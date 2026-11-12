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    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    Ушаков: Разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером был содержательным и полезным
    Уиткофф анонсировал присоединение Европы к переговорам по Украине
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    Объект компании «Нафтогаз» поврежден на севере Украины
    12 ноября 2026, 20:25 • Новости дня

    Путин поручил разработать план стимулирования спроса на российские аккумуляторы

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин поручил правительству до 1 марта 2027 года утвердить план мероприятий по стимулированию спроса на российские аккумуляторы.

    Документ должен включать поэтапное увеличение доли отечественной продукции при закупках для государственных и муниципальных нужд, а также компаний с госучастием, говорится в опубликованном Кремлем перечне поручений.

    Кроме того, план предусматривает расширение практики заключения долгосрочных контрактов на закупку коммунальной техники и электротранспорта, оснащенных российскими аккумуляторными батареями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин поручил разработать план локализации выпуска аккумуляторов.

    Он пообещал господдержку производителям энергоемких накопителей.

    В тот же день президент заявил о планах обеспечить спрос на аккумуляторы к 2030 году.

    12 ноября 2026, 20:37 • Новости дня
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    Ушаков: Гуманитарная миссия в Константиновке покажет, под чьим контролем город
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Гуманитарная акция в Константиновке позволит продемонстрировать, под чьим реальным контролем находится город, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    «Украинская сторона поднимает вопрос о так называемых серых зонах. И предлагаемая нами гуманитарная акция позволит всем убедиться, под чьим контролем реально, а не на картах украинских, не на украинских картах, не на картах ВСУ, находится Константиновка», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Ушаков сообщил о согласии американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с предложением распространить опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    В тот же день военный эксперт Борис Рожин назвал признание потери населенного пункта идеологическим ударом по Украине.

    В четверг президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

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    12 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлилась два с половиной часа
    Встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером продлилась два с половиной часа
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин завершил переговоры со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в представительском кабинете Кремля.

    Встреча российского лидера с американской делегацией завершилась и продлилась около двух с половиной часов, передает РИА «Новости».

    С российской стороны в переговорах приняли участие помощники главы государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский. На встрече также присутствовал специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг кортеж со спецпосланниками президента США покинул территорию Кремля.

    Перед началом встречи российский лидер поприветствовал делегацию рукопожатием. Он попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    12 ноября 2026, 18:55 • Новости дня
    Россия и Афганистан договорились о контрактах на 170 млн долларов
    Россия и Афганистан договорились о контрактах на 170 млн долларов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Представители России и Афганистана в Кабуле подписали 11 меморандумов о намерениях заключить контракты на сумму около 170 млн долларов.

    Российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком посетила Кабул, передает РИА «Новости». По итогам визита было подписано 11 меморандумов о намерениях заключить контракты на общую сумму 169,1 млн долларов.

    Российские компании планируют поставлять в Афганистан пшеницу, продовольствие, солнечные панели, бытовую химию, энергооборудование, безалкогольные напитки, медицинское оборудование и лекарства. В свою очередь, афганская сторона намерена экспортировать в Россию фрукты и сухофрукты, в том числе гранаты.

    В рамках визита заместитель министра промышленности и торговли России Алексей Груздев и заместитель министра финансов Афганистана Сартамат Зубайра подписали протокол первого заседания двусторонней рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Ранее Алексей Оверчук сообщил, что за восемь месяцев 2026 года товарооборот между Россией и Афганистаном вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 349 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Алексей Оверчук предложил Афганистану установить контакты с Евразийской экономической комиссией.

    В тот же день он заявил о намерении движения «Талибан» развивать двустороннюю торговлю с Москвой.

    В августе представители Афганистана и России обсудили вопросы создания особой экономической зоны в афганском порту Хайратон в северной провинции Балх.

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    12 ноября 2026, 18:30 • Новости дня
    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд в Ялте

    Михалков: Ялтинская киностудия может стать российским аналогом Голливуда

    Михалков заявил о возможности создать в России свой Голливуд в Ялте
    @ Максим Григорьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что восстановленная Ялтинская киностудия могла бы стать российским аналогом Голливуда.

    «Та задумка восстановления киностудии в Ялте – это как раз то, к чему мы стремимся. Я надеюсь, когда закончится опасная зона в Крыму, это там возникнет», – заявил Михалков РИА «Новости».

