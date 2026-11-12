Путин поручил разработать план стимулирования спроса на российские аккумуляторы

Росатом назвал условие строительства АЭС в недружественных странах

Лихачев: Росатом допускает строительство АЭС в недружественных странах

Tекст: Тимур Шайдуллин

Росатом готов рассмотреть возможность возведения атомных объектов в государствах, признанных недружественными, если от них поступит соответствующий запрос, заявил Лихачев в интервью RT.

«Вопрос действительно непростой. У моего ответа два аспекта. Первый – как человек, как генеральный директор я скажу: «Да, давайте обсуждать это». И для нас работать в Европе – и вызов большой, и удовольствие. Мы умеем и хотим работать с европейцами. И я это им скажу как гражданин России, как человек, который руководит очень большим коллективом», – сказал он.

При этом руководитель госкорпорации подчеркнул, что сотрудничество в атомной сфере отличается высокой чувствительностью и неразрывно связано с международными обязательствами Москвы.

Практические шаги в этом направлении станут возможны исключительно после заключения межправительственных договоренностей, подчеркнул Лихачев, отвечая на вопрос о возможной реакции на гипотетическую просьбу Германии построить атомные электростанции на ее территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о планах приступить к возведению новых атомных энергоблоков в Иране.

Ранее госкорпорация выразила готовность принять активное участие в строительстве второй атомной электростанции в Узбекистане.

До этого Лихачев заявил о самых тесных и доверительных отношениях госкорпорации с Китаем.