Путин назвал чушью требование регулярно подтверждать разряд КМС

Tекст: Ольга Иванова

«Сейчас действует такое правило? Чушь какая-то!» – заявил Путин, когда ему сообщили о правиле, согласно которому спортсмен, получивший разряд кандидата в мастера спорта, должен подтвердить его в течение трех лет.

Российский лидер привел в пример свой опыт, передает ТАСС. По его словам, он является мастером спорта Советского Союза по самбо. Путин задался вопросом, как бы развивались события, если бы он получил травму, а затем восстановился и захотел бы выступить на соревнованиях. По его словам, требование не допускать спортсмена к турнирам без подтверждения разряда не имеет смысла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг министр спорта Михаил Дегтярев заявил о проведении в 2026 году 429 международных соревнований в России.

Путин поручил провести новые соревнования «Кубка защитников Отечества» на самом высоком уровне.