свободы 41-летнего мужчину за совращение 245 девочек в интернете, сообщило ведомство.

    Обвиняемому также грозит принудительное лечение в психиатрической клинике. По версии следствия, мужчина вступал в контакт с жертвами через созданную им онлайн-игру. Для перехода на новые уровни участницы должны были выполнять перед веб-камерой задания сексуального характера, передает РИА «Новости».

    На компьютере задержанного обнаружили 255 видеороликов с участием несовершеннолетних, снятых в период с сентября 2017 года по день его ареста в октябре 2025 года.

    Жертвами преступлений стали 245 девочек из Нидерландов, Бельгии, Германии, Австралии и США. Самой младшей из установленных потерпевших было восемь лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд в американском штате Миссисипи приговорил местного тренера к 90 годам тюремного заключения за производство детской порнографии.

    Суд назначил 29 лет лишения свободы мужчине за преступления против половой неприкосновенности детей в социальных сетях из мест лишения свободы.

    Летом Воронежский суд приговорил 32-летнего местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за дистанционные действия сексуального характера в отношении девочки младше 14 лет.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 13:50 • Новости дня
    Набиуллина назвала оправданной текущую высокую ключевую ставку

    Набиуллина назвала оправданной высокую ключевую ставку

    Tекст: Вера Басилая

    Текущая высокая ключевая ставка оправдана с точки зрения интересов граждан и бизнеса, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

    «Ключевая ставка высокая уже три года и останется высокой еще какое-то время. Оправдано ли это с точки зрения интересов экономики, граждан и бизнеса? Я абсолютно уверена, что да. Это болезненный период, но выбора у нас нет. Прежде всего потому, что наша с вами общая цель – это рост благосостояния граждан», – заявила Набиуллина в Госдуме.

    Она добавила, что правительство и Центробанк делают для этого свою часть работы. По ее словам, умеренный и предсказуемый рост цен является вкладом в благосостояние граждан, в то время как подорожание продуктов и основных услуг очень болезненно для обычных людей, передает РИА «Новости».

    Люди ожидают умеренных ставок по ипотеке, а бизнес – доступных кредитов, подчеркнула глава ЦБ. Она заключила, что только страна с низкой инфляцией может рассчитывать на умеренные ставки, устойчивую валюту и достаточные инвестиции в будущее.

    На последнем заседании совета директоров 23 октября Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о продолжении снижения ставки в 2027 году в базовом сценарии.

    В понедельник глава Банка России предупредила об угрозе экономике при поспешном снижении ключевой ставки.

    Набиуллина сообщила о связи разницы между уровнем инфляции и ключевой ставкой с длительным инфляционным давлением и большим объемом льготных кредитов.

    Комментарии (2815)
    12 ноября 2026, 13:55 • Новости дня
    Шадаев заявил о скором достижении технического лимита для белого списка сайтов

    Шадаев: Минцифры приблизилось к техническому ограничению белого списка сайтов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Количество сайтов в белом списке приблизилось к техническому пределу возможностей операторов связи, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

    В настоящее время в белый список сервисов включены 900 веб-ресурсов, однако возможности для его расширения подходят к концу из-за технических нюансов, цитирует министра ТАСС.

    «Есть естественное ограничение на белый список, он не может быть бесконечным. Есть технические ограничения у операторов связи. В настоящий момент у нас 900 ресурсов включены в белый список», – пояснил Шадаев.

    По словам министра, ведомство стремится упорядочить процесс отбора. В перечень необходимо включать не только суперпопулярные платформы, но и жизненно важные сервисы с меньшей аудиторией, такие как карты электрозаправок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Минцифры сообщило о согласовании с правоохранителями белого списка сайтов для жителей Москвы на случай экстренной блокировки связи.

    В прошлом году перечень доступных при отключении мобильного интернета ресурсов расширился за счет государственных порталов и крупных сервисов.

    В 2025 году Шадаев заявил о еженедельном обновлении списка российских интернет-сервисов.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 17:04 • Новости дня
    Мишустин объявил о выделении средств на помощь регионам

    Мишустин: Правительство выделило 110 млрд рублей на помощь регионам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские регионы получат более 110 млрд рублей на укрепление бюджетов, поддержку инфраструктуры и зарплаты бюджетникам, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

    Средства пойдут на снижение долговой нагрузки субъектов и финансирование социально значимых расходов, в том числе зарплаты медицинским работникам, учителям и сотрудникам учреждений культуры, пишет ТАСС.

