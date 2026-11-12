Дмитриев назвал работу над безопасностью Европы важным шагом

Tекст: Денис Тельманов

«Люди, которым важны европейцы и их жизнь, конечно же, хотят, чтобы европейская безопасность была надежной», – сказал Дмитриев телеканалу CNN.

Заявление прозвучало по итогам переговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и американского эмиссара Джареда Кушнера с российским лидером Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин описал позицию Европы по системе безопасности старой шуткой о коррупции.

Путин попросил американских переговорщиков рассказать об оценках европейских политиков по украинскому урегулированию.

Кушнер сообщил о начале обсуждения архитектуры безопасности с европейскими представителями.