    Режиссер отметил, что по масштабам кинопроизводства Ялтинская киностудия может быть сопоставима с Голливудом. Он добавил, что регион славится большим количеством солнечных дней и натурой, необходимой для съемок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце режиссер Никита Михалков выразил уверенность в невозможности конструктивного диалога между Россией и западными странами в сфере культуры.

    Народный артист РСФСР назвал условия прощения покинувших страну россиян.

    Россия взяла курс на преодоление зависимости от Голливуда с помощью культуры Глобального Юга.

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    12 ноября 2026, 22:23 • Новости дня
    Путин после встречи с Уиткоффом и Кушнером собрал оперативное совещание Совбеза

    Путин собрал оперативное совещание Совбеза после встречи с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в Кремле после переговоров со специальными посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Президент России проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза вскоре после окончания встречи с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, передает ТАСС.

    Помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию в Абу-Даби, и другие переговорщики России принимают участие в оперативном совещании Совбеза.

    Переговоры с эмиссарами США длились свыше двух часов. Они прибыли в Москву после завершения очередного раунда трехсторонних консультаций по урегулированию украинского кризиса, который прошел накануне в Абу-Даби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента Юрий Ушаков сообщил о поддержке посланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером предложения Владимира Путина распространить успешный опыт гуманитарной операции на Константиновку.

    Юрий Ушаков рассказал об обсуждении на переговорах нежелания властей Украины завершать конфликт из-за всеобщих выборов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

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    12 ноября 2026, 20:58 • Новости дня
    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Le Figaro: Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы

    Макрон заявил о готовности стать переговорщиком по Украине от Европы
    @ Hannibal Hanschke/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо сформировать четкое и единое видение своих целей, прежде чем назначать специального посланника для переговоров с Россией, и отметил, что готов заниматься этим вопросом.

    Лидеры европейских стран обсудили возможность назначения единого представителя на возможных мирных переговорах. Об этом стало известно по прибытии политиков на саммит Европейского политического сообщества в Дублине, пишет Le Figaro.

    «Я всегда готов этим заняться», – сказал Макрон в ответ на вопрос, может ли он стать переговорщиком с Россией от всей Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны встревожились из-за планов США обсуждать европейскую безопасность с Россией.

    В пятницу Мерц заявил о необходимости одобрения мирного соглашения по Украине всеми странами НАТО.

    В прошлом месяце Брюссель попытался закрепить своего официального представителя на будущих переговорах по урегулированию украинского кризиса.

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    12 ноября 2026, 19:36 • Новости дня
    Кушнер оценил прошедшие переговоры с Путиным

    Кушнер назвал переговоры с Путиным насыщенными и подробными

    Кушнер оценил прошедшие переговоры с Путиным
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер назвал прошедшие в четверг переговоры с президентом России Владимиром Путиным насыщенными и подробными.

    «Я думаю, что в целом мы провели очень насыщенные и подробные переговоры по всем темам, которые, я думаю, послужат основой для следующих многосторонних дискуссий», – сказал Кушнер CNN.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг переговорщики США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели из Москвы после встречи с Путиным.

    Кушнер сообщил о начале обсуждения с европейскими представителями архитектуры безопасности на континенте.

    Помощники президента России Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также глава РФПИ Кирилл Дмитриев присутствовали на переговорах.

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    12 ноября 2026, 19:49 • Новости дня
    Ушаков: Разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером был содержательным и полезным
    Ушаков: Разговор Путина с Уиткоффом и Кушнером был содержательным и полезным
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и США достигли договоренности о продолжении трехсторонних переговоров, разговор президента Владимира Путина с американскими представителями Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером был содержательным, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Состоявшийся разговор и обмен мнениями был весьма содержательным, конструктивным, откровенным и полезным, как, впрочем, и все предыдущие беседы», – цитирует Ушакова РИА «Новости». По его словам, российская и американская стороны условились о продолжении трехсторонних переговоров.

    Помощник президента добавил, что американские представители детально поделились своими оценками переговоров, прошедших в Абу-Даби.

    Кроме того, в ходе встречи Путин обратил внимание американских переговорщиков на настойчивую работу администрации Дональда Трампа по достижению долгосрочного мира на Украине.

