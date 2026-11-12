Международная федерация санного спорта продлила нейтральный статус россиян

Tекст: Алексей Дегтярёв

Решение было принято в гибридном формате на заседании в Берхтесгадене в соответствии с постановлениями Спортивного арбитражного суда (CAS), вынесенными перед зимними Олимпийскими играми 2026 года, сообщается на сайте федерации.

Отмечается, что право выступать в нейтральном статусе распространяется в том числе на юниоров и молодежь из России. При этом российским саночникам по-прежнему запрещено участвовать в командных соревнованиях.

Кроме того, делегаты конгресса официально утвердили антидопинговый кодекс федерации на 2027 год. Документ вступит в силу 1 января 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отказалась предоставить трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Большунову нейтральный статус.

В прошлом месяце Международная федерация лыжного спорта и сноуборда предоставила нейтральный статус еще 12 российским лыжникам.

FIS допустила пятерых российских прыгунов на лыжах с трамплина к соревнованиям в нейтральном статусе.