    «Около 1,5 млрд из этих средств получат Донецкая Народная Республика и Запорожская область, чтобы приобрести специализированную технику – это погрузчики, экскаваторы, буровые установки. Они крайне нужны», – сообщил премьер-министр.

    Мишустин подчеркнул необходимость уделять особое внимание экономическому развитию, состоянию финансов и создавать возможности для повышения благополучия граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Мишустин сообщил о списании субъектам 300 млрд рублей задолженности по бюджетным кредитам с начала года.

    В октябре правительство России направило регионам еще свыше 1,7 млрд рублей на стимулирование зарубежных поставок для местных предприятий.

    В августе президент России Владимир Путин заявил о выделении 100 млрд рублей субъектам с наиболее тяжелой финансовой ситуацией.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 17:24 • Новости дня
    Правительство выделило 50 млрд рублей на компенсации аграриям

    Мишустин: Аграрии получат 50 млрд рублей на компенсацию затрат по займам

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит около 50 млрд рублей на компенсацию затрат предприятий агропромышленного комплекса по льготным кредитам.

    Российский агробизнес получит финансовую поддержку для покрытия расходов на обслуживание займов, передает РИА «Новости». «Сегодня агробизнес трудится в непростых условиях, особенно это касается увеличения логистических затрат, чтобы компенсировать ранее принятые обязательства по льготным займам. Правительство сегодня направит около 50 млрд рублей на эти цели», – сказал Мишустин.

    Выделенные средства затронут порядка 40 тыс. кредитных договоров, включая краткосрочные и инвестиционные займы. Кроме того, финансирование позволит возместить расходы граждан по потребительским кредитам на благоустройство домов в сельской местности, что охватит более 18 тыс. займов.

    В правительстве рассчитывают, что данная мера поможет сохранить рабочие места в регионах и подготовиться к будущей посевной кампании. Глава кабинета министров подчеркнул, что Россия остается одним из ведущих мировых производителей аграрной продукции благодаря системной поддержке отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о выделении российским регионам более 110 млрд рублей на укрепление бюджетов.

    В прошлом месяце вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил о формировании новых инструментов поддержки аграриев.

    Летом первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников поддержал решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 18:47 • Новости дня
    Кабмин одобрил поправки к бюджету на три года

    Кабмин одобрил поправки к проекту бюджета на 2027–2029 годы на 8,7 трлн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство одобрило поправки ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027–2029 годы общим объемом около 8,7 трлн рублей.

    Поправки к проекту федерального бюджета на 2027–2029 годы, а также поправки в законопроект об особенностях исполнения федерального бюджета, Бюджетный и Налоговый кодексы одобрены ко второму чтению на заседании правительства, пишет ТАСС.

    Общий объем средств в рамках предложенных изменений составляет около 8,7 трлн рублей. Часть корректировок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение спецоперации на Украине, говорится в материалах Минфина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщил о выходе на финальную стадию работы над проектом федерального бюджета на 2027–2029 годы.

    В конце октября депутаты Государственной думы одобрили в первом чтении внесенный правительством проект бюджета на три года.

    В сентябре премьер-министр Михаил Мишустин заявил о завершении подготовки документа с приоритетом социальных обязательств и обороноспособности.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 10:14 • Новости дня
    Бизнес-группа оспорила в суде ЮАР ограничения на работу Starlink

    EWN: Южноафриканская бизнес-группа потребовала легализовать Starlink

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Южноафриканская бизнес-группа Sakeliga обратилась в Высокий суд в Претории с иском против регулятора связи, потребовав снять ограничения на выдачу лицензии системе Starlink американского предпринимателя Илона Маска.

    Истец обвиняет Независимое управление связи (НУС) ЮАР в превышении полномочий из-за отказа принять правительственную формулу выхода компании на внутренний рынок, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию EWN.

    В декабре 2025 года министр связи и цифровых технологий ЮАР Солли Малатси разрешил корпорации SpaceX заменить требование о передаче 30% акций местного подразделения чернокожему населению на инвестиции в отрасль. В мае регулятор отклонил эту директиву, заявив, что изменение закона об электронных коммуникациях требует участия парламента. Sakeliga просит суд признать решение управления неконституционным, настаивая на праве правительства реализовать директиву самостоятельно.