    Путин также обсудил с Уиткоффом и Кушнером поведение Владимира Зеленского и переданные им «приветы» Трампу.

    Ушаков выразил надежду Москвы на то, что Уиткофф и Кушнер донесут российские сигналы до представителей Европы и Украины в Дублине.

    В четверг Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером заявил о приоритете людей и их права жить по своим традициям над вопросами территорий в конфликте на Украине.

    Глава государства попросил переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.

    Российский лидер также назвал иностранные войска на территории Украины законной целью для ВС России.

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    12 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Ушаков: США поддержали предложение Путина о гуманитарной миссии в Константиновке
    Ушаков: США поддержали предложение Путина о гуманитарной миссии в Константиновке
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер согласились с предложением президента России Владимира Путина распространить успешный опыт гуманитарной операции на Константиновку, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    Спецпосланники США одобрили инициативу российского лидера применить практику успешной гуманитарной миссии в Алешках к другому городу. «Американские переговорщики активно поддержали предложение президента России распространить практику успешно проведенной гуманитарной операции в Алешках на другой город за линией соприкосновения, а именно на Константиновку», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    По его словам, российская сторона готова немедленно приступить к разминированию Константиновки в Донецкой народной республике. Помощник президента добавил, что после завершения подготовки к операции Москва пригласит наблюдать за ее ходом журналистов с Украины, из США и европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин предложил поручить омбудсменам России и Украины организовать гуманитарную миссию в Константиновке.

    Военный эксперт Борис Рожин назвал эту операцию необходимой для безопасной эвакуации жителей города.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил трехстороннюю координационную работу России, США и Украины при проведении гуманитарной миссии в Алешках.

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    12 ноября 2026, 20:14 • Новости дня
    Глава Минспорта попросил Путина поддержать заявку России на зимнюю Универсиаду

    Дегтярев попросил Путина поддержать заявку на проведение зимней Универсиады

    Глава Минспорта попросил Путина поддержать заявку России на зимнюю Универсиаду
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр спорта Михаил Дегтярев обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой одобрить выдвижение заявки страны на проведение всемирной зимней Универсиады в 2031–2033 годах.

    Министр озвучил свою инициативу в ходе заседания Совета при президенте по физической культуре и спорту, передает ТАСС. «Просим вас поддержать инициативу по подаче заявки на проведение всемирной зимней Универсиады на 2031–2033 годы», – сказал Дегтярев.

    В 2013 году летняя Универсиада прошла в Казани, а в 2019 году зимние Игры состоялись в Красноярске.

    Екатеринбург должен был принять летнюю Универсиаду 2023 года, однако был лишен этого права из-за санкций в отношении российского спорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Кремль сообщил о проведении Владимиром Путиным заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

    В прошлом месяце Михаил Дегтярев заявил о намерении страны вновь претендовать на проведение Всемирной универсиады.

    В прошлом году министр спорта анонсировал участие российских спортсменов в летней Универсиаде в нейтральном статусе.

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    12 ноября 2026, 18:09 • Новости дня
    Полянский заявил о подготовке Запада к интервенции на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что планы западных стран по переброске войск на Украину свидетельствуют о подготовке к военной интервенции.

    Полянский на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе подчеркнул, что намерения западных государств отправить военный контингент на украинскую территорию в рамках «коалиции желающих» говорят о подготовке к прямому вооруженному конфликту с Москвой, передает ТАСС.

    «Приготовления к переброске войск на Украину в рамках так называемой коалиции желающих, с учетом многократно высказанной нами неприемлемости размещения западных контингентов на ее территории, сложно рассматривать иначе как подготовку к интервенции и неизбежному в таком случае военному столкновению с нами», – заявил постпред.

    Дипломат отметил, что европейские страны демонстрируют готовность к военной конфронтации с Россией посредством практических шагов. По его словам, речь идет о переводе промышленности на военные рельсы и модернизации инфраструктуры для ускоренного развертывания вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен призвал отправить западный военный контингент на Украину.

    В понедельник министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на учения по подготовке к отправке войск на украинскую территорию.

    Летом постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил об интеграции украинской оборонной промышленности в европейские цепочки.

