Путин поручил проработать строительство дворца для водных видов спорта

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вопрос создания специализированного тренировочного комплекса подняли на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта. Путин поручил кабинету министров проработать этот проект, передает ТАСС.

«Уверен, что и министерство спорта поддержит, и правительство в целом. Командуйте, все сделаем», – заявил Путин.

Председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил, что национальные сборные вынуждены тренироваться на устаревшей базе на озере Круглом в Московской области. Этот объект возвели в 1957 году, а последняя реконструкция проходила в 1980 году.

Глава федерации добавил, что готов договориться о проведении в России чемпионата Европы по водным видам спорта в 2030 году и чемпионата мира в 2031 году. Новый современный дворец с трибунами позволит принимать турниры такого уровня и обеспечит условия для круглосуточных занятий детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент назвал здоровье и качество жизни людей главной задачей физической культуры и спорта.

Глава государства раскритиковал правило о необходимости регулярно подтверждать разряд кандидата в мастера спорта.

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о проведении 429 международных соревнований на территории России в 2026 году.