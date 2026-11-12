Росатом анонсировал строительство опреснительной установки в Египте

Лихачев: Росатом построит опреснительную установку в Египте

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мощность будущей установки составит 170 млн куб. м воды в год, цитирует Лихачева ТАСС. «Пожелание у президента Египта – обогатить площадку АЭС «Эль-Дабаа» мощной опреснительной установкой буквально в масштабах там 170 млн кубометров в год. Это очень большой объем, и такие технологии у нас есть», – добавил он.

По словам главы госкорпорации, в настоящее время около 700 млн человек в мире страдают от недостатка продовольствия и голодают. Лихачев подчеркнул, что более 2 млрд человек живут без доступа к безопасной питьевой воде, а еще 2,1 млрд испытывают умеренный или тяжелый дефицит водных ресурсов, что требует определенной мобилизации по всем направлениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о соблюдении графика строительства атомной электростанции «Эль-Дабаа» в Египте.

В сентябре президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси выразил признательность за российское участие в возведении этого объекта.

Летом глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о рассмотрении Москвой и Каиром перспектив совместного строительства компактных атомных электростанций на воде.