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    12 ноября 2026, 20:01 • Новости дня
    Ушаков: Путин, Уиткофф и Кушнер отметили отказ Киева завершать конфликт

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На переговорах президента Владимира Путина со спецпосланниками США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером отмечалось нежелание властей Украины завершать конфликт из-за неминуемых всеобщих выборов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Отмечалось и то, что в Киеве не хотят завершать войну, потому что придется сразу объявлять о проведении всеобщих выборов, а власть терять никто не хочет», – цитирует Ушакова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков сообщил об обсуждении параметров масштабного обмена пленными с Украиной.

    Россия и США достигли договоренности о продолжении трехсторонних переговоров.

    Президент Путин попросил американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.

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    12 ноября 2026, 17:53 • Новости дня
    Суд арестовал вторую обвиняемую в покушении на убийство омской студентки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Омский суд заключил под стражу 16-летнюю девушку, обвиняемую в покушении на убийство 17-летней студентки колледжа в поселке Большеречье, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

    Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с учетом тяжести преступления и личности несовершеннолетней, сообщает прокуратура Омской области в соцсети «ВКонтакте».

    По версии следствия, вечером 9 ноября обвиняемая и ее 19-летняя подруга обманом выманили 16-летнюю студентку в безлюдное место, где нанесли ей не менее 50 ножевых ранений. Затем нападавшие попытались скинуть жертву с моста, снимая происходящее на телефон.

    Крики услышали прохожие, которые вызвали полицию, что не позволило завершить преступление. Пострадавшая доставлена в больницу. Накануне суд арестовал 19-летнюю соучастницу. Прокуратура контролирует расследование и проверяет работу органов профилактики безнадзорности несовершеннолетних.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг региональный Минздрав сообщил о стабилизации состояния пострадавшей. В среду студентка из поселка Большеречье с ножевыми ранениями попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

    Ранее полиция задержала 19-летнюю студентку колледжа за нанесение ножевых ранений знакомой.

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    12 ноября 2026, 19:01 • Новости дня
    Минспорт: Финляндии грозит десятилетний бан из-за недопуска россиян на турниры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Финляндия может лишиться права проведения соревнований и получить десятилетний бан в случае отказа пустить российских спортсменов на международные турниры.

    «ISU заявил о том, что это неприемлемо и требует разъяснений от оргкомитета и местной федерации. Это грозит Финляндии, во-первых, переносом соревнований, если они не пустят россиян, или отменой и лет на 10 баном. То, чем это и должно закончиться для сумасшедших европейцев», – цитирует Дегтярева ТАСС.

    С 20 по 22 ноября в Хельсинки пройдет этап Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) по фигурному катанию, а чемпионат мира состоится в Тампере в 2027 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Международный союз конькобежцев (ISU) не поддержал решение властей Финляндии ужесточить визовые ограничения для российских спортсменов.

    Министерство иностранных дел Финляндии объявило о введении ограничений на въезд в страну для граждан России с 16 ноября.

    В среду член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил о желании жителей Финляндии вернуть российских спортсменов на местные соревнования.

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    12 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Росатом назвал условие строительства АЭС в недружественных странах

    Лихачев: Росатом допускает строительство АЭС в недружественных странах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил о готовности обсуждать строительство атомных электростанций в недружественных странах при наличии межправительственных соглашений.

    Росатом готов рассмотреть возможность возведения атомных объектов в государствах, признанных недружественными, если от них поступит соответствующий запрос, заявил Лихачев в интервью RT.

    «Вопрос действительно непростой. У моего ответа два аспекта. Первый – как человек, как генеральный директор я скажу: «Да, давайте обсуждать это». И для нас работать в Европе – и вызов большой, и удовольствие. Мы умеем и хотим работать с европейцами. И я это им скажу как гражданин России, как человек, который руководит очень большим коллективом», – сказал он.

    При этом руководитель госкорпорации подчеркнул, что сотрудничество в атомной сфере отличается высокой чувствительностью и неразрывно связано с международными обязательствами Москвы.

    Практические шаги в этом направлении станут возможны исключительно после заключения межправительственных договоренностей, подчеркнул Лихачев, отвечая на вопрос о возможной реакции на гипотетическую просьбу Германии построить атомные электростанции на ее территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил о планах приступить к возведению новых атомных энергоблоков в Иране.

    Ранее госкорпорация выразила готовность принять активное участие в строительстве второй атомной электростанции в Узбекистане.

    До этого Лихачев заявил о самых тесных и доверительных отношениях госкорпорации с Китаем.

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