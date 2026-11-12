Сборная России по футболу обыграла команду Узбекистана в товарищеском матче

Tекст: Денис Тельманов

Встреча прошла в Ташкенте и завершилась со счетом 3:2 в пользу россиян, передает РИА «Новости». В составе победителей два гола забил Николай Комличенко, еще один мяч на счету Алексея Миранчука.

Российский защитник Виктор Мелехин отметился автоголом. В составе сборной Узбекистана отличился Бехруз Каримов.

Отмечается, что защитник ЦСКА Кирилл Данилов отдал свою первую результативную передачу за национальную команду, а защитник «Ростова» Андрей Лангович дебютировал в ее составе.

Сборные России и Узбекистана встретились во второй раз. В ноябре 2022 года их матч в Ташкенте завершился вничью со счетом 0:0. Следующую игру россияне проведут 17 ноября в Краснодаре против команды Венесуэлы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полузащитник клуба «Монако» Александр Головин не смог принять участие в ноябрьских товарищеских матчах сборной России по футболу из-за травмы.

В прошлом месяце РФС сообщил о товарищеском матче сборной России с Венесуэлой.

В октябре сборная России по футболу сыграла вничью с командой Нигерии со счетом 3:3.