    Маск пытается получить лицензию для Starlink в ЮАР на особых условиях более двух лет. Бизнесмен отказывается передавать долю компании местным общинам, пострадавшим во времена апартеида, и обвиняет руководство страны в расизме. В настоящее время терминалы спутниковой связи легально работают в 27 государствах Африки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее американская корпорация SpaceX приступила к отключению терминалов спутниковой связи Starlink у пользователей в ЮАР.

    Американский предприниматель Илон Маск назвал спутники системы законной целью ответного удара при их использовании для наступления.

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пожелал бизнесмену отправиться на Марс из-за ограничений работы сети на Украине.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 22:29 • Новости дня
    Сбербанк поставил цель стать архитектором агентной экономики России

    Сбербанк в новой стратегии пообещал стать более человекоориентированным

    Tекст: Катерина Туманова

    В день своего 185-летия Сбербанк представил новую стратегию развития на 2027–2029 годы, в которой сделал акцент на расширении возможностей применения генеративного искусственного интеллекта и человекоориентированности, сообщил глава банка Герман Греф.

    «Стратегическая цель Сбербанка к 2029 году – стать одним из ведущих архитекторов и строителей агентной экономики России. Технологии должны помогать человеку и в решении повседневных задач, и в реализации жизненных целей. Мы стремимся дать человеку возможность лучше понять себя, принимать осознанные решения и раскрыть свой потенциал», – передает РИА «Новости» слова Грефа.

    В новой стратегии банк ставит целью ежегодно обеспечивать рентабельность капитала на уровне не ниже 21%. Целевой уровень достаточности капитала по нормативу сохранен на уровне не менее 13,3%, несмотря на ужесточение регуляторных требований.

    Сбербанк сохраняет ориентир по направлению 50% чистой прибыли на дивидендные выплаты. Оставшаяся часть пойдет на обеспечение долгосрочной устойчивости бизнес-модели и реализацию стратегических инициатив.

    Одним из важнейших направлений станет расширение коммерческого применения генеративного искусственного интеллекта. Банк намерен использовать ИИ для формирования новых источников дохода наряду с сокращением расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава Сбербанка Греф сообщил о начале разработки первой суверенной нейросети для школьного образования. В октябре  Греф заявил о радикальном изменении роли человека и государства из-за развития ИИ.

    Президент Путин назвал Сбербанк лидером развития суверенного ИИ в России.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2026, 21:27 • Новости дня
    Путин фразой «Где деньги, Зин?» оценил риски распределения средств в спорте

    Путин фразой Высоцкого оценил риски финансирования строек спортивным фондом

    Путин фразой «Где деньги, Зин?» оценил риски распределения средств в спорте
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на фоне планов Российского спортивного фонда оплачивать стройки вспомнил фразу «Где деньги, Зин?» из песни Владимира Высоцкого.

    По словам Путина, отсутствие прямого поступления денег спортивным федерациям настораживает тем, что это создает риски для непрозрачного финансирования, передает РИА «Новости».

    «Я ничего не хочу сказать, ни в чем никого не подозреваю, но как только начинаются строительные проекты, сразу возникает сакраментальный вопрос: «Где деньги, Зин?», – сказал глава государства.

    Президент уже не впервые обращается к композиции Высоцкого «Диалог у телевизора». В феврале 2021 года он использовал ту же фразу, говоря об уровне реальных зарплат ученых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта президент Владимир Путин назвал чушью требование регулярно подтверждать разряд кандидата в мастера спорта.

    Тогда же Путин поручил провести новые соревнования «Кубка защитников Отечества» на самом высоком уровне.

    До этого Путин заявил о необходимости направлять средства Российского спортивного фонда на поддержку спорта.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков сравнил европейских политиков с пауками в банке
    Глава Минспорта попросил Путина поддержать заявку России на зимнюю Универсиаду
    Россия и Афганистан договорились о контрактах на 170 млн долларов
    Полянский предостерег Польшу от «игры с огнем» на Балтике
    Спикер Рады на русском языке пожаловался на холод в парламенте
    Гендиректор Nvidia Хуанг ушел в отставку из-за шпионского скандала
    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд в Ялте