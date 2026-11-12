Путин назвал главную задачу спорта

Путин назвал здоровье граждан главной задачей спорта в России

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Все-таки главной задачей остается здоровье и качество жизни людей. А это предполагает воспитание в обществе физической культуры как неотъемлемой части системы ценностных ориентиров человека», – цитирует Путина ТАСС.

Глава государства напомнил слова врача и одного из организаторов системы здравоохранения Николая Семашко о том, что целью физкультуры является не достижение рекордов, а укрепление здоровья населения.

«Конечно, спорт высоких достижений – важная вещь. Я не хочу умалять ни в коем случае значения. Очевидная вещь. Миллионы людей смотрят, сами воспитываются на этих примерах», – отметил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин открыл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта в Кремле.

Президент поручил провести новые соревнования «Кубка защитников Отечества» на высоком уровне.

Министр спорта Михаил Дегтярев сообщил о проведении 429 международных соревнований на территории России в 2026 году.